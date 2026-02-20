Echipa de fotbal germană de top anulează un amical în SUA: Să jucăm unde au fost împușcați oameni, nu se potrivește cu valorile noastre

17:10

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 al Capitalei, a scăpat de controlul judiciar pentru că nu s-a produs nicio pagubă, după ce a construit un drum din bani publici pe un teren privat. Aceasta este motivarea judecătorului care i-a permis edilului să revină în funcție, după ce DNA l-a pus sub urmărire penală. Magistratul susține că la dosar nu există o expertiză care să arate că țevile de gaze peste care a fost făcut drumul ar putea exploda.