O femeie prinsă sub dărâmături într-o localitate din Timiș. Un zid a căzut peste ea

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș (CECART) readuce în atenția publicului Festivalul – Concurs „Lada cu Zestre”, cea mai amplă competiție artistică a comunităților timișene în restaurarea și relansarea culturii tradiționale locale. Cea de-a XIX-a ediție a evenimentului mobilizează 57 de localități, 1.500 de artiști, peste o sută de expoziții și mai mult de 1.000 de preparate culinare bănățene. Accesul publicului la toate evenimentele festivalului este liber, iar organizatorii se așteaptă la mii de spectatori, ca în fiecare an.