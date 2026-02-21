Incendiu violent la o mănăstire din Gorj în timpul unei slujbe de pomenire a fostei starețe
ObservatorNews, 21 februarie 2026 21:30
Incendiu la Mănăstirea Strâmba Jiu. Flăcările au cuprins 250 de metri pătrați din acoperiș, dar s-au extins apoi şi la clădirile din jur.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 15 minute
21:30
Incendiu violent la o mănăstire din Gorj în timpul unei slujbe de pomenire a fostei starețe # ObservatorNews
Incendiu la Mănăstirea Strâmba Jiu. Flăcările au cuprins 250 de metri pătrați din acoperiș, dar s-au extins apoi şi la clădirile din jur.
21:30
Sagrada Familia, aproape de finalizare la 144 de ani de la începerea lucrărilor. Cum arată catedrala # ObservatorNews
Moment istoric pentru Sagrada Familia! Ultima piesă din turla centrală a fost montată, iar catedrala devine cea mai înaltă din lume şi ajunge la înălţimea maximă la 144 de ani de la începerea lucrărilor. Şantierul de la Basilica lui Gaudi tot nu este gata, însă.
Acum 30 minute
21:20
ChatGPT depășește TikTok şi devine cea mai descărcată aplicaţie. La ce o folosesc românii # ObservatorNews
Chat GPT bate orice record. Aplicaţia de inteligenţă artificială a fost cea mai descărcată în Europa anul trecut. Surpriza vine însă de la gigantul TikTok, care nu mai este în top 3. Specialiştii în inteligenţă artificală trag un semnal de alarmă: inteligenţa artificială nu este programată să devină cel mai bun prieten al nostru.
Acum o oră
21:10
Copiii savurează vacanţa de schi până în ultima zi. Pârtiile din staţiunile de munte au fost arhipline astăzi, iar micii schiori au primit bonus şi un strat generos de zăpadă proaspătă.
20:50
Curtea Supremă anulează tarifele vamale impuse de Trump. El acuză "influențe străine" și anunţă taxe noi # ObservatorNews
Curtea Supremă a Statelor Unite dă o lovitură dură administraţiei Trump. Judecătorii au decis, cu majoritate covârşitoare, că tarifele vamale sunt ilegale şi trebuie anulate. O decizie ruşinoasă, consideră Donald Trump, care acuză, fără dovezi, că membrii Curţii au fost influenţaţi de forţe străine. Aseară a anunţat că va impune taxe de 10%, pe care acum, după 24 de ore, le-a majorat la 15 procente.
Acum 2 ore
20:40
Primăvara a înflorit în sere. Cât ajunge să coste un buchet de 1 martie şi care sunt cele mai dorite flori # ObservatorNews
Este iarnă afară, dar primăvară în sere. Flori multicolore sunt pregătite să înveselească toate casele de 1 şi 8 Martie. Lalelele, freeziile şi zambilele sunt căutate în mod special pentru aceste ocazii. Deşi costurile au fost mai mari anul acesta, producătorii spun că încearcă să nu scumpească prea mult florile. Preţurile vor fi totuşi cu 10% mai mari.
20:30
Turiştii străini descoperă Piața Obor: "Nu avem așa ceva acasă!". Cât costă un tur ghidat # ObservatorNews
Piaţa Obor, cea mai mare din ţară, a devenit punct turistic pe harta Capitalei. Este listată pe mai multe platforme populare de recomandări turistice, cu review-uri foarte bune. Străinii spun că e un loc autentic, unde găsesc produse autohtone, dar şi mâncăruri internaţionale. Unii vin pe cont propriu, alţii plătesc în jur de 30 de euro pentru un tur ghidat.
20:10
Bărbaţii renunţă la potcoave şi coşari pentru cadouri utile pe termen lung. Ce mărţişoare aleg în 2026 # ObservatorNews
Coşarul şi potcoava, tradiționalele mărțișoare cu șnur alb-roșu au un colţ tot mai mic pe tarabe. Acum, piaţa e dominată de cadouri personalizate şi bijuterii, daruri care să impresioneze nu doar prin aspect, dar şi prin cost.
20:00
Postul Paştelui, mai scump ca niciodată: "E mai ieftină carnea decât legumele şi fructele" # ObservatorNews
Postul Paştelui, care începe luni, se anunţă lung şi scump. Oamenii se plâng că legumele şi fructele costă tot mai mult, iar unele au preţuri mai mari decât carnea de porc.
Acum 4 ore
19:40
Bucureştiul s-a blocat în nămeţi pentru a doua oară în mai puţin de patru zile. Şoferii şi pietonii s-au descurcat cu greu pe străzile pline cu zăpadă. Viscolul a provocat întârzieri în lanţ avioanelor şi trenurilor care veneau în capitală, iar mii de oameni au avut de suferit.
19:40
Un polițist local a devenit erou în Iaşi, după ce s-a aruncat în foc ca să salveze un bebeluș dintr-un apartament în flăcări. Fără să stea pe gânduri, agentul a intrat în clădire și a scos copilul. Incendiul a izbucnit într-un alt apartament, cel mai probabil de o candelă sau o lumânare, lăsată nesupravegheată, spun anchetatorii.
19:30
Viscolul a paralizat Moldova și Bărăganul: Oameni blocaţi, microbuze răsturnate şi ambulanţe împotmolite # ObservatorNews
Sute de oameni au rămas înzăpeziţi pe şoselele din Moldova şi Bărăgan după un viscol de 12 ore. 25 de tronsoane de drumuri din opt judeţe au fost blocate de troiene, iar ambulanţele au ajuns la cazurile grave printre ziduri de zăpadă sparte de drumari. Mai multe autocare şi microbuze s-au răsturnat ori s-au împotmolit, iar operatorii de la 112 au primit apeluri de urgenţă fără încetare.
18:50
Un pensionar a cumpărat o casă pe râu cu 100.000 de euro şi a fost nevoit să o vândă pentru doar 2 euro # ObservatorNews
Un pensionar australian credea că își va petrece liniștit anii de pensie pe casa sa plutitoare, pe care a cumpărat-o cu aproape 100.000 de euro. Dar o nouă reglementare care restricționează ancorarea pe râu l-a obligat să se despartă de ea pentru mai puțin de 2 euro, relatează ouest-france.fr.
18:10
Tânăr din Cluj, arestat preventiv după ce și-a sechestrat fosta iubită și a amenințat-o cu un cuţit # ObservatorNews
Un bărbat în vârstă de 22 de ani din Cluj a fost reţinut şi apoi arestat preventiv, el fiind acuzat de violenţă la adresa fostei sale iubite, pe care a sechestrat-o şi a ameninţat-o cu un cuţit.
17:50
Ucraina a anunţat că a lovit o fabrică de rachete balistice din Rusia, situată la peste 1.300 de km de graniță # ObservatorNews
Armata ucraineană a lansat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, un atac asupra unei fabrici strategice de armament din Rusia, situată în orașul Votkinsk, Republica Udmurtia, utilizând o rachetă de croazieră Flamingo, potrivit The Kyiv Independent. Ținta, specializată în producția de rachete balistice cu rază scurtă și intercontinentală, a fost afectată, iar un incendiu a fost semnalat pe teritoriul instalației, autoritățile ucrainene anunțând că rezultatele operațiunii sunt încă în curs de clarificare.
17:50
Generația Z, IQ sub nivelul părinților pentru prima dată în 200 de ani. Ce spun specialiştii despre AI # ObservatorNews
Inteligența artificială ajunge şi în şcoli. Folosită corect, e un instrument extrem de util atât pentru profesori, cât şi pentru elevi. Folosite necontrolat de către elevi, aplicaţiile AI precum Gemini sau Chat CPT pot induce în eroare, pot scădea creativitatea şi, nu în ultimul rând, pot încuraja plagiatul - motiv pentru care mulţi profesori din toată lumea le interzic. Un sondaj recent realizat de un site de investigaţii arată că peste 80% din elevii români folosesc Chat GPT zilnic, inclusiv pentru sarcinile primite la şcoală.
Acum 6 ore
17:10
INS: Importurile de gaze ale României au crescut cu 75% în 2025, în timp ce producţia a scăzut cu 0,9% # ObservatorNews
Producția de gaze naturale a României a scăzut ușor în 2025, la 7,503 milioane tep (-0,9%), în timp ce importurile au crescut puternic, cu 75%, până la aproape 3,2 milioane tep, potrivit datelor Institutul Național de Statistică. Pe termen mediu, Comisia Națională de Strategie și Prognoză estimează o relansare a producției și o reducere treptată a importurilor.
17:00
Ciprian Ciucu promite reformă totală la Primăria Capitalei: "Este un monstru administrativ" # ObservatorNews
Ciprian Ciucu, primarul municipiului Bucureşti, spune că Primăria Generală este "un monstru administrativ care are nevoie de o reformă amplă" şi anunţă că este hotărât să facă o reformă a instituţiei, potrivit declarațiilor făcute într-o emisiune televizată, citate de News.ro.
16:50
Cel mai amplu acord global privind AI, semnat de 88 de țări. "Nu suntem pregătiți pentru tsunamiul care vine" # ObservatorNews
Ediția 2026 a summitului global dedicat impactului inteligenței artificiale s-a încheiat cu adoptarea "Declarației de la Delhi", considerată cel mai amplu acord diplomatic din istorie privind AI, susținut de 88 de state. Documentul, semnat în capitala Indiei după negocieri tensionate și o amânare de 24 de ore cauzată de divergențe asupra formulărilor finale, stabilește principii comune pentru dezvoltarea etică și responsabilă a inteligenței artificiale, într-un moment în care liderii politici și giganții tehnologici avertizează că omenirea se apropie rapid de era "superinteligenței".
16:30
Pisica transilvană, prima rasă românească recunoscută internaţional. Se bate egal la egal cu rase celebre # ObservatorNews
Personalitate puternică, expresivitate aparte și eleganță desăvârșită. Nu vorbim despre un model de pe catwalk, ci despre pisica transilvană, prima rasă românească recunoscută internațional care se bate de la egal la egal cu rase celebre. Iar competiția se ține în fața unui juriu internațional cu experți adunați din toate colțurile Europei.
16:20
Pisica transilvană, prima rasă românească recunoscută mondial. Se bate de la egal la egal cu rasele celebre # ObservatorNews
Personalitate puternică, expresivitate aparte și eleganță desăvârșită. Nu vorbim despre un model de pe catwalk, ci despre pisica transilvană, prima rasă românească recunoscută internațional care se bate de la egal la egal cu rase celebre. Iar competiția se ține în fața unui juriu internațional cu experți adunați din toate colțurile Europei.
16:00
Medic de la Spitalul Orășenesc Borșa, atacat de familia unei paciente în timp ce o resuscita. Reacţia DSU # ObservatorNews
Un medic aflat în serviciul de gardă al Spitalului Orășenesc din orașul Borșa a fost agresat fizic în timp ce resuscita o pacientă internată. Potrivit reprezentanților Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, cadrul medical ar fi fost lovit de un aparținător al pacientei, care i-a distrus ochelarii. Cazul este anchetat penal, iar Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis că astfel de fapte reprezintă un atac grav la adresa actului medical și a siguranței celor care intervin în situații critice.
15:50
Vremea de mâine 22 februarie. Ploi, lapoviță și condiții de polei în centru și nord-est. Maximele ajung la 9°C # ObservatorNews
Vremea rămâne instabilă în toată țara, cu precipitații în majoritatea regiunilor și un nou strat de zăpadă depus în unele zone. Dacă în vest vor predomina ploile, în restul teritoriului sunt așteptate ninsori slabe, iar la munte rafalele de vânt vor atinge 70 km/h. De mâine, temperaturile încep să crească ușor, însă frigul, poleiul și ceața nu dispar complet din peisaj.
Acum 8 ore
15:40
Vaccinarea în România, la un minim istoric. Explicaţiile medicului Sandra Adalgiza Alexiu # ObservatorNews
Vaccinarea în România a ajuns la un minim istoric. Ultimele date arată că jumătate dintre copii nu sunt imunizaţi împotriva unor boli care pot avea complicaţii grave şi care pot duce chiar la deces în unele condiţii, cum ar fi rujeola sau tusea convulsivă. Asta în condiţiile în care aceleași date arată că 8 din 10 cazuri de rujeolă la nivel european se înregistrează la noi în țară iar cazurile de tuse convulsivă au crescut de 64 de ori într-un singur an.
14:40
Vizita lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace inițiată de președintele Donald Trump a stârnit reacția prinsă în plan intern într-o parte a spectrului politic. Însă, miza reală depășește de departe calculele politice, spune profesorul Dan Voiculescu.
14:30
Fico pune presiune pe Zelenski: Dacă nu se reiau livrările de petrol, Slovacia taie electricitatea pentru Kiev # ObservatorNews
La trei zile după ce a declarat stare de urgenţă în materie de aprovizionare cu petrol, premierul slovac Robert Fico amenință că va opri livrările de urgență de electricitate către Ucraina dacă Kievul nu reia, până luni, furnizarea de petrol către ţara sa. Liderul de la Bratislava îl acuză pe Volodimir Zelenski de "comportament ostil" și susține că decizia Ucrainei de a opri livrările de gaze și petrol provoacă pierderi majore economiei slovace.
14:10
Şase bărbaţi, reţinuţi după ce au racolat şi violat patru copile de 14 ani, în Timiş. Cum le ademeneau # ObservatorNews
Șase bărbaţi din județul Timiș au fost reţinuţi după ce au racolat și violat patru adolescente de 14 ani. Se pare că cea care a sesizat poliția a fost chiar mama uneia dintre victime.
14:10
Sudul țării, sub asediul iernii: drumuri închise în trei judeţe şi oameni salvaţi din maşini înzăpezite # ObservatorNews
Sunt trei drumuri închise, cinci cu circulaţie restricţionată, am avut şi accidente: în Giurgiu, un microbuz cu pasageri s-a răsturnat, iar o femeie a fost rănită. Sunt întârzieri şi în gări şi aeroporturi.
13:50
Viscolul din Capitală, problemă şi pentru pietoni. Stratul de zăpadă va ajunge la 25 cm până diseară # ObservatorNews
Şi în Bucureşti se circulă foarte greu, atât pe şosele, cât şi pe trotuare. Orice drum în oraş devine o adevărată provocare.
13:50
Ger și rafale de 70 km/oră pe litoral. Toate porturile din Constanţa au fost închise, traficul pe A2, limitat # ObservatorNews
Județul Constanța pare că a scăpat de ninsori, dar este sub cod galben de vânt . Toate porturile au fost închise din cauza rafalelor care ating chiar și 60 km/h în larg. Andreea Filip vine cu ultimele informații despre vremea de la malul mării.
Acum 12 ore
13:20
Momentul în care un bebeluș este scos în braţe de un poliţist dintr-un bloc cuprins de flăcări, în Iaşi # ObservatorNews
Un polițist local a devenit înger păzitor pentru un bebeluș, după ce un apartament din Iași a fost cuprins de flăcări. Agentul a intrat în clădirea plină de fum și a salvat copilul. Micuțul a fost preluat imediat de una dintre ambulanțele sosite la fața locului și este în afara oricărui pericol. Se pare că incendiul ar fi fost provocat de o candelă aprinsă, lăsată nesupravegheată. Din fericire, nu au existat victime, iar incendiul a fost lichidat.
13:10
Trafic restricționat pe mai multe drumuri din țară. Unde găsesc şoferii informaţiile esenţiale # ObservatorNews
Viscol şi ninsori puternice, la această oră, în zona de sud şi sud est a României. Ninge şi bate vântul destul de tare, inclusiv în Bucureşti. Se circulă foarte greu, atât în oraşe, cât şi pe drumurile naţionale. În localitatea Daia, din judeţul Giurgiu, a fost activat şi planul roşu, după ce un microbuz cu 16 pasageri s-a răsturnat.
12:50
Mircea Lucescu a luat decizia finală. Va sta pe bancă la barajul cu Turcia, în ciuda recomandărilor medicilor # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României înfruntă Turcia pe 26 martie în primul tur al barajului de calificare la Campionatul Mondial, însă are o problemă: selecţionerul vine după o perioadă grea. El a fost internat, a făcut o serie de analize, iar doctorii i-au confirmat diagnosticul.
12:50
Haos în Gara de Nord după ninsori: trenuri cu întârzieri de ore și pasageri în frig. Cum poţi recupera banii # ObservatorNews
Ninsorile puternice au dat peste cap şi mersul trenurilor. Mai multe garnituri au deja întârzieri de zeci de minute.
12:30
Axios: Trump ar avea pe masă un plan de asasinare a ayatollahului Khamenei. Ce spun negociatorii # ObservatorNews
Donald Trump ia în calcul o posibilă înțelegere cu Iranul care ar permite o formă limitată, "simbolică", de îmbogățire a uraniului, dacă aceasta nu oferă nicio șansă dezvoltării unei arme nucleare, a declarat un oficial american de rang înalt pentru Axios. În același timp, liderului de la Casa Albă i-au fost prezentate și scenarii militare radicale, inclusiv opțiuni care îl vizează direct liderul suprem de la Teheran, ayatollahul Khamenei.
12:10
Un microbuz cu 16 pasageri s-a răsturnat pe DN 5, în Giurgiu. A fost activat planul roșu de intervenție # ObservatorNews
Un microbuz cu 16 pasageri s-a răsturnat, sâmbătă, în afara părții carosabile, pe DN 5, în zona localității Plopșoru, pe sensul de mers spre Giurgiu. O femeie a fost rănită, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție.
11:40
SONDAJ: Consideraţi că autorităţile au gestionat mai bine efectele viscolului de data aceasta? # ObservatorNews
Un nou cod galben de viscol în sud-estul României. În Capitală a nins din nou, iar vântul a creat mari probleme. Meteorologii spun că ultima răbufnire a iernii ar fi până pe 24 februarie, iar mai apoi se încălzeşte, ba chiar luna martie aduce temperaturi peste media îngresitrată. În aceste condiţii, autorităţile locale şi drumarii au lucrat la foc continuu pentru a gestiona efectele iernii.
11:10
Horoscop 22 februarie 2026. Cele patru zodii pentru care sfârşitul de săptămână aduce provocări # ObservatorNews
Horoscop 22 februarie 2026. Ziua aduce preocupări legate de responsabilitate, echilibru și organizare pentru toate zodiile. Fie că este vorba despre bani, relații sau planuri de viitor, deciziile luate astăzi pot avea efecte pe termen lung.
10:50
Zi plină pentru sportivii români la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina. Tricolorii intră în competiție la bob, schi fond și biatlon, într-o nouă rundă de probe decisive pentru clasament. România este reprezentată de 28 de sportivi la această ediție, iar evoluțiile de astăzi vin după un rezultat notabil obținut la patinaj artistic, unde Julia Sauter a înregistrat cea mai bună performanță a carierei sale la Jocurile Olimpice, scrie Mediafax.
10:40
Înșelăciunea "ancheta secretă". Cum sunt convinşi oamenii de falşi poliţişti să-şi golească conturile bancare # ObservatorNews
O nouă metodă de înșelătorie a început să facă victime printre români. Sub pretextul unei "anchete secrete", infractorii determină victimele să scoată bani din bancă şi să îi plaseze în bancomate pentru criptomonede.
10:00
Pe cine dă Trump vina pentru anularea taxelor vamale: "Curtea Supremă a fost influenţată de interese străine" # ObservatorNews
Lovitură puternică pentru Administrația Trump! Curtea Supremă a Statelor Unite a decis că tarifele vamale aplicate anul trecut de liderul de la Casa Albă sunt ilegale. În replică, Donald Trump a anunțat o nouă taxă globală de 10%. Președintele american a spus că tot ce se întâmplă este o rușine și, fără să vină cu dovezi, i-a acuzat pe judecătorii Curții că au cedat în fața influențelor străine.
09:40
Zboruri în condiţii de iarnă severă pe aeroporturile Capitalei. Posibile întârzieri anunţate de companii # ObservatorNews
Ninsoarea abundentă și viscolul puternic pun la încercare traficul aerian din Capitală. Pe Aeroportul "Henri Coandă" și pe Aeroportul Băneasa, avioanele decolează și aterizează în condiții de iarnă severă, fără curse anulate până în acest moment, scrie News.ro. Autoritățile avertizează însă că pot apărea întârzieri din cauza vizibilității reduse și a operațiunilor de degivrare, în timp ce echipele de intervenție lucrează non-stop pentru menținerea pistelor în siguranță.
09:30
Aeroportul unde deszăpezirea se face cu tractoare şi utilaje agricole vechi de peste 30 de ani # ObservatorNews
Deszăpezire cu tractoarele și un utilaj agricol pentru erbicidat. Se întâmplă la Aeroportul din Suceava, nu de ieri, nu de azi, ci de câțiva ani. Totul "a ieșit la iveală" după ce mai multe curse au avut întârzieri sau au fost chiar anulate din cauza pistei înghețate. Utilajul agricol folosit la deszăpezirea și dezghețarea pistei nu a mai făcut față temperaturilor scăzute și a vântului. Mai mult, din cele patru duze de împrăștiat soluție degivrantă, mai funcționa doar una.
09:00
Judeţul din România care oferă 20 de milioane comunelor care se unesc. Când ar putea fi implementat proiectul # ObservatorNews
Din Timiş vine, în premieră, un proiect pilot de reformă administrativă. Nu cu forţa, nu prin Hotărâre de Guvern, ci pe principiul "cine vrea, primeşte". Consiliul Judeţean pune pe masă un stimulent financiar de până la 20 de milioane de lei pentru comunele care aleg să fuzioneze de bunăvoie. Practic, mai mult decat bugetul pe un an. Miza? Mai puţine cheltuieli administrative, mai multe investiţii în drumuri, reţele de apă şi canalizare, gaz sau şcoli. Dacă se dovedeşte un succes, proiectul poate fi extins la nivel naţional, iar bani suplimentari poate da şi Guvernul.
09:00
Răzbunare oarbă în Mureș. O femeie de 72 ani a fost atacată cu drujba chiar de fiul său. Bărbatul s-a sinucis # ObservatorNews
Răzbunare furibundă a unui individ în vârstă de 57 de ani din judeţul Mureş. Bărbatul locuia împreună cu mama lui, o femeie în vârstă de 72 de ani, iar scandalurile dintre cei doi erau la ordinea zilei. Ieri, orbit de furie, individul a pus mâna pe drujbă şi fără să clipească şi-a atacat mama.
Acum 24 ore
08:40
Capitala a fost acoperită din nou de zăpadă, după o noapte de viscol, iar veştile de la meteorologi nu sunt tocmai bune pentru orele următoare.
08:20
Ce se întâmplă cu plajele de pe litoralul românesc. Dune de jumătate de metru şi cratere imense # ObservatorNews
Vremea rea din ultima perioadă ne face, pe mulţi dintre noi, să ne dorim tot mai mult să vină vara şi să ne bucurăm de vacanţă pe malul mării. Însă, natura ne îndeamnă să mai aşteptăm şi să o lăsăm să-şi urmeze cursul firesc. Pentru că pe litoralul românesc, de exemplu, ca să ajungem la apă trebuie să dăm proba de sărituri garduri. În Mamaia, în special, s-au format cratere şi dune de nisip înalte de zeci de centimetri. Şi asta pentru că relieful s-a schimbat complet, chiar şi pe plajele care până acum nu erau afectate de eroziune.
08:10
Ancuţa, fetiţa ajunsă în moarte cerebrală după o banală operaţie de apendicită, s-a stins din viaţă # ObservatorNews
Ancuţa, fetiţa de doar şase ani care a ajuns în moarte cerebrală în Capitală, după o operaţie de apendicită la Constanța, a murit ieri. Atenţie, urmează detalii cu impact emoţional. Copila a fost transferată în Bucureşti în luna decembrie, însă medicii nu au mai putut să o salveze. Părinţii sunt devastaţi, şi încă aşteaptă un răspuns din partea ministrului Sănătăţii. Vă reamintim, că împreună cu micuţa Anca, în Capitală a fost transferat şi un băieţel de doi ani şi jumătate, care a murit acum o lună.
08:00
Iarna care refuză să plece: ninsoare, viscol şi pagube în mai multe zone din ţară. Când scăpăm de frig # ObservatorNews
Nici bine nu a apucat să iasă soarele de după nori, că un nou cod galben de vreme rea pune stăpânire pe mare parte din România. În mai multe zone din țară a început să plouă, iar precipitațiile s-au transformat în câteva ore în ninsoare. Vântul a suflat cu rafale de până la 80 de kilometri pe oră, a smuls acoperişuri şi avariat maşini.
08:00
Mesajul sfâşietor al lui Eric Dane pentru fiicele sale: "Am încercat. M-am poticnit uneori, dar am încercat" # ObservatorNews
Actorul Eric Dane și-a înregistrat ultimele cuvinte sfâșietoare pentru fiicele sale adolescente, Billie și Georgia, înainte de moarte. Dane a pierdut lupta cu scleroza laterală amiotrofică, o boală neurodegenerativă care macină sistemul nervos, la doar 53 de ani. "Am încercat. M-am poticnit uneori, dar am încercat" - astfel începe mesajul înregistrat de actor, potrivit Page Six.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.