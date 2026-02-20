Atenționare de vânt puternic în Transilvania. Rafalele ar putea ajunge până la 80 km/h

12:10

Ați ascultat vreodată Simfonia nr. 1 – Clasica, semnată de Prokofiev? Cum ar fi compus Haydn dacă ar fi trăit în secolul XX? – s-a întrebat compozitorul rus și a reușit să răspundă la întrebare într-un mod ingenios, rezultatul fiind nu o imitație, ci o reinterpretare modernă a clasicismului, un dialog viu între secolul XVIII și secolul XX. Prima simfonie a lui Prokofiev a fost deci un succes încă de la premiera din 1918 și această lucrare se regăsește pe afișul Sălii Radio la final de februarie.