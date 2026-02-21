Venus Williams, în vârstă de 45 de ani, revine la Indian Wells cu wild card

09:50

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, că ţările au contribuit deja cu 7 miliarde de dolari la un fond pentru reconstrucţia Gazei, care are ca scop reconstrucţia enclavei odată ce mişcarea Hamas va fi dezarmată, însă acesta din urmă este un obiectiv departe de a deveni realitate, relatează Reuters..