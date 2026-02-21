Johannes Klaebo, sportivul TOTAL: pe ce pune mâna transformă în AUR! Doar legenda Michael Phelps are mai multe titluri olimpice

13:20

Argentinianul Gianluca Prestianni continuă să respingă acuzaţiile de insulte rasiste pe care le-ar fi adresat lui Vinicius în timpul meciului dintre Benfica şi Real Madrid (0-1) din Liga Campionilor. Potrivit ESPN, jucătorul de la Benfica s-ar fi apărat în faţa UEFA afirmând că a rostit o insultă homofobă şi nu rasistă, stabilind o ierarhie surprinzătoare între cele două.