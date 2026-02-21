Consilierul prezidenţial Marius Lazurca: Am avut posibilitatea să constat efectele pozitive ale prezenţei preşedintele României la Consiliul de Pace / E prematur să vorbim despre o vizită a secretarului de stat Mark Rubio în România

12:40

Kelemen Hunor, liderul UDMR, este de părere că preşedintele Nicuşor Dan a procedat „absolut corect” atunci când a decis să participe la Consiliul Păcii iniţiat de Donald Trump, el arătând că „nu Statele Unite au nevoie de România”, ci ”România are nevoie, din punct de vedere al securităţii noastre, de Statele Unite”. ” „Poţi să te ridici de la masa la care te-ai aşezat. De la masa la care nu te-ai aşezat, nu ai posibilitate de a te ridica dacă nu îţi place ceva”, a argumentat liderul UDMR.