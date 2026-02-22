Prof. Ana Gavrilescu, desemnată „Directorul Anului” în mediul rural în cadrul Galei Teach for Romania 2026

12:50

Dacă aveați cumva impresia că le-ați văzut pe toate, atunci, dragi prieteni, nu ați trecut niciodată prin Focșani, orașul care sub administrația Misăilă începe să semene îngrijorător de mult cu faima unui municipiu celebru pentru istețimea locuitorilor săi, Caracal. Ei bine, în orașul de pe Milcov iarna se combate cu roaba și canciocul.