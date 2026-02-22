Diana Buzoianu despre tăierile de 10% din Ministerul Mediului: Mă uit la aceasta țintă ca la o oportunitate

14:00

Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale pe 18 mai 2025, în fața lui George Simion. A preluat mandatul de la Cotroceni câteva zile mai târziu, pe 26 mai. Actualul președinte a făcut mai multe promisiuni în campanie. Unele dintre ele au fost respectate. Cele mai multe dintre ele ori au fost însă încălcate, ori nu […] Articolul „Restanțele” lui N. Dan de când a preluat mandatul de președinte. Şefii de servicii, raportul pe alegerile anulate apare prima dată în PS News.