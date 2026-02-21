Ciucu spune că potrivit unor studii biletul de autobuz în București ar trebui să coste 5 lei. „STB este o companie care are pierderi uriaşe și care, culmea, nu este în subordinea primarului general”
Economica.net, 21 februarie 2026 16:50
Compania de transport public a Bucureştiului, STB, are aproximativ 10.000 de angajaţi şi a fost politizată de-a lungul timpului, a declarat, sâmbătă, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, relatează Agerpres.
Producția de gaze a României a scăzut ușor în 2025. Importurile însă au explodat – INS # Economica.net
Producţia de gaze naturale utilizabile a României a fost, în 2025, de 7,503 milioane de tone echivalent petrol, cu 67.500 tep sub cea din anul anterior (minus 0,9%), conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Olandezii de la Action „care au mereu 1.500 de produse sub 5 lei” angajează part time lucrători comerciali pe salarii nete de la 1.350 de lei # Economica.net
Retailerul olandez Action vrea să deschidă magazine în Ploieşti, Bacău, Aiud, Bistriţa, Haţeg, pentru care face angajări. Lucrătorii comerciali cu normă parţială sunt ofertaţi cu salarii nete de la 1.350 de lei lunar, conform anunţurilor de recrutare consultate de Economica.net.
Slovacia amenință că va opri exporturile de electricitate către Ucraina, dacă Kievul nu dă drumul la tranzitul de petrol rusesc prin conducta Drujba # Economica.net
Premierul slovac Robert Fico a ameninţat sâmbătă că va opri exporturile de electricitate către Ucraina dacă în două zile Kievul nu ia măsuri pentru reluarea transporturilor de petrol rusesc către Slovacia prin conducta Drujba, transmite Reuters, relatează Agerpres.
88 de state au semnat în India un acord privind folosirea inteligenței artificiale, după negocieri intense și depășirea opoziției SUA # Economica.net
Ediţia 2026 a summitului privind impactul inteligenţei artificiale (AI ) s-a încheiat sâmbătă în capitala Indiei cu semnarea "Declaraţiei de la Delhi", cel mai mare acord diplomatic din istorie privind AI, susţinut de 88 de ţări, după ce închiderea reuniunii a fost amânată cu o zi din cauza neînţelegerilor privind redactarea sa, relatează EFE, transmite Agerpres.
VIDEO Autostrada Bucureștiului A0: Românii de la Baxcom toarnă beton la pasajul DN3, punct critic de pe lotul chinezilor # Economica.net
Constructorul român Baxcom a început să toarne beton la pasajul DN3 peste Autostrada Bucureștiului, potrivit pasionaților de infrastructură, care au postat imagini noi din șantier. Acesta este unul dintre punctele critice de pe lotul 3 Nord al A0, singurul tronson de autostradă atribuit unui constructor din China.
India caută să-și reducă dependența de China pentru importurile de minerale critice și pământuri rare și semnează un acord cu Brazilia # Economica.net
Premierul indian Narendra Modi a anunţat sâmbătă semnarea unui important acord privind mineralele critice şi pământurile rare cu preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, aflat în vizită în India, relatează France Presse, transmite Agerpres.
Decizia Curții Supreme a SUA de a anula multe dintre taxele vamale ale lui Trump, salutată de mediul de afaceri, care însă rămâne îngrijorat de reacția lui Trump – analiză Xinhua # Economica.net
Curtea supremă a SUA a decis vineri că preşedintele Donald Trump şi-a depăşit atribuţiile prevăzute de Constituţie impunând tarife asupra a numeroase produse care intră în SUA, iar pieţele globale au salutat decizia, deşi companiile şi partenerii comerciali încă rămân preocupaţi, pe fondul incertitudinilor legate de viitorul taxelor vamale americane, se arată într-o analiză a agenţiei de presă chineze Xinhua, transmite Agerpres.
FSB califică platforma Telegram drept un risc pentru securitatea Rusiei. Moscova ar putea decide închiderea rețelei # Economica.net
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a clasificat platforma online Telegram, utilizată de milioane de persoane în Rusia, drept un risc de securitate, transmite DPA, citată de Agerpres.
Macron a deschis astăzi Salonul Agriculturii de la Paris. Inagurarea a fost boicotată de două importante organizații sindicale # Economica.net
Salonul Agriculturii a fost inaugurat sâmbătă dimineaţă, la Paris, de preşedintele Emmanuel Macron, fără bovine şi fără două organizaţii sindicale contestatare, Confederation paysanne şi Coordination rurale, care au decis să boicoteze această întâlnire tradiţională dintre şeful statului şi principalele sindicate din agricultură, potrivit France Presse, relatează Agerpres.
Șeful PPE Manfred Weber îi cere cancelarului german Friedrich Merz să se angajeze ferm în eforturile de apărare ale UE # Economica.net
Liderul Partidului Popular European (PPE/conservator) din Parlamentul European, Manfred Weber, i-a cerut cancelarului german Friedrich Merz să se angajeze ferm în eforturile comune de apărare în cadrul UE, relatează sâmbătă DPA, transmite Agerpres.
Serbia şi Suedia şi-au îndemnat sâmbătă cetăţenii să părăsească Iranul, pe fondul posibilităţii unor atacuri aeriene americane asupra Republicii islamice, transmite AFP, relatează Agerpres.
Volumul producției din domeniul construcțiilor va scădea cu 18% în primele trei luni din 2026 – estimare INS # Economica.net
Volumul producţiei din sectorul construcţii este preconizat în scădere în primul trimestru din acest an (sold conjunctural -18%), conform Anchetei de conjunctură în construcţii, publicate de Institutul Naţional de Statistică, transmite Agerpres.
Restricții de circulație impuse în zona orașului bulgar Ruse. Camionele sunt oprite la ieșirea din localitate # Economica.net
Autorităţile bulgare au decis închiderea traficului pentru vehiculele de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 12,5 tone pe drumurile naţionale Ruse - Byala şi Ruse - Razgrad, a informat sâmbătă ITPF Giurgiu, transmite Agerpres.
Vreme geroasă, viscol și ninsori în toate regiunile țării până duminică dimineața – prognoză ANM # Economica.net
Meteorologii au emis o informare de precipitaţii, în general moderate cantitativ, polei, intensificări ale vântului şi vreme rece, valabilă la nivelul întregii ţări, până duminică dimineaţa, transmite Agerpres.
Compania canadiană Eldorado Gold amână începerea exploatării aurului de la mina Skouries, din nordul Greciei # Economica.net
Firma canadiana Eldorado Gold a anunţat vineri că amână până în trimestrul trei din 2026 începerea exploatării aurului la mina sa Skouries din nordul Greciei, după ce obiectivul anterior fusese stabilit în primul trimestru din acest an, iar producţia pe scară largă este aşteptată în ultimele luni din 2026, informează publicaţia Kathimerini, transmite Agerpres.
ANM: Cod galben de ninsori și viscol pentru 16 județe și București până duminică dimineață # Economica.net
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului, precipitaţii însemnate cantitativ, inclusiv ninsori şi viscol, ce vizează 16 judeţe şi Municipiul Bucureşti, până duminică dimineaţa, transmite Agerpres.
Lanțul german de magazine TEDi, intrat pe piața din România în 2022, a inaugurat încă un magazin în sectorul 2 al Capitalei și se îndreaptă spre pragul de 100 de magazine pe plan local, potrivit informațiilor Economica.net.
Vladimir Putin a promulgat legea care permite FSB-ului să întrerupă serviciile de telefnie mobilă pentru ruși # Economica.net
Preşedintele rus Vladimir Putin a promulgat sâmbătă o lege care obligă operatorii de telefonie mobilă să-şi întrerupă serviciile către abonaţi la cererea Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB), transmite EFE, relatează Agerpres.
Lidl a fost votat de clienți numărul 1 în România pentru cel mai bun raport calitate–preț la categoria Promoții și Reduceri, în cadrul studiului ICERTIAS Best Buy Award 2025/2026, arată un comunicat al lanțului de magazine.
Cancelarul Friedrich Merz va vizita China săptămâna viitoare, iar industria auto germană anunță care sunt așteptările sale de la această deplasare # Economica.net
Industria auto din Germania se aşteaptă ca în timpul vizitei în China cancelarul Friedrich Merz să ceară liberalizarea pieţei, transmite DPA, relatează Agerpres.
CFR: Circulația trenurilor se desfășoară în condiții de iarnă, infrastrutura feroviară este monitorizată permanent și personalul este menținut în stare de operativitate # Economica.net
Circulaţia trenurilor se desfăşoară în condiţii de iarnă, iar compania Naţională de Căi Ferate "CFR" S.A. monitorizează permanent infrastructura feroviară şi menţine personalul şi utilajele în stare de operativitate, se arată într-un comunicat al administratorului de infrastructură, transmite Agerpres.
CNAIR anunță că mai multe sectoare de autostrăzi și drumuri naționale sunt închise sau restricționate ca urmare a ninsorilor abundente și a visclului # Economica.net
Mai multe sectoare de autostrăzi şi drumuri naţionale sunt închise sau restricţionate circulaţiei în urma ninsorilor abundente şi a viscolului, informează sâmbătă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), transmite Agerpres.
Iranul respinge declarațiile lui Trump că 32.000 de persoane au fost ucise în timpul ultimelor proteste din țară și cere dovezi # Economica.net
Iranul a respins sâmbătă afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump, potrivit cărora 32.000 de persoane ar fi fost ucise în urma reprimării protestelor antiguvernamentale de luna trecută în Republica islamică, şi a cerut Washingtonului dovezi în acest sens, transmite EFE, relatează Agerpres.
Echipaje operative ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov intervin sâmbătă dimineaţa pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un generator electric de rezervă, amplasat în exteriorul Spitalului Fundeni, la aproximativ 25 de metri de clădire.
Un microbuz cu 16 oameni s-a răsturnat pe drumul București-Giurgiu. A fost activat planul roșu de intervenție # Economica.net
Autorităţile au activat planul roşu de intervenţie, după ce un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat, sâmbătă, în afara părţii carosabile, pe DN 5, în zona localităţii Plopşoru, pe sensul de mers spre Giurgiu.
CNAB: Traficul aerian se desfășoară în condiții de ninsoare și viscol. Nu sunt curse anulate, dar zborurile pot înregistra întârzieri (VIDEO) # Economica.net
Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de ninsoare abundentă şi viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol, a anunţat, sâmbătă dimineaţa, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).
Nouă limitare a utilizării banilor cash, în România și în Europa, decisă la Bruuxelles. Care e suma mximă pe care o poți folosi, începând din 2027 # Economica.net
Uniunea Europeană pregătește o schimbare majoră privind utilizarea numerarului, prin stabilirea unei limite comune pentru plățile mari efectuate în bani cash. Măsura face parte din regulamentul privind combaterea spălării banilor și va deveni obligatorie în toate statele membre, conform Mediafax.
Socialiștii, liberalii și verzii din Parlamentul European cer Comisiei Europene să se distanțeze de Consiliul pentru Pace al lui Trump # Economica.net
Liderii grupurilor social-democraţilor, liberalilor şi verzilor din Parlamentul European au cerut vineri Comisiei Europene să se distanţeze de "Consiliul pentru Pace" creat de preşedintele american Donald Trump şi la a cărui reuniune constitutivă a participat în ziua precedentă la Washington de asemenea un comisar european în calitate de observator, în pofida protestelor exprimate de unii eurodeputaţi şi de mai multe state membre ale UE, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
Peste 200 de animale au fost găsite moarte la ferma de bizoni și cerbi din Recea Cristur, județul Cluj. Procurorii au deschis un dosar în rem # Economica.net
Un număr de 214 cadavre de bizoni, bivoli, cerbi și căprioare, aflate în descompunere, au fost găsite la o fermă de pe teritoriul comunei Recea Cristur, au anunțat, joi, autoritățile clujene, într-o conferință de presă, relatează Agerpres.
IT-ul domină în continuare topul celor mai mari salarii din economie, în contextul în care salariile nu au înregistrat creșteri notabile în anul 2025, după cum arată informațiile salariale publicate de Termene.ro care a folosit platforma de recrutare eJobs.
Trump: „Iranul voia să spânzure 837 de oameni, le-am spus că dacă spâznură una singură, vor fi loviți pe loc”. 32.000 de oameni au fost uciși în proteste # Economica.net
Preşedintele SUA, Donald Trump, a îndemnat vineri liderii iranieni să negocieze ceea ce el a numit „un acord echitabil”, criticând în acelaşi timp situaţia drepturilor omului din Teheran şi exprimându-şi compasiunea faţă de poporul iranian, potrivit agenției de presă News.ro.
Fără precedent! Guvernul britanic ia în considerare excluderea lui Andrew din linia de succesiune la tron # Economica.net
Guvernul britanic are în vedere o lege pentru a-l înlătura pe Andrew din linia de succesiune la tron, au anunţat vineri surse oficiale, a doua zi după arestarea fără precedent a prinţului căzut în dizgraţie, sub suspiciunea de implicare în afacerea Epstein, transmite AFP.
Ce promoții la carburanți sunt în acest week-end. Reduceri substanțiale la unele benzinării # Economica.net
Marile lanțuri de benzinării au promoții la carburanți în acest week-end, iar unele dintre ele merită luate în calcul.
Recordurile prosumatorilor din România: cea mai mare rată de creștere din Europa, cele mai mari sisteme instalate # Economica.net
Un studiu privind evoluția, cadrul de reglementare și impactul prosumatorilor asupra sistemului energetic din România, făcut de ASC XLAED BUSINESS HUB la solicitarea Asociației Furnizorilor arată câteva evoluții mai puțin cunoscute asupre fenomenului prosumatorilor din România.
Manevrele sunt suspendate în toate porturile maritime din cauza condiţiilor meteorologice. Autostrăzile și drumurile naționale sunt deschise – Centrul Infotrafic # Economica.net
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a anunţat vineri seara că în judeţul Constanţa manevrele sunt suspendate în toate porturile maritime din cauza condiţiilor meteorologice, transmite Agerpres.
Trump reacționează furios după decizia Curții Supreme a SUA de anulare a mai multor taxe vamale și anunță că introduce o nouă taxă globală pentru importuri # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a criticat vineri furios Curtea Supremă a SUA, declarându-se "profund dezamăgit" de hotărârea acesteia, care a anulat o parte din taxele vamale impuse de el după revenirea la Casa Albă, şi a anunţat că va decreta de îndată o nouă taxă vamală globală de 10% asupra importurilor, transmite AFP, relatează Agerpres.
Operațiune de contrabandă cu petrol rusesc de 90 de miliarde de dolari, dezvăluită de FT # Economica.net
Aproape 50 de companii aparent fără legături între ele au fost implicate în coordonarea unor operațiuni menite să mascheze originea petrolului rusesc, transportând țiței în valoare de cel puțin 90 de miliarde de dolari, potrivit unei investigații realizate de Financial Times (FT), scrie Oil Price.
Budapesta amenință că va bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dacă Kievul nu redeschide conducta Drujba pentru tranzitul de petrol rusesc # Economica.net
Ungaria va bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro oferit de UE Ucrainei dacă această ţară nu permite redeschiderea conductei Drujba, prin care este livrat petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia, a anunţat vineri ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto, citat de Reuters, transmite Agerpres.
Inflația în SUA a crescut în decembrie 2025 mai rapid decât era prognozat, ca urmare a taxelor vamale impuse de administrația Trump # Economica.net
Un indicator al inflaţiei urmărit cu atenţie de Rezerva Federală americană (foto) a accelerat în decembrie, cel mai recent indiciu că preţurile rămân la un nivel ridicat, resimţindu-se efectele taxelor vamale, în timp ce cheltuielile consumatorilor americani au crescut moderat, transmit AP şi Reuters, relatează Agerpres.
Coșmarului orașului din România rămas de patru luni fără apă potabilă se prelungește. Bacteria a fost depistată din nou în rețeaua din Curtea de Argeș # Economica.net
Locuitorii din municipiul Curtea de Argeș și câteva comune limitrofe sunt departe de a scăpa de criza apei, care nu le permite să folosească apa din rețea de peste patru luni de zile. Azi, autoritățile au anunțat că bacteria Clostridium perfringens a fost din nou depistată în apa din rețeaua de distribuție, după cum anunță Direcția de Sănătate Publică a județului Argeș.
Situație încurcată la CIO. Președintele Kirsty Coventry se arată nedumerită de prezența bossului FIFA Gianni Infantino la Consiliul pentru Pace a lui Trump # Economica.net
Preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic, Kirsty Coventry, a declarat vineri că nu ştia de prezenţa preşedintelui Federaţiei internaţionale de fotbal (FIFA), Gianni Infantino, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, împreună cu preşedintele american Donald Trump, şi a spus că va analiza problema, scrie Reuters, transmite Agerpres.
Poliția Locală a dat vineri amenzi 205.000 de lei companiilor de salubritate din București, pentru străzi, trotuare, staţii STB şi treceri de pietoni nedeszăpezite # Economica.net
Direcţia Generală de Poliţie Locală a Municipiului Bucureşti a aplicat vineri amenzi de 205.000 de lei operatorilor de salubritate, pentru străzi, trotuare, staţii STB şi treceri de pietoni nedeszăpezite.
Uniunea Europeană studiază cu atenție decizia Curții Supreme a SUA, care a invalidat multe dintre taxele vamale impuse de Trump # Economica.net
Uniunea Europeană studiază "cu atenţie" decizia Curţii Supreme americane, care a declarat vineri ilegale taxele vamale impuse de Donald Trump asupra a numeroase produse importate în SUA, relatează AFP, transmite Agerpres.
China a depășit anul trecut SUA și a devenit principalul partener comercial al Germaniei # Economica.net
China a depăşit din nou Statele Unite ale Americii, devenind cel mai mare partener comercial al Germaniei, în 2025, după ce exporturile germane către Statele Unite au scăzut, pe fondul taxelor vamale mai ridicate, transmite DPA, relatează Agerpres.
Bursa de la București a închis în creștere ședința de tranzacționare de vineri. Rulajul a depășit 107 milioane de lei # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de vineri, iar rulajul total s-a cifrat la 107,218 milioane de lei (21,03 de milioane de euro), din care 79,25 de milioane de lei (15,54 de milioane de euro) tranzacţii cu acţiuni.
ABADL prezintă oferta de închiriere pe perioade scurte a plajei din stațiune Mamaia, zona Cazino, pentru organizatorii de evenimente # Economica.net
Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral (ABADL) pune contracost suprafeţe de plajă la dispoziţia organizatorilor care doresc să desfăşoare în acest an evenimente artistice, culturale şi sportive în staţiunea Mamaia, zona Cazino, demarând în premieră programul pilot "Plajă pentru Evenimente", transmite Agerpres.
Acordarea tichetelor de energie pentru consumatorii vulnerabili a fost prelungită până la 31 decembrie 2026 # Economica.net
Acordarea tichetelor electronice de energie pentru consumatorii vulnerabili a fost prelungită până la 31 decembrie 2026, iar până în prezent au fost efectuate plăţi de aproximativ 197,6 milioane de lei pentru un număr mediu de peste 714.000 de beneficiari eligibili, potrivit unui comunicat al Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), transmite Agerpres.
Grupul Agroland, prezent pe piața de retail, agribusiness, producție alimentară și nutriție animală, a obținut pentru anul 2025 o cifră de afaceri consolidată de 358 de milioane de lei, în creștere cu 17% față de 2024, un profit net de 10,2 milioane lei, cu 34% mai mare decât perioada similară a anului trecut, în condițiile unui profit operațional de 24,1 milioane lei (+40%) și o EBITDA de 33,6 milioane lei (+19%) la o marja de 9%, informează societatea prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
