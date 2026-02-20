Crește din ce în ce mai mult temperatura în Orient. Americanii și-au mobilizat trupele și presa speculează un atac asupra Iranului în acest weekend

12:40

După ce au fost prinşi în ianuarie cu un adevărat arsenal asupra lor, nişte tineri cu vârste între 17 şi 25 de ani au ajuns din nou în mâinile oamenilor legii. Trei indivizi, dintre care doi au mai fost implicaţi într-un incident similar, în ianuarie, împreună cu trapperul MGK, erau înarmaţi ca pentru un adevărat […]