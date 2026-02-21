Survivor România, 21 februarie 2026. Marian Godină, deranjat de atitudinea Nabei: "Mi-a pus capac!"

08:20

Vremea rea din ultima perioadă ne face, pe mulţi dintre noi, să ne dorim tot mai mult să vină vara şi să ne bucurăm de vacanţă pe malul mării. Însă, natura ne îndeamnă să mai aşteptăm şi să o lăsăm să-şi urmeze cursul firesc. Pentru că pe litoralul românesc, de exemplu, ca să ajungem la apă trebuie să dăm proba de sărituri garduri. În Mamaia, în special, s-au format cratere şi dune de nisip înalte de zeci de centimetri. Şi asta pentru că relieful s-a schimbat complet, chiar şi pe plajele care până acum nu erau afectate de eroziune.