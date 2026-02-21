Scene incredibile în Bacău. O femeie a aruncat mai multe obiecte de la balcon, printre care și o masă

10:30

O miză în premieră în acest sezon a adus motivația la cote înalte pe teren pentru cele două triburi! Gândul la mâncare, la cei de acasă și la confort devin tot mai apăsătoare pentru toți cei rămași în competiție. Plecați de lângă cei dragi de peste două luni, aceștia vor să demonstreze că sunt cei mai buni și să-și facă parcursul în competiție cât mai comod! De la ora 20:00, Survivor merge mai departe la Antena 1 și pe AntenaPLAY!