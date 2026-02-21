Adrian Porumboiu, verdict după faza controversată de la Rapid - Dinamo: „A fost fault”

16:30

Ne place ori nu, să convenim că n-am excelat niciodată la Jocurile Olimpice de iarnă. Deși am fost prezenți la 22 de ediții din 24, absentând de la Chamonix 1924 și de la Squaw Valley 1960, am obținut o singură medalie. Cea de bronz câștigată de cuplul de boberi Ion Panțuru-Nicolae Neagoe la Grenoble 1968. În rest, o mulțime de clasări modeste, la și alții, anonime. Spre coada ierarhiilor. ...