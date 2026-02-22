Fetiţa de 6 ani care a intrat în moarte cerebrală după ce a fost operată de apendicită la Spitalul Judeţean Constanţa a murit
News.ro, 22 februarie 2026 12:50
Fetiţa de 6 ani care a intrat în moarte cerebrală după ce a fost operată de apendicită la Spitalul Judeţean Constanţa fiind ulterior internată la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Capitală, a murit..
Acum 10 minute
13:00
Nouă persoane, manageri şi angajaţi ai unor saloane de masaj erotic din zona centrală a Capitalei, cercetate pentru proxenetism în formă continuată / Opt persoane au fost reţinute # News.ro
Nouă persoane, manageri şi angajaţi la două saloane de masaj erotic din zona centrală a Capitalei, sunt cercetate pentru proxenetism în formă continuată pentru că, din aprilie 2025, din aprilie 2025, c ar fi înlesnit practicarea prostituţiei de către mai multe femei. Opt persoane au fost reţinute, ”urmând a fi prezentate în faţa magistraţilor cu propunere legală”, anunţă Poliţia Capitalei. La percheziţii, au fost ridicate mai multe sume de bani: aproximativ 370.000 de lei, aproximativ 86.000 de euro, 15.000 de dolari şi 3.000 de lire sterline.
Acum 30 minute
12:50
Fetiţa de 6 ani care a intrat în moarte cerebrală după ce a fost operată de apendicită la Spitalul Judeţean Constanţa fiind ulterior internată la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Capitală, a murit..
Acum o oră
12:30
India amână discuţiile comerciale cu SUA după anularea tarifelor impuse de Trump, afirmă o sursă # News.ro
India a amânat trimiterea unei delegaţii comerciale la Washington, programată pentru această săptămână, ca urmare a incertitudinii generate de decizia Curţii Supreme a Statelor Unite de a anula tarifele impuse anterior de preşedintele Donald Trump, a declarat duminică o sursă din Ministerul Comerţului de la New Delhi, citată de Reuters.
12:20
Echipa Al-Nassr a lui Cristiano Ronaldo s-a impus cu uşurinţă, sâmbătă, pe teren propriu împotriva echipei Al-Hazem, cu scorul de 4-0, portughezul marcând două goluri.
Acum 2 ore
11:50
Ucraina acuză Ungaria şi Slovacia de ”şantaj” după ameninţările privind sistarea furnizării de energie electrică # News.ro
Ministerul ucrainean de Externe a condamnat sâmbătă ceea ce a numit ”ultimatumuri şi şantaj” din partea guvernelor Ungariei şi Slovaciei, după ce acestea au avertizat că vor opri livrările de energie electrică către Ucraina dacă Kievul nu reia tranzitul de petrol rusesc, relatează Reuters.
11:40
Campioana Inter Miami, debut cu eşec în noul sezon din MLS. Messi şi coechipierii săi, învinşi de Los Angeles FC, scor 3-0 - VIDEO # News.ro
Inter Miami, echipa la care joacă Lionel Messi, nu a început noul sezon din MLS în cel mai bun mod, suferind o înfrângere clară cu scorul de 3-0 în deplasare în faţa formaţiei Los Angeles FC a fostului căpitan al echipei Franţei, Hugo Lloris.
11:30
Raed Arafat: Mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei. Doar alerta de risc iminent şi alerta extremă vor păstra sunetul original RO-ALERT, utilizat la nivel internaţional # News.ro
Secretarul de stat în MAI Rd Arafat, reafirmă că mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei în acest context el precizânmd că doar alerta de risc iminent şi alerta extremă vor păstra sunetul original RO-ALERT, utilizat la nivel internaţional. Celelalte mesaje vor avea un sunet mai discret. Va exista şi o nouă categorie, cea a alertelor pentru siguranţa publică, în cazul cărora va fi transmis doar un mesaj scris, fără semnal sonor, ”pentru a nu divulga poziţia persoanelor care se pot afla ascunse pentru a evita un pericol”.
11:20
Inter Miami, echipa la care joacă Lionel Messi, nu a început noul sezon din MLS în cel mai bun mod, suferind o înfrângere clară cu scorul de 3-0 în deplasare în faţa formaţiei Los Angeles FC a fostului căpitan al echipei Franţei, Hugo Lloris.
11:10
La debutul pe tabloul principal de simplu la Singapore Smash 2026, Bernadette Szocs ( locul 26 mondial) a schimbat cursul unui joc pe care l-a început cu set pierdut în faţa sportivei Yangzi Liu (Australia, 38 mondial).
11:10
Rusia a lovit infrastructura energetică a Ucrainei cu atacuri masive cu rachete şi drone, afirmă Kievul # News.ro
Rusia a atacat Ucraina în noaptea de sâmbătă spre duminică cu zeci de drone de tip kamikaze, dar şi cu rachete balistice şi de croazieră, vizând în principal infrastructura energetică a ţării, au anunţat armata ucraineană şi oficiali locali. Atacurile au provocat moartea a cel puţin unei persoane şi rănirea altor cinci în regiunea Kiev, transmite Reuters.
Acum 4 ore
11:00
Traficul aerian pe Aeroportul ”Henri Coandă” şi pe Aeroportul Băneasa ”Aurel Vlaicu” se desfăşoară în condiţii de iarnă, conform programului de zbor, anunţă duminică dimineaţă, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, care precizează că nu sunt curse anulate sau cu întârzieri,
10:50
Cum a devenit discursul anual ”State of the Union” al preşedintelui american o scenă pentru confruntare politică în SUA # News.ro
Discursul anual al preşedintelui SUA în faţa Congresului, odinioară un raport succint despre starea naţiunii, s-a transformat de-a lungul deceniilor într-un spectacol tensionat, cu miză politică ridicată, marcat de polarizare, replici tăioase şi momente virale, relatează Reuters.
10:50
Bucureşti - Amenzi de peste 63.000 de lei şi două dosare penale deschise, în urma controalelor Poliţiei Rutiere/ 19 şoferi au rămas fără permis pentru că au făcut drifturi # News.ro
Poliţiştii de la Brigada Rutieră au dat amenzi de peste 63.000 de lei şi au dechis două dosare penale în urma controalelor făcute duminică noaptea în Capitală. De asemenea, au reţinut 29 de permise, 19 dintre acestea în cazul unor şoferi surprinşi făcând drifturi.
10:30
La debutul pe tabloul principal de simplu la Singapore Smash 2026, Bernadette Szocs ( locul 26 mondial) a schimbat cursul unui joc pe care l-a început cu set pierdut în faţa sportivei Yangzi Liu (Australia, 38 mondial).
09:50
O nouă furtună de zăpadă ameninţă Coasta de Est a Statelor Unite, cu peste 30 de centimetri de zăpadă aşteptaţi în unele zone, inclusiv în New York, începând de duminică, potrivit autorităţilor meteorologice, citate de AFP.
09:50
JO de iarnă: Canada, echipă aflată în centrul a două controverse, a câştigat aurul în proba masculină de curling # News.ro
După o finală palpitantă împotriva Marii Britanii, Canada a fost încoronată campioană olimpică la curling masculin (9-6), sâmbătă seară, la Jocurile de la Milano-Cortina.
09:30
Jucătorul de fotbal american Rondale Moore, care a evoluat recent pentru Minnesota Vikings, a fost găsit mort, sâmbătă seară, în Indiana, au declarat autorităţile. El avea 25 de ani.
09:10
Matei Saizescu, despre rolul din „Kîzîm”: „În film iubirea trece de orice barieră într-un final, indiferent de tradiţii, credinţe şi orice alte obstacole” # News.ro
Pentru Matei Saizescu, rolul din „Kîzîm” a fost ocazia perfectă de a debuta cu un rol important într-un lungmetraj de ficţiune, de a lucra alături de o echipă tânără şi de a-şi confirma drumul în actorie. Obişnuit cu platourile de filmare, crescut într-o familie cu tradiţie cinematografică (Matei este fiul regizorului Cătălin Saizescu şi al actriţei Georgiana Saizescu, şi nepotul celebrului regizor de comedie Geo Saizescu) Matei a ales, ca şi sora sa mai mare, Maria, să devină actor. „Kîzîm” reprezintă un debut important în cinema atât pentru Matei, cât şi pentru colegii săi adolescenţi, Yeliz Mustafa, Anastasia Udrea, Milan Palade şi Luca Fieraru, precum şi pentru trapperul Amuly.
09:10
Naţiunile arabe condamnă cu vehemenţă declaraţiile ambasadorului SUA în Israel. Ce a spus Mike Huckabee # News.ro
Naţiunile arabe şi musulmane au condamnat cu vehemenţă declaraţiile ambasadorului SUA în Israel, Mike Huckabee, care a afirmat că Israelul are dreptul asupra unei mari părţi din Orientul Mijlociu, relatează AP.
Acum 6 ore
09:00
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţă duminică dimineaţă, cu puţin timp înainte de ieşirea de sub avertizarea cod galben de ninsori şi viscol care a vizat mai multe judeţe, că nu mai sunt sectoare de drum închise sau restricţionate din cauza condiţiilor meteorologice.
09:00
Traficul aerian pe Aeroportul ”Henri Coandă” şi pe Aeroportul Băneasa ”Aurel Vlaicu” se desfăşoară în condiţii de iarnă, conform programului de zbor, anunţă duminică dimineaţă, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, care precizează că nu sunt curse anulate sau cu întârzieri,
08:50
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţă duminică dimineaţă, cu puţin timp înainte de ieşirea de sub avertizarea cod galben de ninsori şi viscol care a vizat mai multe judeţe, că nu mai sunt sectoare de drum închise sau restricţionate din cauza condiţiilor meteorologice.
08:30
Echipajul de bob 4 al României concurează, duminică, în ultima zi de competiţie la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
08:20
Zi dificilă pentru salavamontişti - 127 de apeluri primite în ultimele 24 de ore şi 133 de persoane salvate # News.ro
Dispeceratul Naţional Salvamont informează că în ultimele 24 de ore salvamontiştii au fost solicitaţi să intervină de urgenţă în 127 de cazuri, fiind salvate 133 de persoane.
08:20
Cel puţin o persoană a fost ucisă şi alte 14 au fost rănite în urma exploziilor care au avut loc în oraşul Liov, din vestul Ucrainei, duminică dimineaţa, în ceea ce autorităţile au calificat drept „atac terorist”.
08:20
OpenAI estimează cheltuieli de circa 600 miliarde de dolari pentru capacitatea de calcul până în 2030 # News.ro
OpenAI vizează un volum total de cheltuieli pentru capacitatea de calcul de aproximativ 600 de miliarde de dolari până în 2030, a declarat vineri o sursă pentru Reuters, în contextul pregătirilor pentru o potenţială listare publică ce ar putea evalua compania la până la 1.000 de miliarde de dolari.
07:50
Preşedintele american Donald Trump a declarat, sâmbătă, că lucrează împreună cu guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, pentru a trimite o navă-spital în Groenlanda.
07:50
Prahova - Saivan care adăpostea aproximativ 400 de oi şi capre, prăbuşit sub greutatea zăpezii. 30 de animale au murit # News.ro
Un saivan din satul Vasu Părului, din judeţul Prahova, care adăpostea aproximativ 400 de oi şi capre, s-a prăbuşit prăbuşit sub greutatea zăpezii, 30 de animale fiind găsite moarte, anunţă ISU Prahova.
07:20
Postul public italian RAI a fost nevoit să-şi ceară scuze comunităţii evreieşti, sâmbătă, după ce o remarcă făcută în afara emisiei, în care se sfătuiau producătorii să „evite” echipa israeliană, a fost difuzată înainte de transmisiunea probei de bob de patru persoane de la Jocurile Olimpice de iarnă, informează Reuters.
07:20
Panetta (BCE): Importurile ieftine din China au contribuit la încetinirea mai rapidă decât era prevăzut a inflaţiei în zona euro # News.ro
Riscurile privind evoluţia inflaţiei în zona euro rămân ”semnificative” în ambele direcţii, a avertizat sâmbătă Fabio Panetta, membru al Consiliului guvernatorilor Banca Centrală Europeană, subliniind că impactul importurilor ieftine din China asupra preţurilor trebuie monitorizat atent, relatează Reuters.
Acum 8 ore
07:00
Comandamentul Arctic a anunţat, sâmbătă, că a evacuat un membru al echipajului unui submarin american, în largul Nuuk, capitala Groenlandiei, relatează AFP.
06:40
Cum afectează decizia Curţii Supreme compania Apple şi factura sa de tarife de 3,3 miliarde de dolari # News.ro
Apple a plătit tarife vamale de aproximativ 1 miliard de dolari pe trimestru de la introducerea acestora anul trecut, însă suma ar putea începe să scadă după decizia Curţii Supreme a SUA, care a anulat vineri o parte importantă a agendei tarifare promovate de preşedintele Donald Trump, relatează Reuters.
06:20
Venezuela a primit peste 1.550 de cereri în temeiul noii legi privind amnistia, a declarat, sâmbătă, preşedintele Adunării Naţionale, Jorge Rodriguez, la televiziunea de stat, informează Reuters.
06:10
Jocurile Olimpice de iarnă ajung la final. „Frumuseţea în acţiune” - Ceremonia de închidere are loc la Verona # News.ro
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina ajung la final, după nenumărate momente memorabile şi titluri de presă care au uimit atât spectatorii ocazionali, cât şi fanii.Ceremonia de închidere este programată duminică, în istorica Arenă Olimpică din Verona, de la ora 21.30.
06:10
Trei ingineri din Silicon Valley, acuzaţi că au furat secrete comerciale de la Google şi le-au trimis în Iran # News.ro
Un juriu federal a inculpat trei ingineri din Silicon Valley sub acuzaţia de furt de secrete comerciale de la Google şi alte companii tehnologice, după ce au transferat date sensibile către Iran, au anunţat joi procurorii americani, citaţi de Reuters.
05:50
JPMorgan recunoaşte că a închis conturile lui Trump după atacul de la Capitoliu, din 6 ianuarie 2021 # News.ro
JPMorgan Chase i-a informat pe preşedintele Donald Trump şi pe conducătorii companiei sale din domeniul ospitalităţii, în februarie 2021, că le va închide conturile la bancă, potrivit unor documente noi publicate vineri, ca parte a unui proces de 5 miliarde de dolari intentat de Trump împotriva băncii şi a directorului executiv Jamie Dimon, relatează Reuters.
05:40
Mai multe explozii au fost raportate în Kiev în noaptea de sâmbătă spre duminică, autorităţile avertizând că rachete balistice se îndreaptă spre oraş.
05:20
Pakistanul a anunţat, duminică dimineaţă, că a lovit şapte ţinte la graniţa cu Afganistanul, ca răspuns la atentatele sinucigaşe comise pe teritoriul său de grupuri armate susţinute, potrivit acestuia, de Kabul, dintre care unul a vizat o moschee din Islamabad, relatează AFP.
Acum 12 ore
05:00
Giganţii tehnologici angajează sute de miliarde pentru AI-ul indian, pe măsură ce India îşi accelerează ambiţia de superputere tehnologică # News.ro
Marile companii de tehnologie au promis investiţii de ordinul sutelor de miliarde de dolari în dezvoltarea inteligenţei artificiale în India, pe fondul unui summit major care a reunit lideri mondiali şi directori din industria AI, relatează CNBC.
01:00
Misiunea astronauţilor NASA în jurul Lunii, amânată din cauza unor întreruperi ale fluxului de heliu necesar operaţiunilor de lansare # News.ro
NASA a anunţat că data de 6 martie, stabilită pentru lansarea mult aşteptatei sale misiuni în jurul Lunii, „nu mai este luată în considerare”, după ce a identificat mai multe probleme de ultim moment în timpul verificărilor de rutină, care ar fi împiedicat decolarea, informează BBC.
00:10
Echipa engleză Manchester City a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Newcastle United, în etapa a 27-a din Premier League.
00:10
Echipa spaniolă Atletico Madrid a dispus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-2, de formaţia catalană Espanyol Barcelona, în etapa a 25-a din La Liga.
Acum 24 ore
23:50
Meciul Rapid-Dinamo: Costel Gâlcă – Era important pentru noi să câştigăm! Am putut să-i surprindem şi am avut realizări # News.ro
Costel Gâlcă, antrenorul echipei Rapid Bucureşti, s-a declarat bucuros de realizările jucătorilor nou transferaţi în Giuleşti şi a precizat, sâmbătă seară, că este interesat de rezultat şi de eficienţă.
23:50
Echipa feminină U14 a României a obţinut o performanţă de referinţă pentru tenisul românesc, câştigând titlul la Campionatul European Indoor – Winter Cup, în urma victoriei cu 2-1 în finala disputată împotriva Ucrainei.
23:50
Zeljko Kopic, antrenorul echipei Dinamo Bucureşti, s-a declarat sâmbătă seară dezamăgit de rezultatul meciului cu Rapid, scor 1-2. Croatul simte că Dinamo putea mai mult.
23:50
Opţiunile lui Trump în privinţa Iranului: de la o îmbogăţire „simbolică” a uraniului până la eliminarea lui Khamenei - Axios # News.ro
Administraţia Trump este pregătită să ia în considerare o propunere care ar permite Iranului o îmbogăţire „simbolică” a uraniului, dacă aceasta nu ar lăsa nicio posibilă cale către obţinerea unei bombe, a declarat pentru Axios un oficial american de rang înalt. În acelaşi timp, însă, lui Trump i-au fost prezentate opţiuni militare care presupun vizarea directă a liderului suprem.
23:40
Emiratele Arabe Unite au dejucat atacuri cibernetice care vizau infrastructura digitală şi sectoarele vitale # News.ro
Emiratele Arabe Unite au dejucat atacuri cibernetice organizate care vizau infrastructura digitală şi sectoarele vitale ale ţării, a anunţat sâmbătă agenţia de ştiri oficială, potrivit Reuters.
23:30
Peste 100 de cercetători cer restricţii pentru datele biologice sensibile, de teamă că AI ar putea fi folosită pentru a crea virusuri periculoase # News.ro
Accesul deschis la date ştiinţifice (open data) a accelerat cercetarea biomedicală în ultimele decenii. Totuşi, odată cu dezvoltarea rapidă a inteligenţei artificiale (AI), un grup de cercetători avertizează că anumite seturi de date biologice ar putea fi utilizate abuziv şi cer reguli mai clare pentru protejarea informaţiilor sensibile.
23:20
Atenţionare de călătorie emisă de MAE - Condiţii grele de trafic pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse în perioada 22-23 februarie # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a enis o atenţionare de călătorie vizând condiţii grele de trafic pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse în perioada 22-23 februarie, din cauza ninsorii abundente şi a numărului mare de maşini de mare tonaj.
23:00
Legenda americană a muzicii salsa Willie Colon, trombonist, vocalist şi compozitor deschizător de drumuri, a murit sâmbătă la vârsta de 75 de ani, a anunţat familia sa într-un comunicat, potrivit Reuters.
