Volodimir Zelenski: Armata ucraineană a eliberat 300 kmp în sud. Condiția în care Kievul ar putea face un compromis teritorial

Opoziția din Ungaria a condamnat un videoclip de campanie al partidului de guvernământ al lui Viktor Orbán, care înfățișează o fetiță plângând în timp ce tatăl ei este executat în război, pe fondul unei dezbateri privind posibila implicare a Budapestei în conflictul din Ucraina. Ungaria se pregătește pentru alegerile parlamentare din aprilie, care ar putea să-l înlăture pe premierul Orbán după 16 ani de putere neîntreruptă. Sondajele arată că partidul său de dreapta, Fidesz, se află în urma principalului partid de opoziție, Tisza, scrie TVPWorld.