Voucherele de energie, prelungite până la finalul anului 2026
Jurnal de Vrancea, 20 februarie 2026 14:50
Peste 710.000 de români beneficiază deja de sprijin Voucherele de energie vor fi acordate până la 31 decembrie 2026, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole. Potrivit acestuia, peste 710.000 de români primesc deja acest ajutor, iar cei care îndeplinesc condițiile pot depune în continuare cereri. Sprijinul constă într-un tichet electronic de energie în valoare de
Peste 710.000 de români beneficiază deja de sprijin Voucherele de energie vor fi acordate până la 31 decembrie 2026, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole. Potrivit acestuia, peste 710.000 de români primesc deja acest ajutor, iar cei care îndeplinesc condițiile pot depune în continuare cereri. Sprijinul constă într-un tichet electronic de energie în valoare de
Radarul Balastierelor, operațional până la jumătatea anului! Sunt așteptate controale în teren # Jurnal de Vrancea
Radarul Balastierelor, sistemul informatic destinat monitorizării exploatărilor de agregate minerale, ar putea fi lansat și pus în funcțiune până la jumătatea acestui an. Anunțul a fost făcut vineri de ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit acesteia, proiectul se află într-un stadiu avansat, iar Caietul de sarcini pentru
Sute de metri cubi de lemn confiscați de poliție în urma unor controale desfășurate în județ # Jurnal de Vrancea
Polițiștii vrânceni și specialiștii Gărzii Forestiere Focșani au derulat în cursul de ieri o amplă acțiune în domeniul silvic, inclusiv șase percheziții domiciliare, care a vizat legalitatea exploatării, transportului, prelucrării și comercializării materialelor lemnoase. Au fost efectuate 53 de controale, dintre care 42 pe linia transportului materialelor lemnoase, două la depozite și instalații de prelucrare
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 150 de locuri de muncă vacante pe raza județului, pentru a doua decadă a lunii februarie. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, fie, mai puțin, de specialiști cu studii superioare. Potrivit
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă în intervalul 20 februarie, ora 12:00 – 22 februarie, ora 10:00, care vizează și județul Vrancea. Sunt anunțate intensificări ale vântului, precipitații însemnate cantitativ, polei, ghețuș, ninsori și viscol, cu depunere consistentă de zăpadă. Potrivit Administrația Națională de Meteorologie, din după-amiaza zilei de vineri, 20
Începând de luni, 23 februarie, și până pe 1 martie, Centrul Cultural Vrancea deschide tradiționalul Târg de Mărțișor, ajuns la frumoasa ediție cu numărul 16. Galeriile de Artă din Focșani va fi gazda acestui eveniment ce va fi deschis zilnic între orele 09.00 – 18.00. Așadar, timp de o săptămână, meșteri populari vrânceni, producători hand-made
Un bărbat condamnat de Tribunalul Vrancea la închisoare pentru infracțiuni la regimul drogurilor a fost depistat de polițiștii din județul Brăila și dus în penitenciar. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Brăila, la data de 19 februarie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ianca au acționat conform atribuțiilor de serviciu și au identificat, într-un imobil din satul
♈ Berbec Ziua aduce energie și dorință de afirmare. La locul de muncă pot apărea provocări care îți testează răbdarea, dar le vei depăși cu inițiativă. În plan sentimental, evită reacțiile impulsive – ascultă mai mult. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate și organizare. Este o zi bună pentru planuri financiare sau decizii practice. În
Lovitură pentru CJ Vrancea: 160 de hectare de teren rămân la Vânători după ce consilierii locali s-au opus # Jurnal de Vrancea
Consilierii locali din Vânători nu au aprobat cedarea unei suprafețe de teren către Consiliul Județean Vrancea. Decizia a fost luată astăzi în cadrul ședinței Consiliului Local Vânători, unde, pe ordinea de zi, a fost pus proiectul de hotărâre prin care UAT Vânători ar fi urmat să predea către CJ Vrancea mai multe loturi de teren
Doctorul Silvia Mihaela Petrașc, medic specialist neurologie, și-a început activitatea în cadrul Spitalul Municipal Adjud, unde va acorda consultații în ambulatoriul de specialitate pe baza biletului de trimitere. Prezența unui medic specialist neurolog la Adjud reprezintă un sprijin important pentru pacienții din municipiu și din localitățile învecinate, care pot beneficia astfel de consultații de specialitate
VIDEO de breaking news! Cum împrăștii antiderapant pe trotuarele din Focșani? Cu canciocul și cu roaba! # Jurnal de Vrancea
Dacă aveați cumva impresia că le-ați văzut pe toate, atunci, dragi prieteni, nu ați trecut niciodată prin Focșani, orașul care sub administrația Misăilă începe să semene îngrijorător de mult cu faima unui municipiu celebru pentru istețimea locuitorilor săi, Caracal. Ei bine, în orașul de pe Milcov iarna se combate cu roaba și canciocul. Atât de
ULTIMA ORĂ Percheziții și controale ale poliției din Vrancea în domeniile silvic și piscicol # Jurnal de Vrancea
În cursul zilei de astăzi, 19 februarie, polițiștii vrânceni derulează mai multe acțiuni de control în domeniul silvic și în cel piscicol, cu intenția clară de a-i prinde pe cei care nu respectă legea. În acest context se vor face și șase percheziții domiciliare „în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub
Prefectura Vrancea anunță că nu mai există drumuri închise circulației din cauza zăpezii # Jurnal de Vrancea
Prefectura Vrancea anunță că, în acest moment, în județ nu mai există drumuri naționale sau drumuri județene blocate circulației rutiere, acest fapt datorându-se mobilizării tuturor instituțiilor cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență generate de condițiile meteorologice nefavorabile. De altfel, DRDP Buzău tocmai a comunicat că DN 23B ,km 0-14, Maicanesti – Ciorasti, a fost
Administrația Piețelor Focșani anunță că intervențiile pentru deszăpezire s-au desfășurat pe tot parcursul nopții în zona Pieței Moldovei. Echipele au acționat atât pe arterele din interiorul pieței, cât și pe cele din exterior, astfel încât accesul să fie complet degajat. Utilajele au îndepărtat stratul de zăpadă și au curățat carosabilul și căile pietonale, pentru a
Luni, 16 februarie 2026, la Tribunalul Vrancea a avut loc Adunarea Generală a Judecătorilor, în cadrul căreia a fost prezentat Raportul de activitate pentru anul 2025. Ședința a fost condusă de președintele instanței, Dinu Jelea, și de vicepreședintele Iolanda Bejenaru. La dezbateri au participat reprezentanți ai principalelor instituții din sistemul judiciar. Din partea Consiliul Superior
FOTO VIDEO Intervenție, aseară, în cartierul Mândrești: femeie de 47 de ani, transportată dintr-o zonă greu accesibilă cu ajutorul șenilatei # Jurnal de Vrancea
În această seară, mai multe echipaje de intervenție au acționat în cartierul Mândrești din Focșani pentru a sprijini un caz medical într-o zonă greu accesibilă. Un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani a intervenit cu o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și cu o șenilată, în sprijinul unui echipaj al Serviciului de
♈ Berbec Astăzi ai multă energie, dar trebuie să o canalizezi corect. Pot apărea discuții aprinse la locul de muncă – evită impulsivitatea. În plan sentimental, o conversație sinceră aduce claritate.Sfatul zilei: Ascultă înainte să reacționezi. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate financiară. O oportunitate legată de bani sau un proiect nou îți poate atrage
Inspectoratul Școlar Județean Vrancea anunță reluarea cursurilor în format fizic în toate unitățile de învățământ din județ. Potrivit comunicatului transmis de inspectorul general al Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, Livia Marcu, începând de mâine, 19 februarie 2026, elevii se întorc în bănci. Anunțul este adresat elevilor, părinților și cadrelor didactice și vine în contextul în care
Urgență medicală la Măcănești! O femeie de 50 de ani necesită îngrijiri speciale! # Jurnal de Vrancea
Echipajele ISU Vrancea intervin la această oră pentru gestionarea unei urgențe medicale în comuna Măicănești, sat Stupina. La locul solicitării au fost mobilizate de urgență două echipaje cu o ambulanță SMURD, o autospecială de primă intervenție și comandă și o șenilată din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani. Intervenția este în desfășurare, echipajele se deplasează către
O femeie din Vrancea a născut acasă pentru că ambulanța nu a putut ajunge la timp din cauza zăpezii # Jurnal de Vrancea
O femeie din satul Anghelești, comuna Ruginești, a născut acasă, după ce echipajele medicale nu au reușit să ajungă la timp din cauza zăpezii abundente. Gravida, aflată la a treia sau a patra naștere, avea o sarcină estimată la 34–35 de săptămâni. Travaliul a debutat rapid, iar condițiile meteo dificile au făcut imposibil accesul ambulanței
Trafic redeschis pe A7 și DN2! Mai multe drumuri din Vrancea rămân închise temporar din cauza viscolului # Jurnal de Vrancea
Prefectura Vrancea a anunțat situația operativă la nivelul județului, în contextul condițiilor meteo severe provocate de ninsorile abundente și viscol. Cea mai importantă veste este că Autostrada A7 a fost redeschisă circulației pe întreg sectorul dintre Vrancea și Buzău. Traficul se desfășoară în condiții de iarnă, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și
Doliu în poliția din Vrancea. A murit Elena Cernica, fost cadru al IPJ, după o luptă inegală cu o boală necruțătoare # Jurnal de Vrancea
Elena Tudor Cernica, fostă polițistă în cadrul IPJ Vrancea, s-a stins marți seară, pe patul de spital din Adjud, după o lungă luptă cu o tumoră pe creier. Diagnosticată în februarie 2018, a fost operată în Germania, la International Neuroscience Institute, intervenție posibilă datorită mobilizării a sute de oameni din toată țara. A urmat o
ULTIMA ORĂ CCR respinge sesizarea ÎCCJ privind pensiile magistraților. Legea a fost declarată constituțională # Jurnal de Vrancea
Curtea Constituțională a României a respins miercuri sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu modificarea unor legi care vizează pensiile de serviciu ale magistraților. În urma deciziei, judecătorii constituționali au stabilit că actul normativ este în acord cu Legea fundamentală. Pronunțarea a venit după mai multe amânări. Curtea Constituțională a
Informare ISU Vrancea: 14 mașini blocate și peste 150 de locuințe fără curent electric # Jurnal de Vrancea
La ora 12.00, în județul Vrancea, efectele fenomenelor meteo asociate codului portocaliu sunt, deocamdată, sub control, potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea. Echipele sunt în teren și monitorizează permanent situația. În prezent, 14 autovehicule sunt blocate, cu 22 de persoane la bord. Niciuna nu
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Din cauza viscolului care spulberă zăpada, s-a luat măsura închiderii temporare a circulației, începând cu ora 11.00, pe sectoarele de drum județean: – DJ 205 H Domnești – DN2 – Păunești Se circulă pe ruta alternativă Tișița – Panciu – Păunești – DJ 204E DN2 – Panciu Se circulă pe ruta alternativă Tișița – Panciu […] Articolul ULTIMA ORĂ VRANCEA: două sectoare de drum județean închise din cauza viscolului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Se circulă în condiții de iarnă în Focșani: intervenții pentru deszăpezire și restricții pe unele trasee de autobuz # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În Focșani se circulă în condiții de iarnă, după ninsorile și viscolul din ultimele ore. Autoritățile locale anunță că utilajele de deszăpezire au intervenit încă de aseară și au acționat permanent pentru menținerea traficului pe arterele principale. Prioritate au avut zonele unităților sanitare și traseele transportului public local. Intervențiile au fost însă îngreunate de vântul […] Articolul Se circulă în condiții de iarnă în Focșani: intervenții pentru deszăpezire și restricții pe unele trasee de autobuz apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
CJ Vrancea transmite situația drumurilor județene în acest moment. Unde se acționează și cu ce utilaje # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Se circulă în condiții de iarnă pe drumurile județene: intervenție non-stop pentru menținerea circulației Pe tot parcursul nopții, s-a acționat neîntrerupt pe toate drumurile județene, cu toate utilajele din dotarea firmelor de deszăpezire, pentru a menține drumurile practicabile. La această oră, acțiunea continuă pe întreaga rețea de drumuri județene, atât în zona de sud, cât […] Articolul CJ Vrancea transmite situația drumurilor județene în acest moment. Unde se acționează și cu ce utilaje apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: DRDP Buzău ne informează că, începând cu ora 09:30, circulația rutieră este închisă pe DN 2N, între km 8 și km 17, sectorul Bogza – Dumbrăveni, din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a depunerilor de zăpadă viscolită pe carosabil. Măsura a fost luată pentru siguranța participanților la trafic. Utilajele de deszăpezire intervin în zonă pentru […] Articolul ULTIMA ORĂ Segmentul de drum național Bogza – Dumbrăveni a fost închis! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Deși pe anumite porțiuni ale Autostrăzii A7 condițiile ar permite, în mod normal, circulația autoturismelor, traficul nu poate fi redeschis în acest moment. Potrivit informațiilor transmise de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău, decizia are la bază un motiv esențial: siguranța participanților la trafic. Autostrada A7 se descarcă în Autostrada A3, iar în prezent […] Articolul A7 rămâne închis din cauza A3, complet blocată de zăpadă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Drumul Județean Tătăranu – Măicănești, blocat de zăpadă! Se circulă pe alternativă # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit informațiilor transmise de IPJ Vrancea, tronsonul de drum județean 204B, Tătăranu – Măicănești (Satu Nou) este blocat încă de dimineață,de la ora 08.00. În acest moment utilajele intervin pentru deszăpezire, iar șoferii sunt îndrumați să folosească ruta alternativă Tătăranu-Gologanu-Milcovul Articolul Drumul Județean Tătăranu – Măicănești, blocat de zăpadă! Se circulă pe alternativă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Sute de tone de material antiderapant împrăștiat și zeci de utilaje pe drumurile naționale, noaptea trecută # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Noaptea trecută, echipele Secțiilor de Drumuri Naționale din Brăila, Galați, Buzău și Focșani au desfășurat intervenții ample pentru combaterea efectelor viscolului și menținerea circulației pe drumurile afectate. S-au folosit cantități importante de material antiderapant, iar utilajele au acționat continuu în zonele cu probleme. SDN Brăila Drumarii au intervenit progresiv pe toate sectoarele afectate. În cursul […] Articolul Sute de tone de material antiderapant împrăștiat și zeci de utilaje pe drumurile naționale, noaptea trecută apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Din cauza carosabilului și a vremii extrem de nefavorabile, un utilaj de împrăștiere a antiderapantului s-a răsturnat pe marginea drumului național 2D. Din informațiile noastre, nu au fost înregistrate victime. Articolul Sărăriță răsturnată între Focșani și Bolotești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
ULTIMA ORĂ: Autoturisme și camioane blocate în nămeți! Intervenții pe A7 și pe mai multe drumuri din județ # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Autoritățile din județul Vrancea au intervenit în cursul zilei de astăzi pentru gestionarea mai multor situații generate de ninsorile abundente și viscolul puternic, în contextul codului portocaliu de vreme severă. Echipajele operative au acționat pentru deblocarea mai multor autovehicule rămase înzăpezite pe drumurile din județ. Pe DJ 204E Panciu–Haret, 3 autoturisme au rămas rămase blocate […] Articolul ULTIMA ORĂ: Autoturisme și camioane blocate în nămeți! Intervenții pe A7 și pe mai multe drumuri din județ apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
ACUM: Mai mulți șoferi BLOCAȚI în trafic pe drumul care leagă Mândreștiul de Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Traficul rutier este blocat miercuri dimineață pe DN23, pe sensul de mers Mândrești – Focșani. Mai mulți șoferi ne-au transmis la redacție că au rămas blocați pe sensul care duce la Focșani. Potrivit informațiilor disponibile, ninsoarea abundentă și viscolul au redus considerabil vizibilitatea și au făcut carosabilul impracticabil pe anumite porțiuni de drum. Autoritățile intervin […] Articolul ACUM: Mai mulți șoferi BLOCAȚI în trafic pe drumul care leagă Mândreștiul de Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un brad s-a prăbușit peste un autoturism miercuri dimineață, pe strada Rarău din municipiul Focșani. Incidentul s-a produs în primele ore ale zilei, provocând avarii vizibile mașinii surprinse sub greutatea arborelui. Potrivit informațiilor preliminare, în momentul producerii evenimentului autoturismul era parcat, iar în interior nu se aflau persoane. Din fericire, nu au fost raportate victime. La […] Articolul ACUM: Un copac s-a prăbușit peste o mașină parcată în Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
ULTIMA ORĂ Școlile din Vrancea, închise din cauza vremii! Toate cursurile se desfășoară online # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ninsorile abundente și viscolul puternic au determinat autoritățile din Județul Vrancea să ia măsuri urgente pentru protejarea populației. În contextul avertizării meteorologice Cod portocaliu aflate în vigoare, deciziile au fost adoptate în cadrul Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vrancea, în urma analizelor privind evoluția fenomenelor meteo și riscurile generate de acestea. Cea mai importantă […] Articolul ULTIMA ORĂ Școlile din Vrancea, închise din cauza vremii! Toate cursurile se desfășoară online apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea informează participanții la trafic că, din cauza condițiilor meteorologice severe, caracterizate prin viscol puternic și depuneri masive de zăpadă, au fost dispuse măsuri de închidere a circulației pe mai multe sectoare de drum. Circulația rutieră este închisă pe DN23B, între localitățile Măicănești și Ciorăști, din cauza formării de dune de […] Articolul IPJ Vrancea: drumuri închise și rute ocolitoare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că, la ora 05:30, traficul rutier este complet oprit pe întreg tronsonul autostrăzii A7 Ploiești – Adjud. Măsura a fost luată din cauza condițiilor meteo nefavorabile care afectează circulația în zonă. Potrivit autorităților, restricția se aplică tuturor autovehiculelor. În prezent, echipele intervin pentru deblocarea drumului […] Articolul ULTIMA ORĂ: Trafic OPRIT pe autostrada A7 Ploiești – Adjud (VIDEO) apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Am dat un exemplu de responsabilitate în anul 2025 și am redus cheltuielile de funcționare la Consiliul Județean cu 16 milioane de lei (3,2 milioane euro) comparativ cu 2024, mai mult decât m-am angajat inițial (12 milioane lei). O reducere reală, serioasă, rezultat al analizei atente a cheltuielilor. Banii economisiți i-am dus în investiții pentru […] Articolul Consiliul Județean Vrancea, buget echilibrat pentru 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
ULTIMA ORĂ – VIDEO: Restricție de tonaj pe Autostrada A7, din cauza condițiilor meteo extreme # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău anunță instituirea unei restricții de tonaj pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 7,5 tone pe Autostrada A7, sectorul cuprins între Spătaru (județul Buzău) și Dumbrava (județul Prahova), km 0+000 – km 52+850, Calea 2. Măsura a fost luată în această dimineață, 18 februarie […] Articolul ULTIMA ORĂ – VIDEO: Restricție de tonaj pe Autostrada A7, din cauza condițiilor meteo extreme apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Din cauza ninsorii puternice și a viscolului, începând cu ora 01.00 (18 februarie), DN 23B între Măicănești – Ciorăști, a fost închis circulației rutiere. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău în zonă se înregistrează ninsoare abundentă, viscol puternic și vizibilitate zero, condiții care fac deplasarea extrem de periculoasă și imposibilă în condiții […] Articolul ULTIMA ORĂ VIDEO Primul drum închis de iarnă în județul Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Astăzi ești plin de energie și dorință de afirmare. La locul de muncă pot apărea oportunități neașteptate, dar ai grijă la impulsivitate. În plan sentimental, o discuție sinceră aduce claritate. ♉ Taur Ziua îți cere răbdare. Unele planuri pot întârzia, însă nu este un motiv de îngrijorare. Financiar, evită cheltuielile impulsive. Seara aduce […] Articolul Horoscopul zilei de 18 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Județul Vrancea intră, începând de astăzi, de la ora 20:00, sub avertizare Cod portocaliu de ninsori abundente, viscol și intensificări puternice ale vântului. În acest context, prefectul județului a convocat de urgență ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, unde au fost analizate măsurile necesare pentru a face față eventualelor probleme provocate de vremea severă. […] Articolul Codul portocaliu de ninsoare a pus în alertă autoritățile din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Sute de sancțiuni încasate de transportatorii de marfă și persoane pe drumurile din Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 9-15 februarie 2026, polițiștii rutieri din Vrancea au desfășurat o serie de controale pe drumurile din jude în cadrul acțiunii preventive „Truck & Bus”, parte din Planul de operațiuni Roadpol. Au fost vizați operatorii de transport și conducătorii de autovehicule destinate transportului public de persoane și de mărfuri, oamenii legii trăgând pe dreapta […] Articolul Sute de sancțiuni încasate de transportatorii de marfă și persoane pe drumurile din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Ce trebuie să știe comercianții care vor să participe la Târgul Mărțișorului din Adjud # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Municipiului Adjud îi invită pe toți comercianții interesați să participe la Târgul de Mărțișor, eveniment care se va desfășura în perioada 27 februarie – 8 martie. În acest sens, cei care doresc să își expună și să își comercializeze produsele trebuie să depună documentația necesară la registratura instituției până cel târziu la data de […] Articolul Ce trebuie să știe comercianții care vor să participe la Târgul Mărțișorului din Adjud apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)-Vrancea informează că până la data de 9 martie 2026, inclusiv, primește cereri pentru acordarea sprijinului financiar de urgență destinat sectorului pomicol afectat de înghețul târziu din perioada aprilie–mai 2025. Pot beneficia de acest sprijin fermierii care dețin documente ce certifică afectarea suprafețelor cu plantații pomicole pe rod, […] Articolul 9 martie, ultima zi pentru solicitarea sprijinului în sectorul pomicol apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Cod portocaliu de ninsori: DRDP Buzău mobilizează aproape 300 de utilaje pentru drumurile naționale din regiune: Buzău, Vrancea, Galați și Brăila # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În contextul codului portocaliu de ninsori anunțat în mai multe județe din sud-estul țării, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău anunță mobilizarea a aproape 300 de utilaje și a mii de tone de material antiderapant pentru perioada 17–18 februarie 2026. Instituția are în administrare 1.451,95 kilometri de drumuri naționale și 194,56 kilometri de autostradă, […] Articolul Cod portocaliu de ninsori: DRDP Buzău mobilizează aproape 300 de utilaje pentru drumurile naționale din regiune: Buzău, Vrancea, Galați și Brăila apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ziua de ieri a avut o semnificație aparte pentru sergent major Azap Ionuț Raul și sergent major Bogdan Mihail, absolvenți ai Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu”- Boldești, care au depus jurământul militar în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al jud. Vrancea. Într-un cadru solemn, în prezența conducerii […] Articolul Eveniment important în viața a doi tineri pompieri vrânceni apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
ULTIMA ORĂ! Incendiu izbucnit la o vilă din Focșani! Mai multe echipaje mobilizate la fața locului # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pompierii focșăneni intervin cu mai multe echipaje la un incendiu care ar fi cuprins o casă cu etaj de pe strada Mărășești din Focșani. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani: două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru salvarea la înălțime (autoscară) și […] Articolul ULTIMA ORĂ! Incendiu izbucnit la o vilă din Focșani! Mai multe echipaje mobilizate la fața locului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
