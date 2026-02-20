Dan Dungaciu critică participarea lui Nicuşor Dan la Consiliul de Pace: „O deplasare ratată. O Putere fără soluții”
„O deplasare ratată. O Putere fără soluții” deste catalogată de Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR), participarea României la prima reuniune a Consiliului de Pace de la Washington. „Deplasarea președintelui României la Washington, pentru a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, urmărită cu interes și speranță de milioane de români, s-a încheiat fără niciun rezultat […]
ROMPREST acuză Primăria S1 de o „denunțare unilaterală a contractului de salubrizare” / Viceprimar: „Este un contract care ajunge la termen” # Gândul
Reprezentanții ROMPREST SERVICE SA acuză Primăria Sectorului 1 că a inițiat și derulat „o campanie continuă de abuzuri în scop de intimidare, pentru a slăbi poziția companiei de salubrizare și pentru determina operatorul să renunțe drepturile sale contractuale si financiare legitime”. Pe de altă parte, viceprimarul Iulian Hatmanu a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că […]
Un lac termal subteran a fost descoperit între Albania și Grecia. Se află la 127 de metri adâncime, iar apa are o temperatură de 26°C # Gândul
Un lac termal subteran a fost descoperit între Albania și Grecia, la o adâncime de 127 de metri. Cercetătorii susțin că apa din lacul termal are o temperatură de 26 de grade Celsius, iar acesta poartă denumirea de „Lacul Neuron”. Cercetătorii au aflat că „Lacul Neuron”, așa cum este denumit acest lac termal subteran, se […]
Realitatea TV a avut emisia suspendată timp de trei ore. Decizia drastică de la CNA a afectat grav audiența postului de televiziune Realitatea Plus, care a înregistrat audiențe mai mici decât de obicei. Chiar dacă au anunțat din timp această suspendare și și-a îndemnat telespectatorii să țină televizoarele deschise chiar și în acele trei ore, […]
Trump vrea un internet fără filtre pentru europeni. Noul site lansat de Washington provoacă îngrijorări la Bruxelles # Gândul
Administrația Trump a anunțat dezvoltarea unui nou site web care să permită utilizatorilor din Europa să acceseze conținut online pe care autoritățile din Uniunea Europeană îl consideră ilegal sau periculos. Portalul, cunoscut sub numele de freedom.gov, a apărut în evidență în ultimele zile, scrie The Guardian. Ideea oficialilor de la Washington este să contracareze ceea ce […]
Creierul din scandalul de corupție care a zguduit Ucraina, menționat într-un raport al Congresului SUA drept „fost partener de afaceri” al lui Zelenski # Gândul
În raportul Congresului SUA privind corupția din Ucraina este menționat Timur Mindich și implicarea sa în furtul ajutorului internațional. Documentul notează că, în cadrul investigației, au fost identificate scheme de corupție în cadrul „Energoatom”, care „gestionează asistența internațională oferită pentru consolidarea infrastructurii energetice a Ucrainei”. De asemenea, se subliniază că Statele Unite nu au acordat […]
AUR, atac la adresa lui Nicușor Dan: „O deplasare ratată. România a fost marginalizată la Washington” # Gândul
Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a numit vizita președintelui Nicușor Dan la Washington, pentru prima reuniune a Consiliului de Pace, drept „o deplasare ratată”. AUR a atacat participarea președintelui Nicușor Dan la Consiliul de Pace „Deplasarea președintelui României la Washington, urmărită cu interes și speranță de milioane de români, s-a încheiat fără niciun rezultat concret pentru […]
Un fost șef al CSM descifrează decizia CCR pe pensiile magistraților: „Foarte multe persoane au înghițit pe nemestecate această manipulare” # Gândul
Judecătorul Bogdan Mateescu, fost președinte al Consilului Superior al Magistraturii, a descifrat în cadrul emisunii OFF The Record, moderată de Sorina Matei, decizia Curții Constituționale a României pe pensiile magistraților. Bogdan Mateescu susține că întreaga dezbatere publică despre pensiile magistraților a fost un pretext politic, scrie Mediafax. Fostul președinte al CSM spune că problema pensiilor […]
Cât costă cel mai ieftin apartament de 3 camere din București. A fost construit în 1970 și se află la parter # Gândul
Cât costă cel mai ieftin apartament de 3 camere din București. A fost construit în 1970 și se află la parter. Cât costă cel mai ieftin apartament de 3 camere din București Cel mai ieftin apartament cu 3 camere din Capitală este vândut în cartierul Ferentari, având o suprafață utilă de 35 mp. Se află […]
Ștefan Popescu, analiza momentului: Cu ce rămânem după Consiliul Păcii. Contează Nicușor Dan și România pe harta de interes a lui Trump? # Gândul
Administrația Trump 2.0 acordă o atenție considerabilă noii inițiative multilaterale intitulată Consiliul Păcii. Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a anunțat fără echivoc că intenționează să investească o parte substanțială din capitalul său politic în acest proiect. În acest context, pentru o țară precum România — care nu a beneficiat pe parcursul anului 2025 […]
Ce trebuie să faci dacă îți găsești mașina lovită în parcare. Sfaturi pentru a-ți recupera paguba cât mai repede # Gândul
Te-ai gândit vreodată ce ar trebui să faci dacă îți găsești mașina lovită în parcare? O astfel de situație are loc (aproape) la ordinea zilei, iar în anumite cazuri poate apărea și dauna totală. Micile zgârieturi, o bară îndoită sau spartă, un far deplasat sau o mică înfundătură pe caroserie nu doar că sunt inestetice […]
Supermarketul online Sezamo înregistrează o creștere a interesului pentru pește și produse din pește în săptămâna premergătoare începerii Postului Paștelui. Datele companiei arată că 1 din 3 clienți include în coș cel puțin un produs din această categorie, iar consumul mediu zilnic a crescut cu aproape 6% față de luna ianuarie. „Pentru noi, peștele nu […]
Categoriile de români care ar putea lua 1.000-1.250 de lei în plus la salariu. Ce arată un nou proiect de ordonanță de urgență # Gândul
Anumite categorii de români ar putea avea posibilitatea să primească 1.000-1.250 de lei în plus la salariu. Un nou proiect de ordonanță de urgență conține așa-zisa primă de stabilitate de la stat. Practică, este o prevedere prin intermediul căreia unii dintre cetățeni pot beneficia de un sprijin financiar. O nouă prevedere a unui proiect de […]
Julia Sauter, cel mai bun REZULTAT din istoria patinajului feminin românesc la Jocurile Olimpice # Gândul
Julia Sauter a concurat la patinaj artistic la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 și a reuşit cea mai bună performanţă a carierei şi cel mai bun rezultat pentru patinajul feminin românesc la Olimpiadă, locul 17. Ea e născută în Germania și are cetățenie română din octombrie 2025. La liber a obținut 127.80 puncte […]
Un angajat în vârstă de 21 de ani a fost concediat de companie după doar două zile. Motivul, nu a vrut să dea mâna cu șeful său din considerente religioase. După ce compania a luat decizia de a-l concedia, tânărul a inițiat demersuri legale pentru discriminare religioasă și a primit despăgubiri în valoare de 34.000 […]
După ce au fost prinşi în ianuarie cu un adevărat arsenal asupra lor, nişte tineri cu vârste între 17 şi 25 de ani au ajuns din nou în mâinile oamenilor legii. Trei indivizi, dintre care doi au mai fost implicaţi într-un incident similar, în ianuarie, împreună cu trapperul MGK, erau înarmaţi ca pentru un adevărat […]
Emisia postului B1 TV a fost întreruptă. Postul este blocat, iar pe ecran sunt difuzate imagini surprinse de o cameră de supraveghere din București # Gândul
Postul B1 TV se confruntă cu probleme ale emisiei. Defecțiunile au apărut la ora 10:14, pe tronsonul prezentat de jurnalista Aneta Sîngeorzan. La câteva momente, în locul emisiei din studio, pe post, au apărut imagini de pe o cameră de supraveghere din centru Capitalei. Probleme la rețeaua informatică tehnică a postului de televiziune Potrivit informațiilor […]
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce s-a mai dus încă o dată Nicușor Dan peste Trump să dea mâna” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat o scenă care îl surprinde pe președintele Nicușor Dan în SUA, în timpul vizitei sale, încercând să dea mâna cu președintele american Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Aflat în SUA în calitate de observator la întâlnirea privind Consiliul […]
Bolojan anunță că vrea să crească natalitatea, dar taie indemnizațiile mamelor și speranțele tinerilor de a-și lua casă. Ungaria și Polonia au o politică reală de încurajare a natalității: credite nerambursabile și tăieri de taxe pentru familii cu copii # Gândul
Aflat în criză de imagine după confirmarea intrării României în recesiune și a datoriei publice istorice de peste 60% din PIB, premierul Bolojan a plusat, afirmând senin că în viitorul apropiat există șanse mari să crească natalitatea. O retorică imediat contrazisă de realitatea politicii sale de austeritate (care nu a ezitat să impoziteze mamele și să […]
Cu economia în recesiune tehnică, Guvernul Bolojan anunță „revenirea pe traiectorie ascendentă” # Gândul
„Economia României a reintrat pe traiectorie ascendentă”, transmite Guvernul României, într-o postare în care menționează o accelerare a PIB la 0,8% în a doua parte a anului 2025 și un trimestru III „cu dinamică solidă”. Mesajul se concentrează pe „valoare adăugată reală în economie”, în timp ce realitatea spune o altă poveste. Economia României a […]
Cadourile sunt adesea modul în care ne arătăm aprecierea față de cei dragi, mai ales în apropierea sărbătorilor din această perioadă. În acest context, programul de loialitate PPC myRewards devine o resursă utilă pentru idei de cadouri și experiențe oferite la prețuri avantajoase. PPC myRewards este o platformă dedicată exclusiv clienților PPC, care beneficiază de […]
PSD cere PNL și USR să oprească disputa pe fondurile pentru relansare economică: „România nu își mai permite un nou blocaj” # Gândul
Partidul Social Democrat le solicită partenerilor din coaliție, PNL și USR, „să înceteze disputa care blochează reforma de relansare economică”, potrivit unui comunicat transmis vineri. Social-democrații susțin că pachetul de măsuri, inițiat în septembrie 2025, reprezintă „singura reformă autentică a actualei Coaliții de guvernare” și că trebuie avizat urgent de Ministerul Economiei. „România nu își […]
Un șofer Bolt bucureștean și-a făcut publice câștigurile. Câți bani a primit într-o săptămână întreagă. A făcut 238 curse în 7 zile # Gândul
Un șofer Bolt bucureștean și-a făcut publice câștigurile, într-un grup de Facebook. A arătat câți bani a înregistrat în aplicație, după ce a îndeplinit 238 de curse în 7 zile. Așa cum se poate observa în imaginea postată în grupul de Facebook (vezi mai jos), câștigurile în săptămâna curentă au ajuns la aproape 4.700 de […]
Doliu la Hollywood. Eric Dane, starul din „Anatomia lui Grey” și „Euphoria”, a murit la 53 de ani, după ce a fost diagnosticat cu o boală foarte grea # Gândul
Este doliu pe scena de la Hollywood după ce actorul Eric Dane, cunoscut fanilor filmului din serialele Grey’s Anatomy și Euphoria, a murit la 53 de ani, la mai puțin de un an după ce a dezvăluit că fusese diagnosticat cu una dintre cele mai grave boli neurodegenerative care există. Actorul american Eric Dane a […]
Postul B1 TV se confruntă cu probleme ale emisiei. Defecțiunile au apărut la ora 10:14, pe tronsonul prezentat de jurnalista Aneta Sîngeorzan. La câteva momente, în locul emisiei din studio, pe post, au apărut imagini de pe o cameră de supraveghere din centru Capitalei. Probleme la rețeaua informatică tehnică a postului de televiziune Potrivit informațiilor […]
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii care este dispusă să se mute și să administreze barul local # Gândul
Administrația locală a satului Arenillas, Spania, este în căutarea unei familii cu copii, dispusă să se mute într-o locuință, totul gratuit, cu condiția să fie dispuși să lucreze și să contribuie la progresul comunității. Localitatea este situată la doar două ore distanță de Madrid, însă are doar 40 de rezidenți permanenți. Satul spaniol care oferă […]
Remarca controversată a lui Trump despre liderul Paraguayului: „Ce tânăr chipeș! Nu îmi plac bărbații tineri și frumoși, dar îmi plac femeile” # Gândul
Președintele Donald Trump a stârnit controverse la prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington, după o remarcă neașteptată despre aspectul fizic al președintelui Paraguayului. Declarația a atras atenția delegaților din aproape 40 de țări. Donald Trump a deschis joi, la Washington, prima reuniune a Consiliului pentru Pace pentru Gaza cu un discurs presărat […]
Dan Dungaciu: „Au încercat să facă din întâlnire ceva ce nu a existat. Ar putea să iasă prost în relație cu americanii și cu Bruxelles-ul” # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a vorbit despre vizita președintelui Nicușor Dan în SUA prin Consiliul pentru Pace, susținând că riscă să se pună într-o poziție defavorabilă în fața SUA, dar totodată și în fața Bruxelles-ului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat vizita președintelui Nicușor Dan în SUA și a vorbit despre motivul pentru care, în cele din urmă, a acceptat să meargă la această întâlnire privind Consiliul pentru Pace, în calitate de observator. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu susține […]
Dan Dungaciu: „Nu poți să vorbești despre lucruri atât de minore pe care poți să le faci pentru reconstrucția Gazei“ # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre calitatea discursului lui Nicușor Dan pe care l-a avut la Consiliul pentru Pace și subiecte minore pe care acesta le-a abordat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „E […]
Gabriela Firea a cerut în Parlamentul European un buget de 20 de miliarde de euro pentru copiii afectați de sărăcie # Gândul
Eurodeputata Gabriela Firea anunță susținerea unui buget de minimum 20 de miliarde de euro pentru Garanția Europeană pentru Copii, în viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene. Votul a fost exprimat la Strasbourg, în cadrul dezbaterilor privind combaterea sărăciei la nivel european, potrivit Mediafax. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Gabriela Firea a transmis că a votat […]
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat că vizita lui Nicușor Dan, în Statele Unite ale Americii, a fost „un incredibil dezastru”. „Mi-am intitulat pastila mea de ieri, joi, 19 februarie 2026, din Gândul, «Nicușor Dan vrea să facă din prezența sa la Consiliul pentru Pace dovada […]
Merz intră în cursa pentru un nou mandat la șefia CDU. Angela Merkel, invitată de onoare la Congresul decisiv de la Stuttgart # Gândul
Cancelarul german Friedrich Merz candidează pentru realegerea în funcția de președinte al CDU, la conferința națională a partidului de la Stuttgart. Votul delegaților va fi atent urmărit inclusiv de fostul cancelar Angela Merkel, într-un an electoral decisiv pentru creștin-democrați. Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, candidează vineri pentru a fi reales în funcția de președinte al Uniunea […]
Dani Coman, preşedintele clubului FC Argeş, a fost vehement împotriva arbitrului Radu Petrescu, despre care consideră că a viciat rezultatul meciului cu Petrolul, 1-2. Kyros Vassaras, șeful CCA, l-a invitat la sediul FRF pentru o discuție în acest sens. Dani Coman, prima reacție după discuția cu Kyros Vassaras! „Nu ne încălzește cu nimic” „Ni s-a […]
Dan Dungaciu în emisiunea Marius Tucă Show din 18 fenruarie 2026, analizează ciocnirea civilizațiilor, făcând referire la cartea celebră a lui Samuel Huntington, „Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale”. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Duganciu subliniază că Huntington vorbea despre civilizații identificabile pe criterii religioase și culturale, evidențiind o resurgență culturală post-1990, […]
Reacția lui Trump după arestarea Andrew Mountbatten-Windsor în dosarul Epstein: „Este o rușine pentru familia regală britanică” # Gândul
Președintele Donald Trump a calificat drept „o rușine” arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor în dosarul legat de Jeffrey Epstein. Șeful de la Casa Albă a afirmat că situația fostului prinț și, totodată frate mai mic al Regelui Charles al III-lea afectează grav imaginea familiei regale britanice. Președintele Donald Trump a reacționat după arestarea fostului prinț britanic […]
Meteorologii ANM anunță un nou episod semnificativ de ninsoare în București. Prognoză de ultimă oră pentru toată țara # Gândul
Meteorologii Administrației Naționale de Metorologie (ANM) anunță că vremea intră, din nou, într-un proces de răcire, iar precipitațiile – mai întâi ploaie, apoi ninsoare – vor cuprinde aproape toate zonele României, inclusiv zona Capitalei. În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a precizat că a fost emisă și o informare meteorologică în acest […]
Bate vântul crizei. Afacerile au crescut sub nivelul inflației din 2025. Ce sectoare merg încă # Gândul
Cifra de afaceri din industrie a încheiat anul 2025 cu o creștere de 3,2% față de anul precedent, însă sectorul energetic a tras în jos rezultatul general, după o scădere de 5,3% arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Industria bunurilor de folosință și industria bunurilor intermediare au înregistrat cele mai mari scăderi […]
Doru Bușcu se gândeste la un referendum pentru schimbarea lui Nicușor Dan: De ce să bolești/ E mai bine să fie schimbat decât să aștepte întins pe pat # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a adus în discuție scenariul unei posibile schimbări din funcție lui Nicușor Dan. În contextul în care în spațiul public se vorbește tot mai insistent de posibilitatea demiterii președintelui României, cunoscutul jurnalist apreciază că există încă ”mijloace de luptă democratică”. Bușcu: Dacă putem acum, […]
Șapte restaurante Pizza Hut se vor închide pe fondul presiunilor din energie, majorării TVA şi al încetinirii consumului # Gândul
Șapte restaurante Pizza Hut ale Sphera Franchise Group, operate prin subsidiara American Restaurant System, vor fi închise. Măsura vine pe fondul presiunilor din energie, majorării TVA şi al încetinirii consumului, anunță reprezentanții grupului. Această măsură este aplicată într-un context economic mai dificil, marcat de o serie de factori care pot dezechilibra bugetul. Închiderea celor șapte […]
Am făcut calculul complet. Cât costă să trăiești o lună în Constanța, în 2026: chirie, facturi și mâncare # Gândul
În 2026, viața în Constanța nu mai este chiar „ieftină”, dar încă rămâne sub nivelul din București sau Cluj-Napoca. Am adunat cele mai importante cheltuieli lunare pentru o persoană care stă singură, într-un apartament închiriat. Cât costă să trăiești o lună în Constanța, în 2026 Chiria într-un apartament cu 2 camere costă în jur de […]
A fost organizată o licitați de către Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) pentru construirea unei parcări cu două etaje care va avea peste 800 de locuri, la Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni. Parcare cu două etaje în Aeroportul Otopeni Proiectul are un buget de 63,66 milioane de lei fără TVA și un termen de […]
Semnele unui sfârșit iminent al războiului din Ucraina sunt înșelătoare. „Rusia se confruntă, însă, și cu propria capcană” # Gândul
Principala sursă a agresiunii rusești este neîncrederea profundă în Occident și convingerea fermă a Moscovei că Vestul intenționează să provoace o „înfrângere strategică” Rusiei. Atâta timp cât această teamă va persista, războiul nu se va termina, notează Tatiana Stanovaya într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace. Mulți se așteaptă ca anul 2026 să […]
Dan Dungaciu: „Nicușor Dan nu a avut nici măcar o poză cu Donald Trump. A prezentat o captură” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat apariția publică a președintelui României în contextul primei ședințe a Board of Peace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Observatorii s-au lipit ulterior pentru fotografii Profesorul spune că nu a existat o fotografie oficială între […]
Ce a făcut Nicuşor Dan cu suvenirul primit de la Donald Trump la Consiliul de Pace. Imaginile care l-ar înfuria pe preşedintele SUA # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan continuă tradiția instituită de Klaus Iohannis și se întoarce cu o șapcă de la Donald Trump. Nu știm ce a făcut fostul președinte cu suvenirul, dar șapca roșie primită de Nicușor Dan nu are o soartă prea fericită. După ce a primit „preţiosul” suvenir de culoare roşie de la Trump, președintele României […]
Coincidență rarisimă. Cinci frați s-au născut în aceeași zi, dar în ani diferiți. Ce spun experții medicali # Gândul
În atenția experților medicali a ajuns un caz despre care se spune că ar fi o coincidență rarisimă. Cinci frați din Virginia, SUA, s-au născut în aceeași zi, dar în ani diferiți. Povestea familiei americane a ajuns pe primele pagini și chiar a intrat în Cartea Recordurilor Guinness. Vezi mai jos despre ce este vorba. […]
Pentagonul avertizează UE: „Vor urma represalii dure dacă Europa exclude armele americane din achiziții” # Gândul
Pentagonul a avertizat Uniunea Europeană că va riposta dur dacă Bruxelles-ul va favoriza producătorii europeni de armament și va restricționa accesul companiilor americane pe piața apărării. Administrația Trump a transmis avertismente ferme către Uniunea Europeană, amenințând cu represalii economice și comerciale dacă Bruxelles-ul va adopta politici care favorizează exclusiv producătorii europeni de armament în cadrul eforturilor […]
Nicușor Dan, răspunsuri la indigo când vine vorba să relateze despre interacțiunea cu Donald Trump și la NATO și la Consiliul Păcii # Gândul
Președintele Nicușor Dan a povestit, într-o intervenție pentru Antena 1, ce a discutat cu Donald Trump în cadrul Consiliului pentru Pace, desfășurat la Washington. Răspunsul președintelui a fost identic cu cel pe care l-a oferit într-o conferință de presă susținută după summitul NATO de la Haga, atunci când s-a întâlnit pentru prima dată cu liderul […]
UE condiționează pacea din Ucraina de retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria # Gândul
Uniunea Europeană cere Rusiei retragerea completă a trupelor din mai multe state din Europa de Est și Caucaz, inclusiv Belarus și Transnistria, ca parte a oricărui acord de pace privind Ucraina, potrivit unui document intern distribuit statelor membre. Uniunea Europeană solicită Federației Ruse să își retragă forțele militare nu doar din Ucraina, ci și din […]
Mâncare gătită acasă, la supermarket sau la restaurant? Care variantă este mai avantajoasă, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic # Gândul
Mâncare gătită acasă, la supermarket sau la restaurant? Te-ai gândit vreodată care variantă ar fi mai avantajoasă pentru tine, luând în considerare raportul calitate-preț? Medicul nutriționist Mihaela Bilic a adus în atenție acest aspect, iar detaliile pot fi urmărite mai jos. Medicul nutriționist Mihaela Bilic a adus în atenție aspectele care necesită atenție, atunci când […]
