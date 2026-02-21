Arafat cere protecție sporită în UPU, după ce medici au fost agresați. „Inadmisibil ca personalul medical să se teamă”
PSNews.ro, 21 februarie 2026 19:50
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a reacționat după incidente petrecute la Borșa și la Târgu Jiu. Medici de urgență au fost agresați acolo în timp ce interveneau pentru a salva pacienți în stare critică. „Ce s-a întâmplat la Borșa și la Târgu Jiu este inacceptabil!", a transmis Arafat într-o postare publicată pe Facebook. El a […]
• • •
Acum 30 minute
19:50
Arafat cere protecție sporită în UPU, după ce medici au fost agresați. „Inadmisibil ca personalul medical să se teamă" # PSNews.ro
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a reacționat după incidente petrecute la Borșa și la Târgu Jiu. Medici de urgență au fost agresați acolo în timp ce interveneau pentru a salva pacienți în stare critică. „Ce s-a întâmplat la Borșa și la Târgu Jiu este inacceptabil!", a transmis Arafat într-o postare publicată pe Facebook. El a […]
Acum o oră
19:30
Fico: Dacă până luni nu se reiau livrările de petrol către Slovacia, oprim energia electrică de urgență pentru Ucraina # PSNews.ro
Premierul Robert Fico avertizează că Slovacia ar putea opri livrările de energie electrică de urgență către Kiev. Aceasta dacă livrările de petrol către Bratislava nu vor fi reluate. Fico a anunțat ce se va întâmpla dacă până luni nu vor fi restabilite fluxurile de petrol către Slovacia. Va solicita companiilor slovace competente să suspende furnizarea […]
19:30
Propunerile lui Victor Negrescu pentru susținerea IMM-urilor: Acces simplificat la fonduri fără birocrație excesivă # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, a subliniat că viitorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Uniunea Europeană depinde de capacitatea acestora de a se moderniza rapid. Acesta a propus mai multe măsuri pentru sprijinirea procesului de modernizare. „Am discutat despre viitorul IMM-urilor europene, 26 de milioane de companii care asigură aproape 89 de milioane de locuri de […]
Acum 4 ore
18:10
Întâlnire în premieră între Cătălin Predoiu și Tulsi Gabbard, directoarea Comunității Naționale de Informații din SUA # PSNews.ro
Ministrul Cătălin Predoiu s-a întâlnit marți cu Tulsi Gabbard, directoarea Comunității Naționale de Informații din Statele Unite. Cei doi oficiali au discutat cooperarea bilaterală în contextul noilor provocări de securitate internațională. „În data de 17 februarie (n.r. – marți), la sediul Oficiului Directorului Național pentru Informații (Office of the Director of National Intelligence-ODNI) al SUA, […]
18:10
Papa Leon îndeamnă preoții să-și folosească propriul creier, nu inteligența artificială, pentru a-și scrie predicile # PSNews.ro
Papa Leon i-a îndemnat pe preoți să-și utilizeze propria inteligență, nu pe cea artificială (IA), în pregătirea omiliilor. Suveranul pontif a subliniat acest lucru într-o întâlnire recentă cu preoții din Roma. A insistat să reziste tentației IA pentru a menține creierul activ și a nu pierde capacitatea umană de gândire, potrivit ewtnnews.com. Nu este prima […]
18:10
Descoperirea din România care face înconjurul lumii: bacterie rezistentă la 10 antibiotice. Unde a fost localizată # PSNews.ro
Într-o peșteră din România, oamenii de știință au descoperit o tulpină bacteriană blocată în gheață. Este rezistentă la 10 antibiotice moderne, dar ar putea ajuta și la combaterea superbacteriilor, relatează CNN. În adâncurile Peșterii Scărișoara din România se află unul dintre cei mai mari ghețari subterani din lume. O masă monumentală de gheață de dimensiunea […]
18:10
Dan Nica: Plătim un preț nemeritat la energie electrică. Nu există o piață reală de energie pentru România # PSNews.ro
România a plătit în ianuarie cel mai mare preț la energie din Uniunea Europeană, de peste două ori mai mare decât Franța sau Spania. Românii își numără banii pentru facturi. Europarlamentarul Dan Nica vorbește, la Antena 3 CNN, despre o „insulă energetică". El vorbeşte și despre o piață europeană care, în realitate, nu funcționează pentru […]
18:10
De ce are nevoie UE de monedă digitală. „Un succes al euro digital va aduce România mai aproape de zona euro” # PSNews.ro
Începând cu 2020, Banca Centrală Europeană a început să studieze cât de fezabil ar fi să lanseze propria monedă digitală. Din 2027 ar trebui să înceapă programul pilot. Din 2029, emiterea propriu-zisă. Acum, Piero Cipollone, membru al Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene, vorbește și despre ce costuri ar implica asta. Spune că introducerea euro […]
18:10
Peiu explică de unde provine deficitul de cont curent al României: „Mai rău decât noi stau Ucraina și R. Moldova” # PSNews.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a explicat de unde provine deficitul de cont curent al României. Deficitul este de aproape 8% din PIB. Senatorul AUR a declarat că România scoate din țară mai mulți bani decât reușește să aducă. Petrişor Peiu a afirmat că deficitul de cont curent al României s-a ridicat în 2025 la […]
17:10
Aproximativ 1,9 milioane de persoane cu studii superioare din Germania au fost expuse riscului de sărăcie în 2025 # PSNews.ro
Conform datelor Oficiului Federal de Statistică, în 2025, aproximativ 1,9 milioane de persoane cu studii superioare din Germania au fost expuse riscului de sărăcie. Este un număr cu 350.000 mai mult decât în 2022. Această creștere coincide cu un număr mai mare de absolvenți. A ajuns la la 21,04 milioane în 2025, comparativ cu 19,41 […]
17:10
Cum se raportează românii acum la războiul din Ucraina. Director INSCOP: Nu se poate să nu aducă aminte de Underground # PSNews.ro
La patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina, unele lucruri nu se mai văd ca la început. Șocul invaziei din seara aceea de februarie 2022, când rușii au eșuat ocuparea rapidă a Kievului, a clarificat atunci foarte ușor imaginea conflictului. Perspectiva morală asupra apărării unei țări invadate a prevalat. La fel, eroismul apărătorilor, inclusiv […]
17:10
Intervenţii IGSU în 7 judeţe şi în Capitală. Ambulanţe blocate în zăpadă. Localităţi din 5 judeţe, fără curent electric # PSNews.ro
Echipele IGSU intervin sâmbătă în 16 localităţi din 7 judeţe şi în Bucureşti,46 autovehicule, unde aproximativ 75 persoane fiind blocate din cauza zăpezii depuse pe carosabil, iar un bebeluş a avut nevoie de îngrijiri medicale. De asemenea, 2 ambulanţe private, cu 8 pacienţi dializaţi au rămas blocate în zăpadă la Buzău. Peste 1.200 de consumatori […]
17:10
Atac terorist dejucat în Franța. Doi adolescenţi care planificau un atentat au fost arestați # PSNews.ro
Doi adolescenți în vârstă de 16 ani au fost arestați de Direcția Generală pentru Securitate Internă (DGSI). Ei erau suspectați că planificau un atentat asupra unui centru comercial din Lille. Cei doi minori au fost reținuți marți, în urma unei operațiuni desfășurate de DGSI. Anchetatorii au deschis o investigație pentru „asociere în scopul comiterii de […]
17:10
Ciucu vrea majorarea chiriilor locuințelor de stat din centrul Capitalei: De 30 de ani nu i-a întrebat nimeni nimic # PSNews.ro
Ciprian Ciucu susține că locuințele închiriate în centrul Bucureștiului la prețuri mici nu au fost reevaluate de zeci de ani. Ciucu a punctat că noile modificări de tarife propuse ar putea aduce aproximativ 500 de milioane de lei la bugetul Capitalei. Însă dacă acestea vor fi votate de Consiliul General. Edilul susține că nu a […]
17:10
Actualizări importante au fost anunțate pentru gama de modele Dacia, brandul continuând tranziția către modelele electrice. Schimbările includ noi propulsii hibride pentru popularul Sandero și Sandero Stepway. Alături de actualizări ale interfeței digitale și dotări standard mai bogate. Jogger-ul cu șapte locuri, derivat din Sandero, a adoptat deja această configurație hibridă mai puternică, potrivit AutoExpress. […]
17:10
Aproape 12.000 de intervenții ale polițiștilor pentru violență domestică într-o singură lună # PSNews.ro
Poliția Română anunţă că numai în cursul lunii ianuarie polițiștii au intervenit în 11.911 cazuri de violenţă domestică. Dintre acestea, 5.998 au fost semnalate în orașe, iar 5.913 la sate. Numărul faptelor în contextul violenței domestice a scăzut cu 11,5% față de anul trecut. Au fost înregistrate 530 de cazuri mai puțin decât aceeași perioadă […]
Acum 6 ore
16:00
Kelemen: PSD și USR se suportă mai bine decât vă închipuiți / După rotativă, Guvernul a îndatorat România peste măsură # PSNews.ro
Kelemen Hunor, liderul UDMR, dezvăluie că discuţiile din interiorul coaliţiei de guvernare nu sunt nici pe departe la fel de aprinse cum poate părea din declaraţiile publice făcute în mass media sau pe reţelele de socializare de unii dintre membrii formaţiunilor politice care compun guvernul. În ceea ce priveşte PSD şi USR, Kelemen spune că […]
16:00
Guvernul spaniol intenționează să lanseze la începutul lunii aprilie procesul de regularizare extraordinară a migranților fără act. Autoritățile au făcut apel la calm și au subliniat că perioada oficială de depunere a cererilor nu este încă deschisă, potrivit EFE. Textul final nu este încă definitivat Ministerul a precizat că proiectul legislativ s-a aflat în faza […]
16:00
Recordurile prosumatorilor din România. Cea mai mare rată de creștere din Europa, cele mai mari sisteme instalate # PSNews.ro
Evoluții mai puțin cunoscute asupra fenomenului prosumatorilor din România. Le arată un studiu privind evoluția, cadrul de reglementare și impactul prosumatorilor asupra sistemului energetic din România. Studiul, făcut de ASC XLAED BUSINESS HUB la solicitarea Asociației Furnizorilor. De la 303 prosumatori în 2019, s-a ajuns la aproape 300.000 la începutul anului 2026. Capacitatea instalată a […]
16:00
Președintele american Donald Trump va vizita China în perioada 31 martie – 2 aprilie, conform unui oficial al Casei Albe. Această întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping este așteptată cu interes, având în vedere tensiunile comerciale dintre cele două țări. Trump a menționat că vizita va fi „tumultuoasă". A subliniat importanța organizării unei prezentări grandioase […]
16:00
Mircea Lucescu va conduce România la meciurile decisive din play-off-ul pentru Cupa Mondială, anunţă FRF # PSNews.ro
FRF anunţă că selecţionerul Mircea Lucescu va fi prezent pe banca naţionalei la meciurile din play-off-ul pentru Cupa Mondială. Decizia a fost luată în urma evaluărilor medicale recente şi a discuţiilor purtate între conducerea FRF şi selecţioner. În urma acestor consultări, Mircea Lucescu a confirmat că starea sa de sănătate îi permite să îşi îndeplinească […]
16:00
Avertismentul economiștilor, după decizia din SUA: Tarifele lui Trump nu pleacă nicăieri, Europa să nu se amăgească # PSNews.ro
Curtea Supremă a SUA a invalidat impunerea unor tarife de către Administrația Trump prin utilizarea unor prerogative de urgență. Economiștii băncilor europene cred că decizia Curții are mai degrabă legătură cu restabilirea balanței puterilor în statul american. Mai puțin cu politica comercială internațională a SUA. Trump are alte pârghii pentru a-și continua politica de taxe […]
15:00
Salvamont a intervenit pentru 94 de persoane în ultimele 24 de ore. Zeci de turişti au ajuns la spital # PSNews.ro
Un număr de 94 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, a anunţat sâmbătă dimineaţa Dispeceratul Naţional Salvamont. Conform sursei citate, dintre aceste persoane 33 au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, o persoană a fost transportată cu elicopterul SMURD la spital, iar restul au […]
15:00
Românii, locul trei în Europa la deținerile de aur. La BNR, cotația a depășit iar 700 de lei pe gram # PSNews.ro
Aurul a ajuns recent în centrul atenției, înregistrând fluctuații masive de preț după ce a atins noi maxime istorice pe fondul instabilității geopolitice și al incertitudinii aduse economiei globale de tarifele vamale impuse de administrația Trump. Anul acesta, prețul aurului în dolari americani a crescut cu 15%, chiar dacă a scăzut de la un maxim […]
15:00
Curtea Supremă a Statelor Unite a decis vineri să invalideze tarifele vamale de amploare impuse de președintele Donald Trump în baza unei legi din 1977 destinată situațiilor de urgență națională. Este un verdict cu efecte potențial semnificative asupra comerțului internațional și a economiei globale. Într-o hotărâre adoptată cu 6 voturi la 3, redactată de președintele […]
15:00
VIDEO Gest de mare omenie făcut de un șofer de troleibuz. A ajutat călătorii aflați în nămeți să urce în vehicul # PSNews.ro
Un șofer de troleibuz din București a fost filmat în timp ce ajuta calătorii aflați în dificultate din cauza zăpezii să urce în mijlocul de transport în siguranță. Bucureștiul a fost zilele acestea vedeta televiziunilor de știri din cauza modului defectuos în care au acționat responsabilii la deszăpezire. Chiar și după mai multe zile de […]
15:00
METEO Cum va fi vremea în România până la 23 martie. Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni # PSNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie a publicat vineri estimările meteo pentru intervalul 23 februarie – 23 martie 2026. Prognoza ANM arată că vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei în aproape toată țara, cu precipitații apropiate de valorile obișnuite. Prognoza meteo ANM: 23 februarie – 2 martie Prima săptămână vine cu temperaturi mai ridicate decât cele normale, mai ales […]
15:00
Guvernul britanic ia în calcul excluderea prin lege a lui Andrew Mountbatten-Windsor din linia de succesiune la tron # PSNews.ro
Guvernul britanic ia în calcul introducerea unei legi prin care Andrew Mountbatten-Windsor să fie eliminat din linia de succesiune la tronul Regatului Unit, relatează BBC.
Acum 8 ore
14:00
„Restanțele” lui N. Dan de când a preluat mandatul de președinte. Şefii de servicii, raportul pe alegerile anulate # PSNews.ro
Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale pe 18 mai 2025, în fața lui George Simion. A preluat mandatul de la Cotroceni câteva zile mai târziu, pe 26 mai. Actualul președinte a făcut mai multe promisiuni în campanie. Unele dintre ele au fost respectate. Cele mai multe dintre ele ori au fost însă încălcate, ori nu […] Articolul „Restanțele” lui N. Dan de când a preluat mandatul de președinte. Şefii de servicii, raportul pe alegerile anulate apare prima dată în PS News.
14:00
Două drumuri din Bulgaria, închise pentru camioanele de peste 12,5 tone. Camioanele, oprite la ieşirea din Ruse # PSNews.ro
Autorităţile din România transmit, sâmbătă, o „atenţionare pentru transportatori”. Autorităţile bulgare au instituit restricţii de trafic pentru camioane pe două drumuri naţionale din ţara vecină. „Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu informează că, potrivit unei notificări primite de la Centrul Comun de Contact Giurgiu, autorităţile bulgare au decis închiderea traficului pentru vehiculele de […] Articolul Două drumuri din Bulgaria, închise pentru camioanele de peste 12,5 tone. Camioanele, oprite la ieşirea din Ruse apare prima dată în PS News.
14:00
Traficul este oprit pe trei sectoare ale unor drumuri naționale, în timp ce pe alte opt sunt aplicate restricții, anunță Centrul Infotrafic. Polițiștii transmit că sâmbătă, la ora 12.00, pe autostrăzile A0 Centura București, A1 București–Pitești, A2 București–Cernavodă și A3 București–Brașov traficul se desfășoară în condiții de iarnă. Carosabilul este parțial acoperit cu zăpadă. Vântul […] Articolul Situația drumurilor naţionale. Unde este traficul oprit, unde sunt restricții apare prima dată în PS News.
14:00
NewsVibe: România, în presa europeană. Topul subiectelor din ultimele două săptămâni despre români și România # PSNews.ro
În ultimele două săptămâni, România și românii au fost prezenți în presa europeană mai ales prin teme științifice, sociale și de cronică de eveniment. Au existat de la descoperiri medicale până la episoade de vulnerabilitate și mobilitate în interiorul Uniunii Europene. Analiza se bazează exclusiv pe datele colectate de platforma de monitorizare media NewsVibe Romania […] Articolul NewsVibe: România, în presa europeană. Topul subiectelor din ultimele două săptămâni despre români și România apare prima dată în PS News.
14:00
Dinamica din coaliţie. Kelemen: „În momentul deciziei, am forţă relativ mică”. Ce spune despre rămânerea în coaliţie # PSNews.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit despre relaţile pe care le are cu liderii din interiorul coaliţiei de guvernare. El a arătat că în discuţiile din coaliţie nu dă sfaturi. Exprimă puncte de vedere pe care le argumentează. „Eu, indiferent ce spun, până la urmă, în momentul votului, în momentul deciziei, am o forţă relativ […] Articolul Dinamica din coaliţie. Kelemen: „În momentul deciziei, am forţă relativ mică”. Ce spune despre rămânerea în coaliţie apare prima dată în PS News.
14:00
„Manageri ai istoriei”. Teoria și practica puterii înainte de AI. Puterea trebuie înțeleasă, asumată, judecată # PSNews.ro
Deși omniprezentă în toate aspectele vieții, puterea rămâne un concept profund contestat, cu multiple semnificații, uneori eluzive, ale cărui sensuri și criterii de aplicare vor genera întotdeauna dezbateri. În pofida ubicuității conceptului – istoria reflecțiilor asupra puterii în relațiile internaționale având rădăcini adânci, ce se întind până în Antichitate – nu este surprinzător faptul că […] Articolul „Manageri ai istoriei”. Teoria și practica puterii înainte de AI. Puterea trebuie înțeleasă, asumată, judecată apare prima dată în PS News.
14:00
Ungaria amenință cu blocarea împrumutului UE de 90 miliarde euro pentru Ucraina până la reluarea livrărilor de petrol # PSNews.ro
Ungaria va bloca împrumutul Uniunii Europene de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina până când se reiau livrările de petrol rusesc. Anunţul a fost făcut vineri de ministrul de Externe Peter Szijjarto. Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina s-au accentuat în ultimele săptămâni, după ce un atac rusesc a lovit conducta Drujba, care trece prin […] Articolul Ungaria amenință cu blocarea împrumutului UE de 90 miliarde euro pentru Ucraina până la reluarea livrărilor de petrol apare prima dată în PS News.
12:50
Nicușor Dan se va întâlni cu Trump în perioada mai-iunie. Israel ar fi făcut lobby pentru prezența la Consiliul Păcii # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan revendică două câștiguri diplomatice după participarea la Consiliul Păcii de la Washington. Este vorba de o vizită a secretarului de stat american Marco Rubio la București. Dar şi de propria vizită oficială la Washington, programată pentru mai-iunie 2026. Două victorii pentru țara noastră Potrivit surselor politice citate de Cotidianul.ro, pe lângă faptul […] Articolul Nicușor Dan se va întâlni cu Trump în perioada mai-iunie. Israel ar fi făcut lobby pentru prezența la Consiliul Păcii apare prima dată în PS News.
12:50
Direcţia Generală de Poliţie Locală a Municipiului Bucureşti a aplicat vineri amenzi de 205.000 de lei operatorilor de salubritate. Amenzile, pentru străzi, trotuare, staţii STB şi treceri de pietoni nedeszăpezite. Municipalitatea a anunţat, totodată, că prima bandă de circulaţie este şi în prezent blocată pe unele artere cu zăpadă. Valoarea sancţiunilor aplicate în Sectorul 1 […] Articolul Bucureşti: Amenzi de sute de mii de lei pentru străzile și trotuarele nedeszăpezite apare prima dată în PS News.
12:50
Rata vaccinării în România, sub cea din Ucraina aflată în război. Epidemiolog: La noi mecanismul e dublu # PSNews.ro
Dr. Mihai Negrea, medic specialist epidemiolog în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, a explicat pentru News.ro că mecanismul este dublu, atunci când vine vorba despre ratele scăzute de vaccinare împotriva rujeolei dar şi a altor afecţiuni, în România. El spune că există în societate o anumită ezitare din cauza afluxului de informaţii legate […] Articolul Rata vaccinării în România, sub cea din Ucraina aflată în război. Epidemiolog: La noi mecanismul e dublu apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
12:10
Incendiu la un generator electric la Spitalul Fundeni, din Capitală. Alimentarea cu energie a fost oprită # PSNews.ro
Pompierii intervin sâmbătă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un generator electric de rezervă, amplasat în exteriorul Spitalului Fundeni din Capitală. Generatorul este la aproximativ 25 de metri de clădire. Un corp din incinta institutului a rămas fără alimentare cu energie electrică. Pacienţii nu au fost afectaţi. „Echipaje operative ale ISU Bucureşti-Ilfov intervin pentru stingerea […] Articolul Incendiu la un generator electric la Spitalul Fundeni, din Capitală. Alimentarea cu energie a fost oprită apare prima dată în PS News.
12:10
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a informat că, în noaptea de 20/21 februarie 2026, caracterizată prin ninsori și viscol, personalul de specialitate a asigurat monitorizarea și menținerea circulației trenurilor în condiții de siguranță. În intervalul 03:40 – 04:40, au fost prealarmate utilajele de deszăpezire, în vederea intervenției operative. Aceasta în funcție de evoluția […] Articolul Trenurile circulă în condiții de iarnă. Anunţul făcut de CFR pentru călători apare prima dată în PS News.
12:10
Un raport oficial al Curții de Conturi aruncă în aer imaginea administrației prezentate ani la rând drept „model de eficiență”. Auditorii au emis opinie contrară asupra situațiilor financiare. Au concluzionat că acestea nu reflectă realitatea. Patrimoniu trecut eronat în evidențe, bunuri lipsă din contabilitate și plăți nejustificate de ordinul milioanelor de lei. Toate în perioada […] Articolul Curtea de Conturi dărâmă mitul Bolojan. Erori de zeci de milioane și plăți nelegale apare prima dată în PS News.
11:30
Primăria Capitalei monitorizează deszăpezirea din sectoare. Peste 370 de utilaje au fost scoase pe teren # PSNews.ro
Primăria Capitalei a anunţat că monitorizează situaţia intervenţiilor pentru deszăpezire. Peste 370 de utilaje au fost scoase pe teren de către firmele specializate. „Monitorizăm primăriile de sector! Astăzi au raportat la comandamentul de iarnă cu ce efective intervin, muncitori/utilaje. Au raportat şi cât antiderapant vor folosi operatorii de salubritate cu care au contract”, a transmis […] Articolul Primăria Capitalei monitorizează deszăpezirea din sectoare. Peste 370 de utilaje au fost scoase pe teren apare prima dată în PS News.
10:20
VIDEO Trump, reacție dură după ce Curtea Supremă americană i-a anulat tarifele. Mai pune 10% ca taxă globală # PSNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a reacționat dur la decizia Curtea Supremă a Statelor Unite. Aceasta a stabilit că nu are autoritatea de a impune unilateral tarife comerciale. Trump a anunțat că impune o taxa vamală universală de 10%. În plus, a atacat instanța susținând că ar fi fost influențată de interese străine. Trump a anunțat […] Articolul VIDEO Trump, reacție dură după ce Curtea Supremă americană i-a anulat tarifele. Mai pune 10% ca taxă globală apare prima dată în PS News.
09:20
Cod galben de ninsori în București și 17 județe. Autoritățile au acționat toată noaptea. Drumuri închise, copaci căzuţi # PSNews.ro
Încă de vineri, 20 februarie, meteorologii au anunțat un cod galben de ninsori valabil pentru mai multe județe din țară. Este valabil inclusiv pentru Ilfov și municipiul București. Pe parcursul nopții, autoritățile au acționat pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de risc. Structurile MAI au dispus măsuri în contextul avertizării meteorologice de cod galben în municipiul București. […] Articolul Cod galben de ninsori în București și 17 județe. Autoritățile au acționat toată noaptea. Drumuri închise, copaci căzuţi apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:30
Anchetă la ferma de bizoni și cerbi din Cluj-Napoca, după moartea a peste 200 de animale # PSNews.ro
O amplă acțiune de control a autorităților clujene desfășurată în ultimele zile a stabilit un bilanț alarmant pe terenul fermei de bizoni din Recea-Cristur. Problema a fost semnalată, inclusiv prin apel la 112, și de echipa TVR Cluj, prezentă la fața locului. În urma cercetărilor au fost identificate 214 cadavre de animale în diverse stadii […] Articolul Anchetă la ferma de bizoni și cerbi din Cluj-Napoca, după moartea a peste 200 de animale apare prima dată în PS News.
21:30
Românii, în topul infractorilor vânați de ICE în SUA. Statistica ce face să ne crape obrazul de rușine # PSNews.ro
România se află în fruntea unui clasament nedorit în Statele Unite. Potrivit celor mai recente date publicate de U.S. Department of Homeland Security, țara noastră are cel mai mare număr de cetățeni europeni arestați de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) pentru infracțiuni comise pe teritoriul american. România, pe primul loc în Europa Conform informațiilor […] Articolul Românii, în topul infractorilor vânați de ICE în SUA. Statistica ce face să ne crape obrazul de rușine apare prima dată în PS News.
21:30
E sigur: UE impune limită pentru plățile în numerar. Ce se schimbă pentru cumpărături din 2027 # PSNews.ro
Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă privind utilizarea numerarului, prin introducerea unei limite comune pentru plățile mari efectuate în bani cash. Măsura face parte din Regulamentul (UE) 2024/1624 privind combaterea spălării banilor și va deveni obligatorie în toate statele membre cel târziu până în vara anului 2027. Decizia vine într-un context în care plățile digitale […] Articolul E sigur: UE impune limită pentru plățile în numerar. Ce se schimbă pentru cumpărături din 2027 apare prima dată în PS News.
21:30
Vremea rea continuă: MAI anunță măsuri preventive în contextul Codului Galben de viscol, ninsori și polei # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis că, în contextul atenționărilor meteorologice de Cod Galben pentru viscol, ninsori, polei și precipitații însemnate cantitativ, au fost stabilite o serie de măsuri preventive pentru protejarea vieților cetățenilor și a bunurilor acestora, în special în zonele cu risc ridicat. Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor care nu sunt absolut necesare. Viscolul […] Articolul Vremea rea continuă: MAI anunță măsuri preventive în contextul Codului Galben de viscol, ninsori și polei apare prima dată în PS News.
21:30
PE SCURT: Programul franco-german Future Combat Air System (FCAS), estimat la 100 de miliarde de euro, riscă să eșueze din cauza divergențelor tehnice privind cerințele operaționale ale noului avion de luptă. În Germania, aproape 1,9 milioane de absolvenți de studii superioare sunt expuși riscului de sărăcie, pe fondul creșterii șomajului în rândul acestora. În Finlanda, […] Articolul Știri din capitalele Europei, 20 februarie apare prima dată în PS News.
Ieri
19:40
Fifor îl scoate pe Miruță în careu: „Armata României nu se joacă de-a reforma bugetară! E un joc foarte periculos!” # PSNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor sare la gâtul lui Miruță, acuzându-l că face pe placul lui Bolojan în detrimentul instituției și, implicit, al României, încercând să angajeze Ministerul Apărării Naționale în același carusel periculos al austerității în care Bolojan a aruncat toată țara. Fifor avertizează că nu e de glumit cu Apărarea țării, iar politizarea și […] Articolul Fifor îl scoate pe Miruță în careu: „Armata României nu se joacă de-a reforma bugetară! E un joc foarte periculos!” apare prima dată în PS News.
