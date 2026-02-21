Cât a ajuns să coste o garsonieră în Constanța. Merită să investești?
Cotidianul de Hunedoara, 21 februarie 2026 05:50
Constanța devine o piață tot mai interesantă pentru investițiile imobiliare. Află cum să calculezi randamentul unei garsoniere și ce factori determină profitabilitatea închirierilor de sezon.
Acum 30 minute
06:10
Cine sunt cei șase miliardari ai României. Au o avere de 100.000 de ori mai mare decât avuția medie # Cotidianul de Hunedoara
România este țara din Uniunea Europeană cu cele mai mari disparități sociale.
Acum o oră
05:50
Constanța devine o piață tot mai interesantă pentru investițiile imobiliare. Află cum să calculezi randamentul unei garsoniere și ce factori determină profitabilitatea închirierilor de sezon.
Acum 12 ore
22:10
România are printre cele mai mari tarife pentru încărcarea mașinilor electrice, 0,43 €/kWh, aproape dublu față de Spania și Croația, și egal cu Austria.
21:10
Uniunea Europeană introduce o limită comună pentru plățile în numerar de peste 10.000 de euro în toate statele membre, începând cu 2027, conform Regulamentului (UE) 2024/1624.
20:50
Trump înfrânt de propria justiție: Piețele globale urcă după decizia istorică și curajoasă a Curții Supreme # Cotidianul de Hunedoara
Curtea Supremă a SUA a decis anularea majorității tarifelor impuse de Donald Trump în al doilea mandat, considerând că acestea depășesc autoritatea prezidențială conform IEEPA și „doctrinei chestiunilor majore". Piețele bursiere din SUA și Europa au reacționat pozitiv, cu creșteri pentru S&P 500, Nasdaq, Dow Jones și principalele indici europeni.
20:40
Află cum rețele ilegale coordonate din Republica Moldova vizau oficiali și jurnaliști din Ucraina, ce s-a întâmplat cu moțiunea energetică respinsă, creșterea turismului și ultimele evoluții în dosarul „Frauda bancară" al lui Plahotniuc. Detalii exclusive.
19:20
Vacanțe fără bani blocați? Noua opțiune Airbnb care face valuri global. Faliment pentru Booking? # Cotidianul de Hunedoara
Află cum ți se pot schimba vacanțele după noua decizie Airbnb. Platforma declară război deschis celor de la Booking!
19:20
SUA anunță retragerea trupelor din Siria și Irak și vrea reducerea misiunii NATO din Kosovo
19:10
Scandal după locul 17 al Juliei Sauter, cu David Popovici implicat! Fost șef al Sportului românesc: „Am ajuns foarte rău!” # Cotidianul de Hunedoara
Eduard Novak a criticat public entuziasmul generat de locul 17 obținut de Julia Sauter la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 de la Milano Cortina. Fostul ministru al Sportului s-a declarat indignat că rezultatul patinatoarei, cel mai bun din istoria patinajului feminin românesc la JO, este celebrat, făcând o comparație directă cu performanțele lui David Popovici, dublu campion mondial în 2025. Mesajele sale tranșante au stârnit controverse.
18:40
Președintele conservator se opune achiziției de arme europene și flirtează cu participarea în Board of Peace
18:10
Curtea Supremă a SUA a anulat taxele vamale impuse de Donald Trump țărilor din jurul lumii # Cotidianul de Hunedoara
Curtea Supremă a anulat vineri tarifele globale impuse de președintele Donald Trump. Decizia reprezintă o o pierdere semnificativă în cazul agendei economice a liderului de la Washington.
18:10
Vești proaste pentru Mircea Lucescu: medicii din Belgia i-au cerut să renunțe la antrenorat # Cotidianul de Hunedoara
Diagnosticul inițial, stabilit la București ,s-a confirmat, iar Mircea Lucescu va trebui să decidă dacă se va retrage sau va sfida verdictul medicilor și va sta pe bancă la meciul sau meciurile de baraj.
17:50
Problema persistă la Argeș: Noile buletine confirmă prezenţa bacteriei Clostridium # Cotidianul de Hunedoara
"Sursa problemei nu a fost eliminată, iar aproape 50.000 de argeşeni sunt în continuare expuşi unui risc real pentru sănătate".
17:50
FSB punea la bătaie până la 100.000 de dolari pentru un asasinat al unei persoane cu rang înalt.
Acum 24 ore
17:10
O nouă încercare de blocare a tăierii pensiilor speciale. Magistrații cer președintelui să retrimită legea în Parlament # Cotidianul de Hunedoara
„Orice măsură legislativă națională care afectează condițiile statutare și materiale ale judecătorilor, inclusiv regimul pensiilor de serviciu, intră în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii".
17:00
Louis Vuitton deschide un nou magazin în Asia, la Beijing, locația fiind proiectată de arhitectul japonez Jun Aoki, cu care casa are o colaborare de tradiție. Noul magazin are o arhitectură impunătoare, inspirată de vestigii antice, dar și de o piesă vestimentră iconică.
16:50
Dupa finalul serialului „Peaky Blinders", care s-a incheiat in 2022, producatorii au decis sa dea povestii o continuare — nu sub forma unui sezon 7, ci ca un film de lung metraj. Filmul este scris de creatorul original, Steven Knight, si regizat de Tom Harper, aducand atmosfera dura si stilul distinctiv al serialului in peisajul cinematografic.
15:50
Rugăciune pentru pace în toate bisericile din țară. 4 ani de război în Ucraina # Cotidianul de Hunedoara
La 24 februarie 2022, Rusia a invadat Ucraina, conflictul rezultat fiind apreciat drept cel mai mare și mai sângeros război din Europa de după al Doilea Război Mondial.
15:50
Ce nu s-a văzut în Comitetul de pace al lui Trump: mizele de pe masă INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
Cu mari absențe, cum sunt cele ale majorității statelor europene, fără Vatican și fără Benjamin Netanyahu, Comitetul pentru Pace condus pe viață de Donald Trump a adus în aceeași sală, lideri și state cu obiective diferite.
15:30
Ministrul arată și că susţine plata pe performanţă, dar că se declară împotriva celor care la ora 12.00 se filmează în spitalele private, deşi ar trebui să fie la program, în spitalul de stat.
15:30
Alpinist austriac, declarat vinovat de justiție după ce iubita sa a murit înghețată pe munte # Cotidianul de Hunedoara
Un alpinist austriac a fost declarat vinovat de omor din culpă agravată după ce iubita sa a murit înghețată pe cel mai înalt munte din Austria, anul trecut.
15:20
Europarlamentarul ECR Șerban Dimitrie Sturdza: „Guvernul României nu practică diplomația și este un risc pentru securitatea noastră regională” # Cotidianul de Hunedoara
Europa nu trebuie să aibă o zonă gri în centrul continentului său.
15:00
Poliția britanică percheziționează locuințele lui Andrew, fratele regelui Charles, după arestarea acestuia pentru abuz de putere.
15:00
Bolojan merge la Ursula să ceară cele 231 de milioane de euro după decizia CCR pe pensiile speciale # Cotidianul de Hunedoara
Surse din cadrul Comisiei Europene spun că întâlniea a fost solicitată de partea română.
14:30
Potrivit ministrului, pacienţii vor avea mai multe opţiuni, în contextul unei concurenţe între casele de asigurări de sănătate.
14:00
Sancțiuni în Sectorul 1. Romprest, taxată dur pentru străzile blocate de zăpadă # Cotidianul de Hunedoara
„Sunt staţii STB înconjurate de zăpadă, treceri de pietoni deszăpezite parţial şi numeroase scurgeri de canalizare înfundate", arată Primăria Sectorului 1.
13:50
Tesla lansează cea mai accesibilă versiune Cybertruck în SUA, reducând prețurile și ajustând echipările pentru a stimula cererea pe segmentul pickup-urilor electrice.
13:50
Diana Buzoianu a vorbit vineri despre cum diverse firme obțin avize pentru iazuri pisciole doar pentru a extrage agregate, ca mai apoi să lase craterele un pericol pentru societate și mediu. Cotidianul a scris despre această situație încă de la începutul lunii februarie.
13:40
Este o anumită ambiguitate a proiectului, sub aspectul obiectivelor, al anvergurii (un "mic ONU", un alt "BRICS).
13:20
Suspecţi reținuți în cadrul unei anchete extinse privind pariurile în fotbal # Cotidianul de Hunedoara
Parchetul de la Istanbul nu a precizat cine sunt persoanele suspecte sau cluburile cu care aveau legătură.
13:20
Momentul anulării alegerilor „fusese deja depășit” în relația cu SUA, spune Nicușor Dan după Consiliul pentru Pace # Cotidianul de Hunedoara
„În opinia mea, din punct de vedere tehnic, relația (cu SUA-n.red.) este mai mult decât dezghețată", spune șeful statului.
13:00
Trump cere publicarea tuturor dosarelor secrete despre OZN-uri și viața extraterestră. Președintele l-a atacat pe Barack Obama pentru că a glumit pe acest subiect într-un podcast.
12:30
Jurnalist Deutsche Welle, arestat în Turcia pentru că l-a insultat pe președinte # Cotidianul de Hunedoara
Reprezentantul organizaţiei Reporter sans Frontière (RSF) Erol Onderoglu denunţă faptul că "arestarea lui Alican Uludag face parte dintr-un proces de hărţuire judiciară a jurnaliştilor serioşi".
12:20
Câți români s-au uitat la Realitatea PLUS în cele trei ore de emisie suspendată # Cotidianul de Hunedoara
Realitatea PLUS a rămas în top 10 audiențe deși a difuzat doar textul unei sancțiuni CNA timp de trei ore. Aproape 150.000 de români s-au uitat la un ecran static joi seara, în timp ce emisiunile obișnuite s-au mutat pe YouTube. În urmă cu o săptămână, postul înregistra peste 160.000 de telespectatori.
12:10
Social-democrații le cer colegilor din PNL și USR „să dea dovadă de maturitate și să renunțe la orgoliile politice".
12:10
Într-un comunicat, Confederația Braziliană de Fotbal (CBF) a precizat că a trimis scrisori către UEFA şi FIFA solicitând „sancţiuni severe pentru persoanele implicate în acest nou caz de rasism împotriva lui Vinicius".
12:10
Dan Dungaciu, atac la Nicușor Dan: O deplasare ratată la Washington. S-a dus din teamă de represalii # Cotidianul de Hunedoara
„În loc să consolideze parteneriatul strategic româno-american și poziția țării noastre la nivel internațional, această deplasare a confirmat, în mod plenar, pierderea relevanței internaționale a României sub actuala conducere politică"
12:00
Gianni Infantino, la Consiliul pentru Pace prezidat de Donald Trump – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Acest lucru vine în contextul în care Statele Unite urmează să găzduiască împreună cu Canada şi Mexic Cupa Mondială FIFA 2026 — lucru recunoscut şi de Trump.
11:50
STB propune 12 măsuri pentru a acoperi datorii de 1,6 miliarde de lei. Planul include reducerea șefilor cu 30%, săptămâna de lucru de 4 zile pentru personalul de birou și actualizarea tarifelor.
11:50
Rețelele de socializare au devenit principalele surse de știri ale tinerilor, arată un sondaj INSCOP # Cotidianul de Hunedoara
Tinerii din România își iau informațiile în principal de pe rețelele de socializare, în timp ce televiziunea este preferată de persoanele în vârstă. Diferențe majore între generații în consumul de știri.
11:50
După decizia istorică a CCR, CSM se plânge de deficitul de personal din instanțe. Ce acuzații aduce Guvernului # Cotidianul de Hunedoara
CSM susține că din 5.071 de posturi de judecător aprobate în România, sunt vacante la acest moment 759 de posturi, respectiv 15%.
11:40
Oraşul Guadalajara, capitala statului Jalisco, se pregăteşte să primească zeci de mii de vizitatori din diferite părţi ale lumii.
11:30
Potrivit ANM, va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea sub o sută de metri. De asemenea, se va depune strat de zăpadă, neuniform, cu grosimi între 15 şi 20 de centimetri.
11:20
„O mișcare hazardată, complet neapreciată de marele licurici”. Critici din coaliție pentru Nicușor Dan după prezența la Consiliul lui Trump # Cotidianul de Hunedoara
„Câștigul diplomatic pare nul. Speranța că, marșând pe teme suveraniste, poți recupera o parte din votanții acestora s-a dovedit a fi o iluzie deșartă".
11:20
Franța acuză Comisia Europeană că a participat ilegal la reuniunea lui Donald Trump din SUA. Ministrul Jean-Noël Barrot afirmă că nu a existat un mandat oficial pentru această vizită.
11:10
VIDEO Schior căzut într-un pârâu, salvat de jandarmi. Pârtia din Predeal era închisă # Cotidianul de Hunedoara
Intervenție a jandarmilor montani în Predeal după ce un schior a căzut într-un pârâu, pe o pârtie închisă. Victima a fost preluată de SMURD, iar turiștii sunt avertizați să respecte regulile de siguranță.
11:10
Julia Sauter, cel mai bun rezultat din istoria patinajului feminin românesc la Jocurile Olimpice # Cotidianul de Hunedoara
Pentru Team România, locul 17 olimpic la patinaj artistic este mai mult decât o clasare – este ca mai bună performanţă a unei reprezentante tricolore din istoria participărilor feminine la Jocuri.
11:00
Prima ediţie a Silent Book Club Bucureşti va avea loc duminică, de la ora 16.00. Se va desfăşura sub formatul emblematic: participanţii îşi aduc propria carte şi se bucură de momente de lectură împreună, după cum urmează: jumătate de oră de discuţii libere între cititori o oră întreagă de lectură individuală încă o jumătate de […]
11:00
Meciul din turneul ITF W100 dintre Talia Gibson şi Sahaja Yamalapalli a fost întrerupt după ce un roi de albine a invadat arena în timpul turneului ITF Bengaluru Open.
11:00
CNAS anunță controale naționale pentru stoparea decontărilor ilegale și propune reorganizarea structurilor # Cotidianul de Hunedoara
CNAS propune reorganizarea structurilor antifraudă la nivel regional pentru a combate decontările fictive din sănătate. Instituția cere modificări legislative și intensifică controalele la nivel național.
