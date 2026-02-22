Nemții plâng după Julia Sauter, după ce s-au descotorosit de ea. Mesajul patinatoarei pentru conaționalii săi

14:45

Trei angajate ale Primăriei Chiuza, județul Bistrița‑Năsăud, au fost reținute pentru 24 de ore după o serie de percheziții desfășurate vineri într-un dosar privind fraudarea ajutoarelor pentru încălzire. Femeile urmează să fie prezentate magistraților sâmbătă, cu propunere de arestare preventivă.