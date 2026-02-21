Ciucu spune că potrivit unor studii biletul de autobuz în București ar trebui să coste 5 lei. „STB este o companie care are pierderi uriaşe și care, culmea, nu este în subordinea primarului general”

18:40

Grupul Agroland, prezent pe piața de retail, agribusiness, producție alimentară și nutriție animală, a obținut pentru anul 2025 o cifră de afaceri consolidată de 358 de milioane de lei, în creștere cu 17% față de 2024, un profit net de 10,2 milioane lei, cu 34% mai mare decât perioada similară a anului trecut, în condițiile unui profit operațional de 24,1 milioane lei (+40%) și o EBITDA de 33,6 milioane lei (+19%) la o marja de 9%, informează societatea prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.