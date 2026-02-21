Bayern câștigă cu emoții, Borussia se împiedică în derby-ul etapei, iar bavarezii au un avans liniștitor înainte de „Der Klassiker” » Clasamentul din Bundesliga

15:50

La aproximativ 3 săptămâni după disputarea meciului dintre FCSB și Fenerbahce pe Arena Națională, încheiat cu scorul de 1-1, UEFA a dictat o amendă de 18.000 de euro clubului turc, după ce suporterii au rupt mai multe scaune de la stadion.Cei peste 3.000 de fani turci prezenți la Arena Națională au produs pagube semnfiicative în timpul meciului. În total, Fenerbahce a primit amenzi de la UEFA în actualul sezon de 165.750 de euro din cauza fanilor. ...