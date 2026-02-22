Campioana Inter Milano, debut cu eşec în noul sezon din MLS. Messi şi coechipierii săi, învinşi de Los Angeles FC, scor 3-0 - VIDEO

09:10

Pentru Matei Saizescu, rolul din „Kîzîm” a fost ocazia perfectă de a debuta cu un rol important într-un lungmetraj de ficţiune, de a lucra alături de o echipă tânără şi de a-şi confirma drumul în actorie. Obişnuit cu platourile de filmare, crescut într-o familie cu tradiţie cinematografică (Matei este fiul regizorului Cătălin Saizescu şi al actriţei Georgiana Saizescu, şi nepotul celebrului regizor de comedie Geo Saizescu) Matei a ales, ca şi sora sa mai mare, Maria, să devină actor. „Kîzîm” reprezintă un debut important în cinema atât pentru Matei, cât şi pentru colegii săi adolescenţi, Yeliz Mustafa, Anastasia Udrea, Milan Palade şi Luca Fieraru, precum şi pentru trapperul Amuly.