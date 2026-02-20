Revenire importantă la Rapid! Costel Gâlcă a făcut anunţul înaintea derby-ului cu Dinamo: “E apt”

17:30

În 2027 urmează să fie alegeri pentru postul de președinte al Ligii şi există voci din fotbalul românesc care spun că este momentul unei schimbări. Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, crede că este momentul ca Gino Iorgulescu să plece, iar în locul lui să vină un tehnocrat. Valeriu Iftime crede că „un […]