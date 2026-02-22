Ucraina acuză Ungaria și Slovacia de șantaj

21:40

Adânc în regiunea viticolă a Africii de Sud, lângă orașul Robertson, pe lângă rânduri de colibe din tablă și pe un drum pietruit unde se joacă copii desculți, se află o mică parte din Rusia. Clădirea în nuanță de caisă își proclamă afilierea cu Patriarhia Moscovei pe o pancartă în limba afrikaans. Interiorul este împodobit cu icoane, covoare și suporturi pentru lumânări, lucruri mai familiare unui lăcaș de cult din Sankt Petersburg decât din Western Cape, Africa de Sud. Dar avanpostul este doar una dintre sutele de biserici similare care au apărut în Africa, potrivit unei ample analize publicate de Bloomberg.