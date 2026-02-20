Cu cine se distrează Roberta de la Mireasa după divorțul de Andi. Fosta concurentă pare că și-a revenit complet după despărțire

10:40

Ieri s-a împlinit un an de la moartea lui Andrei Perneș. Familia îi păstrează amintirea vie. Părinții și sora lui au mers la mormântul lui. Tânărul nu a fost uitat nici de foștii concurenți de la Mireasa. Cel mai bun prieten al lui pe care l-a cunoscut în cadrul emisiunii a făcut un gest emoționant în memoria lui.