Fost președinte CSM, mesaj pentru Bolojan: Atitudine bazată pe ură și segregare.Exemplul lui Charles

Aproape 57% dintre români consideră că este riscant să trăieşti neasigurat în România şi 90% se simt vulnerabili în faţa unor situaţii neprevăzute cum ar fi un accident, o problemă de sănătate, pierderea veniturilor sau un deces în familie, relevă o analiză publicată vineri de compania de asigurări Allianz-Ţiriac.