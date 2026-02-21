INHGA: Debitul Dunării la intrarea în țară va atinge în următoarele zile 6.900 mc/s, mult peste media multianuală a lunii februarie

20:00

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de vineri, iar rulajul total s-a cifrat la 107,218 milioane de lei (21,03 de milioane de euro), din care 79,25 de milioane de lei (15,54 de milioane de euro) tranzacţii cu acţiuni.