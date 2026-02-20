Voucherele de energie, prelungite până la finalul anului 2026

11:40

Pompierii focșăneni intervin cu mai multe echipaje la un incendiu care ar fi cuprins o casă cu etaj de pe strada Mărășești din Focșani. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani: două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru salvarea la înălțime (autoscară) și […]