Cazul care a revoltat Italia. Un băiețel de 2 ani a murit în urma unui transplant cu o inimă „arsă de gheață”
Digi24.ro, 22 februarie 2026 14:20
Un băiețel din Italia în vârstă de doi ani a murit sâmbătă, la două luni după un transplant de inimă. Organul fusese deteriorat de gheața carbonică, în timpul transplantului, relatează BBC.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
14:30
ICE utilizează un software de urmărire a telefoanelor produs de o firmă asociată serviciilor secrete ruse FSB # Digi24.ro
Serviciul de Imigrare și Vamă al Statelor Unite (ICE) utilizează un software de piratare a telefoanelor care provine din industria rusă de criminalistică mobilă și dintr-o rețea care are legături cu FSB, serviciul de informații al Rusiei, potrivit unei investigații citate de TVPWorld.
14:30
Scandal pe aeroportul Otopeni, după ce doi pasageri cu un copil mic nu au fost lăsați să urce într-un avion spre Londra # Digi24.ro
Scandal pe aeroportul Otopeni, după ce doi pasageri cu un copil mic nu au fost lăsați să urce într-un avion spre Londra
Acum 30 minute
14:20
Cazul care a revoltat Italia. Un băiețel de 2 ani a murit în urma unui transplant cu o inimă „arsă de gheață” # Digi24.ro
Un băiețel din Italia în vârstă de doi ani a murit sâmbătă, la două luni după un transplant de inimă. Organul fusese deteriorat de gheața carbonică, în timpul transplantului, relatează BBC.
14:20
Proxenetism în două saloane de masaj erotic din Capitală. Nouă persoane reținute, printre care și văduva unui celebru artist # Digi24.ro
Nouă persoane, manageri și angajați în cadrul a două saloane de masaj erotic din zona centrală a Capitalei sunt cercetate pentru proxenetism în formată continuată. Aceștia ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe femei. Opt persoane au fost reținute și vor fi prezentate în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.
Acum 2 ore
13:40
Fetița aflată în moarte cerebrală după o operație de apendicită a murit. Avocata familiei acuză posibile erori medicale # Digi24.ro
Fetița de șase ani care se afla în moarte cerebrală după o operație de apendicită la Spitalul Județean Constanța și fusese transferată la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu din București a murit, potrivit News.ro.
13:20
„Cea mai puternică femeie din lume” vrea un loc în jocul geopolitic. Planul lui Sanae Takaichi de a transforma Armata Japoniei # Digi24.ro
Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi și Partidul Liberal Democrat (PLD), aflat la guvernare, au obținut o victorie istorică în alegerile parlamentare de săptămâna trecută. Este prima dată de la înființarea sa în 1955 când PLD-ul conservator controlează o majoritate de două treimi în camera inferioară a Dietei Japoniei (Parlament).
13:10
Trump vrea să trimită o navă-spital în Groenlanda. Danemarca se opune: „Populația primește îngrijiri medicale” # Digi24.ro
Ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a reacţionat duminică la anunţul preşedintelui american Donald Trump privind trimiterea unei nave-spital a Statelor Unite în Groenlanda. El spune că insula arctică din componenţa Regatului Danemarcii nu are nevoie de o astfel de iniţiativă.
12:50
Ministerul ucrainean de Externe a condamnat sâmbătă ceea ce a numit „ultimatumuri şi şantaj” din partea guvernelor Ungariei şi Slovaciei, după ce acestea au avertizat că vor opri livrările de energie electrică către Ucraina dacă Kievul nu reia tranzitul de petrol rusesc, relatează Reuters, preluată de News.ro.
Acum 4 ore
12:30
Primăria Capitalei cere sectoarelor să deszăpezească: Zona centrală și Centrul Vechi sunt cărțile de vizită ale Bucureștiului # Digi24.ro
Primăria Municipiului București cere intervenții urgente pentru deszăpezire în zona centrală a Capitalei și în Centrul Vechi, acuzând nereguli în mai multe sectoare. Municipalitatea avertizează că, dacă măsurile nu sunt aplicate „ca la carte”, vor urma sancțiuni pentru operatorii de salubritate.
12:00
Discuții secrete despre o posibilă relansare a Nord Stream, sub control diferit. Europa este doar spectator (Berliner Zeitung) # Digi24.ro
Oficial, proiectul gazoductului Nord Stream a fost abandonat din punct de vedere politic. Însă, în culise, se poartă discuții privind o posibilă reluare a proiectului sub o nouă conducere. Europa rămâne, deocamdată, spectator. Liderul rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump poartă discuții despre o posibilă repunere în funcțiune a conductelor de gaz Nord Stream, dar sub controlul Washingtonului, potrivit Berliner Zeitung.
12:00
Arafat explică schimbarea sunetelor RO-Alert. „Dacă vine viitura, nu o să trimitem un ton la care nimeni nu se trezește” # Digi24.ro
Mesajele RO-Alert vor avea sunete diferite, în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei, a spus la Digi24 șeful DSU, Raed Arafat. El a adăugat că se ia în considerare și schimbarea tonului alertei și în funcție de ora la care este trimis mesajul, dar că alertele de cod roșu vor avea în continuare actualul sunet, chiar dacă sunt trimise în timpul nopții.
11:30
Amenzi și dosare penale după ninsori. Polițiștii au reținut 29 de permise și au dat amenzi de peste 60.000 de lei # Digi24.ro
După ninsorile din ultimele zile, polițiștii de la Brigada Rutieră București au ieșit în stradă pentru a-i depista pe șoferii care fac drifturi sau conduc agresiv, dar și pe cei care nu au mașinile echipate corespunzător. În doar câteva ore, au fost date amenzi în valoare de 63.000 de lei și 29 șoferi au rămas fără permisele de conducere.
Acum 6 ore
10:40
JO 2026 Milano Cortina. Echipajul de bob 4 al României concurează în ultima zi de competiţie # Digi24.ro
Echipajul de bob 4 al României concurează duminică, în ultima zi de competiţie la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
10:40
Indignare printre națiunile arabe, din cauza declarațiilor ambasadorului SUA în Israel. „Ar fi în regulă dacă Israelul ar lua tot” # Digi24.ro
Naţiunile arabe şi musulmane au condamnat cu vehemenţă declaraţiile ambasadorului SUA în Israel, Mike Huckabee, care a afirmat că Israelul are dreptul asupra unei mari părţi din Orientul Mijlociu, relatează AP, preluată de News.ro.
10:30
Zi dificilă pentru salvamontiști. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 127 de apeluri de urgență, iar echipele de intervenție au fost mobilizate în mai multe zone montane din țară. În total, 133 de persoane aflate în dificultate pe trasee au fost salvate.
10:00
Caz șocant în Timiș: 4 fete de 14 ani au fost violate de mai mulți bărbați. Tatăl unei victime, mărturie în lacrimi: „Le-a șantajat” # Digi24.ro
Caz terifiant în Timiș. Patru din cei șașe bărbați care erau reținuți de autorități pentru viol au fost arestați. Aceștia sunt suspectați că ar fi întreținut relații sexuale, ar fi agresat sexual și ar fi racolat patru adolescente de 14 ani, în perioada 2025-2026.
10:00
Omul care l-a învins pe Donald Trump. Cine este Victor Schwartz, comerciantul de vinuri care a obținut în instanță anularea tarifelor # Digi24.ro
Un mic comerciant de vinuri a anulat tarifele impuse de Donald Trump. Bărbatul este prezentat de presă drept „cel care l-a învins pe cel mai puternic om din lume” și a reușit să elimine taxele vamale, ajunse la niveluri nemaiîntâlnite din 1930. „Așteptăm cu nerăbdare rambursarea de către guvern a acestor tarife percepute în mod necuvenit" a scris Victor Schwartz după anunțul făcut de Curtea Supremă.
10:00
Pakistanul a lansat atacuri aeriene asupra unor obiective din Afganistan. Cel puțin 18 civili au murit, inclusiv copii # Digi24.ro
Pakistanul a afirmat într-un comunicat datat 21 februarie, dar publicat abia duminică la primele ore, că a lansat atacuri aeriene asupra unor obiective din Afganistan, informează Reuters, preluată de Agerpres.
09:30
CNAIR anunță că nu mai sunt drumuri închise din cauza zăpezii. Pe aeroporturile Capitalei nu sunt curse anulate sau întârziate # Digi24.ro
Transporturile revin la normal după cel mai recent episod de ninsori și viscol. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunţă că nu mai sunt sectoare de drum închise sau restricţionate din cauza condiţiilor meteorologice. Nici pe aeroporturile din București nu sunt curse anulate și nu se înregistrează întârzieri.
09:10
Rezultate LOTO - Duminică, 22 februarie 2026: Trageri speciale cu fonduri suplimentate. La Joker, report de peste 10,5 milioane de euro # Digi24.ro
Loteria Română organizează duminică, 22 februarie 2026, Tragerile Speciale Loto de Dragobete. Pentru aceste trageri, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I la Loto 6/49 cu 100.000 de lei, la Joker cu 50.000 de lei și la Loto 5/40 cu 25.000 de lei.
09:10
Atentat terorist în centrul vechi al orașului Liov din vestul Ucrainei. Noapte de atacuri rusești, inclusiv la Kiev # Digi24.ro
O poliţistă a fost ucisă şi peste 20 de persoane au fost rănite în urma unui atac, considerat a fi terorist, care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică în apropierea unui centru comercial din oraşul ucrainean Liov, din vestul țării a informat primarul localităţii, Andrii Sadovii, informează Agerpres. Autorităţile nu au precizat încă cine este suspectat de comiterea atacului. În noaptea de sâmbătă spre duminică, rușii au lansat atacuri masive asupra Ucrainei, inclusiv asupra capitalei Kiev, Polonia fiind nevoită să mobilizeze avioane strategice poloneze și aliate.
09:00
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 22 februarie
Acum 8 ore
08:30
Vremea se încălzește, dar vin ploile. Zonele în care meteorologii se mai așteaptă la ninsori # Digi24.ro
Vremea se încălzește, dar apar ploile în nordul, vestul și centrul țării, anunță meteorologii. La mijlocul săptămânii se vor înregistra chiar și 14 grade Celsius. Schimbarea vine după un nou episod de ninsori și viscol, care a afectat jumătate de țară.
08:20
Avocații lui Ghislaine Maxwell contestă publicarea a 90.000 de pagini de documente referitoare la ea și Jeffrey Epstein # Digi24.ro
Avocații asociatei infractorului sexual Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, contestă publicarea a 90.000 de pagini de documente care îi vizează pe cei doi, argumentând că o nouă lege care impune dezvăluirea acestora este neconstituțională. Contestația juridică, depusă la tribunalul federal din Manhattan, are ca scop blocarea publicării dosarelor dintr-un proces civil de calomnie vechi de zece ani, intentat de victima Virginia Giuffre împotriva lui Maxwell, scrie The Indepedent.
08:10
Autoritatea Vamală Română schimbă sistemul de logare în aplicațiile vamale UE. Ce înseamnă asta pentru firme # Digi24.ro
Autoritatea Vamală Română (AVR) a anunțat că, începând de luni, 23 februarie, va începe perioada de tranziție către un nou punct unic de acces pentru utilizarea sistemelor vamale ale Uniunii Europene. Mai exact, instituția renunță la sistemul european de gestionare a utilizatorilor și semnăturii digitale (UUM&DS), administrat de Comisia Europeană, și îl înlocuiește cu o variantă națională, dezvoltată la nivelul autorității române.
07:50
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA # Digi24.ro
România este a treia cea mai importantă țară din NATO, spune expertul american în securitate națională și politică externă James Carafano. Cu 25 de ani de experiență în armata americană, Carafano a vorbit în exclusivitate cu jurnalistul DigiFM Lucian Mîndruță despe prezența americană în România. Atâta timp cât Statele Unite sunt preocupate de descurajarea convențională în Europa, România va fi un partener important, a spus acesta.
07:40
Un atac rusesc a lovit o fabrică Mondelez International, una dintre primele investiții majore ale SUA în economia Ucrainei # Digi24.ro
Rusia a lovit în noaptea de sâmbătă spre duminică o companie americană din Ucraina, situată în Trostianeț, regiunea Sumîi. Ținta a fost o fabrică a brandului de produse de cofetărie Mondelez International, potrivit unei postări a ministrului ucrainean de Externe Andrii Sîbiha pe X.
07:10
Lăsata Secului de brânză 2026: Ce alimente sunt permise înainte de Postul Paștelui. Cea mai importantă tradiție explicată de preot # Digi24.ro
În 2026, Lăsata Secului de brânză va fi sărbătorită pe 22 februarie, marcând ultima zi în care credincioșii pot consuma consuma brânzeturi, lactate și ouă înainte de Postul Mare. Abstinența începe luni, 23 februarie, și se întinde pe o perioadă de 40 de zile, pregătind credincioșii pentru Învierea Domnului.
07:10
O primărie le-a pus gând rău proprietarilor care își închiriază apartamentele în regim hotelier, fără să le declare la Impozite # Digi24.ro
Proprietarii care închiriază apartamente turiștilor și nu declară veniturile la Fisc ar putea fi amendați și de autoritățile locale. Se întâmplă la Oradea, unde potrivit legii, impozitele pentru proprietățile închiriate în regim hotelier sunt de șase ori mai mari, decât în mod normal. Până acum, în baza anunțurilor publicate pe platformele de închiriere, au fost identificate peste 600 de astfel de locuințe. Proprietarii au termen până pe 31 martie să intre în legalitate.
07:10
Bogdan Banu, român stabilit de 20 de ani în SUA: Prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace a fost un lucru bun # Digi24.ro
Bogdan Banu, fondatorul ONG-ului „Romanians of Washington DC”, un român plecat de 20 de ani în Statele Unite, a vorbit la Digi24 despre relația diasporei din SUA cu politicienii români, despre Visa Waiver și despre prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace înființat de Donald Trump. Banu spune că România nu are nicio vină în cazul suspendării din programul Visa Waiver, pentru că procesul a fost politizat în SUA, „nu ține deloc de România”. În ceea ce privește prezența președintelui la Consiliul pentru Pace, acesta spune că a fost un lucru bun.
07:10
Musk vs. Bezos: noua bătălie a miliardarilor pentru cucerirea Lunii. De ce se teme șeful SpaceX să colonizeze planeta Marte # Digi24.ro
Competiția dintre Elon Musk și Jeff Bezos va deveni și mai intensă, după ce fondatorul SpaceX a anunțat că se va concentra asupra construirii „unui oraș autonom pe Lună” și mai puțin pe cucerirea planetei Marte, care ar dura mult mai mult timp. Mesajul lui Musk anunță o nouă cursă spațială ce se va purta, de această dată, între miliardarii lumii – adevăratele superputeri ale secolului XXI.
07:10
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia # Digi24.ro
O greșeală de IT a dezvăluit o rețea secretă folosită de Rusia pentru a vinde ilegal petrol în valoare de cel puțin 90 de miliarde de dolari, care joacă un rol central în finanțarea războiului lui Putin din Ucraina, potrivit unei investigații Financial Times.
07:10
Un tânăr s-a cazat la un hotel de lux din Madrid cu doar un cent pe noapte. Camera costa, de fapt, 1.000 de euro # Digi24.ro
Un spaniol în vârstă de 20 de ani a descoperit o eroare pe o platformă de plăți online și a reușit să se cazeze la un hotel scump din Madrid cu doar un eurocent pe noapte, în loc de 1.000 de euro, cât costa camera. Tânărul a fost însă prins de polițiști și a ajuns în arest, relatează La Repubblica.
07:10
Alocația de plasament 2026: Cum sprijină statul copiii din sistemul de protecție specială # Digi24.ro
Alocația de plasament reprezintă unul dintre principalele mecanisme de sprijin financiar oferite de stat minorilor care nu pot fi crescuți în familia biologică, având scopul de a acoperi nevoile de bază, de a susține dezvoltarea și integrarea acestora în cadrul altor forme de îngrijire sau servicii de protecție.
07:10
Turismul excesiv forțează mâna autorităților spaniole. Insulele Baleare ar putea limita numărul de vizitatori # Digi24.ro
Vești proaste pentru turiștii străini, inclusiv cei români, care vor să meargă în vacanță în destinațiile exotice ale Spaniei: autoritățile din Insulele Baleare ar putea limita accesul pe celebrele insule spaniole precum Ibiza și Mallorca. Scopul este reducerea turismului excesiv.
07:10
Antonia Pup (Georgetown University): Mă tem ca întâlnirea dintre Dan și Trump de la Washington să nu fie una de complezență # Digi24.ro
Antonia Pup, asistent universitar la Georgetown University, a declarat pentru Digi24 că este tentată să creadă că președintele Nicușor Dan a informat aliații europeni și s-a consultat cu aceștia înainte să meargă la Consiliulpentru Pace. De asemenea, aceasta a spus că se teme ca întâlnirea bilaterală dintre Dan și Trump care va avea loc la Washington să nu fie una de complezență.
Acum 24 ore
23:50
Giorgia Meloni și Emmanuel Macron au amânat primul lor summit la nivel înalt. Relația dintre cei doi, marcată de tensiuni # Digi24.ro
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni și președintele francez Emmanuel Macron au amânat un important summit franco-italian care era programat pentru începutul lunii aprilie la Toulouse, a declarat sâmbătă un diplomat francez pentru Politico. Acesta a exclus orice legătură între amânare și tensiunea dintre cei doi lideri.
23:00
Cu câteva zile înainte de a lansa invazia în Ucraina, Rusia respingea ideea de a ataca o altă țară: videoclip viral cu Dmitri Peskov # Digi24.ro
Un videoclip a ajuns viral în online. Materialul video îl prezintă pe purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care respinge ideea că Rusia ar putea ataca vreodată o altă țară – cu doar câteva zile înainte ca Moscova să lanseze invazia pe scară largă a Ucrainei, în urmă cu patru ani, relatează TVP World.
22:50
Ce spune CIO despre prezenţa lui Gianni Infantino, preşedintele FIFA, la reuniunea Consiliului Păcii # Digi24.ro
Prezenţa preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii din această săptămână, alături de preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şi de alţi şefi de stat, nu încalcă niciuna dintre regulile Cartei Olimpice privind neutralitatea politică, a anunţat sâmbătă Comitetul Internaţional Olimpic, potrivit Reuters.
22:40
Cum arată raportul între plătitori și beneficiari la Sănătate. Alexandru Rogobete: „Ne-am dus suficient de sus” # Digi24.ro
Ministrul Sănătății a afirmat sâmbătă, la Digi24, că raportul dintre cei care contribuie și cei care beneficiază de servicii medicale aproape că s-a egalizat, mai ales după eliminarea unor excepții și introducerea contribuției de sănătate pentru mai multe categorii.
22:10
Opțiunile lui Donald Trump în privința Iranului: de la îmbogățirea „simbolică” a uraniului până la eliminarea lui Ali Khamenei # Digi24.ro
Administrația Trump este pregătită să ia în considerare o propunere care permite Iranului îmbogățirea nucleară „simbolică” dacă aceasta nu lasă nicio posibilitate de fabricare a unei bombe, a declarat un înalt oficial american pentru Axios. Acest lucru sugerează că ar putea exista o deschidere, chiar dacă mică, între liniile roșii stabilite de Washington și Teheran pentru un acord care să limiteze capacitățile nucleare ale țării din Orientul Mijlociu și să prevină războiul.
22:10
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că, în ceea ce priveşte majorarea taxelor locale, comunicarea autorităţilor centrale a fost „execrabilă”. El spune că este de acord cu reducerea unor taxe, cum ar fi cele plătite de persoanele cu dizabilităţi, însă anunţă că, chiar dacă se va reveni asupra cuantumului impozitelor locale, acestea nu vor scădea semnificativ şi nu vor face ca cetăţenii să aibă „o mare iubire pentru acest guvern”.
22:00
Iranul a desemnat forţele navale şi aeriene ale statelor membre UE drept organizaţii teroriste # Digi24.ro
Ministerul de Externe de la Teheran a anunţat sâmbătă că Iranul a desemnat forţele navale şi aeriene ale tuturor statelor membre ale Uniunii Europene drept organizaţii teroriste ca răspuns la decizia de joi a blocului de a adăuga Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) pe lista organizaţiilor teroriste, transmite Xinhua.
21:40
„Colonialism spiritual” și putere soft: Rusia folosește crucile în locul banilor, în încercarea de a câștiga influență în Africa # Digi24.ro
Adânc în regiunea viticolă a Africii de Sud, lângă orașul Robertson, pe lângă rânduri de colibe din tablă și pe un drum pietruit unde se joacă copii desculți, se află o mică parte din Rusia. Clădirea în nuanță de caisă își proclamă afilierea cu Patriarhia Moscovei pe o pancartă în limba afrikaans. Interiorul este împodobit cu icoane, covoare și suporturi pentru lumânări, lucruri mai familiare unui lăcaș de cult din Sankt Petersburg decât din Western Cape, Africa de Sud. Dar avanpostul este doar una dintre sutele de biserici similare care au apărut în Africa, potrivit unei ample analize publicate de Bloomberg.
21:40
Dominic Fritz e nemulțumit de viteza și „profunzimea” reformelor Coaliției: „PSD a jucat un rol foarte interesant” # Digi24.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, se declară nemulţumit şi de „profunzimea”, dar şi de viteza cu care reformele promise de Guvern au loc. El susţine că este „îngrijorat” de declaraţiile celor care susţin că este normal ca o ţară să se împrumute pentru a plăti cheltuileli curente.
21:30
Problema medicilor care lucrează la privat în timpul programului de la stat, comentată de ministrul Sănătății: „Apare un minus” # Digi24.ro
Prezent în platoul știrilor Digi24, Alexandru Rogobete a făcut precizări despre fenomenul medicilor angajați la stat, dar care activează și la privat. Ministrul Sănătății a explicat că încearcă să pună o „presiune” pe sistem pentru a reduce problema, însă „este evident că nu funcționează doar cu vorba buna”. Acesta a mai explicat că „dacă un medic în timpul programului de la stat pentru care este plătit, nu oferă de fapt servicii medicale în spitalul public, acel spital nu încasează de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și de aici apar acele probleme veșnice pe care le cunoaștem”.
21:30
CSM Bucureşti s-a calificat direct în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin, după ce a învins echipa daneză Ikast Handbold, cu scorul de 33-24 (15-7), sâmbătă seara, în Sala Polivalentă „Ioan Kunst-Ghermănescu” din Capitală, în ultimul meci din Grupa B.
21:00
Alexandru Rogobete, despre vaccinarea copiilor: Sunt cifre alarmante. Pe rețelele sociale circulă tot felul de informații # Digi24.ro
Alexandru Rogobete a declarat la Digi24, în legătură cu vaccinarea copiilor, că dezinformarea medicală poate fi combătută. „Am pornit o campanie de informare”, a spus ministrul Sănătății, care a subliniat faptul că „sunt cifre alarmante” în legătură cu acest subiect. „Continui să cred că oamenii au dreptul să aleagă dacă se vaccinează sau nu. Deci, nu sunt pentru vaccinarea obligatorie, însă trebuie să aleagă informați corect și corespunzător”, a afirmat Rogobete.
20:50
Rogobete, despre cazul doctorului atacat în Borșa: „E penibil să iasă ministrul Sănătății să roage oamenii să nu agreseze medicii” # Digi24.ro
Alexandru Rogobete a comentat, în direct la Digi24, cazul medicului din Borșa, care a fost agresat de un aparținător, în timp ce încerca să resusciteze o pacientă. Ministrul Sănătății a declarat că fenomenul nu este nou și că ține, în primul rând, de educație.
20:40
Iranul nu vrea să exporte uraniu puternic îmbogățit, dar este dispus să dilueze puritatea acestuia # Digi24.ro
Iranul refuză să exporte stocul său de 300 kg de uraniu puternic îmbogățit, dar este dispus să dilueze puritatea stocului pe care îl deține sub supravegherea inspectoratului nuclear al ONU, AIEA, au declarat surse iraniene, relatează The Guardian.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.