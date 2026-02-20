Cristi Chivu a aflat verdictul! Cât va lipsi Lautaro Martinez și ce meciuri va rata jucătorul lui Inter

13:00

Ionuţ Lupescu a vorbit despre venirea lui George Puşcaş la Dinamo. Atacantul de 29 de ani urmează să semneze cu echipa din Ştefan cel Mare, după ce, de mai bine de jumătate de an, este liber de contract. În luptă pentru titlul din Liga 1, Dinamo are nevoie de un atacant, dar lipsa meciurilor din