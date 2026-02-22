Acoperișul unui saivan s-a prăbușit în Prahova din cauza zăpezii depuse. 30 de animale au murit

15:30

Eric Dane, cunoscut publicului larg din serialul Grey's Anatomy, a murit la vârsta de 53 de ani, după o luptă grea cu scleroza laterală amiotrofică (ALS). La scurt timp după deces, prietenii și foștii colegi au inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru a-i sprijini pe cei doi copii ai săi.