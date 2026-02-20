Noi taxe pentru comenzile online din afara UE: 3 euro pentru fiecare produs din colet. Când va fi aplicată măsura
Digi24.ro, 20 februarie 2026 19:50
Uniunea Europeană elimină, de la 1 iulie 2026, scutirea de taxe vamale pentru coletele venite din afara UE cu o valoare totală de până la 150 de euro și introduce o taxă fixă de 3 euro pentru fiecare produs din colet. Măsura este prevăzută în Regulamentul (UE) 2026/382, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, și se aplică direct în toate statele membre. În România, această taxă se va adăuga taxei logistice de 25 de lei, aplicată de la 1 ianuarie 2026, precum și TVA-ului datorat potrivit legislației fiscale.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
20:00
Muzeul Gulagului din Rusia va fi desfiinţat şi înlocuit cu unul dedicat crimelor naziste # Digi24.ro
Muzeul de istorie a Gulagului, sistemul sovietic de lagăre de concentrare, va fi închis definitiv la Moscova şi înlocuit de un muzeu consacrat memoriei crimelor naziste, a anunţat vineri primăria capitalei ruse, relatează agenţiile AFP şi EFE.
20:00
Un cameraman a devenit vedetă neașteptată la Olimpiadă: a inventat o tehnică nouă prin care patinează și filmează alături de concurenți # Digi24.ro
Vedetă neașteptată la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia. Dacă de obicei vorbim de atleții aflați în fața camerei, ei bine, acum situația este exact invers. Vedeta este un cameraman cu o tehnică nouă, inventată chiar de el. Grație lui, imaginea ajunge la noi de parcă ar fi chiar lângă patinatorii care ne taie răsuflarea.
Acum 30 minute
19:50
Noi taxe pentru comenzile online din afara UE: 3 euro pentru fiecare produs din colet. Când va fi aplicată măsura # Digi24.ro
Uniunea Europeană elimină, de la 1 iulie 2026, scutirea de taxe vamale pentru coletele venite din afara UE cu o valoare totală de până la 150 de euro și introduce o taxă fixă de 3 euro pentru fiecare produs din colet. Măsura este prevăzută în Regulamentul (UE) 2026/382, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, și se aplică direct în toate statele membre. În România, această taxă se va adăuga taxei logistice de 25 de lei, aplicată de la 1 ianuarie 2026, precum și TVA-ului datorat potrivit legislației fiscale.
19:50
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, despre „apetitul” românilor pentru serviciul militar: „Eu sunt încântat de aceste cifre” # Digi24.ro
În contextul în care mai sunt patru zile până când se împlinesc patru ani de la invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, Virgil Bălăceanu a fost întrebat, la Digi24, despre sondajul INSCOP publicat recent, care face referire la percepția românilor despre războiul din Ucraina și cine ar putea ieși câștigător. Generalul în rezervă a explicat că tendința de a face concesii ține și de „oboseala” caracteristică ce vine odată cu un astfel de conflict prelungit.
19:50
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Națională a Japoniei: Sute de companii nipone sunt prezente în România, ajută la dezvoltare și modernizare # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la recepţia organizată cu prilejul Zilei Naţionale a Japoniei, că peste 400 de companii japoneze sunt prezente în România, iar prin activitatea lor contribuie la dezvoltarea şi modernizarea României.
19:40
China a depăşit SUA, devenind din nou cel mai mare partener comercial al Germaniei, în 2025 # Digi24.ro
China a depăşit din nou SUA, devenind cel mai mare partener comercial al Germaniei, în 2025, după ce exporturile germane către Statele Unite au scăzut, pe fondul taxelor vamale mai ridicate, transmite DPA.
Acum o oră
19:30
Problema medicilor care lucrează și la privat: cazul unui chirurg în concediu ilegal pentru a opera pe bani. Anunțul lui Rogobete # Digi24.ro
Alexandru Rogobete a adus în atenție vineri, 20 februarie, problema medicilor care lucrează și la privat, prezentând cazul unui chirurg care făcuse o solicitare de concediu, dar care nu era aprobată și nu era înregistrată la Serviciul RUNOS. Același medic apărea într-un videoclip în care explica că se pregătea pentru a doua intervenție chirurgicală, într-o zi de joi, la ora 12.00. Ministrul a punctat faptul că este „împotriva celor care părăsesc spitalul public în timpul programului de lucru pentru a avea activitate în sistemul privat” și a anunțat că a trimis Corpul de Control la spitalul public, pentru o anchetă amplă privind respectarea programului de lucru.
19:10
Dronele ucrainene au distrus peste noapte trei sisteme de apărare aeriană rusești Tor-M1 în valoare de 75 de milioane de dolari # Digi24.ro
Forțele sistemelor fără pilot (USF) au distrus trei sisteme rusești de apărare aeriană Tor-M1, în valoare totală de 75 de milioane de dolari, în primele ore ale zilei de vineri, 20 februarie, potrivit șefului USF, Robert „Madyar” Brovdi.
Acum 2 ore
19:00
Statut ambiguu pentru fostul prinț Andrew, după dosarele Epstein: fără arest, fără condamnare, dar scos din jocul monarhiei. Ce urmează # Digi24.ro
Statut ambiguu pentru fostul prinț Andrew, după dosarele Epstein: fără arest, fără condamnare, dar scos din jocul monarhiei. Ce urmează
19:00
Președintele Nicușor Dan, mesaj după participarea la Consiliul pentru Pace: E important să fim parteneri în diferite formate # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, după participarea la Consiliul de Pace din SUA, că pentru politica noastră externă, e important să fim parteneri în diferite formate şi, mai ales, în materie de securitate, să consolidăm şi să aprofundăm parteneriatul cu Statele Unite ale Americii.
18:50
La o zi după termenul stabilit de Trump pentru o decizie, Iranul a anunțat când va prezenta SUA un proiect al unui acord nuclear # Digi24.ro
După ce Donald Trump a anunțat fereastra de timp în care va decide dacă va ataca Iranul, șeful diplomației iraniene Abbas Araghchi a anunțat vineri, 20 februarie, că un proiect al unui acord în domeniul nuclear urmează să fie finalizat în „două sau trei zile” și că Teheranul îl va prezenta apoi Washingtonului, relatează AFP.
18:40
Ilie Bolojan merge la Bruxelles joia viitoare: premierul se vede Ursula von der Leyen și vor discuta despre PNRR. Ce mai e pe agendă # Digi24.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea joia viitoare, la Bruxelles, o întâlnire cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR.
18:20
Echipa de fotbal germană de top anulează un amical în SUA: Să jucăm unde au fost împușcați oameni, nu se potrivește cu valorile noastre # Digi24.ro
Werder Bremen, una dintre cele mai importante echipe de fotbal din Germania, a anunțat că anulează călătoria planificată în Minnesota în această vară, după ce violențele și haosul politic au cuprins Minneapolis în contextul măsurilor severe de aplicare a legilor privind imigrația luate de administrația Trump în ianuarie.
18:10
Ungaria va folosi ţiţei din rezervele strategice, după ce livrările de petrol rusesc au fost întrerupte # Digi24.ro
Guvernul de la Budapesta a informat că „va pune în circulaţie” aproximativ 1,8 milioane barili de ţiţei din rezervele sale strategice, după ce în 27 ianuarie un atac rusesc asupra conductei Drujba din Ucraina a întrerupt livrările de petrol rusesc către Europa de Est, transmite Reuters.
18:10
Doi polițiști din Cernăuți au fost răniți după ce au fost atacați cu o grenadă pe stradă, după ce un bărbat a aruncat dispozitivul exploziv spre mașina lor.
18:10
Când va merge Donald Trump în China. Anunțul unui oficial al Casei Albe: „Va fi o vizită tumultuoasă” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump va efectua o vizită în China în perioada 31 martie - 2 aprilie, a declarat vineri un oficial al Casei Albe, stabilind datele pentru o întâlnire foarte așteptată, pe fondul tensiunilor dintre cele mai mari economii ale lumii, relatează Reuters.
Acum 4 ore
18:00
Traian Băsescu îi critică pe fanii lui Călin Georgescu, după ce Nicușor Dan s-a văzut cu Donald Trump: „O clică de nătărăi” # Digi24.ro
Fostul președinte, Traina Băsescu, a vorbit pe larg despre vizita lui Nicușor Dan în SUA, unde a participat la prima ședință a Consiliului Păcii de peste Ocean. Acesta a vorbit despre cuvintele frumoase pe care le-a folosit Donald Trump când a vorbit despre România și liderul de la Cotroceni.
18:00
Internetul din Groenlanda, dat peste cap în urma unui atac cibernetic. Cine sunt atacatorii și ce scop urmăresc # Digi24.ro
Autorităţile daneze au semnalat vineri că mai multe website-uri şi reţele de internet din Groenlanda sunt ţinta unui atac cibernetic care le-a făcut parţial inaccesibile, relatează agenţia EFE.
18:00
Donald Trump primește o lovitură dură din partea Justiției americane. Curtea Supremă a anulat majoritatea tarifelor vamale impuse anul trecut de președintele SUA. Judecătorii au decis că liderul de la Washington nu avea autoritatea de a impune taxe noi pentru importul de bunuri provenite de la aproape toți partenerii comerciali ai țării, anunță The Guardian.
17:40
Șapte scenarii posibile în cazul în care Statele Unite atacă Iranul. Cea mai probabilă variantă este și cea mai sângeroasă # Digi24.ro
SUA pare pregătită să atace Iranul. De câteva săptămâni, Washingtonul își consolidează forțele în Orientul Mijlociu și acum pare hotărât să adune în regiune mai multe forțe aeriene decât în orice alt moment de la invazia Irakului din 2003, scrie BBC.
17:40
„Ruleta rusească”, încheiată tragic. Un soldat francez a murit după ce a fost împușcat în cap în timpul unui „joc” cu colegii săi # Digi24.ro
Un soldat francez a murit după ce a fost împușcat în cap în timp ce participa la un joc împreună cu alți soldați, anunță BBC. Totul s-a petrecut în timpul unei petreceri unde s-a consumat mult alcool, în incinta Spitalului Militar Percy din Clamart, la vest de Paris.
17:40
Kim Jong Un, discurs triumfalist la congresul partidului: „Succese mari, în ciuda severității încercărilor și dificultăților” # Digi24.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a salutat „marile succese” ale țării sale la deschiderea unui congres național al partidului, un eveniment rar, cu un discurs triumfalist care a evidențiat încrederea crescândă a regimului izolat, relatează Financial Times.
17:40
Bacteria Clostridium perfringers a fost identificată din nou în apa de la Curtea de Argeş # Digi24.ro
Bacteria Clostridium perfringers a fost identificată din nou în apa din reţeaua de distribuţie de la Curtea de Argeş, potrivit unei informări transmise vineri de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Argeş.
17:30
Șeful diplomației de la Teheran: SUA nu au cerut Iranului «zero îmbogăţire» a uraniului” # Digi24.ro
Statele Unite nu au cerut Iranului să renunţe la îmbogăţirea uraniului în cursul negocierilor de marţi, în apropiere de Geneva, mediate de către Oman, dezvăluie ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi, relatează AFP.
17:30
Gărzile de corp ale celui mai vechi președinte din Caucaz au bătut protestatarii care l-au așteptat în Washington # Digi24.ro
Gărzile de securitate ale președintelui azer Ilham Aliev (n.red. aflat la putere din 2003) au bătut protestatarii pe Pennsylvania Avenue în Washington, D.C., joi, 19 februarie, scrie Zartonk Media. Aliev se afla în SUA pentru a participa la Consiliul Păcii.
17:20
Șeful dimpomației de la Teheran: SUA nu au cerut Iranului «zero îmbogăţire» a uraniului” # Digi24.ro
Statele Unite nu au cerut Iranului să renunţe la îmbogăţirea uraniului în cursul negocierilor de marţi, în apropiere de Geneva, mediate de către Oman, dezvăluie ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi, relatează AFP.
17:10
Cum a scăpat Robert Negoiță de controlul judiciar. Motivarea judecătorului care i-a permis edilului să revină în funcție # Digi24.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 al Capitalei, a scăpat de controlul judiciar pentru că nu s-a produs nicio pagubă, după ce a construit un drum din bani publici pe un teren privat. Aceasta este motivarea judecătorului care i-a permis edilului să revină în funcție, după ce DNA l-a pus sub urmărire penală. Magistratul susține că la dosar nu există o expertiză care să arate că țevile de gaze peste care a fost făcut drumul ar putea exploda.
17:10
Cinci aliați NATO s-au angajat să producă drone „low-cost” în decurs de un an. „Europa este motivată să avanseze în domeniul apărării” # Digi24.ro
Germania, Franța, Italia, Polonia și Marea Britanie au declarat vineri că vor colabora pentru a dezvolta noi drone autonome cu costuri reduse, în contextul în care NATO face eforturi să-și consolideze apărarea aeriană împotriva Rusiei, anunță Politico.
17:00
Iarna nu se lasă dusă: viscol și ninsori până duminică, apoi temperaturi de până la 14 grade. Șefa ANM: „Ne așteptăm să vină primăvara” # Digi24.ro
Fenomenele meteo specifice iernii vor mai poposi în țara noastră. Până duminică, cât vor fi în vigoare codul galben și informarea meteorologică, zone extinse din partea de sud-sud-est a țării vor fi vizate de intensificări ale vântului, precipitații însemnate cantitativ, polei, ninsori și viscol. Ulterior, temperaturile vor crește simțitor, a anunțat Elena Mateescu, director general al ANM, la Digi24.
16:50
Viktor Orban a dezvăluit când ar putea fi posibilă normalizarea relațiilor dintre Ucraina și Ungaria. „Așadar aceasta este cheia” # Digi24.ro
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, consideră că normalizarea relațiilor dintre Ucraina și Ungaria este posibilă numai după încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
16:50
Magistrații cer Președintelui să retrimită în Parlament Legea care vizează pensiile speciale. Memoriul transmis de Curțile de Apel # Digi24.ro
Conducerile tuturor Curților de Apel din țară îi cer președintelui Nicușor Dan să retrimită Parlamentului pentru reexaminare Legea care vizează pensiile magistraților, potrivit unui comunicat transmis vineri, 20 februarie.
16:50
Banner cu chipul lui Donald Trump, amplasat pe fațada Departamentului de Justiție din SUA. „Să facem America din nou sigură” # Digi24.ro
Un banner al președintelui american Donald Trump a fost amplasat la sediul Departamentului american de Justiție, anunță jurnaliștii Reuters, care remarcă faptul că este cel recent efort al liderului SUA de a-și imprima identitatea asupra unei instituții din Washington. Bannerul albastru, desfășurat joi între două coloane ale sediului Departamentului de Justiție, include sloganul: „Make America Safe Again” (n.r. Să facem America din nou sigură).
16:50
China a testat prima centrală eoliană gonflabilă, capabilă să producă 3MW de electricitate: are 12 turbine și seamănă cu un dirijabil # Digi24.ro
O companie chineză din domeniul energiei a testat cu succes o turbină eoliană experimentală care zboară, asemănătoare unui dirijabil, cu o capacitate totală de 3MW şi care poate genera energie direct de deasupra oraşelor şi a comunităţilor izolate din interiorul ţării, transmite vineri Live Science.
16:40
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou” # Digi24.ro
Generalul rus Roman Demurchiev i-a trimis soției sale fotografii cu urechile tăiate ale soldaților ucraineni și a discutat cinic despre acest lucru în corespondența lui cu ea, transmit jurnaliștii ruși de la Sistma și Shema.
16:40
Un fost viceministru rus, condamnat pentru corupţie, a cerut să meargă la război în Ucraina pentru a scăpa de închisoare # Digi24.ro
Un fost viceministru rus al apărării, Timur Ivanov, condamnat la 13 ani de închisoare pentru corupţie, a cerut să fie trimis să lupte pe front în Ucraina pentru a scăpa de închisoare, a relatat vineri presa rusă, potrivit agenţiei EFE.
16:40
„Comportament pe cât de viclean, pe atât de greșit”. Un italian și-a dresat câinele să arunce ilegal gunoiul, ca să evite amenzile # Digi24.ro
Un bărbat din Catania, Sicilia, și-a dresat câinele să arunce saci de gunoi pe marginea drumului, în încercarea de a evita camerele de supraveghere instalate pentru combaterea aruncării ilegale a deșeurilor, a anunțat poliția municipală, citată de The Guardian.
16:30
Portavionul francez Charles de Gaulle a fost desfăşurat în Atlanticul de Nord şi Marea Baltică, anunţă Parisul # Digi24.ro
Portavionul francez Charles De Gaulle şi grupul naval care îl escortează încep o desfăşurare în Atlanticul de Nord şi în Marea Baltică, a anunţat vineri Ministerul francez al Apărării, într-un context de instabilitate provocată de politica revanşardă a Rusiei şi intenţiile preşedintelui american Donald Trump cu privire la insula Groenlanda, potrivit AFP.
16:20
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai dura ani buni (WSJ) # Digi24.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a informat un grup restrâns de consilieri apropiați că negocierile de pace au ajuns într-un impas și a dat instrucțiuni să se pregătească un plan în cazul în care războiul va continua încă trei ani.
16:20
Partidul lui Viktor Orban a lansat un videoclip cu inteligență artificială care arată o „execuție” în război # Digi24.ro
Opoziția din Ungaria a condamnat un videoclip de campanie al partidului de guvernământ al lui Viktor Orbán, care înfățișează o fetiță plângând în timp ce tatăl ei este executat în război, pe fondul unei dezbateri privind posibila implicare a Budapestei în conflictul din Ucraina. Ungaria se pregătește pentru alegerile parlamentare din aprilie, care ar putea să-l înlăture pe premierul Orbán după 16 ani de putere neîntreruptă. Sondajele arată că partidul său de dreapta, Fidesz, se află în urma principalului partid de opoziție, Tisza, scrie TVPWorld.
Acum 6 ore
16:00
O nouă metodă de fraudă: Sub pretextul unei anchete secrete, oamenii sunt îndemnați să plaseze bani în ATM-uri pentru criptomonede # Digi24.ro
Poliţiştii atrag atenţia asupra unei noi metode de fraudă: apeluri din partea unor falşi poliţişti sau reprezentanţi ai băncilor în urma cărora victimei i se induce panica. Apoi, sub pretextul unei „investigaţii confidenţiale”, oamenii sunt îndemnați să scoată banii din bancă şi să îi plaseze într-un ATM pentru criptomonede.
15:50
Peste 710.000 de români primesc tichete de energie. Sprijinul continuă până la finalul anului 2026 # Digi24.ro
Sprijinul acordat consumatorilor vulnerabili de energie electrică prin OUG nr. 35/2025 va continua până la 31 decembrie 2026, oferind stabilitate și predictibilitate familiilor cu venituri reduse, anunță Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Peste 710.000 de români beneficiază deja de acest sprijin.
15:40
Ajutoare de încălzire, furate de angajații unei primării din Bistrița-Năsăud. Cum au acționat funcționarii publici # Digi24.ro
Caz halucinant la o primărie din Bistrița-Năsăud. Șase angajați ar fi încasat ilegal ajutoarele de încălzire destinate persoanelor vulnerabile. Prejudiciul este de 280.000 de lei. Oamenii legii au descins vineri în primărie.
15:30
Lucrări la unul din cele mai complexe noduri rutiere din România. Sunt mobilizați 300 de muncitori și 75 de utilaje # Digi24.ro
„Se lucrează intens” la unul dintre cele mai complexe noduri rutiere din România, pe traseul Autostrăzii Sibiu-Făgăraș, spune Cristian Pistol, directorul general al CNAIR. El a postat pe Facebook și un clip cu lucrările de pe șantier.
15:30
Rogobete: Rata de vaccinare a scăzut semnificativ în ultimii ani, pentru că dezinformarea medicală este la cote alarmante # Digi24.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a declarat, vineri, că scăderea accentuată a ratei de vaccinare din ultimii ani are drept cauză principală extinderea fenomenului de dezinformare medicală, avertizând că efectele sunt deja vizibile în statisticile privind rujeola.
15:20
Nava amfibie de asalt turcească Anadolu, care participă la manevre militare ale NATO în Marea Baltică, va fi desfăşurată în scop de descurajare pe flancul estic al Alianţei.
15:10
E5 prinde contur la Cracovia: Cinci puteri europene semnează declarația pentru un „NATO mai european” # Digi24.ro
Miniștrii apărării din Franța, Germania, Italia, Polonia și Marea Britanie au convenit, la Cracovia, să-și asume „o responsabilitate mai mare” pentru securitatea continentului și să acționeze pentru un „NATO mai european”. Cele cinci state, reunite în formatul E5, promit să-și consolideze capacitatea de descurajare și apărare, în contextul amenințărilor venite dinspre Rusia și al presiunilor privind creșterea cheltuielilor militare.
14:50
UE încearcă să adopte luni al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, a declarat vineri înaltul reprezentant al Uniunii pentru afacerile externe şi politica de securitate, Kaja Kallas. Totuși, mai mulţi diplomaţi europeni afirmă că reprezentanţii statelor membre nu au ajuns la un acord.
14:50
Cancelarul german este împotriva anonimatului pe Internet. „Vreau să văd nume reale. Vreau să știu cine vorbește” # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a solicitat încetarea anonimatului generalizat pe Internet, afirmând că utilizatorii ar trebui să posteze sub numele lor reale.
14:50
Compania din afara UE care a participat fără să știe la licitații de 3,3 miliarde de euro în România a sesizat Parchetul European # Digi24.ro
O companie din Bosnia și Herțegovina acuză furtul identității, după ce aceasta ar fi câștigat, prin asociere cu o, un contract de aproape un miliard de euro care vizează construcția proiectului strategic al Centurii Metropolitane Cluj, fără să participe la licitație sau să mandateze un reprezentat legal al acestora. Compania străină anunță că a sesizat Parchetul European.
14:40
Doi copii din Mureș au fugit de acasă și le-au spus polițiștilor că sunt bătuți în familie. Părinții lor au fost reținuți # Digi24.ro
Un bărbat şi o femeie din judeţul Mureş au fost reţinuţi într-un dosar de rele tratamente aplicate minorilor, procurorul urmând să ceară arestarea preventivă a celor doi. Bărbatul, care are trei copii, şi femeia, care are 5, sunt parteneri de viață şi sunt suspectaţi ca îşi băteau copiii. Ancheta a fost demarată după ce doi dintre aceştia au fugit de acasă din cauza violenţelor.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.