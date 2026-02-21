Bayern câștigă cu emoții, Borussia se împiedică în derby-ul etapei, iar bavarezii au un avans liniștitor înainte de „Der Klassiker” » Clasamentul din Bundesliga
Gazeta Sporturilor, 21 februarie 2026 22:50
Bayern Munchen s-a impus la limită împotriva lui Eintracht Frankfurt, 3-2 pe Allianz Arena, în timp ce Borussia Dortmund a revenit de la 0-2 pe terenul lui RB Leipzig, dar nu a reușit să câștige cele trei puncte, scorul final al partidei fiind 2-2. Cele două meciuri au făcut parte din runda cu numărul #23 în Bundesliga. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 10 minute
23:10
Rapid - Dinamo 2-1. Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul fundaș al giuleștenilor, a reacționat după al doilea succes al fostei sale echipe în fața „câinilor” din acest sezon.Acesta a salutat primul „11” pe care l-a trimis Costel Gâlcă. A fost pentru prima dată în acest sezon când Olimpiu Moruțan, Alexandru Dobre și Claudiu Petrila au fost titulari în același timp. ...
Acum 30 minute
23:00
10 concluzii după Rapid - Dinamo 2-1, derby-ul etapei cu numărul 28 din Superliga.1. Ca să elimine controversa și întrebările incomode din jurul clipului cu câinele și pana, fanii lui Dinamo au început să dea „m*** la țigani” înainte ca meciul real să înceapă. Pentru a limpezi polemica. Povestea e lungă, cauzele sunt simple: absența educației, măsurile inexistente ori domoale. ...
23:00
Ce s-a întâmplat pe gazon, dar mai ales în lojă, imediat după Rapid - Dinamo: „Aduceți penele!” # Gazeta Sporturilor
Rapid - Dinamo 2-1. Giuleștenii s-au impus pe Arena Națională și au declanșat petrecerea în tribune, chiar înainte de fluierul final al „centralului” Rareș Vidican.Jucătorii ambelor echipe și-au strâns mâinile, iar apoi s-au prezentat în fața galeriilor.GALERIE FOTO. Rapidiștii au dat drumul la petrecere înainte de fluierul final: refrenul preferat al giuleștenilor+1 FOTOFiesta a început încă dinainte de fluierul de final al partidei. ...
23:00
Mărginean a dezvăluit discuția cu arbitrul Vidican, după ce a anulat golul lui Dinamo # Gazeta Sporturilor
Rapid - Dinamo 2-1. Andrei Mărginean (24 de ani), jucătorul lui Dinamo, a reacționat la flash-interviu, după ce echipa lui a pierdut sâmbătă seara derby-ul din runda cu numărul 28 a Superligii. Acesta a povestit despre faza în care „câinilor” li s-a anulat un gol, în prima parte, și a dezvăluit ce i-a zis arbitrul Rareș Vidican, după ce a luat decizia. În minutul 15, Alexandru Musi i-a centrat la prima bară lui Alberto Soro, iar spaniolul a trimis în plasă. ...
22:50
Bayern câștigă cu emoții, Borussia se împiedică în derby-ul etapei, iar bavarezii au un avans liniștitor înainte de „Der Klassiker” » Clasamentul din Bundesliga # Gazeta Sporturilor
Bayern Munchen s-a impus la limită împotriva lui Eintracht Frankfurt, 3-2 pe Allianz Arena, în timp ce Borussia Dortmund a revenit de la 0-2 pe terenul lui RB Leipzig, dar nu a reușit să câștige cele trei puncte, scorul final al partidei fiind 2-2. Cele două meciuri au făcut parte din runda cu numărul #23 în Bundesliga. ...
Acum o oră
22:40
După ce CSM București s-a calificat direct în „sferturi”, Bojana Popovic a surprins: „Dorința mea era să jucăm în optimi” # Gazeta Sporturilor
CSM București a învins-o pe Ikast cu 33-24 și a terminat sezonul regulat al Ligii Campionilor pe locul al doilea al grupei B, calificându-se direct în sferturile de finală. Cu toate acestea, Bojana Popovic a surprins la conferința de presă, declarând că și-ar fi dorit ca echipa ei să joace în „optimi”.CSM București a obținut sâmbătă, 21 februarie, a 8-a victorie consecutivă în Liga Campionilor, ajungând la un bilanț de 10 meciuri câștigate și 4 pierdute. ...
22:40
Rapid - Dinamo, meci care obișnuiește să scoată tot ce-i mai abject din vocabularele celor două grupări de suporteri, a recidivat sâmbătă seara, fără filtru, fără control parental. În teren a fost 2-1, dicționarele și normele de bun simț sunt încă în stare de asediuVechile obiceiuri recidivaseră, oricum, de dinaintea primului fluier, cu o postare nesărată (și neisprăvită?) a clubului care tocmai ce-și muștruluise public angajatul pentru acte de rasism și ...
22:40
10 concluzii după Rapid - Dinamo 2-1, derby-ul etapei cu numărul 28 din Superliga.1. Ca să elimine controversa și întrebările incomode din jurul clipului cu câinele și pana, fanii lui Dinamo au început să dea „m*** la țigani” înainte ca meciul real să înceapă. Pentru a limpezi polemica. Povestea e lungă, cauzele sunt simple: absența educației, măsurile inexistente ori domoale. ...
22:30
Antrenorul lui Como, Cesc Fabregas (38 de ani), a vorbit la superlativ despre Juventus și despre antrenorul bianconerilor, Luciano Spalletti, după victoria obținută la Torino, scor 2-0.Tehnicianul spaniol a subliniat importanța concentrării într-un meci de un asemenea nivel și a apreciat revenirea lui Juventus sub comanda lui Spalletti. ...
22:20
Cristi Chivu (45 de ani), tehnicianul celor de la Inter, a tras primele concluzii la finalul partidei câștigate de echipa lui, sâmbătă seara, scor 2-0, în deplasarea de la Lecce. Acesta și-a felicitat elevii pentru un nou succes și a abordat meciul cu Bodo/Glimt, decisiv pentru calificarea în optimile Ligii Campionilor.Cu încă trei puncte în cont, Interul lui Chivu s-a desprins acum la 10 puncte în fruntea clasamentului din Serie A și continuă marșul spre titlu. ...
Acum 2 ore
22:00
Rezultat-ȘOC! Real Madrid a pierdut la Osasuna și riscă să cedeze fotoliul de lider după o singură etapă # Gazeta Sporturilor
Osasuna a produs surpriza etapei 25 din campionatul Spaniei și a învins-o pe teren propriu pe Real Madrid, scor 2-1, rezultat care poate costa liderul primul loc în clasament după o singură etapă.Echipa din Pamplona s-a impus prin golurile marcate de Ante Budimir și Raul Garcia (38', 90'). Pentru Real Madrid a înscris Vinicius Junior.Real Madrid a pierdut la Osasuna chiar în minutul 90Osasuna a deschis scorul în minutul 38. ...
21:40
„Chivu dă lovitura” » Ce notă a primit antrenorul român, după ce echipa lui s-a desprins în Serie A # Gazeta Sporturilor
După eșecul dur din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor, Inter și-a revenit cu un succes facil în campionat, scor 2-0, cu Lecce, într-un duel al rundei cu numărul #26 din Serie A. După meci, Cristi Chivu (45 de ani), tehnicianul „nerazzurrilor” a primit din partea jurnaliștilor italieni nota 7,5.În acest moment, având în vedere că a obținut un nou succes în campionat, Inter s-aa distanțat la nu mai puțin de 10 puncte în fruntea clasamentului din Serie A. ...
21:30
Internaționalul român și-a luat iubita și a venit la Rapid - Dinamo, la o zi după ce a marcat # Gazeta Sporturilor
Rapid - Dinamo. Internaționalul român Valentin Mihăilă (26 de ani) a fost prezent în această seară la derby-ul de pe Arena Națională.Acum la Rizespor, formație din Turcia, fotbalistul a profitat de timpul liber și a ales să urmărească derby-ul de podium din Superliga. A fost prezent alături de Ami Colhon, iubita lui cu care s-a logodit la finalul anului trecut.FOTO. Valentin Mihăilă și-a făcut apariția la Rapid - Dinamo+1 FOTOÎn jur de 20. ...
21:30
Daniel Pancu, uimit de urmașul lui Louis Munteanu: „Va fi un jucător care va fi valorificat pe o sumă mult mai mare” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a comentat victoria echipei sale în fața celor de la Petrolul Ploiești, scor 2-1, într-un meci din etapa #28.Daniel Pancu a catalogat triumful ca fiind „cea mai importantă victorie”. Tehnicianul celor de la CFR Cluj și-a lăudat elevii, în special pe Lorenzo Biliboc, marcatorul golului victoriei. Daniel Pancu a vorbit apoi despre șansele la play-off, care au crescut considerabil oodată cu seria de nouă victorii. ...
21:20
După victoria entuziasmantă a lui CSM București, Gloria Bistrița și-a aflat adversara din play-off-ul Ligii Campionilor # Gazeta Sporturilor
După rezultatele consemnate sâmbătă, 21 februarie, dintre care evidențiem victoria clară a lui CSM București în fața lui Ikast, scor 33-24, Gloria Bistrița, cealaltă reprezentantă a României în Liga Campionilor, și-a aflat adversara din playoff-ul competiției. Este vorba chiar de Ikast, gruparea învinsă de „tigroaice” în ultima etapă a sezonului regulat. ...
Acum 4 ore
21:10
A dus-o pe CFR Cluj cu un picior în play-off și a luat decizia privind naționala României # Gazeta Sporturilor
Lorenzo Biliboc (19 ani) a fost eroul celor de la CFR Cluj în această seară, în victoria 2-1 cu Petrolul Ploiești, din runda a 28-a a Superligii, iar după meci a recunoscut că va vrea să evolueze pentru naționala României în viitor, chiar dacă ar putea să ia în calcul și naționala Italiei. ...
21:10
Faza despre care se va vorbi după Rapid - Dinamo! Pentru ce a fost anulat golul lui Soro # Gazeta Sporturilor
Rapid - Dinamo. Încă o fază controversată în Superliga! „Câinii” au deschis scorul în minutul 15, prin spaniolul Alberto Soro (26 de ani), însă reușita a fost anulată două minute mai târziu din cauza unui presupus fault.Ce s-a întâmplat pe Arena Națională? „Câinii” au început mai deciși partida, încurajați și de cei aproape 7.000 de suporteri, și au dat lovitura în minutul 15. ...
21:00
Eugen Neagoe, supărat pe defensivă după „racheta” lui Biliboc: „Nu trebuia să intre cu așa lejeritate” # Gazeta Sporturilor
Eugen Neagoe, antrenorul celor de la Petrolul Ploiești, a comentat înfrângerea echipei sale în fața celor de la CFR Cluj, scor 2-1, într-un meci din etapa #28 din Superliga.Tehnicianul „lupilor galbeni” și-a felicitat elvii și este de părere că au ținut pasul cu formația din Gruia. Cu toate acestea a adus câteva reproșuri defensive pentru golul marcat de Lorenzo Biliboc în minutul 81. ...
21:00
Duelul galeriilor la Rapid - Dinamo » Toate mesajele apărute pe Arena Națională: „Singuri împotriva tuturor / Cu patron informator” # Gazeta Sporturilor
La fel ca de fiecare dată în derby-urile recente, fanii de la Rapid și Dinamo au venit pregătiți cu mesaje acide la stadion. Sâmbătă seară, pe Arena Națională, galeriile celor două cluburi bucureștene nu au făcut excepție. Ultrașii celor două rivale bucureștene nu s-au menajat, existând mesaje ironice și jignitoare la adresa celorlalți.GALERIE FOTO. ...
20:10
Două goluri de Playstation o duc pe CFR Cluj spre play-off! VIDEO cu „racheta” lui Biliboc # Gazeta Sporturilor
Lorenzo Biliboc, jucătorul U21 al celor de la CFR Cluj, a marcat golul victoriei în minutul 81 al partidei cu Petrolul Ploiești din etapa #28 a Superligii, scor 2-1.Golul lui Lorenzo Biliboc a adus trei puncte importante celor de la CFR Cluj, care sunt într-o proporție foarte mare în play-off.VIDEO. ...
20:00
Chelsea ratează victoria în prelungiri și pierde puncte importante în lupta pentru TOP 4! » Cum arată clasamentul din Premier League # Gazeta Sporturilor
Chelsea a remizat cu nou-promovata Burnley pe Stamford Bridge, scor 1-1, într-un duel al rundei cu numărul #27 din Premier League, și a ratat șansa de a o depăși pe Manchester United la numărul de puncte. Golul egalizator al oaspeților a fost reușit în cel de-al treilea minut suplimentar al partidei. ...
19:30
Dimineața a adus o răsturnare de situație în cazul lui Julian Alvarez (26 de ani) atacantul lui Atletico Madrid, după informațiile apărute în presa din Argentina, care i-au entuziasmat inițial pe fanii Barcelonei.Jurnalistul argentinian Hugo Balasone a anunțat luni seară că transferul atacantului la Barcelona este aproape rezolvat. ...
19:20
Pericol real înainte de Rapid - Dinamo » Jucătorii riscă să fie răniți în orice moment # Gazeta Sporturilor
Există emoții înainte de Rapid - Dinamo, capul de afiș al rundei cu numărul 28 din Superliga. Mult timp sub semnul întrebării, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, derby-ul se va juca la ora stabilită inițial, 20:30, însă zăpada care a căzut în ultimele ore în Capitală creează în continuare probleme pe cel mai mare stadion al țării. ...
Acum 6 ore
19:10
De ce merită totuși să ne bucurăm pentru locul 17 al Juliei Sauter » Opinie Bogdan Fechită: „Celebrăm autodepășirea, nu locul 17” # Gazeta Sporturilor
Locul 17 la patinaj artistic obținut de Julia Sauter la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina a stârnit o polemică neașteptată: pe deoparte a fost bucuria unui loc bun ocupat de o sportivă care ne-a reprezentat, pe de altă parte locul 17 nu e totuși atât de bun, mai ales că e obținut de o sportivă originară din Germania. România la Jocurile Olimpice de Iarnă nu prea există. Avem o singură medalie, de bronz, obținut la Grenoble de echipa de bob. ...
19:00
Convocată în premieră la naționala de handbal a României, a semnat contractul până în 2029 # Gazeta Sporturilor
Extrema dreaptă Orsolya Maria Mozes (21 de ani), jucătoare legitimată la SCM Craiova, a semnat sâmbătă după-amiaza prelungirea contractului cu formația din Bănie, la doar câteva ore distanță de când a fost convocată în premieră la echipa națională de senioare a României. ...
18:50
Continuă criza la Juventus! Trupa lui Spalletti a înregistrat încă un eșec și riscă să rateze Liga Campionilor # Gazeta Sporturilor
Juventus a cedat pe teren propriu în fața celor de la Como, scor 0-2, într-un duel al rundei cu numărul #26 din Serie A. Înfrângerea suferită astăzi reprezintă al treilea eșec consecutiv pentru formația lui Luciano Spalletti în toate competițiile. ...
18:50
Atac de nicăieri la adresa lui Kylian Mbappe: „I-am zis că pozează în omul perfect, dar este o jigodie” # Gazeta Sporturilor
Alexandre Oukidja (37 de ani), fostul portar al echipei FC Metz între 2018 și 2024, a povestit câteva incidente cu Kylian Mbappe, vedeta celor de la Real Madrid, din perioada în care atacantul evolua pentru PSG.Fostul portar al celor de la Metz a povestit despre comportamentul lui Kylian Mbappe. ...
18:40
Tenismenul italian Flavio Cobolli (23 de ani, locul 20 ATP) a avut un început de sezon dificil, marcat de numeroase critici din partea publicului. În toată această perioadă complicată a luat decizia să renunțe la rețelele de socializare, pentru a reveni pe linia de plutire.„Să stai constant pe telefon nu este un lucru bun. ...
18:40
Primă repriză captivantă între Betis Sevilla și Rayo Vallecano. A fost 1-1 după primele 45 de minute. La oaspeți, fundașul dreapta Andrei Rațiu (27 de ani) a fost titular și a avut un impact semnificativ pe final de repriză.Acesta i-a pasat decisiv spaniolului Isi Palazon (31 de ani), cel care a restabilit egalitatea.FOTO. Andrei Rațiu, pasă de gol în Betis - Vallecano+1 FOTOPartida a început cum nu se putea mai rău pentru Vallecano. ...
18:20
Eyupspor, formația românilor Denis Radu (22 de ani) și Dorin Rotariu (30 de ani), a învins-o pe teren propriu pe Genclerbirligi, scor 1-0, în etapa 23 din campionatul Turciei. Unicul gol al partidei a fost marcat de Metehan Altunbas și a venit în minutul 90+1, chiar din pasa lui Radu, fundașul dreapta împrumutat de la Petrolul.Radu și Rotariu au început partida din postura de rezerve și au intrat pe teren în diferite momente ale jocului. ...
18:20
Lecce - Inter, în etapa #26 din Serie A » Cristi Chivu se poate desprinde în fruntea Italiei # Gazeta Sporturilor
Lecce - Inter are loc diseară, de la ora 19:00, în runda #26 din Serie A. Meciul echipei lui Cristi Chivu va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Programul complet al etapei #26 din Serie AInter vine după un eșec surprinzător în play-off-ul pentru optimile Champions League, 1-3 în Norvegia cu Bodo/Glimt. ...
18:10
Dinamo, gafă după gafă în social media! Postarea dinaintea derby-ului cu Rapid e plagiată # Gazeta Sporturilor
Dinamo a pornit derby-ul cu Rapid mai devreme, încă de cu o seară înainte, când a postat pe social media un conținut controversat. În ziua meciului a mai gafat o dată, printr-o postare plagiată de la un club din Australia. Rapid și Dinamo se vor înfrunta în etapa 28 a sezonului regulat în această seară, pe Arena Națională, de la ora 20:30. ...
17:50
ȘAPTE schimbări în naționala de handbal a României pentru EHF Euro Cup » Cine nu a mai prins echipa după Mondial + un debut absolut # Gazeta Sporturilor
Selecționerul naționalei de handbal feminin a României, Ovidiu Mihăilă (52 de ani), a anunțat sâmbătă lotul pe care se va baza la „dubla” din luna martie, din EHF Euro Cup, cu Slovacia. „Tricolorele” vor avea un stagiu centralizat la Oradea, în perioada 28 februarie - 8 martie. Primul meci cu Slovacia este programat pentru 5 martie, de la ora 19:00, și se va juca în Chemkostav Arena, Michalovce. ...
17:50
„Cine e favorită în noul sezon de Formula 1?” Șeful McLaren a dat răspunsul: „Au un avantaj” # Gazeta Sporturilor
Andrea Stella, șeful celor de la McLaren, este de părere Ferrari și Mercedes sunt în prezent echipele care se vor lupta în fruntea clasamentului. Afirmațiile vin după testele din Bahrain.McLaren este campioana din 2025 atât la piloți, cât și pe echipe. În stagiunea precedentă McLaren, cu Norris și Piastri în formă și implicați în lupta la titlu, team-ul britanic a distrus concurența: 833 de puncte, în timp ce Mercedes, locul 2, a avut doar 469. ...
17:50
Cel mai scump jucător din istoria lui Newcastle ar putea pleca de pe St. James's Park în această vară! » Ce spun jurnaliștii britanici # Gazeta Sporturilor
Nick Woltemade (24 de ani), atacantul german care a costat-o pe Newcastle nu mai puțin de 75 de milioane de euro, ar avea zilele numărate pe St. James's Park, potrivit informațiilor apărute în presa din Insulă.Programul complet al etapei #27 din Premier LeagueWoltemade a semnat cu „coțofenele” în urmă cu șase luni, fiind transferat de la VfB Stuttgart pentru a umple golul lăsat în compartimentul ofensiv al trupei lui Eddie Howe de plecarea lui Alexander Isak. ...
17:40
Donald Trump s-a filmat și i-a transmis un mesaj ferm lui Cristiano Ronaldo: „Acum!” # Gazeta Sporturilor
Donald Trump (79 de ani) nu se dezminte! Președintele american a publicat un videoclip cu un mesaj direct pentru Cristiano Ronaldo (41 de ani), starul lui Al Nassr, potrivit abola.pt.Donald Trump a devenit viral în mediul online după ce a publicat sâmbătă un videoclip pe TikTok, cu un mesaj direct pentru Cristiano Ronaldo. Președintele Statelor Unite îi transmite căpitanului naționalei Portugaliei că îl vrea în Statele Unite ale Americii cât mai curând. ...
Acum 8 ore
17:10
S-a scris istorie în Premier League! La 40 de ani, James Milner a devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri în competiție # Gazeta Sporturilor
James Milner, ajuns la vârsta de 40 de ani și 47 de zile, a intrat în istoria Premier League ca fiind fotbalistul cu cele mai multe meciuri în competiție! Veteranul a fost trimis titular în meciul disputat de Brighton în deplasare cu Brentford și a ajuns astfel la 654 de apariții în primul eșalon al Angliei, depășindu-l pe Gareth Barry, fostul său coleg de la Aston Villa și Manchester City. ...
17:00
Terenul unei echipe de tradiție, distrus după meciul de rugby! Deputat cere lămuriri: „Jalea în toată urâciunea ei” # Gazeta Sporturilor
Urmele dezastrului lăsat pe suprafața de joc a Stadionului „Emil Alexandrescu” din Iași de rugbiștii de la naționalele României și Belgiei, care s-au confruntat în Copou duminica trecută au fost vizibile și astăzi, la duelul dintre Politehnica Iași și Olimpia Satu Mare, din Liga a 2-a de fotbal.Politehnica Iași a început perfect anul în Liga 2 și s-a impus cu 2-0 în fața nou-promovatei Olimpia Satu Mare. ...
16:40
Rapid - Dinamo, derby pe zăpadă » Comentăm la GSP Live Special cu Ionuț Chirilă și Costin Lazăr # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine sâmbătă, 21 februarie, ora 20:00, cu prilejul meciului dintre Rapid și Dinamo din cadrul etapei cu numărul 28 din Superliga.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe Costin Lazăr, fost fotbalist la Rapid, respectiv pe antrenorul Ionuț Chirilă. ...
16:30
Ne place ori nu, să convenim că n-am excelat niciodată la Jocurile Olimpice de iarnă. Deși am fost prezenți la 22 de ediții din 24, absentând de la Chamonix 1924 și de la Squaw Valley 1960, am obținut o singură medalie. Cea de bronz câștigată de cuplul de boberi Ion Panțuru-Nicolae Neagoe la Grenoble 1968. În rest, o mulțime de clasări modeste, la și alții, anonime. Spre coada ierarhiilor. ...
16:30
Despărțire-ȘOC! Prima reacție după separarea dintre Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. # Gazeta Sporturilor
Relația dintre Sorana Cîrstea și Ion Alexandru Țiriac a ajuns la final, potrivit informațiilor apărute în presa mondenă și confirmate de fiul lui Ion ȚiriacCei doi nu mai formează un cuplu de ceva timp, însă au rămas în relații bune.Alexandru Țiriac este fiul omului de afaceri Ion Țiriac și este implicat în administrarea afacerilor din cadrul Grupului Țiriac. ...
16:10
Jucătorul lui Cristi Chivu povestește plecarea: „Cluburile cer loialitate, dar nu o oferă întotdeauna” # Gazeta Sporturilor
Manuel Akanji, fundașul elvețian ajuns la Inter în septembrie 2025, sub comanda lui Cristian Chivu, a vorbit despre despărțirea de Manchester City și despre discuția avută cu Pep Guardiola.În vârstă de 30 de ani, internaționalul elvețian a explicat că vara trecută a fost anunțat că nu va intra în planurile tehnicianului catalan, pe fondul concurenței ridicate din centrul apărării. În cele din urmă, a ajuns la Inter sub formă de împrumut, cu opțiune de cumpărare. ...
15:50
Sabrina Voinea, gimnasta în vârstă de 18 ani, a fost operată de urgență la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, în urma unei apendicite acute.Anunțul a fost făcut chiar de Camelia Voinea, mama sportivei, prin intermediul rețelelor sociale. Fosta gimnastă a transmis că intervenția a decurs bine și le-a mulțumit medicilor implicați. ...
15:50
UEFA a trimis amenda la 3 săptămâni după FCSB - Fenerbahce! Penalități de peste 160.000 de euro pe durata campaniei # Gazeta Sporturilor
La aproximativ 3 săptămâni după disputarea meciului dintre FCSB și Fenerbahce pe Arena Națională, încheiat cu scorul de 1-1, UEFA a dictat o amendă de 18.000 de euro clubului turc, după ce suporterii au rupt mai multe scaune de la stadion.Cei peste 3.000 de fani turci prezenți la Arena Națională au produs pagube semnfiicative în timpul meciului. În total, Fenerbahce a primit amenzi de la UEFA în actualul sezon de 165.750 de euro din cauza fanilor. ...
15:30
Jucătorul care a evoluat la toți cei trei granzi ai Italiei a numit cel mai mare antrenor cu care a lucrat: „A fost un fenomen” # Gazeta Sporturilor
Fostul fundaș central Leonardo Bonucci (38 de ani) a vorbit despre cei mai importanți antrenori din cariera sa și l-a indicat pe cel pe care îl consideră „cel mai mare” dintre toți.Retras în iulie 2024, după experiența de la Fenerbahce, Bonucci face acum parte din staff-ul naționalei Italiei, unde lucrează alături de Gennaro Gattuso, în perspectiva barajelor pentru Cupa Mondială. ...
Acum 12 ore
15:10
Johannes Klaebo, imbatabil la Milano-Cortina! A 11-a medalie de aur la JO în cea mai grea cursă # Gazeta Sporturilor
Norvegianul Johannes Klaebo (29 de an) și-a consolidat poziția de câștigător al celor mai multe medalii din istoria Jocurilor Olimpice de iarnă, ajungând la 11, după epuizanta cursă masculină de 50 de kilometri start în bloc, pe care a încheiat-o cu timpul de 2:07:07,1 ore. ...
15:10
Manchester City - Newcastle, meci important în lupta la titlu din Premier League # Gazeta Sporturilor
Manchester City primește pe „Etihad Stadium” vizita lui Newcastle, în cadrul etapei 27 din Premier League. Meciul începe la ora 22:00 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma Voyo, contra cost.În cazul unui succes, „cetățenii” ar ajunge la două puncte în spatele liderului Arsenal. De cealaltă parte, Newcastle începe etape pe locul 10, cu 36 de puncte, la 9 în spatele ocupantei locului 4, Manchester United. ...
15:00
PSV Eindhoven - Heerenveen, liderul din Eredivisie caută reacția după eșecul surpriză în care Dennis Man a marcat # Gazeta Sporturilor
PSV Eindhoven, echipa internaționalului român Dennis Man, o întâlnește pe Heerenveen în etapa a 24-a din Eredivisie, de la ora 19:45. Duelul va putea fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în România doar cu abonament, pe Prima Sport PPV 2.PSV vine după un eșec dramatic, 1-2 pe terenul lui FC Volendam, rezultat care a pus capăt unei serii impresionante de 17 victorii consecutive în deplasare. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.