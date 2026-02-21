Haos provocat de ninsori și viscol: copaci doborâți în București, drumuri blocate și șoferi captivi în zăpadă

19:20

Cetățenii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate sunt încurajați de conducerea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi și Inspecţie Socială (ANPIS) să depună cereri prin aplicația EPIDS, fie online, fie prin intermediul oficiilor poștale sau al primăriilor, au transmis oficialii instituției, vineri.