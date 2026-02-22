Raed Arafat: Mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite, în funcţie de tipul şi gravitatea situaţiei / Vor fi patru tipuri de alertă
G4Media, 22 februarie 2026 12:50
Mesajele RO-ALERT vor avea, pe viitor, sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei, în acest context fiind dezvoltate mai multe niveluri de alertă, a informat, duminică, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Arafat a precizat că demersul se află în lucru […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 10 minute
13:00
Hidrologii au emis duminică o avertizare Cod galben de inundații, valabilă până luni seara pe râuri din șase județe din țară, relatează Mediafax. Avertizarea este în vigoare de duminică de la ora 12.00 până luni la ora 24.00. Sunt vizate râurile din bazinele hidrografice: Călmăţui (judeţele: Olt și Teleorman) și Argeş (judeţele: Argeș, Dâmboviţa, Teleorman, […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
12:50
Raed Arafat: Mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite, în funcţie de tipul şi gravitatea situaţiei / Vor fi patru tipuri de alertă
Mesajele RO-ALERT vor avea, pe viitor, sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei, în acest context fiind dezvoltate mai multe niveluri de alertă, a informat, duminică, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Arafat a precizat că demersul se află în lucru […] © G4Media.ro.
12:40
Românii ies în stradă pentru drepturile animalelor: Protest la Parlament după cazul Heidi și cei 15.000 de câini eutanasiați la Suraia (VIDEO) # G4Media
Duminică, 22 februarie, între orele 16:00 și 19:00, iubitorii de animale sunt așteptați în fața Parlamentul României (intrarea dinspre Parcul Izvor), la un protest organizat după dezvăluirile șocante despre abuzurile din adăpostul de câini din Suraia. Potrivit ONG-urilor implicate, aproximativ 15.000 de câini au fost eutanasiați în acel adăpost, însă înainte de acest final mulți […] © G4Media.ro.
12:40
Aproximativ 100 de refugiati ucraineni s-au strans, duminica , la pranz, in Parcul Arheologic din centrul Constanței, pentru a protesta împotriva războiului dus de Rusia în Ucraina. Steaguri ale Ucrainei sunt fluturate, dar și pancarte cu „stop deportarea copiilor ucraineni”, „crime”, „rapiri”, „torturi”. La eveniment este difuzat discursul lui Zelenski din prima zi de război, […] © G4Media.ro.
Acum o oră
12:30
Somaliland, stat recunoscut doar de Israel, încearcă să atragă SUA oferind baze militare şi acces la minereuri # G4Media
Somaliland, care şi-a proclamat independenţa faţă de Somalia în 1991, propune Statelor Unite acces privilegiat la resursele sale minerale şi permisiunea de înfiinţare pe teritoriul său a unor baze militare americane, în încercarea de a obţine recunoaşterea ca stat de către Washington, consemnează duminică AFP, după discuţii cu un ministru de la Hargeisa, relatează Agerpres. […] © G4Media.ro.
12:30
Sfatul fostului președinte ucrainean Petro Poroșenko pentru Zelenski: „Să nu ai niciodată încredere în Putin, nu uita că a fost ofițer KGB” (POLITICO) # G4Media
Fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko are câteva sfaturi pentru rivalul său acerb, actualul președinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski. În primul rând, și cel mai important, să nu aibă niciodată încredere în Vladimir Putin; și, în al doilea rând, să înceapă discuțiile cu liderul rus numai atunci când se află într-o poziție de forță, scrie POLITICO. Poroșenko […] © G4Media.ro.
12:20
Experimente de duminică. E foarte simplu de preparat muștar acasă, din boabele pe care le găsim peste tot. Cu totul diferit, fără grăsimi dubioase și fără aditivi # G4Media
E aproape un reflex necondiționat, iei muștarul de pe raft și îl pui în coș. Un gest aparent firesc pentru că, cine știe de ce, pare că e singura posibilitate, că doar borcanul din comerț poate conține în el acel elixir de nelipsit în anumite momente. În realitate, orice produs pe care îl crează industria […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
12:00
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele nu ajunge nici la cinci ani # G4Media
Deși câinii sunt considerați cei mai buni prieteni ai omului, iar majoritatea stăpânilor și-ar dori ca aceștia să trăiască veșnic, există unele rase de câini care au cea mai scurtă durată de viață. Genetica, talia, predispozițiile la unele boli și anumite trăsături fizice influențează simțitor speranța de viață. Experții au realizat o listă de rase […] © G4Media.ro.
12:00
Autobuz cu un bar amenajat ilegal la interior, depistat în centrul Capitalei / Ce sancțiuni i-au aplicat polițiștii # G4Media
Polițiștii rutieri au depistat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în centrul Capitalei, un autobuz care avea făcute modificări neomologate. Acesta avea amenajată o zonă de bar. Polițiștii au dat amenzi și au reținut cenrtificatul de înmatriculare. În cadrul unei acțiuni desfășurate în noaptea de sâmbătă spre duminică, polițiștii Brigăzii Rutiere a Capitalei, au depistat […] © G4Media.ro.
11:40
Ministrul danez al apărării respinge ideea trimiterii unei nave-spital americane în Groenlanda: Populaţia primeşte îngrijirle medicale de care are nevoie # G4Media
Ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a reacţionat duminică la anunţul preşedintelui american Donald Trump privind trimiterea unei nave-spital a Statelor Unite în Groenlanda, afirmând că insula arctică din componenţa Regatului Danemarcii nu are nevoie de o astfel de iniţiativă, transmite AFP, citată de Agerpres. „Populaţia groenlandeză primeşte îngrijirle medicale de care are nevoie. […] © G4Media.ro.
11:30
Macron îi scrie lui Trump, cerându-i să anuleze sancţiunile aplicate unor cetăţeni europeni / Președintele Franței a menționat doi concetățeni # G4Media
Preşedintele francez Emmanuel Macron i-a scris omologului său american Donald Trump, pledând pentru ridicarea sancţiunilor „impuse pe nedrept” de Statele Unite unor cetăţeni europeni, informează duminică publicaţia La Tribune Dinamnche, citând din scrisoarea la care a avut acces parţial şi AFP. Macron îi „atrage atenţia personal” lui Trump asupra cazurilor a doi francezi: fostul comisar […] © G4Media.ro.
11:20
Sondaj Politico: Țările aliate NATO consideră că atacurile cibernetice asupra spitalelor sunt un act de război / Hackerii legați de state vizează din ce în ce mai mult sectoare critice # G4Media
Răspunsul reținut al țărilor NATO la atacurile hibride este în contradicție cu opinia publică, arată un nou sondaj: o mare parte a opiniei publice din țările aliate cheie consideră că acțiuni precum atacurile cibernetice asupra spitalelor ar trebui considerate acte de război, relatează Politico. Sondajul POLITICO, realizat în Statele Unite, Canada, Franța, Germania și Regatul […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
11:00
Cel puțin cinci persoane au murit într-o serie de avalanșe în vestul Austriei, au anunțat autoritățile, sâmbătă, informează Mediafax. Poliția din Tirol a anunțat că cinci schiori au fost prinși, vineri, într-o avalanșă de o anvergură de 450 de metri, în resortul Saint Anton din Alpii Tirolieni., declanșată la o altitudine de peste 2.000 de […] © G4Media.ro.
10:50
Polițiștii rutieri din Capitală au reținut permisele de conducere a 19 șoferi care au fost prinși, în noaptea de sâmbătă spre duminică, făcând drifturi pe zăpadă în mai multe zone din București. Polițiștii Brigăzii Rutiere a Capitalei au avut în noaptea de sâmbătă spre duminică o acțiune de control pentru verificarea șoferilor care adoptă un […] © G4Media.ro.
10:40
Producţia de ţiţei a României a scăzut cu 7,6%, în 2025 / Cum se explică scăderea, care se va menține și anii următori – statistică # G4Media
România a produs, în 2025, o cantitate de ţiţei de peste 2,472 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 202.600 tep mai mică (-7,6%) faţă de cea înregistrată în anul anterior, arată datele centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile de ţiţei au totalizat, în intervalul analizat, 8,894 milioane tep, cu 631.200 tep peste cele […] © G4Media.ro.
10:40
Reputația fostei soții a lui prințului Andrew, Sarah „Fergie” Ferguson, distrusă și ea de legăturile cu Epstein # G4Media
Odată cu căderea în dizgrație lui Andrew Mountbatten-Windsor, fostul prinț nu o mai are pe Sarah Ferguson alături. Timp de decenii, fosta lui soție a fost sprijinul lui, dar acum legăturile ei cu Jeffrey Epstein i-au distrus și ei reputația, relatează Reuters. Sarah Ferguson, cunoscută popular sub numele de „Fergie”, s-a căsătorit cu prințul Andrew […] © G4Media.ro.
10:30
Alcaraz, pe locul 4 într-un clasament all-time al turneelor ATP 500, după victoria de la Doha # G4Media
Spaniolul Carlos Alcaraz a câștigă sâmbătă seara turneul de la Doha și a ajuns pe locul 4, la egalitate cu Andy Murray, în topul jucătorilor care au câștigat cele mai multe turnee ATP 500, transmite Mediafax. Spaniolul în vârstă de 22 de ani a reușit sâmbătă seara o nouă performanță la turneul de la Doha, […] © G4Media.ro.
10:20
Deputatul Iulian Lorincz: Dl. Dumitru Pelican, după ce a înjurat și calomniat toată emisiunea la România TV, mi-a spus că, noi, USR-iștii ar trebui să fim împușcați / USR va sesiza CNA # G4Media
Deputatul USR Iulian Lorincz anunță că va seszia CNA, după ce sâmbătă seara ar fi fost agresat verbal și calomniat toată emisiunea de către unul dintre invitații din studioul România TV. Redăm mai jos versiunea deputatul USR Iulian Lorincz asupra celor întâmplate în studioul România TV. “Tocmai am ieșit de la o emisiune la România […] © G4Media.ro.
10:10
SONDAJ G4Media: Cum apreciezi participarea președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace? # G4Media
Președintele Nicușor Dan a participat, la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, o inițiativă a președintelui SUA, Donald Trump, boicotată de aproape toți liderii occidentali. România are un statut de observator, însă Nicușor Dan a fost singurul șef de stat din UE prezent la reuniune. Cum apreciezi participarea președintelui Nicușor Dan la Consiliul […] © G4Media.ro.
09:50
Explozii la un magazin din estul Ucrainei: o polițistă a murit, 14 răniți / Oficialii locali afirmă că a fost un atac terorist # G4Media
În noaptea de sâmbătă spre duminică, în orașul Lviv din estul Ucrainei, 15 cetățeni, între care și polițiști au fost răniți, în urma unor explozii la un magazin din oraș. În timpul intervenției, o polițistă a murit. „Acesta a fost un atac terorist. În prezent, 14 victime au fost spitalizate” a anunțat, pe Telegram, primarul […] © G4Media.ro.
09:40
Traficul aerian se desfăşoară în condiţii de iarnă, conform programului de zbor / Nici o cursă nu este anulată, nu se înregistrează întârzieri – Compania Națională Aeroporturi București # G4Media
Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de iarnă, conform programului de zbor, a anunţat, duminică dimineaţa, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, aeronavele aterizează şi decolează în siguranţă. Nicio cursă nu este anulată şi nici nu se […] © G4Media.ro.
09:10
Cum s-a rostogolit în social media fake-ul că Trump îl recunoaște oficial ca președinte pe Călin Georgescu și nu pe Nicușor Dan ”Premierul” # G4Media
În ultimele două zile, în spațiul ”suveranist” de pe rețelele de socializare a circulat ideea că Nicușor Dan nu este recunoscut oficial ca președinte al României de către administrația prezidențială din SUA și că a fost invitat să asiste la prima întâlnire a Consiliului pentru Pace a lui Donald Trump doar pentru a fi umilit. […] © G4Media.ro.
09:10
Statele Unite vrea să trimită în Groenlanda o navă-spital / Trump: Îi va îngriji pe mulţi oameni care sunt bolnavi şi nu sunt îngrijiţi acolo # G4Media
Statele Unite intenţionează să trimită în Groenlanda o navă-spital, a anunţat sâmbătă preşedintele Donald Trump, conform dpa. El a comunicat în reţeaua sa online Truth Social că nava „îi va îngriji pe mulţi oameni care sunt bolnavi şi nu sunt îngrijiţi acolo” – afirmaţie despre care dpa apreciază că ar putea creşte tensiunile dintre SUA […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
09:00
Pakistanul a lansat atacuri aeriene în Afganistan / Talibanii, acuzați de atentate sinucigașe cu bombe # G4Media
Pakistanul a afirmat într-un comunicat datat 21 februarie, dar publicat abia duminică la primele ore, că a lansat atacuri aeriene asupra unor obiective din Afganistan, informează Reuters, citată de Agerpres. Loviturile au avut loc după ce guvernul de la Islamabad a pus o serie de atentate sinucigaşe cu bombe, în Pakistan, pe seama unor luptători […] © G4Media.ro.
08:30
Atenţionare de călătorie: condiţii grele de trafic pe Podul Giurgiu-Ruse duminică și luni din cauza vremii # G4Media
Traficul pe Podul Prieteniei peste Dunăre Giurgiu – Ruse va înregistra valori crescute duminică şi luni din cauza condiţiilor meteo nefavorabile şi a volumului mare de trafic greu peste 10 tone, a informat Ministerul Afacerilor Externe. Autorităţile române şi bulgare competente au anunţat că traficul de autoturisme va avea prioritate faţă de traficul greu, în […] © G4Media.ro.
08:20
VIDEO 4 ani de război. Ep.1 | Refugiat la senectute. Pictorul ucrainean de 83 de ani care a luat-o de la zero în Timișoara. „Nu m-am gândit niciodată că va trebui să plec din țară la vârsta mea” # G4Media
În 24 februarie 2026, se împlinesc 4 ani de la începutul invaziei declanșate de președintele rus Vladimir Putin în Ucraina. G4Media difuzează în această perioadă o serie video despre ucraineni refugiați în România, oameni de toate vârstele care au fost nevoiți să lase totul în urmă și să reia viața de la zero. Cum s-au […] © G4Media.ro.
08:20
Postul intermitent s-ar putea să nu ajute persoanele supraponderale sau obeze să slăbească, sugerează un studiu amplu. Cercetătorii afirmă că practica populară de a posti în anumite zile ale săptămânii și de a mânca normal în celelalte „poate avea un efect nesemnificativ sau chiar nul asupra pierderii în greutate și a calității vieții”, scrie BBC, […] © G4Media.ro.
08:10
Acoperișul unui saivan s-a prăbușit în Prahova din cauza zăpezii: 30 de oi și capre au murit # G4Media
Acoperișul unui saivan s-a prăbușit sâmbătă seara sub greutatea zăpezii căzute. S-a întâmplat într-o localitate din Prahova, iar 30 de animale au murit, transmite Mediafax. Potrivit ISU Prahova, incidentul a avut loc sâmbătă seara în satul Vadu Părului și a afectat un saivan de aproximativ 500 de metri pătrați. Pompierii au intervenit cu două autospeciale […] © G4Media.ro.
08:10
Elevii din Bucureşti se vor întoarce luni la cursuri după o vacanţă de o săptămână. Vacanţa intermodulară poate fi stabilită de inspectoratele şcolare judeţene şi de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti în oricare dintre săptămânile cuprinse în perioada 9 februarie – 1 martie, transmite Mediafax. Următoarea vacanţă şcolară va începe pe 4 aprilie şi se […] © G4Media.ro.
08:00
EXCLUSIV Fosta ziaristă care și-a aruncat fetița de șapte ani de la etajul 5, trimisă în judecată pentru tentativă de omor calificat. La scurt timp, ea a cerut o întâlnire cu copilul / Reacția tatălui # G4Media
Procurorii au trimis-o în judecată pe A.M.V. (38 de ani), al cărui gest a oripilat opinia publică în luna mai a anului trecut după ce și-a aruncat de la etajul 5 fetița în vârstă de șapte ani. Potrivit documentelor consultate de G4Media.ro, la scurt timp după înregistrarea rechizitoriului la Tribunalul București, femeia a cerut prin […] © G4Media.ro.
07:50
Saga tarifelor: Cum a reușit un mic importator de vinuri să-l învingă pe Trump la Curtea Supremă # G4Media
Un importator de vinuri din New York a fost unul dintre reclamanții principali în cazul de la Curtea Supremă din Statele Unite care a anulat tarifele globale extinse impuse de președintele Donald Trump, provocând un eșec juridic major uneia dintre politicilor economice definitorii ale republicanului. Victoria lui Victor Schwartz în forul suprem de la Washington […] © G4Media.ro.
07:40
Viscol în România: Drumuri județene și porturi închise / Patru curse întârziate pe Otopeni # G4Media
18 sectoare de drumuri județene sunt încă închise, patru curse aeriene au întârziere pe Aeroportul Otopeni, iar manevrele sunt suspendate în două porturi, transmite duminică dimineața Ministerul de Interne, citat de Mediafax. MAI anunță că în țară 18 sectoare de drumuri județene rămân închise. Este vorba de șosele din județele Brăila, Călărași, Giurgiu, Ialomița și […] © G4Media.ro.
07:30
Loteria Română organizează duminică Tragerile Speciale Loto de Dragobete pentru care suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I la jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40 cu 100.000 de lei, 50.000 de lei şi, respectiv, 25.000 de lei, relatează Agerpres. Potrivit unui comunicat al Loteriei, preţurile variantelor simple de joc sunt: pentru Loto 6/49 – […] © G4Media.ro.
07:20
Cum răspunde Marea Britanie la ultima măsură tarifară a lui Trump / Premierul Starmer este provocat să-l dea în judecată pe președintele SUA # G4Media
Donald Trump a declarat că noua rată tarifară globală pentru importurile în SUA va fi de 15%, nu de 10% cum anunțase anterior. Este rata maximă pe care o poate impune în conformitate cu legislația în vigoare, după ce Curtea Supremă a decis că taxele sale anterioare erau ilegale. Guvernul a fost întrebat astăzi despre […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
07:00
Muzicianul american Willie Colon, o legendă a muzicii salsa, trombonist, vocalist şi compozitor inovator, a murit sâmbătă la vârsta de 75 de ani, a anunţat familia acestuia într-un comunicat, potrivit Reuters. ”Îi deplângem absenţa, dar în acelaşi timp ne bucurăm de darul etern al muzicii sale şi de memoriile dragi pe care le-a creat şi […] © G4Media.ro.
06:10
EXCLUSIV Cum a zăcut doi ani în camera preliminară dosarul ”Las Vegas”, al unor clanuri celebre acuzate de violențe, șantaj și grup infracțional / Curtea de Apel București a restituit dosarul la DIICOT după 1 an jumate de amânări, ÎCCJ după încă 4 luni / Juriști: Cel mai probabil faptele se prescriu înainte de o sentință finală # G4Media
Dosarul ”Las Vegas”, lanțul de cazinouri care și-ar fi împărțit profitul cu frații Andrew și Tristan Tate, s-a aflat în camera preliminară, la Curtea de Apel București (CAB), din noiembrie 2023 până în 11 februarie 2026, în locul celor 60 de zile prevăzute de lege. Altfel spus, după mai bine de doi ani, judecata propriu-zisă […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
23:40
Gruparea jihadistă Statul Islamic (ISIS) a lansat un apel către membrii săi din Siria pentru a lupta împotriva noului guvern de la Damasc. Apelul a marcat primul mesaj transmis de organizație în mai bine de doi ani. Purtătorul de cuvânt al ISIS, Abu Hudhayfah al-Ansari a transmis susținătorilor „Trebuie să luptați împotriva noului regim sirian, […] © G4Media.ro.
23:00
Ce să pui în bagaj când călătorești cu câinele: Ghidul practic de care are nevoie orice iubitor de animale pentru o vacanță fără griji # G4Media
Atunci când călătorești cu câinele tău, trebuie să ai grijă ce pui în bagaj pentru ca amândoi să aveți parte de o vacanță plăcută, fără stres și de neuitat. Iată un ghid complet cu ce să pui în geanta de călătorie! Ce să pui în bagaj când călătorești cu câinele Planificarea unei călătorii alături de […] © G4Media.ro.
22:50
Lista filmelor și regizorilor premiați la Berlinală / Mențiuni speciale pentru două filme realizate de regizori români: Tudor Cristian Jurgiu și Paul Negoescu # G4Media
Pelicula ”Gelbe Briefe” (”Yellow Letters”), în regia cineastului german Ilker Çatak, a fost recompensată sâmbătă seara cu Ursul de Aur pentru cel mai bun film, principalul trofeu acordat la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin. Filmele româneşti ”De capul nostru”, în regia lui Tudor Cristian Jurgiu, şi ”Atlasul universului”, de Paul Negoescu”, au fost […] © G4Media.ro.
22:20
Au fost eliberaţi 80 de prizonieri politici în Venezuela / ”Astăzi au fost primite alte 1.152 de solicitări, în total 1.557 care sunt tratate imediat” – președintele parlamentului # G4Media
Un total de 80 de deţinuţi politici au fost eliberaţi sâmbătă în Venezuela în cadrul recentei amnistii, a declarat preşedintele Parlamentului, Jorge Rodriguez, pentru AFP, citată de Agerpres. „Astăzi au avut loc 80 de eliberări” la Caracas, a precizat el după ce justiţia venezueleană a acordat libertatea unui număr de 379 de deţinuţi politici ca […] © G4Media.ro.
22:00
GALERIE FOTO Așa arată un baroc latino de mare impact vizual: Gannina Azur la London Fashion Week – Corespondență de la Londra # G4Media
Într-un cadru cu arhitectură solemnă, aproape liturgică, prezentarea Gannina Azur din cadrul London Fashion Week Primăvara–Vara 2026/2027 a funcționat ca un manifest despre putere, memorie culturală și feminitate asumată. Designerul originar din Republica Dominicană a propus o colecție care negociază permanent între opulența istorică și codurile actuale ale couture-ului internațional, construind o estetică recognoscibilă și […] © G4Media.ro.
21:40
Marș cu mii de persoane la Lyon, după uciderea unui activist de extremă dreapta / Quentin Deranque a atacat de un grup radical de stânga/ S-a scandat „Justiție pentru Quentin” și „Antifa asasin” # G4Media
Aproximativ 3.200 de persoane au participat sâmbătă la un marș în orașul Lyon după ce un activist de extremă dreapta, Quentin Deranque, în vârstă de 23 de ani, a fost ucis, relatează Reuters, citată de Mediafax. Marșul a avut loc la o săptămână după ce Quentin Deranque și-a pierdut viața. Acesta a încetat din viață […] © G4Media.ro.
21:20
Primul caz de ucidere a unui american de către agenții de imigrare datează din martie 2025, la două luni după ce Trump și-a început mandatul # G4Media
Un agent federal de imigrare a împușcat și ucis un cetățean american în Texas în martie 2025, cu câteva luni înainte ca administrația Trump să înceapă valul de deportări din Minnesota, care a dus la moartea prin împușcare a lui Renee Good și Alex Pretti, potrivit documentelor publicate săptămâna aceasta, transmite Reuters. Ruben Ray Martinez, […] © G4Media.ro.
21:20
Ursul de Aur pentru cel mai bun film: ”Yellow Letters”, în regia lui Ilker Çatak / Povestea unor artiști care își pierd locurile de muncă din cauza opiniilor politice # G4Media
Pelicula ”Gelbe Briefe” (”Yellow Letters”), în regia cineastului german Ilker Çatak, a fost recompensată sâmbătă seara cu Ursul de Aur pentru cel mai bun film, principalul trofeu acordat la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin, potrivit site-ului oficial al evenimentului, transmite Agerpres. Filmul spune povestea unui regizor turc şi a soţiei lui, actriţă, cărora […] © G4Media.ro.
21:10
Ministrul Sănătății anunță controale după cazul medicului care opera la privat în timpul programului la stat / ”Mâine va fi corpul de control la spitalul Elias, unde vom avea un raport complet” # G4Media
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, sâmbătă, la Digi24, declanșarea unui control național pentru a verifica situațiile în care medici ar desfășura activități în sistemul privat în timpul programului de lucru din spitalele publice. Ministrul Sănătății a făcut aceste precizări după ce vineri a adus în atenția publică un caz în care un medic angajat […] © G4Media.ro.
21:10
„Va fi necesară o poziţie unită a Uniunii Europene” / Franţa lucrează la o poziţie comună a UE în faţa noului scenariu tarifar american – surse # G4Media
Franţa colaborează strâns cu Comisia Europeană şi cu celelalte ţări din Uniunea Europeană pentru a evalua consecinţele noii situaţii care se conturează după decizia Curţii Supreme a Statelor Unite privind tarifele şi consideră că va fi necesară o poziţie comună, informează sâmbătă EFE, citată de Agerpres. Surse din Ministerul francez de Externe au explicat că […] © G4Media.ro.
21:00
Ministra Mediului: Pe litoral există 4.000 de construcții care sunt suspecte să fie ilegale între malul mării și faleză/ Buzoianu anunță procese pe care le va deschide Apele Române # G4Media
Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat sâmbătă la TVR Info că pe litoral există „aproape 4.000 de construcții” care sunt „suspecte să fie ilegale”, ridicate între malul mării și faleză. Ea a spus că Apele Române vor deschide acțiuni în instanță. „Aproape 4.000 de construcții care sunt suspecte să fie ilegale (…) […] © G4Media.ro.
20:40
Degustare de cârnați bănățeni, aduși de șvabi chiar și din Germania/ Rețeta câștigătoare datează de 60 de ani # G4Media
„Worschkoschtprob”, Degustarea cărnaților bănățeni, a continuat tradiția începută în anii 70 de redactorii ziarului de limbă germană Neue Banater Zeitung. Evenimentul din acest an a fost găzduit de Casa de Cultură din comuna Săcălaz de lângă Timișoara. Manifestarea este dedicată abonaților Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien / Banater Zeitung, dar și participanților care se înscriu […] © G4Media.ro.
20:30
Liderul USR Dominic Fritz despre negocierile pe buget: Linia roșie pentru USR este fără datorii noi / Nici nu sunt de acord să creștem taxele pentru clasa de mijloc, cu impozitare progresivă # G4Media
Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat, sâmbătă seara, la Antena 3, că linia roșie în ce privește negocierile din coaliție pe tema bugetului pe anul 2026 este ”fără datorii noi”. ”Linia roșie pentru USR este fără datorii noi (…) Nu va fi ușor la negocierea bugetului. Fiecare va încerca să tragă plapuma pe el. Întrebarea […] © G4Media.ro.
20:10
Efectele ninsorii în București: Mai multe baloane de tenis s-au prăbușit din cauza zăpezii # G4Media
Mai multe baloane presostatice care acopereau terenuri de tenis din București s-au prăbușit în ultimele zile din cauza cantităților mari de zăpadă, în urma ninsorilor care au afectat Capitala. În urma prăbușirii nu au fost înregistrate victime, relatează Mediafax. În urma ninsorilor din București au fost afectate peste 10 astfel de terenuri, relatează gandul.ro. Zonele […] © G4Media.ro.
