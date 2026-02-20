Puterile militare ale Europei vor dezvolta în comun sisteme de apărare aeriană cu costuri reduse

Veridica.ro, 20 februarie 2026 16:20

Proiectul urmărește fabricarea de drone și rachete autonome care și-au dovedit eficiența în apărarea Ucrainei

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Veridica.ro

Acum 30 minute
16:20
Puterile militare ale Europei vor dezvolta în comun sisteme de apărare aeriană cu costuri reduse Veridica.ro
Proiectul urmărește fabricarea de drone și rachete autonome care și-au dovedit eficiența în apărarea Ucrainei
Acum 2 ore
15:20
Ucraina anunță dejucarea unui complot de asasinare a unor oficiali de la Kiev Veridica.ro
Liderul grupării care ar fi acționat la comanda Rusiei este din Republica Moldova
Acum 4 ore
14:20
Reuniune politică majoră în Coreea de Nord Veridica.ro
Liderul Kim Jong Un spune că partidul său se confruntă cu sarcini grele și urgente
13:20
Trump anunță că va ordona publicarea documentelor despre OZN-uri și extratereștri Veridica.ro
Predecesosrul său Barack Obama a afirmat recent că extratereștii există, dar că nu i-a văzut
Acum 24 ore
22:30
Andrew a fost eliberat condiționat Veridica.ro
Poliția Thames Valley a oferit o actualizare după Andrew părăsirea unei secții de poliție în urma arestării sale sub suspiciunea de abatere în funcție publică.
21:40
Ultimatum pentru Iran Veridica.ro
Președintele Donald Trump a declarat că lumea va afla „probabil în următoarele zece zile” dacă SUA vor ajunge la un acord cu Iranul sau vor lua măsuri militare.
21:30
Acuzații de spionaj în Portugalia Veridica.ro
Parchetul din Portugalia a confirmat joi că un bărbat care ar fi furat un computer și un iPad de la un oficial NATO, aflat în vizită la Lisabona, a fost acuzat de spionaj. 
21:10
Trump lansează „Consiliul Păcii” Veridica.ro
Președintele american Donald Trump a promis 10 miliarde de dolari pentru noul său „Consiliu al Păcii”, în timp ce a găzduit prima reuniune a noii instituții amorfe, care s-a concentrat inițial pe reconstruirea Gazei, dar care și-a extins ulterior domeniul de aplicare.
Ieri
14:20
Ungaria amenință cu stoparea exporturilor energetice în Ucraina Veridica.ro
Ungaria și Slovacia sunt nemulțumite că nu mai primesc petrol rusesc printr-o conductă care traveresează Ucraina
13:30
Putin vrea să recurgă la rezerviști pentru a compensa pierderile de pe frontul din Ucraina Veridica.ro
Analiști americani cred că liderul de la Kremlin are de făcut alegeri dificile după patru ani de război.
13:00
Fratele regelui Charles a fost arestat în cazul Epstein Veridica.ro
Andrew Mountbatten Windsor este suspectat de divulgare de informații confidențiale.
10:50
FAKE NEWS: Vaccinul anti-HPV provoacă boli auto-imune Veridica.ro
Un studiu din martie 2024 arată că vaccinul anti-HPV provoacă boili auto-imune, potrivit unei narațiuni lansate de portalul infowars.com al americanului conspiraționist Alex Jones și preluată în România de activenews.ro, publicație online cu o retorică anti-vaccinistă.
10:30
SUA presează NATO pentru o resetare majoră Veridica.ro
Trump vrea ca Alianța să redevină un pact de apărare strict euroatlantic
08:30
SUA vor să creeze un portal online care să ocolească interdicțiile de conținut din Europa Veridica.ro
În numele libertății de exprimare, administrația Trump riscă să pară că încurajează încălcarea legii.
00:30
Peste 20 de țări participă la reuniunea Consiliul lui Trump pentru Pace Veridica.ro
Președintele american va fi prezent doar la prima parte a reuniunii.
18 februarie 2026
23:50
A scăzut încrederea americanilor în lideri în urma dosarelor Epstein Veridica.ro
Majoritatea cred că cei puternici și bogați sunt rareori trași la răspundere
23:10
Procurorii de la Haga cer 45 de ani de închisoare pentru fostul lider al Kosovo Veridica.ro
Hashim Thaci, acuzat de crime de război și-a susținut nevinovăția
22:40
SUA avertizează Iranul să ajungă la un acord Veridica.ro
Părțile spun că au făcut progrese la negocierile recente, dar sunt divergențe greu de depășit
21:40
Rubio discută în secret cu nepotul fostului lider cubanez Raul Castro Veridica.ro
USA își intensifică presiunea asupra Cubei în efortul mai larg de a-i înlătura pe liderii ostili din America de Sud
20:20
Reuniune a Consiliului de securitate ONU înainte de Consiliul pentru pace Veridica.ro
Consiliul de Securitate al ONU urmează să organizeze miercuri o reuniune la nivel înalt pe tema acordului de încetare a focului în Gaza și a eforturilor Israelului de a extinde controlul în Cisiordania înainte ca liderii mondiali să se deplaseze la Washington pentru a discuta viitorul teritoriilor palestiniene la prima reuniune a Consiliului pentru Pace înființat de președintele Donald Trump. 
20:00
CCR declară constituțională legea care taie pensiile magistraților Veridica.ro
Tăierea pensiilor și creșterea vârstei de pensionare sunt constituționale, au decis miercuri Judecătorii Curții Constituționale care au respins și cererea de sesizare a Curții de justiție a UE, formulată de șefa Înaltei Curți, Lia Savonea și de judecătorul CCR Gheorghe Stan.
19:40
Bulgaria va organiza alegeri anticipate în aprilie Veridica.ro
Bulgaria va organiza alegeri parlamentare anticipate pe 19 aprilie, a anunțat miercuri președintele Ilijana Iotova , acestea fiind al optulea scrutin în aproape cinci ani.
19:20
„Progrese” minore la discuțiile de pace ruso-ucrainene Veridica.ro
Ucraina și Rusia au încheiat miercuri a doua zi de discuții diplomatice de la Geneva, după mai puțin de două ore de discuții.
19:10
Ungaria și Slovacia opresc exporturile de motorină către Ucraina Veridica.ro
Ungaria și Slovacia au declarat că au suspendat exporturile de motorină către Ucraina după ce fluxurile de petrol rusesc prin conducta Drujba au fost întrerupte.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Cum n-o dai! (23) - Borgia 2.0 Veridica.ro
Realizator: Micleușanu M.
09:30
FAKE NEWS: Chișinăul își arată rusofobia prin politica față de Biserica subordonată Moscovei Veridica.ro
Disputa dintre două mitropolii cu privire la clădirea unei biserici este interpretată de propaganda rusă drept un semn al rusofobiei Chișinăului. În realitate, reprezentanți ai Mitropoliei din subordinea Patriarhiei Ruse resping o decizie judecătorească veche, dar și dorința sătenilor, ca biserica să treacă la Mitropolia subordonată Patriarhiei Române.
07:30
Veridica.md: „Baioneta rusă aduce eliberarea” - esența propagandei Kremlinului, transpusă de Oleg Ozerov în interviul pentru Sputnik Veridica.ro
Cu o sticlă de whiskey pe masă, din care o porție turnată în pahar și un trabuc din care trage fără prea multă vlagă înainte de a răspunde la prima întrebare, ambasadorul (neacreditat) al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov a acordat un interviu de aproape o oră pentru Sputnik Moldova în care a reușit să propage, deseori printr-un limbaj mai diplomatic și mai sofisticat, majoritatea narațiunilor false pe care propaganda de la Kremlin le tot inoculează pe diferite căi și forme de-a lungul ultimilor ani.
17 februarie 2026
18:30
Anchetă a parchetului european în Bulgaria Veridica.ro
Parchetul European din Sofia a pus sub acuzare oficial patru persoane într-un caz de utilizare abuzivă a fondurilor europene destinate sprijinirii angajării persoanelor cu dizabilități.
18:10
Spania va ancheta platformele social media Veridica.ro
Guvernul spaniol cere procurorilor să investigheze companiile de social media X, Meta și TikTok pentru a determina dacă au comis infracțiuni penale, permițând AI-ului lor să genereze și să disemineze materiale de abuz sexual asupra copiilor.
18:00
Belgia îl convoacă pe ambasadorul SUA pentru acuzații de antisemitism Veridica.ro
Belgia l-a convocat marți pe ambasadorul SUA, după o dispută izbucnită pe rețelele de socializare privind acuzațiile de urmărire penală antisemită a comunității evreiești din țară.
17:40
Franța eliberează un presupus petrolier rusesc Veridica.ro
Franța a anunțat că a eliberat un petrolier suspectat că face parte din „flota din umbră!”, care a încălcat sancțiunile Rusiei, după ce proprietarul acestuia a plătit o amendă.
17:30
Negocierile nucleare dintre SUA și Iran s-au încheiat la Geneva Veridica.ro
Ministrul iranian de externe, Abbas Araqachi, a declarat că cele două țări au ajuns la o înțelegere privind principalele „principii directoare”, dar mai sunt de făcut eforturi. SUA nu a făcut încă comentarii.
16:30
Breaking fake news: Cât câștigă Big Tech de pe urma fraudelor online? (TVR1) Veridica.ro
0% din veniturile companiei Meta provin din reclame frauduloase pe Facebook și Instagram. Conform unei investigații a jurnaliștilor de la Reuters, Meta a devenit un pilon al economiei globale a fraudei. Platformele Meta afișează circa 15 miliarde de reclame frauduloase pe zi, la nivel global.
15:10
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Rusia luptă în Ucraina ca să apere libertatea și credința Veridica.ro
Războiul din Ucraina e parte a unui mare război hibrid purtat de Occident contra Rusiei, care se luptă pentru cultură, credință și libertatea oamenilor, potrivit unei narațiuni false promovate de Moscova.
12:40
Militantul de culoare Jesse Jackson a încetat din viaţă la 84 de ani Veridica.ro
Apărătorul drepturilor afro-americanilor a candidat de două ori la preşedinţia Statelor Unite
12:30
Specialişti sud-americani afirmă că toxina care l-a ucis pe Alexei Navalnîi provine cel mai probabil dintr-un laborator Veridica.ro
Cinci laboratoare occidentale au stabilit că Navalnîi a fost otrăvit cu o substanţă găsită în pielea unei specii de broaşte ecuadoriene
11:40
Delegaţia Rusiei ajunge pe rute ocolitoare la negocierile cu Ucraina Veridica.ro
A treia rundă de convorbiri directe cu mediere americană are loc la Geneva.
11:20
Pierderi de război: economia Rusia Veridica.ro
În ultimii patru ani, economia Rusiei a fost reorientată spre susținerea efortului de război și, o perioadă, a părut capabilă să facă fața sancțiunilor. În prezent însă, Moscova se confruntă cu stagranarea economică iar rezervele sale financiare continuă să scadă.
10:50
Un incendiu lângă Barcelona s-a soldat cu cinci morţi Veridica.ro
Poliţia investighează incidentul produs în podul unei clădiri.
10:00
Rusia şi Ucraina se atacă cu drone în ajunul unor noi negocieri de pace Veridica.ro
Trump menţine presiunea asupra Kievului, convins că Rusia este cea care vrea un acord
16 februarie 2026
18:40
Locuințe pentru familiile soldaților morți pe frontul din Ucraina Veridica.ro
Dictatorul nord-coreean Kim Jong-un a inaugurat oficial un nou cartier rezidențial la Phenian pentru familiile soldaților uciși luptând pentru Rusia împotriva Ucrainei, ca un impuls la propaganda pro-război a Phenianului.
18:30
SUA pregătesc o operațiune de durată în Iran Veridica.ro
Imagini din satelit confrimă că portavionul USS Lincoln se află la o distanță de 240 km în largul coastei Omanului, pe măsură ce presiunea asupra Iranului crește.
18:20
UE trimite un reprezentant la Consiliul pentru pace Veridica.ro
UE o trimite pe Dubravka Suica, comisarul european pentru Mediterana, la Washington pentru prima reuniune formală a Consiliului pentru Pace al președintelui american Donald Trump, a anunțat luni Comisia.
18:00
SUA îl susțin pe Viktor Orban în alegerile din aprilie Veridica.ro
Aflat la Budapesta, secretarul american de stat, Marco Rubio, a transmis un mesaj de susținere din partea administrației Trump premierului ungar Viktor Orban, care se confruntă cu o provocare dificilă în alegerile din aprilie din țara sa.
17:50
Israelul aprobă înregistrarea terenurilor în Cisiordania Veridica.ro
Cabinetul israelian a aprobat măsuri suplimentare pentru a consolida controlul Israelului asupra Cisiordaniei ocupate și pentru a facilita cumpărarea de terenuri de către coloniști, o mișcare pe care palestinienii o numesc „anexare de facto”.
09:20
Falsuri cu şi despre documentele desecretizate ale dosarelor Epstein Veridica.ro
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
08:20
FAKE NEWS: România cumpără arme la suprapreț pentru a le dona Ucrainei Veridica.ro
România plătește prețuri umflate pe armament francez, pentru a-l livra apoi gratuit Ucrainei, potrivit unei narațiuni false promovate în zona suveranistă.
15 februarie 2026
15:10
Nicușor Dan va participa la reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington Veridica.ro
Președintele României a anunțat că țara noastră va avea calitatea de observator la prima ședință a organizației liderului american Donald Trump.
14 februarie 2026
18:50
Nave de război și avioane de luptă britanice în Arctica Veridica.ro
Premierul britanic Keir Starmer a anunțat că Regatul Unit va trimite o flotă de nave de război și avioane de vâbătoare în Arctica în 2026.
18:30
Maia Sandu s-a întâlnit la Munchen cu Marco Rubio Veridica.ro
Într-un comunicat al președinției de la Chișinău se arată că șefa statului a avut întrevederi bilaterale cu prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, și  cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. 
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.