Carlos Alcaraz a câştigat finala de la Doha (ATP) şi a obţinut al doilea titlu din 2026
DigiFM.ro, 22 februarie 2026 09:40
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, liderul mondial, a câştigat turneul ATP 500 de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 2.833.335 de dolari, învingându-l clar, sâmbătă în finală, cu 6-2, 6-1, pe francezul Arthur Fils, informează EFE.
• • •
Acum 15 minute
09:50
Ministrul Sănătăţii, după ce un medic a fost agresat în timp ce resuscita o pacientă: „Violenţa împotriva personalului medical nu va fi tolerată” # DigiFM.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a transmis, sâmbătă seara, că violenţa împotriva medicilor şi asistenţilor nu va fi niciodată tolerată, el punctând că siguranţa personalului medical reprezintă o prioritate a mandatului său.
Acum 30 minute
09:40
Muzicianul american Willie Colon, o legendă a muzicii salsa, trombonist, vocalist și compozitor inovator, a murit sâmbătă la vârsta de 75 de ani, a anunțat familia acestuia într-un comunicat, potrivit Reuters.
09:40
09:40
CNAIR, după codul galben de ninsori și viscol: Nu mai sunt sectoare de drum închise sau restricţionate din cauza condiţiilor meteorologice # DigiFM.ro
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţă duminică dimineaţă, cu puţin timp înainte de ieşirea de sub avertizarea cod galben de ninsori şi viscol care a vizat mai multe judeţe, că nu mai sunt sectoare de drum închise sau restricţionate din cauza condiţiilor meteorologice.
Acum o oră
09:30
Cel puţin o persoană a fost ucisă şi alte 14 au fost rănite în urma exploziilor care au avut loc în oraşul Liov, din vestul Ucrainei, duminică dimineaţa, în ceea ce autorităţile au calificat drept „atac terorist”.
09:30
Jocurile Olimpice de iarnă ajung la final. Ceremonia de închidere, intitulată „Frumusețea în acțiune”, are loc la Verona # DigiFM.ro
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina ajung la final, după nenumărate momente memorabile şi titluri de presă care au uimit atât spectatorii ocazionali, cât şi fanii. Ceremonia de închidere este programată duminică, în istorica Arenă Olimpică din Verona, de la ora 21.30.
Acum 12 ore
21:10
Dominic Fritz: „Eu nu sunt mulţumit nici cu viteza, nici cu profunzimea reformelor pe care le facem” # DigiFM.ro
Preşeditele USR, Dominic Fritz, se declară nemulţumit şi de „profunzimea”, dar şi de viteza cu care reformele promise de Guvern au loc. El susţine că este „îngrijorat” de declaraţiile celor care susţin că este normal ca o ţară să se împrumute pentru a plăti cheltuileli curente.
Acum 24 ore
19:40
Cindy Crawford, la 60 de ani. Cum arată și cu ce se ocupă astăzi supermodelul anilor '90. Ea și soțul său au o avere impresionantă # DigiFM.ro
Cindy Crawford, fotomodel, actriţă şi antreprenoare, a fost unul dintre "supermodelele" anilor 90, alături de Christy Turlington, Naomi Campbell, Linda Evangelista şi Claudia Schiffer.
18:50
Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că va majora de la 10% la 15% taxa vamală temporară aplicată importurilor americane din toate ţările, pe care a impus-o după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a respins programul său tarifar bazat pe o lege privind situaţiile de urgenţă economică, relatează Reuters.
18:20
Misiune îndeplinită cu succes la Iași. Un polițist local a reușit să salveze un bebeluș dintr-un bloc unde izbucnise un incendiu # DigiFM.ro
Un polițist local din municipiul Iași a reușit să salveze, sâmbătă, un bebeluș dintr-un bloc de pe Șoseaua Nicolina, care era inundat de fum, după ce a izbucnit un incendiu într-un apartament situat la etajul șase al unui imobil.
18:20
Ciucu, noi declarații despre situația de la STB: „S-au adunat foarte mulţi angajaţi susţinuţi de unul sau de altul” # DigiFM.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că funcţionarea Societăţii de Transport Public din Bucureşti costă municipalitatea ”de două ori bugetul oraşului Braşov”, el reafirmând ca este necesară eficientizarea societăţii. Ciprian Ciucu este de părere ca miza STB este ca ”această companie să continue să funcţioneze”.
18:10
Jake Paul, youtuberul devenit boxer, a fost operat din nou la maxilar. Jutta Leerdam a mers la Miami pentru a fi alături de iubitul ei # DigiFM.ro
Abia întors de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, unde a încurajat-o pe partenera sa, Jutta Leerdam, patinatoare olandeză dublu medaliată, Jake Paul a fost operat din nou la maxilar, la Miami, la două luni după meciul său de box împotriva lui Anthony Joshua.
16:30
Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. s-au despărțit. Omul de afaceri a făcut primele declarații: „Am rămas amici” # DigiFM.ro
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea sunt istorie. Cei doi s-au despărțit recent, scrie Cancan, iar informația a fost confirmată chiar de omul de afaceri, care a refuzat, însă, să ofere alte detalii.
16:30
Raed Arafat: „Agresarea unui cadru medical aflat la datorie rupe grav relaţia de încredere dintre societate şi cei care o îngrijesc” # DigiFM.ro
Secretarul de stat Raed Arafat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, declară că agresarea unui cadru medical aflat la datorie rupe grav relaţia de încredere dintre societate şi cei care o îngrijesc. Potrivit acestuia, avem obligaţia să luăm poziţie şi să acţionăm, nu doar prin sancţiuni legale, care există şi sunt severe, ci şi printr-un mesaj public ferm: “Medicii, asistenţii, paramedicii, pompierii nu sunt ţinte, aşa cum nu sunt nici poliţiştii sau jandarmii.”
15:10
Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, care s-a confruntat cu probleme medicale în ultima perioadă, va conduce prima reprezentativă la meciul cu Turcia, precum și la următorul din play-off-ul Cupei Mondiale 2026 în cazul calificării, a anunțat Federația Română de Fotbal pe site-ul său oficial.
15:00
. Primarul general al capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, îl critică pe fostul său contracandidat, Daniel Băluţă, lider PSD Bucureşti şi primarul Sectorului 4, pe motiv că acesta l-a denumit ,,baron”.
15:00
Macron a făcut apel la calm înaintea marşurilor pentru activistul de extremă dreapta ucis săptămâna trecută # DigiFM.ro
Preşedintele Emmanuel Macron a făcut un apel la calm înaintea manifestaţiilor programate sâmbătă în memoria unui activist de extremă dreapta ucis săptămâna trecută. El a anunţat că va organiza săptămâna viitoare o întâlnire cu premierul şi miniştrii implicaţi pentru a discuta despre grupările violente, relatează Reuters.
12:20
Kelemen Hunor admite că Guvernul a deschis „prea multe fronturi de luptă”: „Nu poţi să treci peste suportabilitatea societăţii” # DigiFM.ro
Preşedintele UDMR, Kemen Hunor, afirmă că actualul guvern a deschis prea multe „fronturi” în ceea ce priveşte încercările de a reduce deficitul bugetar, iar multele măsuri luate au făcut ca oamenii din clasa de mijloc să ajungă „la limită” în ceea ce priveşte sentimentele legate de nivelul de trai, fapte confirmate şi prin cifre.
12:20
IGSU: Intervenții în desfășurare în 7 județe și București; 58 de autovehicule blocate din cauza zăpezii # DigiFM.ro
Structurile aflate în coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență intervin sâmbătă în șapte județe - Brăila, Buzău, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova - și în municipiul București pentru gestionarea efectelor generate de condițiile meteo nefavorabile.
11:30
Trump spune că Iranul „ar fi bine să negocieze un acord echitabil, au fost ucise 32.000 de persoane" # DigiFM.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a îndemnat vineri liderii iranieni să negocieze ceea ce el a numit „un acord echitabil”, criticând în acelaşi timp situaţia drepturilor omului din Teheran şi exprimându-şi compasiunea faţă de poporul iranian.
10:30
Pompierii intervin sâmbătă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un generator electric de rezervă, amplasat în exteriorul Spitalului Fundeni din Capitală, la aproximativ 25 de metri de clădire. Un corp din incinta institutului a rămas fără alimentare cu energie electrică Pacienşii nu au fost afectaţi.
10:20
Venus Williams, de şapte ori campioană de Grand Slam, a primit un wild card pentru turneul Indian Wells, a anunţat vineri organizatorii competiţiei, potrivit Reuters.
Ieri
09:30
Cod galben de ninsori și viscol. Trafic rutier dificil și restricții pe mai multe drumuri. Situația aeroporturilor din Capitală # DigiFM.ro
Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de ninsoare abundentă şi viscol puternic, anunţă sâmbătă dimineaţă Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), precizând că nu sunt curse anulate, însă zborurile pot înregistra întârzieri generate de vizibilitatea redusă şi de operaţiunile de degivrare.
09:20
Prietenii lui Eric Dane lansează o campanie GoFundMe în sprijinul celor două fiice ale actorului decedat la 53 de ani # DigiFM.ro
Prietenii lui Eric Dane s-au mobilizat în jurul familiei sale după moartea sa tragică, în urma unei „lupte grele” cu SLA (scleroză laterală amiotrofică), lansând o pagină GoFundMe în urma decesului actorului, informează tmz.com.
09:10
Guvernul britanic ia în considerare excluderea lui Andrew din linia de succesiune la tron # DigiFM.ro
Guvernul britanic are în vedere o lege pentru a-l înlătura pe Andrew din linia de succesiune la tron, au anunţat vineri surse oficiale, a doua zi după arestarea fără precedent a prinţului căzut în dizgraţie, sub suspiciunea de implicare în afacerea Epstein, transmite AFP.
09:10
Lindsey Vonn a fost operată din nou după accidentul de la Jocurile Olimpice. „Acum sunt cu adevărat bionică” # DigiFM.ro
Starul american Lindsey Vonn a suferit vineri o nouă intervenţie chirurgicală la piciorul stâng grav fracturat la Jocurile Olimpice.
09:00
Trump contraatacă după ce Curtea Supremă i-a anulat parțial taxele vamale și anunță o taxă de 10% # DigiFM.ro
Președintele american Donald Trump a criticat vineri furios Curtea Supremă a SUA, declarându-se 'profund dezamăgit' de hotărârea acesteia, care a anulat o parte din taxele vamale impuse de el după revenirea la Casa Albă, și a anunțat că va decreta de îndată o nouă taxă vamală globală de 10% asupra importurilor, transmite AFP.
20 februarie 2026
15:40
Cancelarul Merz: Germania trebuie să-şi asume responsabilităţi sporite în noua ordine mondială # DigiFM.ro
Germania trebuie să-şi asume responsabilităţi sporite în noua ordine mondială care ia formă rapid, a declarat vineri cancelarul Friedrich Merz, în cadrul conferinţei naţionale a Uniunii Creştin-Democrate, ce are loc la Stuttgart, informează Reuters.
15:10
Influencerul american Adonis Live, reținut de polițiști după ce a lovit un tânăr în Piața Romană, în timpul unei transmisiuni în direct pe TikTok # DigiFM.ro
Influencerul american Adonis Live, care are o comunitate de aproape un milion de utilizatori pe TikTok, a fost reținut de polițiști în București, după ce a lovit un tânăr, chiar în cadrul unei transmisiuni în direct.
14:50
14:30
Poliţia continuă percheziţiile la Royal Lodge, pe domeniul Windsor, fosta locuinţă a lui Andrew # DigiFM.ro
Poliţia britanică continuă vineri percheziţii la Royal Lodge, fosta locuinţă a lui Andrew pe domeniul Windsor, în Berkshire, după arestarea şi eliberarea joi a fratelui regelui Charles al III-lea, relatează The Guardian şi PA Media.
13:40
Pirania Cremenișan, la Digi FM: „A început anul porcului de lemn – iubi doarme lemn și sforăie ca un porc" # DigiFM.ro
Unguru' Bulan a trecut pe la Digi FM cu ocazia Anului Nou Chinezesc și a adus cu el umorul caracteristic. Comediantul a îmbrăcat hainele personajului Pirania Cremenișan și s-a declarat „minoritar cu personalitate", apreciat indiferent de naționalitate. A profitat de ocazie să se plângă că nu mai prinde nicio campanie publicitară de când a venit Bolojan. „Fac reclamă și la sodă caustică, dacă e – dați-mi ceva bani", a glumit el.
13:20
Un aeroport va fi redenumit "President Donald J. Trump International Airport". S-a adoptat și proiect de lege în acest sens # DigiFM.ro
Aeroportul Internaţional Palm Beach din Florida va fi redenumit în curând după preşedintele american Donald Trump, în urma adoptării unui proiect de lege în acest sens de către legislatorii acestui stat în care se află reşedinţa privată a liderului republican, relatează AFP.
11:20
Cod galben de ninsori, polei şi viscol în 16 judeţe şi în Bucureşti, până duminică dimineaţa # DigiFM.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, 20 februarie, o atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului, precipitaţii însemnate cantitativ, inclusiv ninsori, şi viscol, ce vizează 16 judeţe şi Municipiul Bucureşti, până duminică dimineaţa.
11:10
Lindsey Vonn, mărturisire dureroasă după accidentul de la JO 2026: „Mi-am pierdut câinele a doua zi”. Sportiva a trecut prin 4 operații # DigiFM.ro
Lindsey Vonn a dezvăluit că Leo, câinele ei de 13 ani, a murit a doua zi după ce ea a suferit un accident în competiţia feminină de schi alpin de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
11:10
Osaka, al treilea oraș ca mărime din Japonia, a primit o donație anonimă de 21 de lingouri de aur. Ce problemă presantă se va rezolva cu ajutorul lor # DigiFM.ro
Autorităţile dintr-un oraş japonez au primit o donaţie generoasă pentru repararea sistemului de alimentare cu apă învechit: 21 kg de lingouri de aur.
11:00
Vreme rece şi ninsoare în Bucureşti, în acest weekend. Se va depune strat de zăpadă de până la 15 cm # DigiFM.ro
Vremea va deveni deosebit de rece şi vor reveni precipitaţiile sub formă de ninsoare în Bucureşti, în acest weekend, arată prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), publicată vineri, 20 februarie.
10:50
Donald Trump îşi acordă între "10 și 15 zile" pentru a lua o decizie în privinţa Iranului: "S-ar putea să fie nevoie să mergem mai departe. Sau poate că nu" # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi, 19 februarie, că îşi acordă între 10 și 15 zile pentru a decide dacă este posibil un acord cu Iranul sau dacă, dimpotrivă, va recurge la forţă împotriva Teheranului.
10:30
Regele Charles al III-lea a participat la deschiderea Săptămânii Modei la Londra, la câteva ore după ce fratele său, Andrew, a fost arestat # DigiFM.ro
Regele Charles al III-lea a deschis, joi, Săptămâna Modei de la Londra, participând cu zâmbetul pe buze la prezentarea designerului Tolu Coker, în ciuda arestării cu câteva ore mai devreme a fratelui său, prinţul Andrew, în legătură cu scandalul Epstein, transmite AFP.
10:10
Andrew, fratele regelui Charles, arestat chiar de ziua lui, a fost eliberat după 12 ore. Va fi cercetat în continuare în libertate # DigiFM.ro
Poliţia britanică l-a arestat joi pe Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles, sub suspiciunea de abuz în funcţie publică, din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, a relatat joi BBC TV, preluat de Reuters. Un martor al agenţiei a declarat în cursul serii că fostul prinţ a părăsit după câteva ore secţia de poliţie unde fusese reţinut.
10:10
Trump spune că Obama a dezvăluit „informaţii clasificate” despre extratereştri: „Nu ştiu dacă sunt reali sau nu”, dar „a făcut o greşeală uriaşă” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a afirmat joi că predecesorul său Barack Obama a divulgat "informaţii clasificate" atunci când a sugerat pe un ton glumeţ, într-un interviu la un podcast, că extratereştrii chiar există, notează AFP.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Cu ce rezultate s-a soldat reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace? Trump anunţă angajamentele globale pentru reconstrucţie în Gaza # DigiFM.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, că ţările au contribuit deja cu 7 miliarde de dolari la un fond pentru reconstrucţia Gazei, care are ca scop reconstrucţia enclavei odată ce mişcarea Hamas va fi dezarmată, însă acesta din urmă este un obiectiv departe de a deveni realitate, relatează Reuters..
09:40
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari în procesul colectiv intentat de victime împotriva a doi dintre consilierii acestuia # DigiFM.ro
Moştenitorii lui Jeffrey Epstein au acceptat să plătească până la 35 de milioane de dolari pentru a soluţiona un proces colectiv în care doi dintre consilierii finanţatorului discreditat erau acuzaţi că l-au ajutat şi au fost complici la traficul sexual de femei tinere şi adolescente, potrivit unui document depus joi la tribunal, transmite Reuters.
09:40
Julia Sauter, cea mai bună performanță a carierei și cel mai bun rezultat olimpic al României, la JO 2026. "Am fost atât de fericită când am văzut 190 de puncte" # DigiFM.ro
Reprezentanta României, Julia Sauter, a concurat joi seară la patinaj artistic la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, ea reuşind cea mai bună performanţă a carierei sale, dar şi cel mai bun rezultat pentru patinajul feminin românesc la JO - locul 17. Sportiva născută în Germania a devenit în 2025 cetăţean al României.
09:40
Şefa BCE, Christine Lagarde, respinge speculaţiile că ar putea renunţa anticipat la funcţie # DigiFM.ro
Preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, le-a transmis colegilor săi că rămâne concentrată pe mandatul ei şi că, dacă ar intenţiona să demisioneze, i-ar informa personal, mesaj interpretat ca un semn că nu are în vedere o plecare iminentă, au declarat patru surse pentru Reuters.
09:30
Nicuşor Dan: „Problema legitimităţii administraţiei din România nu mai există în Statele Unite” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, aflat la Washington pentru prima reuniune a Consiliului Păcii iniţiat de Donald Trump, a afirmat că problema legitimităţii administraţiei din România nu mai există în Statele Unite.
09:10
A murit Eric Dane, actorul care l-a interpretat pe dr. Mark Sloan în „Anatomia lui Grey”. Avea 53 de ani # DigiFM.ro
Eric Dane, actorul care l-a interpretat pe doctorul Mark Sloan/"McSteamy" în serialul de televiziune de succes "Anatomia lui Grey", a murit joi la vârsta de 53 de ani, a anunţat familia sa, la mai puţin de un an după ce a dezvăluit că suferă de scleroză laterală amiotrofică, sau SLA.
07:10
Președintele Nicușor Dan explică de ce România a ales statutul de observator la Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump și de ce participarea sa la Washington ține strict de securitatea națională și parteneriatul strategic cu SUA.
19 februarie 2026
17:20
Donald Trump l-a prezentat pe Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace ca fiind "premierul României": "Poporul român e fantastic" # DigiFM.ro
Preşedintele Donald Trump şi-a început discursul de la reuniunea Consiliului pentru Pace salutând pe fiecare oaspete în parte şi spunând câteva cuvinte despre ei. Când a venit rândul preşedintelui Nicuşor Dan, Donald Trump l-a salutat ca pe „premierul României" şi a spus că poporul român este „minunat, fantastic” şi face treabă bună. Țara noastră participă la reuniunea inițiată de președintele Donald Trump în calitate de observator.
16:40
Descoperire inedită făcută de un bărbat care a ieșit pe câmp pentru a-i arăta nepoatei sale cum funcționează un detector de metale. Suma impresionantă pe care ar putea să o câștige # DigiFM.ro
Despre un noroc uriaș poate vorbi profesorul britanic Tom Licence (46), care, în timpul unei căutări cu detectorul de metale, a descoperit o comoară din Epoca Fierului. Setul de 17 monede de aur din zona Bury St. Edmunds este acum scos la vânzare și i-ar putea aduce până la 25.000 de lire sterline.
