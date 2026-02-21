Este oficial! Mircea Lucescu va conduce România la meciul cu Turcia. Antrenorul rămâne la echipa națională
SpyNews, 21 februarie 2026 14:20
Federația Română de Fotbal a anunțat că Mircea Lucescu rămâne la echipa națională de fotbal. Antrenorul va conduce România la meciurile din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial, inclusiv la barajul cu Turcia.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 15 minute
14:20
Este oficial! Mircea Lucescu va conduce România la meciul cu Turcia. Antrenorul rămâne la echipa națională # SpyNews
Federația Română de Fotbal a anunțat că Mircea Lucescu rămâne la echipa națională de fotbal. Antrenorul va conduce România la meciurile din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial, inclusiv la barajul cu Turcia.
Acum o oră
13:50
Andrei Stoica a căzut cu placa! Luptătorul s-a rănit în zona umărului și a fost preluat de medici direct de pe pârtie. Andrei Stoica a avut nevoie de ajutor de urgență din cauza rănilor pe care le-a suferit.
Acum 2 ore
13:10
Fratele lui Rareș Ion, primele declarații după ce a fost bătut în plină stradă! Darian vrea să ia măsuri # SpyNews
Darian, fratele lui Rareș Ion a fost bătut crunt în plină stradă de un vlogger străin, în timpul unei transmisiuni live pe TikTok. Tânărul a făcut primele declarații în urma incidentului șocant în care a fost implicat.
12:40
Un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat din cauza zăpezii, în Giurgiu! Ar fi avut anvelope de vară # SpyNews
Accident rutier grav în Giurgiu! Un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat în localitatea Plopşoru din cauza zăpezii. Șoferul ar fi pornit la drum deși microbuzul ar fi fost echipat cu anvelope de vară. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție.
Acum 4 ore
12:10
Ana Morodan și-a asumat public relația cu iubitul tinerel! S-a afișat în ipostaze pasionale alături de el # SpyNews
Ana Morodan s-a afișat pentru prima dată în ipostaze pasionale alături de iubitul ei! Vedeta și-a oficializat relația și și-a surprins fanii cu o serie de imagini surprinse în momente în care rar a mai fost văzută.
11:30
Oana Roman își sărbătorește fiica! Ce mesaj emoționant i-a transmis Isabelei de ziua ei de naștere # SpyNews
Zi extrem de specială în viața Oanei Roman! Fiica ei, Isabela, își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Vedeta i-a transmis un mesaj emoționant fiicei sale cu ocazia împlinirii vârstei de 12 ani.
10:40
Informații de ultimă oră! Un incendiu a izbucnit la Spitalul Fundeni din București, în plin cod galben de zăpadă! Mai multe echipaje de pompieri au intervenit de urgență după ce un generator electric a luat foc!
Acum 6 ore
10:30
Anca, fetița operată de apendicită în Constanța, a murit. A stat o lună în moarte cerebrală într-un spital din București # SpyNews
Sfârșit tragic pentru fetița de 6 ani, operată de apendicită la Spitalul Județean Constanța și transferată la un spital din București în stare critică, a încetat din viață! Copilul a stat mai bine de o lună în moarte cerebrală și nu este singurul caz din ultimele săptămâni.
10:30
Faimoșii au deschis săptămâna cu o victorie, iar înaintea jocului pentru Imunitate au un gând clar: ”să facem săptămâna roșie”. Diseară, o nouă confruntare la Survivor! # SpyNews
O miză în premieră în acest sezon a adus motivația la cote înalte pe teren pentru cele două triburi! Gândul la mâncare, la cei de acasă și la confort devin tot mai apăsătoare pentru toți cei rămași în competiție. Plecați de lângă cei dragi de peste două luni, aceștia vor să demonstreze că sunt cei mai buni și să-și facă parcursul în competiție cât mai comod! De la ora 20:00, Survivor merge mai departe la Antena 1 și pe AntenaPLAY!
09:50
A început un nou episod de iarnă severă în București și în sudul țării. Când se opresc ninsorile # SpyNews
Capitala și mai multe județe din zona de sud se confruntă cu încă un episod de iarnă severă. Sâmbătă dimineață, mai multe orașe și drumuri importante din țară au fost acoperite de un strat gros de zăpadă. Iată ce daune a produs codul galben de ninsori și când se schimbă vremea.
Acum 24 ore
00:00
Dacă ai văzut-o pe fetița din imagine, sună la 112! Nicolae Elena Maria, din București, are 12 ani și a fost dat dispărută # SpyNews
Dacă ai văzut-o, sună imediat la 112! Nicolae Elena Maria, o fetiță de 12 ani din București, a fost dată dispărută și autoritățile fac apel la toți cei care pot oferi informații pentru a o găsi cât mai repede.
20 februarie 2026
23:50
Ce regretă cel mai mult Ioana Ginghină. Actrița e în cea mai bună formă a ei: "Mi-ar fi plăcut..." # SpyNews
Ioana Ginghină le-a făcut câteva mărturisiri celor care o urmăresc în mediul online. Actrița arată extrem de bine la aproape 50 de ani, însă, în tinerețe, avea un complex pe suflet, de care a scăpat abia acum.
23:00
Cristina Pucean a primit un alt cadou romantic! Dansatoarea nu duce deloc lipsă de atenție # SpyNews
Cristina Pucean nu încetează să fie surprinsă, de când a devenit o femeie singură. Bruneta primește neîncetat cadouri pe care numai un iubit le-ar putea oferi. Imaginile vorbesc de la sine!
22:50
Scandal de proporții în casa fetelor de la Mireasa. Halima și Daniela au strigat una la cealaltă: „Taci! Mănânc ce vreau și când vreau!” # SpyNews
Tensiuni în casa Mireasa! Halima și Daniela au avut un schimb dur de replici, iar discuția a degenerat rapid într-un adevărat scandal. Cele două concurente au ridicat tonul și au strigat una la cealaltă fără nicio reținere. De la ce a pornit totul.
22:30
Faimoșii vor să scape de Cristian Boureanu! Naba Salem susține că Larisa Uță l-a "înțepat cu venin" # SpyNews
Se anunță noi tensiuni în echipa Faimoșilor! Concurenții din tribul roșu au găsit o altă persoană pe care vor să o elimine, după ce a plecat Larisa Uță. Naba Salem susține că fosta concurentă l-ar fi manipulat pe Cristian Boureanu.
22:10
Dani Oțil a făcut o confesiune surprinzătoare și sinceră. Prezentatorul de la Neatza a recunoscut că își mai minte soția uneori. Când alege să mai spună mici „minciuni” chiar și rudelor și colegilor săi.
22:10
Andrei Păunescu este bun de plată, după ce a pierdut procesul în care încerca să demonstreze că sora lui vitregă n-ar avea nicio legătură cu regretatul lor tată, poetul Adrian Păunescu.
22:10
Doliu în familia lui Adrian Mititelu. Patronul echipei FC U Craiova trece prin momente extrem de dificile, după ce a pierdut o persoană foarte apropiată din familie. Anunțul trist a fost făcut public chiar de fiul milionarului, care a transmis un mesaj emoționant.
22:10
Stilistul vedetelor, Eniko Szanto, dă verdictul! Ce vedete s-au îmbrăcat impecabil și ce vedete au gafat la balul mascat al momentului # SpyNews
Ca la curtea regală, așa s-au îmbrăcat vedetele noaptea trecută, la unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului: balul mascat din București! Toată lumea mondenă a fost prezentă, iar stilistul vedetelor, Eniko Szanto, dă verdictul, în exclusivitate pentru Spynews.ro. Cine s-a îmbrăcat remarcabil și cine a gafat pe covorul roșu cu ținuta aleasă.
22:10
BRomania a făcut marcaj strâns fostei iubite a unui celebru prezentator! Avem dovada video # SpyNews
Noaptea trecută a avut loc unul dintre cele mai așteptate baluri mascate din București, la care toate vedetele s-au adunat și au petrecut până dimineața. Printre invitați s-a aflat și actorul BRomânia, pe care l-am surprins nu singur, ci în compania unei femei extrem de sexy. Iată cum au flirtat cei doi.
22:10
Naba Salem și Cristian Boureanu, reacții neașteptate după plecarea Larisei Uță de la Survivor! Ce au transmis concurenții # SpyNews
Faimoșii au cu un coechipier în minus, după ce Larisa Uță a părăsit Survivor, săptămâna trecută. După plecarea sportivei, Naba Salem și Cristian Boureanu au făcut mărturisiri neașteptate. Iată ce au avut de spus!
21:50
Contorversa apărută după moartea lui Ion Drăgan! Gestul făcut în memoria artistului, criticat de fani # SpyNews
Vestea că Ion Drăgan s-a stins din viață a îndurerat întreaga lumea artistică, însă un gest făcut în memoria sa a stârnit rapid controverse în rândul fanilor. Deși intenția a fost, cel mai probabil, una de omagiu, mulți admiratori ai artistului au considerat că momentul nu a fost deloc potrivit.
21:50
Noi scântei între Aris Eram și Cristian Boureanu, la Survivor! Afaceristul, acuzat că ar fi lipsit de bărbăție: "Nu mai am ce să discut cu el" # SpyNews
Situația a scăpat de sub control, după ce Cristian Boureanu i-a adresat cuvinte grele noii sale colege, Andreea Munteanu. Aris Eram a intervenit imediat, iar acum a mărturisit că a renunțat definitiv la prietenia cu afaceristul!
21:30
Cea mai norocoasă zi pentru zodia ta în săptămâna 23 februarie – 1 martie! Ce oportunități te așteaptă # SpyNews
Care e cea mai norocoasă zi pentru zodia ta în săptămâna 23 februarie – 1 martie. Această perioadă aduce oportunități speciale, momente de inspirație și șanse de care merită să profiți. Fie că este vorba despre carieră, bani sau relații, astrele te încurajează să acționezi și să transformi această zi într-una memorabilă.
20:00
Olga Verbițchi a îndreptat din nou tunurile spre Iuliana Beregoi! Nu crede nimic din ce a spus cântăreața: "Ai atâtea victime în spate" # SpyNews
Scandalul dintre Iuliana Beregoi, Andreea Bostănică și Olga Verbițchi pare să fie departe de final. Artistei i se aduc acuzații din ce în ce mai grave, iar câștigătoarea X Factor a reacționat rapid, după ce Iuliana Beregoi și-a spus partea de poveste. Tinerei i-a ajuns cuțitul la os!
19:50
Cu cine se distrează Roberta de la Mireasa după divorțul de Andi. Fosta concurentă pare că și-a revenit complet după despărțire # SpyNews
După divorțul de Andi, Roberta de la Mireasa pare că și-a revenit complet și a început să se bucure din nou de viață. În compania cui s-a filmat fosta concurentă și cu cine a petrecut de curând.
19:30
Zi specială pentru Mirela Vaida! Carla, fiica prezentatoarei de la Acces Direct, a împlinit 11 ani # SpyNews
Mirela Vaida are motiv de mare bucurie, întrucât fiica ei își sărbătorește ziua de naștere. Prezentatoarea TV a scris un mesaj emoționant pentru Carla, însoțit de numeroase fotografii de la petrecere. Iată cum a fost surprinsă fetița!
19:20
Recomandări pentru șoferii care vor să călătorească în acest sfârșit de săptămână! Ce au transmis oamenii legii # SpyNews
Centrul Infotrafic al Poliției Române îi avertizează pe șoferii care pleacă în acest weekend spre zonele turistice că este în vigoare o avertizare meteo de vreme rea. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să se informeze înainte despre starea drumurilor și condițiile de circulație, să adapteze viteza la carosabil și să fie prudenți pe tot parcursul călătoriei, pentru a evita accidentele și a călători în siguranță.
18:50
Peripețiile continuă pentru Dorian Popa! A primit o nouă lovitură! Are legătură cu călătoria din Japonia # SpyNews
Dorian Popa călătorește spre Japonia, iar problemele se țin lanț de capul lui încă de când trebuia să se îmbarce în avionul care trebuia să aterizeze în Viena. Acest fapt nu s-a întâmplat, iar Dorian Popa s-a văzut nevoit să meargă cu un autobuz în orașul în care a aterizat aeronava, cam la 100 de kilometri distanță de capitala Austriei. Ei bine, peripețiile nu s-au încheiat!
18:50
Un camion plin cu gaz lichefiat a explodat pe autostradă! Cel puţin patru persoane au murit și alte 17 au fost rănite # SpyNews
Un camion încărcat cu gaz lichefiat a explodat pe autostradă. În urma tragediei, cel puțin patru persoane și-au pierdut viața, iar alte 17 au fost rănite și transportate de urgență la spital. Cauzele exploziei sunt în curs de investigare.
18:20
Mesajul emoționant al tinerei cerute în căsătorie de iubitul ei la balul mascat al momentului! Orice femeie și-ar fi dorit să fie în locul ei # SpyNews
Vedetele din România au purtat ținute care de care mai spectaculoase în cadrul celui mai discutat eveniment. De asemenea, cireașa de pe tort de la balul mascat al momentului a fost atunci când un tânăr și-a cerut iubita în căsătorie. Iată ce mesaj a transmis viitoarea soție!
18:20
Primele imagini cu burtica Laurei Cosoi! Frumoasa prezentatoarea este însărcinată pentru a cincea oară # SpyNews
Laura Cosoi a făcut publice primele imagini cu burtica de graviduță! Frumoasa prezentatoare a emisiunii Vacanță de vedetă este însărcinată pentru a cincea oară și radiază de fericire.
18:00
De azi, 20 februarie, elevii din zeci de județe din România intră în vacanță. Școlile se închid temporar, iar copiii se vor bucura din plin de pauza binevenită înainte să revină în bănci.
17:40
Ioana Grama, în ipostaze incendiare, direct de la munte! S-a afișat cu decolteul la vedere # SpyNews
Ioana Grama a lăsat deoparte inhibițiile și s-a fotografiat în ipostaze extrem de sexy. Influencerița se află la munte și, în ciuda frigului, ea tot costum de baie poartă. Imaginile sunt cele care vorbesc!
17:20
Ianca Simion a făcut furori la balul mascat unde toată lumea bună din București a participat. Fiica lui Răzvan Simion a strălucit # SpyNews
Ianca Simion a fost, fără îndoială, una dintre cele mai admirate apariții la balul mascat care a adunat în București nume cunoscute din lumea mondenă și nu numai. Elegantă și sigură pe ea, fiica lui Răzvan Simion a atras imediat toate privirile, reușind să se facă remarcată prin ținută și atitudine.
17:10
Influencerul cu care s-a încăierat fratele lui Rareș Ion în București a reacționat! Adonis susține că a fost jignit și scuipat # SpyNews
Fratele tânărului mort în casa lui Maru a fost implicat într-un scandal de proporții, cu un tiktoker cunoscut. Este vorba despre Adonis, pe care oamenii legii l-au și reținut ulterior, în urma bătăii care a avut loc în Capitală. Iată ce a avut de spus influencerul!
16:50
Imagini spectaculoase cu erupția vulcanului Kanlaon. Un nor uriaș de cenușă s-a ridicat la doar 8 km de zonele locuite # SpyNews
Imagini spectaculoase surprind momentul în care vulcanul Kanlaon din Filipine a erupt violent. În atmosferă, la aproximativ 8 kilometri de zonele locuite, s-a ridicat un nor uriaș de cenușă care a acoperit cerul și a stârnit îngrijorare printre locuitori.
16:40
Mătușa tânărului mort în spitalul din Buzău și-a strigat durerea! Gabriel Bumbăcea a decedat în urmă cu peste o lună # SpyNews
Gabriel Bumbăcea a ajuns la Spitalul din Buzău în urmă cu o lună, atunci când tânărul și-a dat și ultima suflare în unitatea medicală. Victima a suferit o fractură de femur din cauza unui accident rutier și nimeni nu a putut anticipa tragedia ce avea să se întâmple. Mătușa lui și-a strigat durerea, la mai bine de o lună de la moartea tânărului.
16:10
Care este cea mai mare dorință a fiicei Oanei Roman de ziua ei. Vedeta i-a îndeplinit cerința Isei # SpyNews
Oana Roman a făcut dezvăluiri inedite! Vedeta este o mamă model, iar faptul că are o relație specială cu fiica sa, Isa, nu mai este un secret pentru nimeni. Tocmai pentru că o iubește nespus, fiica lui Petre Roman i-a îndeplinit cea mai mare dorință pe care copila o are de ziua ei. Iată despre ce este vorba!
16:00
Ghenosu, prima reacție, după problemele cu legea. Interlopul neagă că a fost reținut de DIICOT # SpyNews
Oamenii legii au anunțat ieri faptul că Ghenosu a fost reținut de DIICOT. Interlopul a fost acuzat de constituirea unui grup infracțional, camătă și șantaj. Florin Ghinea susține, în schimb, că nu a fost reținut.
15:20
Maria Iordache conduce un hotel important în Los Angeles. Povestea de viaţă, sâmbătă, la „Visul românesc-Succes american” # SpyNews
Sâmbătă, de la ora 16.00, într-o nouă ediţie „Visul românesc-Succes american” cu Mădălina Bălan, o cunoaştem pe Maria Iordache, o româncă ambiţioasă şi determinată, care, duăă ani de muncă, a ajuns într-o funcţie managerială a unuia dintre cele mai cunoscute hoteluri din Los Angeles.
15:20
Jurații Chefi la cuțite, premiați aseară la Gala Chefi de România. Chef Richard: ”Premiul acesta vorbește despre revoluția culinară creată de noi la Chefi la cuțite” # SpyNews
Seară impresionantă pentru jurații Chefi la cuțite: cei patru maeștri ai artei culinare au primit ieri Premiul de Popularitate în cadrul celei de-a patra ediții a Galei Chefi de România. Devenită, de la an la an, un reper pentru industria gastronomică autohtonă, Gala Chefi de România reunește profesioniști consacrați, lideri din acest segment de piață, într-o seară specială, construită în jurul performanței, pasiunii și excelenței culinare.
15:20
Tiktokerul Alin, părăsit, din nou, de mama copiilor lui. Sibel s-a întors acasă, dar a plecat apoi. Ce s-a întâmplat # SpyNews
Tiktokerul Alin și mama copiilor lui au, din nou, probleme în relație. Sibel a plecat de acasă, s-a întors mai apoi, dar a plecat iar. Ieri, atunci când Alin a ajuns acasă, iubita lui plecase deja, împreună cu cei doi copii.
15:10
India, destinația care a cucerit-o pe Adelina Damian! Detalii, la „Vacanță de vedetă” cu Laura Cosoi # SpyNews
Ediția de sâmbătă a emisiunii „Vacanță de vedetă" cu Laura Cosoi o are ca protagonistă pe Adelina Damian, influenceriță și adeptă a unui lifestyle echilibrat, pasionată de călătorii și experiențe autentice, vine şi împărtăşeşte povești inedite din aventurile sale în Asia.
15:10
Ce se întâmplă în relația Andreei Popescu și a lui Rareș Cojoc? Din ce în ce mai multe semne arată problemele din căsnicie # SpyNews
Probleme în paradis pentru Andreea Popescu și Rareș Cojoc? Cei doi soți pare-se să parcurgă o perioadă destul de tumultuoasă, având în vedere atât postările, cât și declarațiilor lor, din ultima perioadă. Iată semnele care le-au dat de gândit internauților!
14:40
Tzancă Uraganu, alături de Sile Cămătaru și fiul lui, Dani. De ce s-a întâlnit manelistul cu familia Balint # SpyNews
Tzancă Uraganu a apărut, de curând, alături de Sile Cămătaru și fiul lui, Dani. Manelistul a transmis un mesaj clar, după ce în mediul online ar fi apărut mai multe conturi cu numele interlopului, dar care nu îi aparțin lui.
14:40
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider detaşat de audiență # SpyNews
Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat joi seara pe telespectatori, producţia fiind, din nou, lider detaşat de audiență, la nivelul tuturor categoriilor de public. Peste 1.2 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit povestea serialului original de la Antena 1.
Ieri
14:20
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, în platoul Observator 16, declarații despre campania Observator „Sănătatea, cu garda jos” # SpyNews
Cel mai bun medic e trenul până la Bucureşti. Acesta e tratamentul pe care îl primesc mulţi români în multe spitale din ţară. Oraşe întregi depind de un singur medic. Campania Observator „Sănătatea, cu garda jos” a adus în fața publicului, fără filtre, această realitate dureroasă. E o situaţie fără ieşire?
14:10
Cum s-a transformat Mădălina Apostol în ultimii ani. Nick Rădoi a făcut dezvăluiri greu de crezut # SpyNews
Nick Rădoi a făcut dezvăluiri inedite! Afaceristul a vorbit despre modul în care s-a transformat Mădălina Apostol, femeia care i-a fost alături în ultimii ani, și a subliniat că situația este schimbată radical. De asemenea, milionarul a povestit detalii și despre starea sa de sănătate. Iată cele mai noi informații!
13:40
O adolescentă de 17 ani din România ar fi mama criminală din Austria. Și-a ucis copilul și l-a abandonat # SpyNews
Un caz șocant a avut loc luna trecută la graniță, în Austria, după ce trupul neînsuflețit al unui copil a fost găsit lângă un coș de gunoi. Fetița s-a născut vie, însă a murit în urma unui traumatism cranio-cerebral. Mama copilului ar fi o adolescentă româncă, în vârstă de 17 ani.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.