Cât de atrași sunt tinerii de meseria viitorului în UE: „Modalitate foarte bună de a strânge bani rapid”

În urmă cu 150 de ani, într-un sat din ținutul culelor, Infinitul a primit un nume: Constantin Brâncuși. În această lume a vitezei, în care orbecăim după repere – morale, profesionale, sentimentale –, viața lui este exemplul de care avem nevoie: curajul de a fi tu însuți indiferent de vremuri.