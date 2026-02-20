Revenire importantă la Rapid! Costel Gâlcă a făcut anunţul înaintea derby-ului cu Dinamo: “E apt”
Antena Sport, 20 februarie 2026 14:50
Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a anunţat că Lars Kramer, fundaşul care s-a accidentat la finalul lunii ianuarie, în meciul câştigat pe terenul lui UTA, este apt de joc. Anunţul a fost făcut cu o zi înaintea derby-ului de pe Arena Naţională, cu Dinamo. Olandezul de 26 de ani a devenit imediat om
Acum 15 minute
14:50
Revenire importantă la Rapid! Costel Gâlcă a făcut anunţul înaintea derby-ului cu Dinamo: "E apt"
Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a anunţat că Lars Kramer, fundaşul care s-a accidentat la finalul lunii ianuarie, în meciul câştigat pe terenul lui UTA, este apt de joc. Anunţul a fost făcut cu o zi înaintea derby-ului de pe Arena Naţională, cu Dinamo. Olandezul de 26 de ani a devenit imediat om
Acum o oră
14:30
Alex Dobre a anunţat că jucătorii Rapidului au dat cărţile pe faţă înaintea derby-ului cu Dinamo # Antena Sport
Rapid – Dinamo este derby-ul etapei a 28-a a Ligii 1, iar Alex Dobre a dezvăluit la conferinţa de presă susţinută înaintea partidei de sâmbătă (20:30) de pe Arena Naţională că jucătorii giuleşteni au avut o şedinţă în care au discutat ce se poate schimba pentru ca evoluţiile Rapidului să fie mai aproape de standardele
Acum 2 ore
14:00
Mesajul pe care Julia Sauter l-a avut pentru Germania, ţara care nu i-a dat nicio şansă în patinaj # Antena Sport
Julia Sauter a demonstrat că este o mare campioană şi în afara patinoarului. Sportiva de 28 de ani a scris istorie pentru România, la Jocurile Olimpice 2026, dar a găsit puterea unei declaraţii superbe despre Germania, ţara care nu i-a dat nicio şansă în patinaj. Julia a terminat pe locul 17 la programul liber, cea
14:00
Mihai Stoica trage un semnal uriaş de alarmă înainte de FCSB – Metaloglobus: “Jena Europei” # Antena Sport
Mihai Stoica face tot posibilul pentru ca jucătorii celor de la FCSB să fie conectaţi înaintea meciului cu Metaloglobus, ultimul din etapa cu numărul 28 din Liga 1. Campioana en-titre continuă lupta pentru un loc de play-off şi are nevoie de cele trei puncte în meciul contra ultimei clasate. Chiar dacă la prima vedere pare
13:20
Botoşani – U Cluj LIVE SCORE (20:00). Duel decisiv pentru play-off, fără Cristiano Bergodi # Antena Sport
Meciul dintre Botoşani şi U Cluj, din etapa a 28-a a Ligii 1, se va desfăşura vineri seară, de la ora 20:00. Meciul este unul extrem de important pentru stabilirea componenţei play-off-ului acestui sezon. După primele 27 de etape disputate, Botoşani e pe 7, cu 42 de puncte, cu unul în spatele lui FC Argeş,
Acum 4 ore
13:00
Ionuţ Lupescu are un mare semn de întrebare după ce George Puşcaş a semnat cu Dinamo: “Normal aşa ar fi” # Antena Sport
Ionuţ Lupescu a vorbit despre venirea lui George Puşcaş la Dinamo. Atacantul de 29 de ani urmează să semneze cu echipa din Ştefan cel Mare, după ce, de mai bine de jumătate de an, este liber de contract. În luptă pentru titlul din Liga 1, Dinamo are nevoie de un atacant, dar lipsa meciurilor din
12:30
Veste uriaşă pentru Mircea Lucescu şi România! “Il Luce”, şanse mari să stea pe bancă la barajul cu Turcia # Antena Sport
Mircea Lucescu a terminat investigaţiile din Belgia, acolo unde a ajuns din cauza problemelor de sănătate cu care s-a luptat în ultima perioadă, care au aus la dubiile legate de prezenţa selecţionerului de 80 de ani pe banca României la barajul cu Turcia, de pe 26 martie. În seara de vineri, medicii din Belgia vor
11:30
Răzvan Burleanu are concurenţă! Un nou candidat la şefia FRF: “Foarte multe probleme”. Ce îi reproşează actualului preşedinte # Antena Sport
Răzvan Burleanu va avea concurenţă la alegerile pentru şefia FRF. După ce în 2022 a fost unicul candidat, actualul preşedinte de la "Casa Fotbalului" va avea cel puţin un contracandidat la alegerile de anul acesta. Este vorba despre Ilie Drăgan, cel care a candidat şi în 2018 şi care este, în prezent, preşedintele clubului de
11:30
Preşedinţii Statelor Unite şi FIFA, Donald Trump şi Gianni Infantino, au anunţat un plan pentru reconstrucţia infrastructurii sportive în Fâşia Gaza. Un fond de 75 de milioane de dolari, finanţat parţial de FIFA, va fi lansat pentru reconstrucţia infrastructurii fotbalistice în Fâşia Gaza, devastată de doi ani de război, a anunţat liderul de la Casa
11:30
Autorităţile turce au reţinut vineri 32 de suspecţi, printre care şi oficiali ai unor cluburi de fotbal, în cadrul unei anchete extinse privind presupuse aranjamente de meciuri şi pariuri ilegale în ligile profesioniste din ţară, a anunţat parchetul din Istanbul. Procuratura a precizat într-un comunicat că suspecţii au fost identificaţi ca fiind cei care au
11:20
Câte bilete s-au vândut pentru Rapid – Dinamo, derby-ul de sâmbătă de pe Arena Naţională # Antena Sport
Derby-ul dintre Rapid şi Dinamo va avea loc sâmbătă, 21 februarie, de la ora 20:30, pe Arena Naţională, dar interesul fanilor nu este unul atât de ridicat, ţinând cont de miza partidei în stabilirea ierarhiei la final de sezon regular. Astfel că pentru partida dintre Rapid şi Dinamo s-au vândut până joi seară aproximativ 12.500
Acum 6 ore
10:30
SUA, al treilea aur olimpic la hochei feminin! Victorie în prelungiri după finala dramatică cu Canada # Antena Sport
Echipa feminină de hochei pe gheaţă a Statelor Unite a câştigat medaliile de aur la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, joi seara, după ce învins în finală formaţia Canadei cu scorul de 2-1 (0-0, 0-1, 1-0, 1-0), după prelungiri, transmit agenţiile internaţionale de presă. Golul victoriei a fost marcat de Megan Keller (64:07).
10:20
Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au prefaţat sezonul 2026 pentru Mercedes: “Este întrebarea sezonului” # Antena Sport
The post Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au prefaţat sezonul 2026 pentru Mercedes: “Este întrebarea sezonului” appeared first on Antena Sport.
10:00
Ce au scris nemţii despre Julia Sauter, după locul 17 obţinut pentru România la Jocurile Olimpice: “Satisfăcător” # Antena Sport
Julia Sauter a scris istorie pentru România, la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026. La 28 de ani, patinatoarea născută în Germania a obţinut locul 17, chiar la debutul ei la Jocurile Olimpice. Acesta este nu doar cel mai bun rezultat al ei, dar şi cel mai bun rezultat obţinut de România în patinajul
09:40
Toate detaliile despre situaţia lui Florin Tănase! Când revine la FCSB în lupta infernală pentru play-off # Antena Sport
Florin Tănase (31 de ani) s-a rupt în meciul de Cupă cu Universitatea Craiova şi a fost marea absenţă de la FCSB pentru derby-ul din Liga 1, pierdut ulterior de campioni, 0-1. Căpitanul a suferit o ruptură musculară şi a fost nevoit să ia din nou drumul Serbiei. Tase a mers pentru a doua oară
Acum 8 ore
09:00
Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România # Antena Sport
Julia Sauter a scris istorie pentru România la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 de la Milano Cortina. Ajunsă la 28 de ani, sportiva născută în Germania a reuşit cea mai bună performanţă a carierei, locul 17 fiind şi cel mai bun înregistrat vreodată de România în patinajul feminin. Cu un program liber marcat de maturitate
08:50
Mihai Stoica, veste importantă înainte de FCSB – Metaloglobus: “E posibil să fie titular” # Antena Sport
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a venit cu o veste importantă pentru fani, înaintea meciului cu Metaloglobus, din etapa cu numărul 28 a Ligii 1. Ofri Arad, jucătorul israelian adus iarna aceasta la FCSB, va debuta în meciul de luni seară. Adus de câteva săptămâni la FCSB, Ofri Arad
08:50
Povestea ciudată a rusului care a dat cinci goluri într-un meci de Mondial: „interzis” la națională, azi trăiește în Ucraina # Antena Sport
În istoria de aproape o sută de ani a Cupelor Mondiale există un singur fotbalist care a marcat de cinci ori într-un meci: Oleg Salenko. Rusul, pe atunci în vârstă de 24 de ani, a înscris de cinci ori în poarta Camerunului la Mondialul din 1994, într-un meci câștigat de echipa sa cu 6-1. În
08:30
Cel mai bun handbalist al lumii, Mathias Gidsel, declaraţii măgulitoare despre România şi Cristina Neagu # Antena Sport
Cel mai bun handbalist al lumii în ultimii trei ani, Mathias Gidsel, le-a promis românilor că nu o va depăşi niciodată pe Cristina Neagu. Apoi a stat mai bine de o oră la autografe şi poze, fiind impresionat de reacţia micilor fani ai handbalului. Jucătorul de 27 de ani a venit la Bucureşti pentru meciul
08:30
Antrenorul din Liga 1 care nu s-a abţinut şi l-a ironizat pe Gigi Becali: “De-asta avem mai multe puncte” # Antena Sport
Gigi Becali a primit o replică dură din partea lui Adrian Mihalcea, antrenorul celor de la UTA Arad. Recent, patronul roş-albaştrilor a făcut mai multe declaraţii despre lupta pentru play-off, făcând referire şi la "Bătrâna Doamnă", adversara celor de la FCSB din penultima etapă a sezonului regulat. Becali a declarat despre arădeni că sunt "foarte
08:10
Starturile în cursele sezonului 2026 sunt considerate problematice din mai multe motive. Primul este renunțarea la MGU-H (Motor Generator Unit – Heat). Acest dispozitiv transforma căldura disipată de frâne în energie electrică și ajuta la menținerea turbo-ului în fereastra optimă pentru start. (După cum se știe, sistemele de Launch Control sunt interzise în F1). Un
Acum 24 ore
23:50
Cum a ajuns Gigi Becali să-l transfere pe jucătorul care e gata să debuteze: “Băi, nene, am și eu o rugăminte” # Antena Sport
FCSB a făcut trei transferuri în această perioadă de mercato de iarnă, iar jucătorul de a cărui mutare se leagă cea mai interesantă poveste este probabil Ofri Arad. Recent, impresarul care a intermediat venirea israelianului de la Kairat Almaty la campioana ultimelor două ediții de Liga 1 a dezvăluit cu lux de amănunte cele întâmplate.
23:30
Cătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul 2026 din Formula 1 pentru Red Bull: “Revine numărul 3” # Antena Sport
The post Cătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul 2026 din Formula 1 pentru Red Bull: “Revine numărul 3” appeared first on Antena Sport.
23:20
Cele mai tari imagini cu programul Juliei Sauter de la Jocurile Olimpice. Așa a intrat în istoria României # Antena Sport
Julia Sauter a scris istorie pentru patinajul artistic feminin din România la Jocurile Olimpice de la Milan-Cortina 2026, unde a reușit o performanță fabuloasă. Românca de origine germană a obținut cel mai bun rezultat al carierei și pe deasupra, a asigurat cea mai bună clasare a unei sportive din țara noastră la această disciplină în
23:10
Numele Julia Sauter este acum în atenţia românilor. Cine este Julia Sauter şi cum a ajuns să reprezinte România, după ce a fost renegată de Germania. Povestea tinerei sportive pare scenariu de film. Născută în Germania, Julia Sauter a obținut la finalul anului trecut cetățenia română și a putut reprezenta țara noastră la Jocurile Olimpice.
23:10
Julia Sauter, prima reacţie după ce a făcut istorie pentru România: “Wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva” # Antena Sport
Reprezentanta României, Julia Sauter, a concurat joi seară la patinaj artistic la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, ea reuşind cea mai bună performanţă a carierei sale. Sauter, care a evoluat în seria a doua, a obţinut la programul liber 127.80 puncte şi cu cele 63.13 puncte de la programul scurt a ajuns
23:00
Tensiune totală între Florin Prunea şi Meme Stoica. Totul a plecat de la gestul lui Florentin Petre, care după fluierul final al partidei Dinamo – Unirea Slobozia 1-0, a mers să o înjure pe FCSB alături de fani. Mihai Stoica a reacţionat dezamăgit la gestul lui Florentin Petre, amintind că Gigi Becali a intervenit pentru
22:40
Dinamo, învinsă de finalista EHF Champions League. “Dulăii” au rezistat doar o repriză # Antena Sport
CS Dinamo a fost învinsă de Fuchse Berlin, cu scorul de 27-21 ( joi seara, în Sala Polivalentă într-un meci din Grupa A a EHF Champions League. După rezultatul de pe teren propriu, "dulăii" se mențin pe ultima poziție din ierarhie. Dinamo a cedat cu Fuchse Berlin după o primă repriză bună Prima repriză a
22:30
Fotbalistul care face istorie în România mergea cu Dacia 1310 la antrenamente: “Tata m-a învățat o chestie…” # Antena Sport
Există un fotbalist care face deja istorie în Liga 1 din România şi care ne dă tuturor o lecţie de modestie. Este vorba de mijlocașul „șepcilor roșii", Dan Nistor, care acum este pe locul al doilea în clasamentul All Time al aparițiilor, după Ionel Dănciulescu. El a bifat deja borna de 500 de meciuri jucate
22:20
Ionuț Radu, printre cele mai mici note din PAOK – Celta Vigo 1-2. Motivul din spatele deciziei specialiștilor # Antena Sport
Trupa lui Ionuț Radu, Celta Vigo, a câștigat prima manșă a barajului pentru optimile Europa League contra lui PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu. După meci, specialiștii au acordat note pentru fiecare jucător, iar goalkeeper-ul român a primit printre cele mai slabe "calificative". Celta Vigo a luat o opțiune serioasă pentru calificarea în optimile
21:50
Numele Julia Sautner este acum în atenţia românilor. Cine este Julia Sautner şi cum a ajuns să reprezinte România, după ce a fost renegată de Germania. Povestea tinerei sportive pare scenariu de film. Născută în Germania, Julia Sautner a obținut la finalul anului trecut cetățenia română și a putut reprezenta țara noastră la Jocurile Olimpice. […] The post Cine este Julia Sautner. “Renegată” de Germania, a ajuns să reprezinte România appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | Frate pentru frate appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | Să fie viteză! appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | Ţinta pe titlu appeared first on Antena Sport.
21:10
Federația a prelungit până în 2030 parteneriatul cu principalul sponsor al celor 20 de naționale # Antena Sport
Cu gândul doar la Mondiale și Europene, Federația merge pe continuitate alături de principalul sponsor al tuturor naționalelor de fotbal ale României. Burleanu este convins că Ianis Hagi și Drăgușin pot lega și calificările la
21:00
Daniel Opriţa şi-a anunţat plecarea de la Steaua: “Se satură lumea și de mine, mai trebuie o schimbare” # Antena Sport
Daniel Opriţa nu crede că mai continuă la Steaua, iar după meciul pierdut cu FC Voluntari a lăsat de înţeles că despărţirea de club este iminentă. Mai mult, clubul se va găsi la vară într-o situaţie critică: aproape toţi jucătorii rămân fără contract! Anunţul lui Daniel Opriţa a venit la scurt timp după ce jucătorii […] The post Daniel Opriţa şi-a anunţat plecarea de la Steaua: “Se satură lumea și de mine, mai trebuie o schimbare” appeared first on Antena Sport.
20:40
Cristi Chivu a făcut o nouă declaraţie care a stârnit un imens scandal în Italia. Afirmaţia lui Chivu a fost legată de Maradona, iar fanii lui Napoli şi băiatul fostului jucător emblematic al Argentinei au sărit la atac. Ce a spus Cristi Chivu? Antrenorul lui Inter Milano a făcut o declarație care i-a înfuriat pe […] The post Băiatul lui Maradona dă de pâmânt cu Cristi Chivu: “Asta arată meschinăria lui” appeared first on Antena Sport.
20:20
“Nea Mircea e un luptător”. Câștigătorul CCE cu Steaua speră ca Lucescu să rămână pe banca României # Antena Sport
Mircea Lucescu se confruntă cu probleme medicale, iar prezența sa pe banca naționalei la barajul cu Turcia este momentan sub semnul întrebării. Cu toate acestea, Adrian Bumbescu speră să îl vadă pe selecționerul de 80 de ani la cârma echipei și a susținut că acesta s-ar simți mult mai bine. 20 februarie este data în […] The post “Nea Mircea e un luptător”. Câștigătorul CCE cu Steaua speră ca Lucescu să rămână pe banca României appeared first on Antena Sport.
20:20
Echipa FC Voluntari a învins joi, în primul meci al ligii secunde în anul 2026, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia CSA Steaua, în etapa a 18-a din Liga 2. Ion Gheorghe a deschis scorul în minutul 17 al partidei. Iar Doru Andrei l-a majorat în minutul 82. FC Voluntari s-a impus cu 2-0 în […] The post Dezastru pentru Steaua. Rămâne în afara play-off-ului. Ce a făcut cu Voluntari appeared first on Antena Sport.
19:50
Un fost jucător al Universităţii Craiova a refuzat FCSB, dar s-ar fi transferat la Dinamo: “Mi-ar fi plăcut” # Antena Sport
Bogdan Vătăjelu s-a consacrat la Universitatea Craiova, formaţie pentru care a jucat de două ori: în perioada 2014–2016 şi 2019–2023. Om de bază de fiecare dată, el a fost şi în vizorul echipelor din Bucureşti. Bogdan Vătăjelu spune că a fost în tratative cu FCSB, dar a preferat să nu dea curs transferului deoarece era […] The post Un fost jucător al Universităţii Craiova a refuzat FCSB, dar s-ar fi transferat la Dinamo: “Mi-ar fi plăcut” appeared first on Antena Sport.
19:30
UEFA, gest în memoria suporterilor lui PAOK decedați în România. Ce se va întâmpla la meciul cu Celta Vigo # Antena Sport
PAOK și Celta Vigo urmează să se întâlnească joi în turul barajului pentru optimile Europa League, iar la meciul din Grecia va asista și Aleksander Ceferin. Președintele UEFA va aduce un omagiu celor șapte fani ai echipei elene care și-au pierdut viața într-un accident rutier petrecut în România. PAOK – Celta Vigo aduce față în […] The post UEFA, gest în memoria suporterilor lui PAOK decedați în România. Ce se va întâmpla la meciul cu Celta Vigo appeared first on Antena Sport.
19:10
Arsenal a confirmat joi prelungirea contractului lui Bukayo Saka până în 2031, acesta devenind cel mai bine plătit jucător din echipă. Jucătorul englez în vârstă de 24 de ani va câştiga un salariu de peste 300.000 de lire sterline pe săptămână (340.000 de euro). Saka rămâne “tunar” până în 2031 Discuţiile privind un nou contract […] The post Arsenal a dat lovitura! “Tunarii” și-au securizat vedeta clubului până în 2031 appeared first on Antena Sport.
19:00
FCSB a decis pe ce arenă joacă în play-out. Gigi Becali se pregăteşte deja de cel mai negru scenariu # Antena Sport
FCSB mai are şanse matematice de a intra în play-off, dar Gigi Becali a luat deja o decizie care arată că nu mai crede în şansele echipei. Mai exact, latifundiarul a hotărât că dacă echipa nu ajunge în play-off, atunci meciurile rămase de disputat vor avea loc pe Stadionul din Complexul Sportiv Național Arcul de […] The post FCSB a decis pe ce arenă joacă în play-out. Gigi Becali se pregăteşte deja de cel mai negru scenariu appeared first on Antena Sport.
18:50
Gianni Infantino, prezent la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Cum a fost surprins președintele FIFA # Antena Sport
Donald Trump organizează la Washington D.C. prima reuniune a Consiliului pentru Pace, iar la eveniment și-a făcut apariția până și Gianni Infantino, președintele FIFA. Conducătorul SUA i-a transmis și un mesaj apropiatului său atunci când a ținut un discurs politicienilor aflați în fața sa, printre care și președintele României, Nicușor Dan. Este cunoscut faptul că […] The post Gianni Infantino, prezent la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Cum a fost surprins președintele FIFA appeared first on Antena Sport.
18:30
Mihai Teja este ca şi plecat de la Metaloglobus, formaţie aflată pe ultimul loc în Liga 1, cu 11 puncte şi doar două victorii în actuala ediţie de campionat. Conducătorii vor un şoc la echipă, iar numirea unui nou tehnician este iminentă. Principala variantă de înlocuitor vine din Liga 2 şi este Florin Bratu, actualul […] The post Florin Bratu, antrenor în Liga 1! Cu ce echipă este în negocieri avansate appeared first on Antena Sport.
18:00
Florin Prunea a văzut pedepsele din scandalul Bergodi – Cordea și a dat verdictul: “Știu cu ce se mănâncă astea” # Antena Sport
Comisia de Discplină a dictat recent sancțiunile pentru Cristiano Bergodi și Andrei Cordea ca urmare a scandalului de la CFR – “U” Cluj, iar diverse personaje din fotbal au oferit reacții. Printre cei care au opinat s-a numărat și Florin Prunea, fostul portar al Generației de Aur, care consideră că pedepsele sunt prea mici pentru […] The post Florin Prunea a văzut pedepsele din scandalul Bergodi – Cordea și a dat verdictul: “Știu cu ce se mănâncă astea” appeared first on Antena Sport.
17:50
I-au intrat banii în cont lui Gigi Becali. Lovitură de 11.989.000 de euro dată cu FCSB # Antena Sport
FCSB se clatină în campionat şi riscă ca în acest an să nu mai prindă Europa, dacă nu intră în play-off. Până atunci, latifundiarul strânge bani în cont. Astăzi, UEFA a anunţat ce bani i-au intrat în cont lui Gigi Becali pentru sezonul 2024-2025. Campioana României a încheiat atunci pe 11 grupa unică din Europa […] The post I-au intrat banii în cont lui Gigi Becali. Lovitură de 11.989.000 de euro dată cu FCSB appeared first on Antena Sport.
17:40
Decizia luată de clubul din Liga 1 care și-a chemat suporterii la deszăpezire: “Din cauza cantității mari” # Antena Sport
Oțelul Galați, formația care în cursul zilei de 19 februarie și-a chemat suporterii la stadion să ajute la deszăpezire, a anunțat că suporterii vor avea intrarea liberă la meciul cu UTA Arad, însă doar o porțiune a arenei va putea fi accesată. Echipa a venit cu o idee bună și pentru fanii care aveau tichete […] The post Decizia luată de clubul din Liga 1 care și-a chemat suporterii la deszăpezire: “Din cauza cantității mari” appeared first on Antena Sport.
17:30
Un greu din fotbalul românesc nu-l mai vrea pe Gino Iogulescu preşedinte la LPF: “N-avem o ligă bine condusă” # Antena Sport
În 2027 urmează să fie alegeri pentru postul de președinte al Ligii şi există voci din fotbalul românesc care spun că este momentul unei schimbări. Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, crede că este momentul ca Gino Iorgulescu să plece, iar în locul lui să vină un tehnocrat. Valeriu Iftime crede că „un […] The post Un greu din fotbalul românesc nu-l mai vrea pe Gino Iogulescu preşedinte la LPF: “N-avem o ligă bine condusă” appeared first on Antena Sport.
17:20
Xabi Alonso, ofertat de un club de renume din Europa. Fostul antrenor de la Real a dat răspunsul pe loc # Antena Sport
Xabi Alonso a rămas fără angajament după despărțirea sa de Real Madrid din ianuarie, însă tehncianul spaniol nu a dus lipsă de oferte. Jurnaliștii francezi au scris că Olympique Marseille, unul dintre cele mai de renume cluburi din Europa, a vrut să îl aducă pe antrenorul basc după plecarea lui Roberto De Zerbi, însă fostul […] The post Xabi Alonso, ofertat de un club de renume din Europa. Fostul antrenor de la Real a dat răspunsul pe loc appeared first on Antena Sport.
