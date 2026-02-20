ROMPREST acuză Primăria S1 de o „denunțare unilaterală a contractului de salubrizare” / Viceprimar: „Este un contract care ajunge la termen”

09:30

Președintele Nicușor Dan a povestit, într-o intervenție pentru Antena 1, ce a discutat cu Donald Trump în cadrul Consiliului pentru Pace, desfășurat la Washington. Răspunsul președintelui a fost identic cu cel pe care l-a oferit într-o conferință de presă susținută după summitul NATO de la Haga, atunci când s-a întâlnit pentru prima dată cu liderul […]