IGSU: Autoturisme blocate pe drumuri înzăpezite. Autorităţile intervin în Bucureşti şi două judeţe. Nu sunt autostrăzi cu circulaţia oprită / Avarii privind alimentarea cu energie în 7 localităţi din 4 judeţe, 2.141 consumatori sunt afectaţi

12:50

Preşedintele UDMR Kelemen Hunor este de părere că România ar trebui să susţină în primul rând integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, un referendum pentru unire însemnând o politică revizionistă, care poate atrage consecinţe grave. De asemenea, liderul UDMR subliniază că trebuie discutată forma politică de organizare a Republicii Moldova în eventualitatea unei uniri. ”Nu cred că Moldova renunţă la statalitate ca să fie două judeţe la periferia României, de unde să vină iarăşi în Bucureşti să ceară voie unde să construiască un pod”, a spus Hunor, la Prima TV. Liderul UDMR nu crede că Maia Sandu se va îndrepta către o carieră politică în România la finalul mandatului prezidenţial de la Chişinău.