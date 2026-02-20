Ce regretă cel mai mult Ioana Ginghină. Actrița e în cea mai bună formă a ei: "Mi-ar fi plăcut..."
SpyNews, 20 februarie 2026 23:50
Ioana Ginghină le-a făcut câteva mărturisiri celor care o urmăresc în mediul online. Actrița arată extrem de bine la aproape 50 de ani, însă, în tinerețe, avea un complex pe suflet, de care a scăpat abia acum.
Acum 30 minute
00:00
Dacă ai văzut-o pe fetița din imagine, sună la 112! Nicolae Elena Maria, din București, are 12 ani și a fost dat dispărută # SpyNews
Dacă ai văzut-o, sună imediat la 112! Nicolae Elena Maria, o fetiță de 12 ani din București, a fost dată dispărută și autoritățile fac apel la toți cei care pot oferi informații pentru a o găsi cât mai repede.
20 februarie 2026
23:50
Acum 2 ore
23:00
Cristina Pucean a primit un alt cadou romantic! Dansatoarea nu duce deloc lipsă de atenție # SpyNews
Cristina Pucean nu încetează să fie surprinsă, de când a devenit o femeie singură. Bruneta primește neîncetat cadouri pe care numai un iubit le-ar putea oferi. Imaginile vorbesc de la sine!
22:50
Scandal de proporții în casa fetelor de la Mireasa. Halima și Daniela au strigat una la cealaltă: „Taci! Mănânc ce vreau și când vreau!” # SpyNews
Tensiuni în casa Mireasa! Halima și Daniela au avut un schimb dur de replici, iar discuția a degenerat rapid într-un adevărat scandal. Cele două concurente au ridicat tonul și au strigat una la cealaltă fără nicio reținere. De la ce a pornit totul.
22:30
Faimoșii vor să scape de Cristian Boureanu! Naba Salem susține că Larisa Uță l-a "înțepat cu venin" # SpyNews
Se anunță noi tensiuni în echipa Faimoșilor! Concurenții din tribul roșu au găsit o altă persoană pe care vor să o elimine, după ce a plecat Larisa Uță. Naba Salem susține că fosta concurentă l-ar fi manipulat pe Cristian Boureanu.
Acum 4 ore
22:10
Dani Oțil a făcut o confesiune surprinzătoare și sinceră. Prezentatorul de la Neatza a recunoscut că își mai minte soția uneori. Când alege să mai spună mici „minciuni” chiar și rudelor și colegilor săi.
22:10
Andrei Păunescu este bun de plată, după ce a pierdut procesul în care încerca să demonstreze că sora lui vitregă n-ar avea nicio legătură cu regretatul lor tată, poetul Adrian Păunescu.
22:10
Doliu în familia lui Adrian Mititelu. Patronul echipei FC U Craiova trece prin momente extrem de dificile, după ce a pierdut o persoană foarte apropiată din familie. Anunțul trist a fost făcut public chiar de fiul milionarului, care a transmis un mesaj emoționant.
22:10
Stilistul vedetelor, Eniko Szanto, dă verdictul! Ce vedete s-au îmbrăcat impecabil și ce vedete au gafat la balul mascat al momentului # SpyNews
Ca la curtea regală, așa s-au îmbrăcat vedetele noaptea trecută, la unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului: balul mascat din București! Toată lumea mondenă a fost prezentă, iar stilistul vedetelor, Eniko Szanto, dă verdictul, în exclusivitate pentru Spynews.ro. Cine s-a îmbrăcat remarcabil și cine a gafat pe covorul roșu cu ținuta aleasă.
22:10
BRomania a făcut marcaj strâns fostei iubite a unui celebru prezentator! Avem dovada video # SpyNews
Noaptea trecută a avut loc unul dintre cele mai așteptate baluri mascate din București, la care toate vedetele s-au adunat și au petrecut până dimineața. Printre invitați s-a aflat și actorul BRomânia, pe care l-am surprins nu singur, ci în compania unei femei extrem de sexy. Iată cum au flirtat cei doi.
22:10
Naba Salem și Cristian Boureanu, reacții neașteptate după plecarea Larisei Uță de la Survivor! Ce au transmis concurenții # SpyNews
Faimoșii au cu un coechipier în minus, după ce Larisa Uță a părăsit Survivor, săptămâna trecută. După plecarea sportivei, Naba Salem și Cristian Boureanu au făcut mărturisiri neașteptate. Iată ce au avut de spus!
21:50
Contorversa apărută după moartea lui Ion Drăgan! Gestul făcut în memoria artistului, criticat de fani # SpyNews
Vestea că Ion Drăgan s-a stins din viață a îndurerat întreaga lumea artistică, însă un gest făcut în memoria sa a stârnit rapid controverse în rândul fanilor. Deși intenția a fost, cel mai probabil, una de omagiu, mulți admiratori ai artistului au considerat că momentul nu a fost deloc potrivit.
21:50
Noi scântei între Aris Eram și Cristian Boureanu, la Survivor! Afaceristul, acuzat că ar fi lipsit de bărbăție: "Nu mai am ce să discut cu el" # SpyNews
Situația a scăpat de sub control, după ce Cristian Boureanu i-a adresat cuvinte grele noii sale colege, Andreea Munteanu. Aris Eram a intervenit imediat, iar acum a mărturisit că a renunțat definitiv la prietenia cu afaceristul!
21:30
Cea mai norocoasă zi pentru zodia ta în săptămâna 23 februarie – 1 martie! Ce oportunități te așteaptă # SpyNews
Care e cea mai norocoasă zi pentru zodia ta în săptămâna 23 februarie – 1 martie. Această perioadă aduce oportunități speciale, momente de inspirație și șanse de care merită să profiți. Fie că este vorba despre carieră, bani sau relații, astrele te încurajează să acționezi și să transformi această zi într-una memorabilă.
Acum 6 ore
20:00
Olga Verbițchi a îndreptat din nou tunurile spre Iuliana Beregoi! Nu crede nimic din ce a spus cântăreața: "Ai atâtea victime în spate" # SpyNews
Scandalul dintre Iuliana Beregoi, Andreea Bostănică și Olga Verbițchi pare să fie departe de final. Artistei i se aduc acuzații din ce în ce mai grave, iar câștigătoarea X Factor a reacționat rapid, după ce Iuliana Beregoi și-a spus partea de poveste. Tinerei i-a ajuns cuțitul la os!
19:50
Cu cine se distrează Roberta de la Mireasa după divorțul de Andi. Fosta concurentă pare că și-a revenit complet după despărțire # SpyNews
După divorțul de Andi, Roberta de la Mireasa pare că și-a revenit complet și a început să se bucure din nou de viață. În compania cui s-a filmat fosta concurentă și cu cine a petrecut de curând.
19:30
Zi specială pentru Mirela Vaida! Carla, fiica prezentatoarei de la Acces Direct, a împlinit 11 ani # SpyNews
Mirela Vaida are motiv de mare bucurie, întrucât fiica ei își sărbătorește ziua de naștere. Prezentatoarea TV a scris un mesaj emoționant pentru Carla, însoțit de numeroase fotografii de la petrecere. Iată cum a fost surprinsă fetița!
19:20
Recomandări pentru șoferii care vor să călătorească în acest sfârșit de săptămână! Ce au transmis oamenii legii # SpyNews
Centrul Infotrafic al Poliției Române îi avertizează pe șoferii care pleacă în acest weekend spre zonele turistice că este în vigoare o avertizare meteo de vreme rea. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să se informeze înainte despre starea drumurilor și condițiile de circulație, să adapteze viteza la carosabil și să fie prudenți pe tot parcursul călătoriei, pentru a evita accidentele și a călători în siguranță.
18:50
Peripețiile continuă pentru Dorian Popa! A primit o nouă lovitură! Are legătură cu călătoria din Japonia # SpyNews
Dorian Popa călătorește spre Japonia, iar problemele se țin lanț de capul lui încă de când trebuia să se îmbarce în avionul care trebuia să aterizeze în Viena. Acest fapt nu s-a întâmplat, iar Dorian Popa s-a văzut nevoit să meargă cu un autobuz în orașul în care a aterizat aeronava, cam la 100 de kilometri distanță de capitala Austriei. Ei bine, peripețiile nu s-au încheiat!
18:50
Un camion plin cu gaz lichefiat a explodat pe autostradă! Cel puţin patru persoane au murit și alte 17 au fost rănite # SpyNews
Un camion încărcat cu gaz lichefiat a explodat pe autostradă. În urma tragediei, cel puțin patru persoane și-au pierdut viața, iar alte 17 au fost rănite și transportate de urgență la spital. Cauzele exploziei sunt în curs de investigare.
18:20
Mesajul emoționant al tinerei cerute în căsătorie de iubitul ei la balul mascat al momentului! Orice femeie și-ar fi dorit să fie în locul ei # SpyNews
Vedetele din România au purtat ținute care de care mai spectaculoase în cadrul celui mai discutat eveniment. De asemenea, cireașa de pe tort de la balul mascat al momentului a fost atunci când un tânăr și-a cerut iubita în căsătorie. Iată ce mesaj a transmis viitoarea soție!
18:20
Primele imagini cu burtica Laurei Cosoi! Frumoasa prezentatoarea este însărcinată pentru a cincea oară # SpyNews
Laura Cosoi a făcut publice primele imagini cu burtica de graviduță! Frumoasa prezentatoare a emisiunii Vacanță de vedetă este însărcinată pentru a cincea oară și radiază de fericire.
Acum 8 ore
18:00
De azi, 20 februarie, elevii din zeci de județe din România intră în vacanță. Școlile se închid temporar, iar copiii se vor bucura din plin de pauza binevenită înainte să revină în bănci.
17:40
Ioana Grama, în ipostaze incendiare, direct de la munte! S-a afișat cu decolteul la vedere # SpyNews
Ioana Grama a lăsat deoparte inhibițiile și s-a fotografiat în ipostaze extrem de sexy. Influencerița se află la munte și, în ciuda frigului, ea tot costum de baie poartă. Imaginile sunt cele care vorbesc!
17:20
Ianca Simion a făcut furori la balul mascat unde toată lumea bună din București a participat. Fiica lui Răzvan Simion a strălucit # SpyNews
Ianca Simion a fost, fără îndoială, una dintre cele mai admirate apariții la balul mascat care a adunat în București nume cunoscute din lumea mondenă și nu numai. Elegantă și sigură pe ea, fiica lui Răzvan Simion a atras imediat toate privirile, reușind să se facă remarcată prin ținută și atitudine.
17:10
Influencerul cu care s-a încăierat fratele lui Rareș Ion în București a reacționat! Adonis susține că a fost jignit și scuipat # SpyNews
Fratele tânărului mort în casa lui Maru a fost implicat într-un scandal de proporții, cu un tiktoker cunoscut. Este vorba despre Adonis, pe care oamenii legii l-au și reținut ulterior, în urma bătăii care a avut loc în Capitală. Iată ce a avut de spus influencerul!
16:50
Imagini spectaculoase cu erupția vulcanului Kanlaon. Un nor uriaș de cenușă s-a ridicat la doar 8 km de zonele locuite # SpyNews
Imagini spectaculoase surprind momentul în care vulcanul Kanlaon din Filipine a erupt violent. În atmosferă, la aproximativ 8 kilometri de zonele locuite, s-a ridicat un nor uriaș de cenușă care a acoperit cerul și a stârnit îngrijorare printre locuitori.
16:40
Mătușa tânărului mort în spitalul din Buzău și-a strigat durerea! Gabriel Bumbăcea a decedat în urmă cu peste o lună # SpyNews
Gabriel Bumbăcea a ajuns la Spitalul din Buzău în urmă cu o lună, atunci când tânărul și-a dat și ultima suflare în unitatea medicală. Victima a suferit o fractură de femur din cauza unui accident rutier și nimeni nu a putut anticipa tragedia ce avea să se întâmple. Mătușa lui și-a strigat durerea, la mai bine de o lună de la moartea tânărului.
Acum 12 ore
16:10
Care este cea mai mare dorință a fiicei Oanei Roman de ziua ei. Vedeta i-a îndeplinit cerința Isei # SpyNews
Oana Roman a făcut dezvăluiri inedite! Vedeta este o mamă model, iar faptul că are o relație specială cu fiica sa, Isa, nu mai este un secret pentru nimeni. Tocmai pentru că o iubește nespus, fiica lui Petre Roman i-a îndeplinit cea mai mare dorință pe care copila o are de ziua ei. Iată despre ce este vorba!
16:00
Ghenosu, prima reacție, după problemele cu legea. Interlopul neagă că a fost reținut de DIICOT # SpyNews
Oamenii legii au anunțat ieri faptul că Ghenosu a fost reținut de DIICOT. Interlopul a fost acuzat de constituirea unui grup infracțional, camătă și șantaj. Florin Ghinea susține, în schimb, că nu a fost reținut.
15:20
Maria Iordache conduce un hotel important în Los Angeles. Povestea de viaţă, sâmbătă, la „Visul românesc-Succes american” # SpyNews
Sâmbătă, de la ora 16.00, într-o nouă ediţie „Visul românesc-Succes american” cu Mădălina Bălan, o cunoaştem pe Maria Iordache, o româncă ambiţioasă şi determinată, care, duăă ani de muncă, a ajuns într-o funcţie managerială a unuia dintre cele mai cunoscute hoteluri din Los Angeles.
15:20
Jurații Chefi la cuțite, premiați aseară la Gala Chefi de România. Chef Richard: ”Premiul acesta vorbește despre revoluția culinară creată de noi la Chefi la cuțite” # SpyNews
Seară impresionantă pentru jurații Chefi la cuțite: cei patru maeștri ai artei culinare au primit ieri Premiul de Popularitate în cadrul celei de-a patra ediții a Galei Chefi de România. Devenită, de la an la an, un reper pentru industria gastronomică autohtonă, Gala Chefi de România reunește profesioniști consacrați, lideri din acest segment de piață, într-o seară specială, construită în jurul performanței, pasiunii și excelenței culinare.
15:20
Tiktokerul Alin, părăsit, din nou, de mama copiilor lui. Sibel s-a întors acasă, dar a plecat apoi. Ce s-a întâmplat # SpyNews
Tiktokerul Alin și mama copiilor lui au, din nou, probleme în relație. Sibel a plecat de acasă, s-a întors mai apoi, dar a plecat iar. Ieri, atunci când Alin a ajuns acasă, iubita lui plecase deja, împreună cu cei doi copii.
15:10
India, destinația care a cucerit-o pe Adelina Damian! Detalii, la „Vacanță de vedetă” cu Laura Cosoi # SpyNews
Ediția de sâmbătă a emisiunii „Vacanță de vedetă" cu Laura Cosoi o are ca protagonistă pe Adelina Damian, influenceriță și adeptă a unui lifestyle echilibrat, pasionată de călătorii și experiențe autentice, vine şi împărtăşeşte povești inedite din aventurile sale în Asia.
15:10
Ce se întâmplă în relația Andreei Popescu și a lui Rareș Cojoc? Din ce în ce mai multe semne arată problemele din căsnicie # SpyNews
Probleme în paradis pentru Andreea Popescu și Rareș Cojoc? Cei doi soți pare-se să parcurgă o perioadă destul de tumultuoasă, având în vedere atât postările, cât și declarațiilor lor, din ultima perioadă. Iată semnele care le-au dat de gândit internauților!
14:40
Tzancă Uraganu, alături de Sile Cămătaru și fiul lui, Dani. De ce s-a întâlnit manelistul cu familia Balint # SpyNews
Tzancă Uraganu a apărut, de curând, alături de Sile Cămătaru și fiul lui, Dani. Manelistul a transmis un mesaj clar, după ce în mediul online ar fi apărut mai multe conturi cu numele interlopului, dar care nu îi aparțin lui.
14:40
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider detaşat de audiență # SpyNews
Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat joi seara pe telespectatori, producţia fiind, din nou, lider detaşat de audiență, la nivelul tuturor categoriilor de public. Peste 1.2 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit povestea serialului original de la Antena 1.
14:20
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, în platoul Observator 16, declarații despre campania Observator „Sănătatea, cu garda jos” # SpyNews
Cel mai bun medic e trenul până la Bucureşti. Acesta e tratamentul pe care îl primesc mulţi români în multe spitale din ţară. Oraşe întregi depind de un singur medic. Campania Observator „Sănătatea, cu garda jos” a adus în fața publicului, fără filtre, această realitate dureroasă. E o situaţie fără ieşire?
14:10
Cum s-a transformat Mădălina Apostol în ultimii ani. Nick Rădoi a făcut dezvăluiri greu de crezut # SpyNews
Nick Rădoi a făcut dezvăluiri inedite! Afaceristul a vorbit despre modul în care s-a transformat Mădălina Apostol, femeia care i-a fost alături în ultimii ani, și a subliniat că situația este schimbată radical. De asemenea, milionarul a povestit detalii și despre starea sa de sănătate. Iată cele mai noi informații!
13:40
O adolescentă de 17 ani din România ar fi mama criminală din Austria. Și-a ucis copilul și l-a abandonat # SpyNews
Un caz șocant a avut loc luna trecută la graniță, în Austria, după ce trupul neînsuflețit al unui copil a fost găsit lângă un coș de gunoi. Fetița s-a născut vie, însă a murit în urma unui traumatism cranio-cerebral. Mama copilului ar fi o adolescentă româncă, în vârstă de 17 ani.
13:40
De Dragobete, petrecem în paşi de iubire alături de artişti îndrăgiţi. Muzică şi voie bună, sâmbătă, la „Petrecem în familie” # SpyNews
Sâmbătă, de la ora 19:00, ediția specială de Dragobete a emisiunii „Petrecem în familie” aduce telespectatorilor o seară plină de emoție, muzică pe gustul tuturor, voie bună și distracție autentică românească, sub semnul iubirii și al bucuriei de a fi împreună.
13:30
Olga Verbițchi, nou atac la adresa Iulianei Beregoi, după ce artista a spus că este o victimă! Ce a transmis câștigătoarea X Factor # SpyNews
Scandalul în care este implicată Iuliana Beregoi continuă! Artista este pusă la zid din toate părțile, iar oamenii nu se opresc din a arunca cu săgeți asupra sa. Pe fir a intrat și Olga Verbițchi, care a lansat un nou atac la adresa cântăreței pe care o cunoaște încă de pe vremea când erau copile. Iată ce a spus câștigătoarea X Factor!
13:30
Carmen Popa, creatoarea de modă care a cucerit starurile de la Hollywood! Lecţie de stil, sâmbătă, la „Visul românesc-Succes american” # SpyNews
În ediția de sâmbătă a emisiunii „Visul românesc-Succes american”, prezentată de Mădălina Bălan, telespectatorii vor reîntâlni o poveste inspirațională pe care am mai descoperit-o într-un sezon anterior, dar care continuă să impresioneze prin evoluție, ambiție și rezultate spectaculoase peste ocean.
13:00
Andreea Bostănică dă de pământ cu Iuliana Beregoi, după prima ei reacție. Declarațiile ei au scos-o din sărite # SpyNews
Andreea Bostănică a reacționat dur, după prima reacția a Iulianei Beregoi. Influencerița a pus-o la zid, din nou, pe rivala ei și a continuat să facă acuzații la adresa ei. Mesajul dur al Andreei Bostănică pentru cântăreață.
13:00
Primăvara vine cu o energie a reînnoirii și a schimbării, iar despre felul în care o putem folosi pentru echilibru interior și împlinirea dorințelor se vorbește într-o nouă ediție a emisiunii “Lumea nevăzută”, difuzată sâmbătă, de la ora 14:00, pe Antena Stars.
12:50
Influencerul care l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion a fost reținut! Anunțul făcut de autorități # SpyNews
Informații noi în cazul agresiunii fizice la care a fost supus fratele lui Rareș Ion! Influencerul celebru care l-a bătut pe tânărul de 20 de ani a fost reținut de autorități. Iată ce au anunțat oamenii legii!
12:50
12:10
Iustina și Cornel de la Insula Iubirii, primele declarații de când au anunțat că urmează să devină din nou părinți! Cum i-a dat tânăra vestea partenerului ei # SpyNews
Iustina și Cornel de la Insula Iubirii vor deveni părinți pentru a doua oară! Este fericire mare în familia lor, iar aceștia au decis să împărtășească cu urmăritorii bucuria pe care o simt. Iată primele declarații ale amorezilor de când au anunțat că tânăra este însărcinată, din nou!
12:10
Duminică, de la ora 13:00, pe „Spynews TV”, Mara Bănică și Marius Niță aduc o ediție spectaculoasă, plină de dezvăluiri, emoții și subiecte fierbinți din lumea mondenă.
12:10
Cu ce s-ar ocupa în România bărbatul care a încercat să răpească o fetiță, în Italia. Anchetatorii vor să ceară ajutorul autorităților de la noi # SpyNews
Emil Mortu, un român de 46 de ani, a vrut să răpească o fetiță, în Italia, pe 14 februarie. Bărbatul a declarat în fața anchetatorilor că nu o cunoștea dinainte pe familia copilei și că nu își explică de ce a vrut să o smulgă din brațele mamei. Autoritățile din Italia vor să ia legătura cu autoritățile din România pentru clarificări cu privire la situația lui.
