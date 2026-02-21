„Atlasul Universului”, în regia lui Paul Negoescu, primul film românesc pentru copii premiat la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin - VIDEO
News.ro, 21 februarie 2026 18:20
„Atlasul Universului”, regizat de Paul Negoescu, este primul film românesc pentru copii participant şi premiat la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin. Filmul produs de Radu Stancu şi Ioana Lascăr (deFilm) şi coprodus de Poli Angelova, Nikolay Todorov (Screening Emotions, Bulgaria) şi Carmen Rizac (Avanpost Media, România), a primit sâmbătă Menţiunea Specială a Juriului internaţional al Berlinale Generation Kplus, secţiunea competitivă dedicată filmelor pentru copii a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, ediţia 76.
