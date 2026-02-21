Rapid vs Dinamo » Constantin Gâlcă și elevii său au ajuns la stadion
Gazeta Sporturilor, 21 februarie 2026 20:20
Rapid vs Dinamo » Constantin Gâlcă și elevii său au ajuns la stadion
• • •
Două goluri de Playstation o duc pe CFR Cluj spre play-off! VIDEO cu „racheta” lui Biliboc # Gazeta Sporturilor
Lorenzo Biliboc, jucătorul U21 al celor de la CFR Cluj, a marcat golul victoriei în minutul 81 al partidei cu Petrolul Ploiești din etapa #28 a Superligii, scor 2-1.Golul lui Lorenzo Biliboc a adus trei puncte importante celor de la CFR Cluj, care sunt într-o proporție foarte mare în play-off.VIDEO. ...
Chelsea ratează victoria în prelungiri și pierde puncte importante în lupta pentru TOP 4! » Cum arată clasamentul din Premier League # Gazeta Sporturilor
Chelsea a remizat cu nou-promovata Burnley pe Stamford Bridge, scor 1-1, într-un duel al rundei cu numărul #27 din Premier League, și a ratat șansa de a o depăși pe Manchester United la numărul de puncte. Golul egalizator al oaspeților a fost reușit în cel de-al treilea minut suplimentar al partidei. ...
Dimineața a adus o răsturnare de situație în cazul lui Julian Alvarez (26 de ani) atacantul lui Atletico Madrid, după informațiile apărute în presa din Argentina, care i-au entuziasmat inițial pe fanii Barcelonei.Jurnalistul argentinian Hugo Balasone a anunțat luni seară că transferul atacantului la Barcelona este aproape rezolvat. ...
Pericol real înainte de Rapid - Dinamo » Jucătorii riscă să fie răniți în orice moment # Gazeta Sporturilor
Există emoții înainte de Rapid - Dinamo, capul de afiș al rundei cu numărul 28 din Superliga. Mult timp sub semnul întrebării, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, derby-ul se va juca la ora stabilită inițial, 20:30, însă zăpada care a căzut în ultimele ore în Capitală creează în continuare probleme pe cel mai mare stadion al țării. ...
De ce merită totuși să ne bucurăm pentru locul 17 al Juliei Sauter » Opinie Bogdan Fechită: „Celebrăm autodepășirea, nu locul 17” # Gazeta Sporturilor
Locul 17 la patinaj artistic obținut de Julia Sauter la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina a stârnit o polemică neașteptată: pe deoparte a fost bucuria unui loc bun ocupat de o sportivă care ne-a reprezentat, pe de altă parte locul 17 nu e totuși atât de bun, mai ales că e obținut de o sportivă originară din Germania. România la Jocurile Olimpice de Iarnă nu prea există. Avem o singură medalie, de bronz, obținut la Grenoble de echipa de bob. ...
Convocată în premieră la naționala de handbal a României, a semnat contractul până în 2029 # Gazeta Sporturilor
Extrema dreaptă Orsolya Maria Mozes (21 de ani), jucătoare legitimată la SCM Craiova, a semnat sâmbătă după-amiaza prelungirea contractului cu formația din Bănie, la doar câteva ore distanță de când a fost convocată în premieră la echipa națională de senioare a României. ...
Continuă criza la Juventus! Trupa lui Spalletti a înregistrat încă un eșec și riscă să rateze Liga Campionilor # Gazeta Sporturilor
Juventus a cedat pe teren propriu în fața celor de la Como, scor 0-2, într-un duel al rundei cu numărul #26 din Serie A. Înfrângerea suferită astăzi reprezintă al treilea eșec consecutiv pentru formația lui Luciano Spalletti în toate competițiile. ...
Atac de nicăieri la adresa lui Kylian Mbappe: „I-am zis că pozează în omul perfect, dar este o jigodie” # Gazeta Sporturilor
Alexandre Oukidja (37 de ani), fostul portar al echipei FC Metz între 2018 și 2024, a povestit câteva incidente cu Kylian Mbappe, vedeta celor de la Real Madrid, din perioada în care atacantul evolua pentru PSG.Fostul portar al celor de la Metz a povestit despre comportamentul lui Kylian Mbappe. ...
Tenismenul italian Flavio Cobolli (23 de ani, locul 20 ATP) a avut un început de sezon dificil, marcat de numeroase critici din partea publicului. În toată această perioadă complicată a luat decizia să renunțe la rețelele de socializare, pentru a reveni pe linia de plutire.„Să stai constant pe telefon nu este un lucru bun. ...
Primă repriză captivantă între Betis Sevilla și Rayo Vallecano. A fost 1-1 după primele 45 de minute. La oaspeți, fundașul dreapta Andrei Rațiu (27 de ani) a fost titular și a avut un impact semnificativ pe final de repriză.Acesta i-a pasat decisiv spaniolului Isi Palazon (31 de ani), cel care a restabilit egalitatea.FOTO. Andrei Rațiu, pasă de gol în Betis - Vallecano+1 FOTOPartida a început cum nu se putea mai rău pentru Vallecano. ...
Eyupspor, formația românilor Denis Radu (22 de ani) și Dorin Rotariu (30 de ani), a învins-o pe teren propriu pe Genclerbirligi, scor 1-0, în etapa 23 din campionatul Turciei. Unicul gol al partidei a fost marcat de Metehan Altunbas și a venit în minutul 90+1, chiar din pasa lui Radu, fundașul dreapta împrumutat de la Petrolul.Radu și Rotariu au început partida din postura de rezerve și au intrat pe teren în diferite momente ale jocului. ...
Lecce - Inter, în etapa #26 din Serie A » Cristi Chivu se poate desprinde în fruntea Italiei # Gazeta Sporturilor
Lecce - Inter are loc diseară, de la ora 19:00, în runda #26 din Serie A. Meciul echipei lui Cristi Chivu va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Programul complet al etapei #26 din Serie AInter vine după un eșec surprinzător în play-off-ul pentru optimile Champions League, 1-3 în Norvegia cu Bodo/Glimt. ...
Dinamo, gafă după gafă în social media! Postarea dinaintea derby-ului cu Rapid e plagiată # Gazeta Sporturilor
Dinamo a pornit derby-ul cu Rapid mai devreme, încă de cu o seară înainte, când a postat pe social media un conținut controversat. În ziua meciului a mai gafat o dată, printr-o postare plagiată de la un club din Australia. Rapid și Dinamo se vor înfrunta în etapa 28 a sezonului regulat în această seară, pe Arena Națională, de la ora 20:30. ...
ȘAPTE schimbări în naționala de handbal a României pentru EHF Euro Cup » Cine nu a mai prins echipa după Mondial + un debut absolut # Gazeta Sporturilor
Selecționerul naționalei de handbal feminin a României, Ovidiu Mihăilă (52 de ani), a anunțat sâmbătă lotul pe care se va baza la „dubla” din luna martie, din EHF Euro Cup, cu Slovacia. „Tricolorele” vor avea un stagiu centralizat la Oradea, în perioada 28 februarie - 8 martie. Primul meci cu Slovacia este programat pentru 5 martie, de la ora 19:00, și se va juca în Chemkostav Arena, Michalovce. ...
„Cine e favorită în noul sezon de Formula 1?” Șeful McLaren a dat răspunsul: „Au un avantaj” # Gazeta Sporturilor
Andrea Stella, șeful celor de la McLaren, este de părere Ferrari și Mercedes sunt în prezent echipele care se vor lupta în fruntea clasamentului. Afirmațiile vin după testele din Bahrain.McLaren este campioana din 2025 atât la piloți, cât și pe echipe. În stagiunea precedentă McLaren, cu Norris și Piastri în formă și implicați în lupta la titlu, team-ul britanic a distrus concurența: 833 de puncte, în timp ce Mercedes, locul 2, a avut doar 469. ...
Cel mai scump jucător din istoria lui Newcastle ar putea pleca de pe St. James's Park în această vară! » Ce spun jurnaliștii britanici # Gazeta Sporturilor
Nick Woltemade (24 de ani), atacantul german care a costat-o pe Newcastle nu mai puțin de 75 de milioane de euro, ar avea zilele numărate pe St. James's Park, potrivit informațiilor apărute în presa din Insulă.Programul complet al etapei #27 din Premier LeagueWoltemade a semnat cu „coțofenele” în urmă cu șase luni, fiind transferat de la VfB Stuttgart pentru a umple golul lăsat în compartimentul ofensiv al trupei lui Eddie Howe de plecarea lui Alexander Isak. ...
Donald Trump s-a filmat și i-a transmis un mesaj ferm lui Cristiano Ronaldo: „Acum!” # Gazeta Sporturilor
Donald Trump (79 de ani) nu se dezminte! Președintele american a publicat un videoclip cu un mesaj direct pentru Cristiano Ronaldo (41 de ani), starul lui Al Nassr, potrivit abola.pt.Donald Trump a devenit viral în mediul online după ce a publicat sâmbătă un videoclip pe TikTok, cu un mesaj direct pentru Cristiano Ronaldo. Președintele Statelor Unite îi transmite căpitanului naționalei Portugaliei că îl vrea în Statele Unite ale Americii cât mai curând. ...
S-a scris istorie în Premier League! La 40 de ani, James Milner a devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri în competiție # Gazeta Sporturilor
James Milner, ajuns la vârsta de 40 de ani și 47 de zile, a intrat în istoria Premier League ca fiind fotbalistul cu cele mai multe meciuri în competiție! Veteranul a fost trimis titular în meciul disputat de Brighton în deplasare cu Brentford și a ajuns astfel la 654 de apariții în primul eșalon al Angliei, depășindu-l pe Gareth Barry, fostul său coleg de la Aston Villa și Manchester City. ...
Terenul unei echipe de tradiție, distrus după meciul de rugby! Deputat cere lămuriri: „Jalea în toată urâciunea ei” # Gazeta Sporturilor
Urmele dezastrului lăsat pe suprafața de joc a Stadionului „Emil Alexandrescu” din Iași de rugbiștii de la naționalele României și Belgiei, care s-au confruntat în Copou duminica trecută au fost vizibile și astăzi, la duelul dintre Politehnica Iași și Olimpia Satu Mare, din Liga a 2-a de fotbal.Politehnica Iași a început perfect anul în Liga 2 și s-a impus cu 2-0 în fața nou-promovatei Olimpia Satu Mare. ...
Rapid - Dinamo, derby pe zăpadă » Comentăm la GSP Live Special cu Ionuț Chirilă și Costin Lazăr # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine sâmbătă, 21 februarie, ora 20:00, cu prilejul meciului dintre Rapid și Dinamo din cadrul etapei cu numărul 28 din Superliga.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe Costin Lazăr, fost fotbalist la Rapid, respectiv pe antrenorul Ionuț Chirilă. ...
Ne place ori nu, să convenim că n-am excelat niciodată la Jocurile Olimpice de iarnă. Deși am fost prezenți la 22 de ediții din 24, absentând de la Chamonix 1924 și de la Squaw Valley 1960, am obținut o singură medalie. Cea de bronz câștigată de cuplul de boberi Ion Panțuru-Nicolae Neagoe la Grenoble 1968. În rest, o mulțime de clasări modeste, la și alții, anonime. Spre coada ierarhiilor. ...
Despărțire-ȘOC! Prima reacție după separarea dintre Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. # Gazeta Sporturilor
Relația dintre Sorana Cîrstea și Ion Alexandru Țiriac a ajuns la final, potrivit informațiilor apărute în presa mondenă și confirmate de fiul lui Ion ȚiriacCei doi nu mai formează un cuplu de ceva timp, însă au rămas în relații bune.Alexandru Țiriac este fiul omului de afaceri Ion Țiriac și este implicat în administrarea afacerilor din cadrul Grupului Țiriac. ...
Jucătorul lui Cristi Chivu povestește plecarea: „Cluburile cer loialitate, dar nu o oferă întotdeauna” # Gazeta Sporturilor
Manuel Akanji, fundașul elvețian ajuns la Inter în septembrie 2025, sub comanda lui Cristian Chivu, a vorbit despre despărțirea de Manchester City și despre discuția avută cu Pep Guardiola.În vârstă de 30 de ani, internaționalul elvețian a explicat că vara trecută a fost anunțat că nu va intra în planurile tehnicianului catalan, pe fondul concurenței ridicate din centrul apărării. În cele din urmă, a ajuns la Inter sub formă de împrumut, cu opțiune de cumpărare. ...
Sabrina Voinea, gimnasta în vârstă de 18 ani, a fost operată de urgență la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, în urma unei apendicite acute.Anunțul a fost făcut chiar de Camelia Voinea, mama sportivei, prin intermediul rețelelor sociale. Fosta gimnastă a transmis că intervenția a decurs bine și le-a mulțumit medicilor implicați. ...
UEFA a trimis amenda la 3 săptămâni după FCSB - Fenerbahce! Penalități de peste 160.000 de euro pe durata campaniei # Gazeta Sporturilor
La aproximativ 3 săptămâni după disputarea meciului dintre FCSB și Fenerbahce pe Arena Națională, încheiat cu scorul de 1-1, UEFA a dictat o amendă de 18.000 de euro clubului turc, după ce suporterii au rupt mai multe scaune de la stadion.Cei peste 3.000 de fani turci prezenți la Arena Națională au produs pagube semnfiicative în timpul meciului. În total, Fenerbahce a primit amenzi de la UEFA în actualul sezon de 165.750 de euro din cauza fanilor. ...
Jucătorul care a evoluat la toți cei trei granzi ai Italiei a numit cel mai mare antrenor cu care a lucrat: „A fost un fenomen” # Gazeta Sporturilor
Fostul fundaș central Leonardo Bonucci (38 de ani) a vorbit despre cei mai importanți antrenori din cariera sa și l-a indicat pe cel pe care îl consideră „cel mai mare” dintre toți.Retras în iulie 2024, după experiența de la Fenerbahce, Bonucci face acum parte din staff-ul naționalei Italiei, unde lucrează alături de Gennaro Gattuso, în perspectiva barajelor pentru Cupa Mondială. ...
Johannes Klaebo, imbatabil la Milano-Cortina! A 11-a medalie de aur la JO în cea mai grea cursă # Gazeta Sporturilor
Norvegianul Johannes Klaebo (29 de an) și-a consolidat poziția de câștigător al celor mai multe medalii din istoria Jocurilor Olimpice de iarnă, ajungând la 11, după epuizanta cursă masculină de 50 de kilometri start în bloc, pe care a încheiat-o cu timpul de 2:07:07,1 ore. ...
Manchester City - Newcastle, meci important în lupta la titlu din Premier League # Gazeta Sporturilor
Manchester City primește pe „Etihad Stadium” vizita lui Newcastle, în cadrul etapei 27 din Premier League. Meciul începe la ora 22:00 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma Voyo, contra cost.În cazul unui succes, „cetățenii” ar ajunge la două puncte în spatele liderului Arsenal. De cealaltă parte, Newcastle începe etape pe locul 10, cu 36 de puncte, la 9 în spatele ocupantei locului 4, Manchester United. ...
PSV Eindhoven - Heerenveen, liderul din Eredivisie caută reacția după eșecul surpriză în care Dennis Man a marcat # Gazeta Sporturilor
PSV Eindhoven, echipa internaționalului român Dennis Man, o întâlnește pe Heerenveen în etapa a 24-a din Eredivisie, de la ora 19:45. Duelul va putea fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în România doar cu abonament, pe Prima Sport PPV 2.PSV vine după un eșec dramatic, 1-2 pe terenul lui FC Volendam, rezultat care a pus capăt unei serii impresionante de 17 victorii consecutive în deplasare. ...
Bobul României de patru persoane este pe poziția a 16-a la mijlocul concursului, marcat de accidentul teribil al bobului Austriei # Gazeta Sporturilor
Mihai Tentea (27 de ani), Mihai Păcioanu (27 de ani), George Iordache (22 de ani) și Constantin Dinescu (23 de ani) sunt pe locul al 16-lea după două manșe ale concursului de bob patru persoane. Ultimele două au loc duminică, în ultima zi a Jocurilor Olimpice, de la 11:00 și 13:15. Pilotul unuia dintre cele două boburi ale Austriei a fost scos pe targă și dus la spital după ce s-a răsturnat. ...
Alanyaspor primește vizita celor de la Basaksehir în cadrul etapei 23 din prima ligă a Turciei. Meciul începe la ora 15:00 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro. Meciul nu este televizat în România.Ianis Hagi și Umit Akdag, cei doi internaționali români de la Alanyaspor, au fost trimiși pe teren încă din primul minut de către antrenorul Joao Pereira. ...
Rapid, răspuns acid pentru Dinamo, cu Șucu și Angelescu pe gazon: „Cât timp ce unii se joacă în aplicații...” # Gazeta Sporturilor
În ziua meciului cu Dinamo, Rapid a răspuns la videoclipul controversat postat de clubul roș-alb vineri seară, cu o zi înainte de derby.Rapid - Dinamo are loc diseară, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1Dinamo a ales un videoclip controversat pentru a promova meciul de pe Arena Națională. Pe pagina de Facebook a clubului, a fost postat un video cu un câine roșu, pe gazon, alături de o pană neagră. ...
Fostul jucător al Generației de Aur, prima reacție după anunțul făcut de Mircea Lucescu: „Mă rog la Dumnezeu pentru el” # Gazeta Sporturilor
Tibor Selymes (55 de ani), fost fundaș stânga al echipei naționale, a comentat anunțul FRF și declarațiile lui Mircea Lucescu despre revenirea pe banca tehnică a „tricolorilor”, ținând cont de problemele de sănătate prin care „Il Luce” a trecut.Selymes, actualul antrenor al Politehnica Iași în Liga 2 și fost component al Generației de Aur, a vorbit despre impactul pe care îl poate avea Mircea Lucescu și despre importanța sănătății sale pentru succesul echipei. ...
Cum pregătește Igor Tudor derby-ul cu Arsenal » Noul manager croat l-a scos la restaurant pe Radu Drăgușin! # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin (23 de ani) e anunțat titular, duminică seară, la Tottenham pentru derby-ul Nordului Londrei. Stoperul român a servit cina alături de ceilalți Spurs la un restaurant greco-cipriot, la invitația antrenorului Igor Tudor, care va debuta contra lui Arsenal.Igor Tudor e pus pe fapte mari. Managerul croat i-a surprins plăcut pe jucătorii lui Tottenham, încercând să unească grupul cu o ieșire în oraș. ...
Nu se gândește la retragere! Fără echipă din vară, Florin Niță a plecat în cantonament alături de un club din România # Gazeta Sporturilor
Liber de contract din vara anului trecut, după despărțirea de saudiții de la Damac, Florin Niță (38 de ani) nu și-a găsit însă echipă, însă a luat decizia de a merge în cantonament în Antalya, alături de juniorii de la Barca Academy România.La Barca Academy România este legitimat și fiul lui Florin Niță, care este tot portar, iar fostul internațional român a mers în Antalya pentru a se menține în formă, potrivit fanatik.ro. ...
Un campion olimpic l-a folosit ca inspirație pe fotbalistul argentinian: „Acesta este momentul meu Lionel Messi” # Gazeta Sporturilor
Alex Ferreira (31 de ani) a reușit să-și completeze palmaresul cu un titlu olimpic, după argintul din 2018 și bronzul din 2022, impunându-se la schi freestyle, proba de halfpipe. El a povestit că și-a lipit un poster în sala de antrenament fizic pentru a-i aduce aminte de momentul în care fotbalistul argentinian a reușit să ridice Cupa Mondială în 2022. ...
„Chiar dacă știm că nu a fost pană de vultur” » Fanii rapidiști au dat replica usturătoare pentru Dinamo # Gazeta Sporturilor
Chiar în ziua derby-ului bucureștean dintre Rapid și Dinamo, din etapa a 28-a a sezonului regulat, fanii giuleștenilor au venit cu o reacție la clipul publicat de rivali cu o zi înaintea partidei.Postarea dinamoviștilor a fost interpretată de o parte a publicului ca având conotații rasiste, iar suporterii Rapidului au ales să răspundă tot printr-un material realizat cu ajutorul inteligenței artificiale.FOTO. ...
Presa din Turcia a reacționat, după anunțul privind viitorul lui Mircea Lucescu # Gazeta Sporturilor
Presa din Turcia a reacționat imediat, după ce Federația Română de Fotbal a anunțat că va continua cu Mircea Lucescu. Tehnicianul de 80 de ani va sta pe bancă la barajul de luna viitoare.Turcia - România se va disputa pe 26 martie, de la 19:00, pe Beșiktaș Park din Istanbul, în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial. Câștigătoarea va da în finala barajului peste câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo, în deplasare. ...
„Iadul alb” în Liga 2! Se joacă pe zăpadă, în condiții uluitoare » Partida a fost întreruptă # Gazeta Sporturilor
Terenul sintetic al Centrului Național de Fotbal de la Buftea, bază a Federației Române de Fotbal, este plin de zăpadă în urma condițiilor meteorologice din județul Ilfov, deși stadionul găzduiește 3 meciuri din cadrul etapei 18 din Liga 2.Primul meci a început sâmbătă, la ora 12:00, între CS Dinamo și Sepsi Sfântu Gheorghe, însă terenul este greu practicabil pentru fotbal, având în vedere stratul gros de zăpadă. ...
Fostul antrenor al unei sportive de la Jocurile Olimpice, arestat în Texas » Acuzații grave de agresiune sexuală # Gazeta Sporturilor
Antrenorul american de patinaj artistic Benjamin Shroats, în vârstă de 47 de ani, a fost arestat în Texas și pus sub acuzare pentru agresiune sexuală și fapte indecente cu un minor, potrivit autorităților americane. ...
Veste excelentă primită de Antonio Conte » Starul lui Napoli se va întoarce la antrenamente după patru luni # Gazeta Sporturilor
Kevin de Bruyne (34 de ani), mijlocașul care s-a accidentat grav în urmă cu patru luni, se va întoarce duminică în Italia și săptămâna viitoare își va relua antrenamentele la Napoli. Internaționalul belgian s-a rupt în derby-ul cu Inter, de pe 25 octombrie, suferind o leziune musculară la coapsă în momentul executării unui penalty.Antonio Conte primește și o veste pozitivă de pe „frontul” medical. ...
Pe urmele tatălui » Frații americani Matthew și Brady Tkachuk vor lupta pentru aurul olimpic așa cum a făcut-o și părintele lor # Gazeta Sporturilor
Americanii Matthew (28 de ani) și Brady (26 de ani) Tkachuk vor să cucerească o medalie mai strălucitoare decât tatăl lor, Keith (53 de ani), care în 2002 a cucerit un argint olimpic. Echipa SUA joacă finala împotriva Canadei, duminică de la ora 15:10, ultima competiție de la această ediție de Jocuri Olimpice. ...
Mircea Lucescu (80 de ani) continuă pe banca naționalei României și va fi selecționerul „tricolorilor” la barajul cu Turcia, din martie.Turcia - România are loc pe 26 martie, de la 19:00, pe stadionul lui Beșiktaș din Istanbul, în semifinala barajului pentru Campionatul MondialMircea Lucescu s-a întors în țară vineri. A fost plecat în Belgia pentru un dublu control medical. ...
Scandalul din Champions League continuă! Prestianni riscă o suspendare mare după conflictul cu Vinicius # Gazeta Sporturilor
La câteva zile după meciul tensionat dintre Benfica și Real Madrid, atenția se mută pe posibila sancțiune pe care o poate primi Gianluca Prestianni. Jucătorul formației portugheze este anchetat de UEFA după conflictul verbal cu Vinicius Junior.Context:Incidentul a avut loc după ce Vinicius a marcat și a celebrat în fața suporterilor lusitani. Brazilianul a fost avertizat pentru gestul considerat provocator, iar imediat spiritele s-au încins. ...
Grigore Sichitiu (77 de ani), fostul președinte de la Rapid, a criticat strategia de transferuri a echipei lui Dan Șucu.Sichitiu nu a înțeles aducerea lui Talisson, extrema care a venit din Brazilia, de la Bragantino. El a jucat la Avai, unde fusese împrumutat la începutul anului, înainte să ajungă în Giulești.De la transfer, Talisson a jucat două meciuri pentru Rapid, unul în Cupa României și unul în Superliga. ...
A dat curs ofertei din Ligue 1 și l-a informat pe Dan Șucu că o părăsește pe Rapid # Gazeta Sporturilor
Daniel Sandu, directorul departamentului de scouting de la Rapid, va semna cu Toulouse, actualul loc 10 din Ligue 1. Potrivit informațiilor obținute de GSP.ro, acesta l-a informat deja pe Dan Șucu, acționarul majoritar al clubului, de intenția de a-și continua cariera în Franța.Astfel, Daniel Sandu pleacă de la Rapid, club la care a fost angajat din luna noiembrie a anului 2021. ...
Terapie minune pentru refacerea lui Lautaro Martinez! » Precedentul căpitanului care îi dă speranțe lui Chivu # Gazeta Sporturilor
Inter apelează la un tratament special pentru ca Lautaro Martinez (28 de ani) să revină mai repede decât perioada pe care o prevăd medicii consultați de clubul nerazzurro. O terapie cu plasmă îmbogățită cu trombocite l-ar putea ajuta pe golgheterul argentinian să fie disponibil la Il Derby della Madonnina de peste două săptămâni!Nu merge la faimoasa Marijana, „vraciul” sârb la care apelează mulți fotbaliști din Superliga și nu numai, însă are o speranță că nu ...
Accident terifiant la Jocurile Olimpice de Iarnă » Patinatoarea a fost aproape să rămână fără un ochi # Gazeta Sporturilor
Patinatoarea poloneză Kamila Sellier (25 de ani) a fost aproape de o tragedie vineri seară, la Milano MSK, în cadrul Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026. Sportiva a fost la un pas de a-și pierde un ochi după ce a căzut pe gheață și a fost tăiată de lama patinei unei adversare care se afla în fața sa.Kamila Sellier a fost transportată de urgență la spital, unde a fost operată. ...
