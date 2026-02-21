Arafat cere protecție sporită în UPU, după ce medici au fost agresați. „Inadmisibil ca personalul medical să se teamă”

17:10

La patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina, unele lucruri nu se mai văd ca la început. Șocul invaziei din seara aceea de februarie 2022, când rușii au eșuat ocuparea rapidă a Kievului, a clarificat atunci foarte ușor imaginea conflictului. Perspectiva morală asupra apărării unei țări invadate a prevalat. La fel, eroismul apărătorilor, inclusiv […] Cum se raportează românii acum la războiul din Ucraina. Director INSCOP: Nu se poate să nu aducă aminte de Underground