Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Națională a Japoniei: Sute de companii nipone sunt prezente în România, ajută la dezvoltare și modernizare

Un bărbat şi o femeie din judeţul Mureş au fost reţinuţi într-un dosar de rele tratamente aplicate minorilor, procurorul urmând să ceară arestarea preventivă a celor doi. Bărbatul, care are trei copii, şi femeia, care are 5, sunt parteneri de viață şi sunt suspectaţi ca îşi băteau copiii. Ancheta a fost demarată după ce doi dintre aceştia au fugit de acasă din cauza violenţelor.