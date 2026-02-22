Mesajele Ro-Alert vor avea sunete diferite, în funcție de gravitatea evenimentelor. Care sunt cele patru tipuri de alerte
22 februarie 2026
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a anunțat, duminică, modificări importante privind mesajele Ro-Alert, care vor avea sunete diferite în funcție de gravitatea situației.
Șeful armatei ucrainene: războiul nu a intrat în impas, Rusia nu a reușit să-și pună în aplicare planurile pentru 2025. „Un infanterist valorează greutatea lui în aur ” # Adevarul.ro
Războiul din Ucraina nu a intrat în impas, iar planurile ambițioase ale Moscovei pentru 2025 au eșuat. Este mesajul ferm transmis de comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, într-un interviu acordat publicației franceze Le Monde.
Peste 3.000 de zboruri au fost anulate la New York, pe fondul unei furtuni de zăpadă istorice care ar putea depune peste doi metri de zăpadă în regiune.
Kievul lovește din nou în spatele liniilor rusești: nave, avioane și artilerie rusă, vizate în teritorii ocupate # Adevarul.ro
Într-un nou val de lovituri asupra teritoriilor ocupate, armata ucraineană anunță că a vizat nave, aeronave și sisteme de artilerie rusești în Crimeea și în partea ocupată a regiunii Zaporojie.
Tricolorele aduc aurul acasă! România, campioană europeană la tenis, după un parcurs remarcabil # Adevarul.ro
Evoluția și determinarea echipei feminine U14 a României au adus un titlu european important.
Fetița de 6 ani din Constanța, aflată în moarte cerebrală după o operație de apendicită, a murit # Adevarul.ro
Fetița în vârstă de 6 ani din Constanța, care se afla în moarte cerebrală la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București, a încetat din viață.
Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu secretarul pentru Securitate Internă al SUA. Printre subiectele discutate, programul Visa Waiver # Adevarul.ro
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit vineri, 20 februarie, cu secretarul pentru Securitate Internă al SUA, Kristi Noem.
Două explozii au zguduit orașul Liov din vestul Ucrainei pe 22 februarie, rănind 24 de persoane și ucigând o polițistă , într-un atac pe care autoritățile l-au numit terorist.
Vremea rea continuă să facă ravagii în România. Un saivan care adăpostea 400 de animale s-a prăbușit din cauza ninsorii # Adevarul.ro
Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița anunță 6 drumuri județene închise din cauza zăpezii, iar autoritățile recomandă evitarea deplasărilor. Zeci de intervenții au avut loc în țară: animale prinse sub zăpadă și 133 persoane salvate de pe munte.
Rachetele Rusiei lovesc Ucraina cu două zile înainte de aniversarea invaziei rusești la scară largă # Adevarul.ro
Explozii au zguduit capitala Ucrainei, Kiev, duminică dimineața, oficialii avertizând asupra unui atac cu rachete balistice, cu doar două zile înainte de a patra aniversare a invaziei Rusiei.
Ucraina condamnă „ultimatumurile și șantajul” din partea Ungariei și Slovaciei în disputa privind petrolul rusesc # Adevarul.ro
Ministerul de Externe al Ucrainei a condamnat sâmbătă ceea ce descrie drept „ultimatumuri și șantaj” din partea Ungariei și Slovaciei, după ce guvernele celor două țări au amenințat că vor opri livrările de electricitate către Ucraina dacă Kievul nu reia fluxurile de petrol rusesc.
Soția lui Messi, apariție de senzație lângă Anastasia Soare. Antonela face afaceri cu cea mai bogată româncă din SUA # Adevarul.ro
Colaborarea dintre Anastasia Soare și Antonela Roccuzzo subliniază cum influența și profesionalismul se întâlnesc în industria frumuseții.
Fostul prinț Andrew a încercat să se folosească de numele mamei sale ca să nu fie aruncat în stradă: „Sunt al doilea fiu al Reginei, nu puteți să-mi faceți asta” # Adevarul.ro
În timp ce era dat afară din Royal Lodge din cauza legăturii cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, Andrew Mountbatten-Windsor a spus că, fiind al doilea fiu al Reginei, nu poate fi dat afară.
Loteria Română organizează duminică Tragerile Speciale Loto de Dragobete pentru care suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I la jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40 cu 100.000 de lei, 50.000 de lei şi, respectiv, 25.000 de lei.
Zeci de licee românești ar putea fi închise în regiunea Cernăuți. România cere Ucrainei să păstreze rețeaua școlilor # Adevarul.ro
Ministerul român al Afacerilor Externe a cerut autorităților din Ucraina să mențină actuala rețea de școli și licee cu predare în limba română, a declarat, duminică, pentru AGERPRES, președintele Societății Culturale Mihai Eminescu din Cernăuți, Vasile Bâcu.
Jaqueline Cristian se află în Top 20 la o categorie care îi evidențiază erorile. Performanță nedorită la început de 2026 # Adevarul.ro
Problemele la serviciu pot influența decisiv evoluția unei jucătoare.
Regele Charles ar fi știut încă din 2019 că fratele său Andrew „abuza” de numele Familiei Regale. E-mailul care îi aduce neplăceri suveranului Marii Britanii # Adevarul.ro
Regele Charles a fost avertizat încă din 2019 că numele Familiei Regale era „abuzat” prin legăturile de afaceri ale prințului Andrew. Familia regală a fost avertizată că fratele suveranului avea relații financiare secrete cu un controversat bancher.
Țările arabe și islamice condamnă declarațiile ambasadorului american Mike Huckabee despre „dreptul biblic” al Israelului asupra Orientului Mijlociu # Adevarul.ro
Țările arabe și islamice au condamnat declarațiile ambasadorului SUA în Israel, Mike Huckabee, după ce acesta a sugerat că Israelul ar avea un drept biblic asupra unei vaste întinderi din Orientul Mijlociu.
Pakistanul a lansat atacuri aeriene în Afganistan, după o serie de atentate sinucigașe # Adevarul.ro
Pakistanul a anunțat că a lansat atacuri aeriene asupra unor obiective din Afganistan, potrivit unui comunicat datat 21 februarie și făcut public duminică dimineață.
Condiţii grele de trafic pe Podul Giurgiu-Ruse, MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Bulgaria # Adevarul.ro
Traficul pe Podul Prieteniei peste Dunăre Giurgiu - Ruse va înregistra valori crescute duminică şi luni din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a volumului mare de trafic greu peste 10 tone, a informat Ministerul Afacerilor Externe.
Trump majorează tarifele globale la 15%, la o zi după ce le crescuse la 10% ca răspuns la decizia Curții Supreme a SUA # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump majorează taxa vamală globală la 15%, de la 10%, la o zi după ce Curtea Supremă a SUA a decis, cu un vot de 6 la 3, că președintele și-a depășit atribuțiile în impunerea tarifelor.
Cine i-ar putea succeda liderului suprem iranian dacă regimul cade. Opțiunile sunt puține, și riscante # Adevarul.ro
Pe fondul intensificării tensiunilor dintre Washington și Teheran, președintele Trump se confruntă cu o dilemă de o importanță majoră și cu un grad ridicat de risc: o eventuală lovitură împotriva liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ar slăbi Republica Islamică sau ar arunca țara î
Întâlnire între două nume uriașe ale lumii. Donald Trump încearcă să-l convingă pe Ronaldo să evolueze în SUA # Adevarul.ro
Președintele american, ghid personal pentru starul portughez la Casa Albă.
„Un gigant împotriva giganților”. Andrei Rațiu i-a lăsat pe spanioli cu gura căscată, după ce a contribuit decisiv, din nou, la victoria lui Rayo Vallecano # Adevarul.ro
Andrei Rațiu se remarcă la Rayo Vallecano prin evoluții constante.
Războiul improbabil al lui Putin. De ce Ucraina și țările europene au ignorat avertismentele CIA și MI6 privind o invazie iminentă # Adevarul.ro
Bazându-se în special pe interviuri cu oficiali de rang înalt din serviciile de informații din SUA, Ucraina și țări europene, The Guardian a realizat o cronologie a momentelor care au marcat lunile dinainte de invazia rusă și modul în care CIA și MI6 au interpretat corect planurile lu Putin.
Cât ușor își găsesc tinerii europeni de lucru în domeniul pe care l-au studiat. „Trăim într-o ruptură structurală între educație și piața muncii” # Adevarul.ro
O analiză a Eurostat arată cât de mult se potrivește diploma cu ce fac tinerii din UE la locul de muncă. Sunt țări în care se integrează ușor după absolvire, în timp ce altele raportează o rată înaltă de supracalificare și tranziție dificilă către primul loc de muncă.
Nemții plâng după Julia Sauter, după ce s-au descotorosit de ea. Mesajul patinatoarei pentru conaționalii săi # Adevarul.ro
Sportiva născută în Germania a reprezentat România la Jocurile Olimpice.
Încep lucrările la Drumul Regelui din Munții Zarandului. Șosea de 42 de milioane de euro între Arad și Hunedoara # Adevarul.ro
Peste 42 de milioane de euro sunt investite într-un nou drum montan, construit în vestul României. A primit numele „Drumul Regelui” și leagă județele Arad și Hunedoara, prin Munții Zarandului, însă utilitatea lui este pusă la îndoială pe fondul depopulării satelor din regiune.
Cum pot da roade antrenamente. Planul de 4 zile care elimină complet improvizația la sală sau acasă # Adevarul.ro
Pentru mulți oameni, mersul la sală vine la pachet cu întrebarea: „ce tip antrenament fac astăzi?”. Între exerciții de forță, cardio, HIIT sau Pilates, opțiunile pot deveni rapid copleșitoare.
Cum pot fi furate mașinile cu ajutorul calculatoarelor de bord. Avertismentul specialiștilor în securitate cibernetică # Adevarul.ro
Mașinile moderne au devenit dispozitive digitale tot mai complexe, cu capacități extinse de comunicare la distanță, iar atacurile malware pot viza nu doar vehiculele în sine, ci și sistemele la care acestea sunt conectate, specialiștii în securitate cibernetică.
Nunta low-cost, o opțiune pentru mirii care nu mai fac față cheltuielilor. „Măcar să vină toți cei pe care contați” # Adevarul.ro
Organizarea unei nunți a devenit un mare stres în 2026, mulți dintre viitorii miri căutând orice posibilitate de a-și reduce din cheltuieli. Sfaturile primite pe grupurile de profil se dovedesc utile.
Perioada vacanțelor e încă departe, dar o mare parte dintre români și-a făcut deja rezervări, profitând de reducerile masive prin early booking, susțin specialiștii din piață care au analizat tendințele și bugetele programate pentru acest an.
Cât de atrași sunt tinerii de meseria viitorului în UE: „Modalitate foarte bună de a strânge bani rapid” # Adevarul.ro
Uniunea Europeană se confruntă cu insuficiența posturilor de șoferi profesioniști, însă această meserie rămâne mai puțin atractivă pentru tineri. Deși salariile sunt mulțumitoare, programul de lucru este adesea un impediment în alegerea unui astfel de job.
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară # Adevarul.ro
Transportatorii rutieri din România plătesc în continuare cel mai ridicat preț din regiunea Europei Centrale și de Est pentru motorină, în pofida faptului că aceștia beneficiază de un mecanism de compensare a accizei la motorină, de 65 de bani/litru pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026.
Pe 22 februarie se împlinesc 93 de ani de la nașterea inventatorului român Justin Virgilius Capră. În aceeași zi se împlinesc 294 de ani de la nașterea lui George Washington, primul președinte al Statelor Unite ale Americii.
Relația noastră cu banii nu începe cu primul salariu. Psiholog: „Vine din povești vechi, transmise din generație în generație” # Adevarul.ro
Moștenim nu doar bunurile materiale, ci și credințele financiare despre care nu știm. Află de la Aloma Odogwu, psiholog și psihoterapeut, cum să recunoști că nu trăiești după propriile credințe finaciare.
Postul Paștelui 2026 începe pe 23 februarie și durează 48 de zile, până pe 11 aprilie, fiind cea mai lungă și mai importantă perioadă de post din calendarul ortodox.
Rapid, victorie mare în derby-ul cu Dinamo, într-un meci în care galeriile s-au întrecut în mesaje triviale # Adevarul.ro
Partida a fost întreruptă după un asalt cu bulgări asupra jucătorilor.
Cum s-a trezit o femeie din Marea Britanie mai bogată decât Elon Musk. Suma cu 15 zerouri pe care o deține pe un card cadou # Adevarul.ro
O antreprenoare din Nottingham a avut parte de o surpriză incredibilă când a încercat să folosească un simplu card cadou pentru o cafea: soldul său depășea £63 cvadrilioane, făcând-o teoretic de 100.000 de ori mai bogată decât Elon Musk.
Criză în vaccinarea copiilor. Județele care fug de imunizare. Ministrul Sănătății ia în considerare sancționarea cadrelor medicale care dezinformează # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății a atras atenția, într-un interviu la Digi24, asupra scăderii îngrijorătoare a vaccinării în rândul copiilor și a impactului dezinformării medicale. Rogobete a subliniat că, deși nu susține obligativitatea vaccinării, consideră esențial ca părinții să ia decizii informați.
Cristi Chivu a salvat situația pe ultima sută de metri! Victorie meritată pentru Inter, după eșecul usturător din Liga Campionilor # Adevarul.ro
Cristi Chivu a continuat seria bună cu Inter Milano, obținând o victorie importantă în Serie A și pregătindu-se pentru meciul decisiv din Liga Campionilor.
Imensă surpriză „The Loneliest Man in Town”, o producție geramană, care se petrece la Viena, regizat de un cuplu deja celebru.
Episcopul de Lincoln, arestat pentru agresiune sexuală. Dieceza a transmis că situația este „profund tulburătoare” # Adevarul.ro
Stephen Conway, episcop de Lincoln, a fost arestat în cadrul unei anchete a poliției din Lincolnshire, potrivit The Guardian. Biserica Angliei a anunțat că episcopul a fost suspendat din activitatea pastorală, în urma unei plângeri transmise echipei naționale de protecție a instituției.
Rogobete, mesaj ferm după atacarea unor medici de la UPU: „Violența nu va fi tolerată”. Ce transmite către managerii unităților sanitare # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a comentat public cele mai recente cazuri de agresiune asupra personalului medical, declarând că este „profund îngrijorător”.
Cel mai bogat ținut al aurului, rămas în sărăcie. Ce se ascunde în spatele marelui baraj din Apuseni # Adevarul.ro
Lacul Mihăileni, a cărei amenajare a fost oprită de instanțe, urma să aibă un rol important în susținerea mineritului din zona Bradului. Minele de aur au fost închise în anii 2000, însă noi zăcăminte extrem de prețioase au fost descoperite aici.
Cum a fost văzută vizita lui Nicușor Dan la Washington din tabăra suveranistă. „De ce a lua șapca MAGA? Roșu semnifică sângele războiului” # Adevarul.ro
Participarea lui Nicușor Dan, ca observator, la Consiliul de Pace organizat de Donald Trump a stârnit dezbateri ample în rândul internauților. Reprezentanții taberei suveraniste au fost limitați în reacții, cele mai colorate teorii venind dinspre Diana Soşoacǎ.
CSM București, calificare miraculoasă direct în sferturile Ligii Campionilor. Un sigur pas până în Final Four-ul de la Budapesta # Adevarul.ro
Minune înfăptuită sub comanda Bojanei Popovic.
Un copil rătăcit a fost găsit de polițiști în Aeroportul Henri Coandă. Sancțiuni pentru comportamente agresive # Adevarul.ro
Polițiștii de frontieră din cadrul P.T.F. Aeroport Henri Coandă au intervenit vineri, 20 februarie, pentru sprijinirea unei mame care al cărei copil s-a rătăcit în aeroport.
Rogobete, despre medicul care opera la privat în timpul programului de la stat: „Este un fenomen. Mâine, Corpul de control va fi la Spitalul Elias” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății a vorbit sâmbătă despre „fenomenul” al medicilor care, în timpul programului la stat muncesc, de fapt, în privat. Alexandru Rogobete a anunțat că duminică, 22 februarie, Corpul de control al ministrului Sănătății va fi la Spitalul Elias.
O femeia în vârstă de 39 de ani, din satul Sultana, comuna Mânăstirea, a fost descoperită moartă în apropierea unui lac din județul Călărași. Aceasta fusese dată dispărută după ce a plecat voluntar de la domiciliu în data de 17 ianuarie, fără a mai reveni.
