Sunetul RO-ALERT a fost schimbat după mesajul pentru ninsori de la 4:20 dimineața
PSNews.ro, 22 februarie 2026 16:20
Mesajul Ro-ALERT transmis la ora 4:20 dimineața pentru codul roșu de ninsori a stârnit reacții dure. Drept urmare, sunetul alertei a fost schimbat. Totuși, alarma de până acum va mai fi folosită, doar pentru urgențe majore. În noaptea de marți spre miercuri, românii au fost treziți de un mesaj RO-ALERT. A fost avertizare meteo cod
Acum 30 minute
16:20
România, statul care a dat campion olimpic și mondial la înot, are zeci de bazine pentru copii doar pe hârtie
Într-o țară care a dat campion olimpic și mondial la înot, avem zeci de bazine pentru copii doar pe hârtie. Deși Compania Națională de Investiții a finanțat și recepționat zeci de lucrări, în realitate puține funcționează. Fie au apărut diverse defecțiuni, fie primăriile nu au bani să achite facturile de întreținere. Sunt două luni de
16:20
Atenţionare de călătorie emisă de MAE. Condiţii grele de trafic pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie vizând condiţii grele de trafic pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Atenţionarea este pentru 22-23 februarie. Condiţiile grele sunt din cauza ninsorii abundente şi a numărului mare de maşini de mare tonaj. "Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească
16:20
Mesajul Ro-ALERT transmis la ora 4:20 dimineața pentru codul roșu de ninsori a stârnit reacții dure. Drept urmare, sunetul alertei a fost schimbat. Totuși, alarma de până acum va mai fi folosită, doar pentru urgențe majore. În noaptea de marți spre miercuri, românii au fost treziți de un mesaj RO-ALERT. A fost avertizare meteo cod […] Articolul Sunetul RO-ALERT a fost schimbat după mesajul pentru ninsori de la 4:20 dimineața apare prima dată în PS News.
16:20
România îmbătrânește mai accelerat decât restul Europei. Unul dintre motive: exodul peste hotare
România îmbătrânește mai accelerat comparativ cu restul Europei. Vârsta medie a populației a crescut cu doi ani în ultimul deceniu la nivelul Uniunii Europene, iar la noi a crescut cu peste trei ani. Astăzi, jumătate dintre locuitorii țării au peste 44 de ani, potrivit datelor Eurostat. Un factor important este și faptul că mulți dintre
16:20
Criză în vaccinarea copiilor. Ministrul Sănătății ia în considerare sancționarea cadrelor medicale care dezinformează
Ministrul Sănătății a atras atenția, într-un interviu la Digi24, asupra scăderii îngrijorătoare a vaccinării în rândul copiilor. A atras atenţia şi asupra impactului dezinformării medicale. Alexandru Rogobete a subliniat că, deși nu susține obligativitatea vaccinării, consideră esențial ca părinții să ia decizii bazate pe informații corecte. Datele publicate pe site-ul Ministerului Sănătății arată că în județe
16:20
Nouă persoane, cercetate pentru proxenetism. Opt persoane au fost reţinute. Printre reţinuţi, văduva lui Cotabiţă
Nouă persoane din Bucureşti sunt cercetate pentru proxenetism în formă continuată. Este vorba de manageri şi angajaţi la două saloane de masaj erotic din zona centrală a Capitalei. Din aprilie 2025, ar fi înlesnit practicarea prostituţiei de către mai multe femei. Opt persoane au fost reţinute, "urmând a fi prezentate în faţa magistraţilor cu propunere
Acum 2 ore
15:20
Acoperișul unui saivan s-a prăbușit în Prahova din cauza zăpezii depuse. 30 de animale au murit
Acoperișul unui saivan s-a prăbușit sâmbătă seara sub greutatea zăpezii căzute. S-a întâmplat într-o localitate din Prahova, iar 30 de animale au murit. Potrivit ISU Prahova, incidentul a avut loc sâmbătă seara în satul Vadu Părului și a afectat un saivan de aproximativ 500 de metri pătrați. Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere
15:20
Declarația de la Delhi: 88 de țări au semnat cel mai amplu acord diplomatic cu privire la inteligența artificială
Ministerul Electronicii și Tehnologiei Informației din India a organizat un summit internațional pentru a discuta reglementarea etică a inteligenței artificiale. A reunit puteri globale precum SUA, China și Uniunea Europeană. Documentul final, care subliniază importanța deciziilor actuale pentru viitorul tehnologic, a fost adoptat după ce s-a convenit că liniile directoare vor fi voluntare. Acordul include
15:20
Berlinala 2026: „Yellow Letters" câștigă Ursul de Aur. Două filme românești premiate. Lista câștigătorilor
Regizorul germano-turc Ilker Çatak a câștigat Ursul de Aur la cea de-a 76-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin. A obţinut trofeul cu filmul „Yellow Letters". „Gelbe Briefe" („Yellow Letters") este o dramă în limba turcă despre un cuplu din lumea teatrului. Sunt o actriță și un dramaturg ale căror vieți sunt
15:20
Discuții despre Visa Waiver la Washington între Cătălin Predoiu și secretarul pentru Securitate Internă al SUA
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu și Kristi Noem, secretar pentru Securitate Internă al SUA, au discutat la Washington despre programul Visa Waiver. Potrivit MAI, la sediul Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite, Predoiu a avut o întâlnire bilaterală, vineri, cu Noem. Cei doi oficiali au discutat despre cooperarea în domeniile managementul migrației. Au vorbit
15:20
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, susține că aderarea României la zona euro trebuie să devină proiect de țară. „România trebuie să fie în nucleul deciziilor europene, nu la marginea lor". „Aderarea României la zona euro trebuie să devină noul proiect de țară al apartenenței noastre la Uniunea Europeană, asumat politic, instituțional și public. Acest demers
15:20
Dominic Fritz, încrezător că Nicuşor Dan va promulga legea bugetului: Preşedintele nu este un şantajist
Dominic Fritz, liderul USR, se arată încrezător că Nicuşor Dan va promulga legea bugetului de stat. El spune că „preşedintele nu este un şantajist" şi că nu este „stilul lui să se joace cu scenarii talibaniste". Fritz a refuzat să comenteze ipoteza în care PSD să nu vrea să voteze în Parlament legea bugetului. Oficialul
15:20
Sondaj CURS în București. Echilibru între primele 4 partide, la intenția de vot. Principalele probleme ale Capitalei
Un sondaj CURS publicat duminică creditează PSD pe primul loc în intențiile de vot ale bucureștenilor pentru alegerile locale. PSD este urmat la două procente de AUR. Este echilibru între primele patru partide. Sondajul realizat la nivelul Municipiului București arată un climat local dominat de nemulțumire și percepții negative. Acestea privesc direcția în care se
Acum 4 ore
14:20
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că România ar trebui să îşi concentreze eforturile pe sprijinirea integrării R. Moldova în Uniunea Europeană. El avertizează că organizarea unui referendum pentru unire ar putea echivala cu o politică revizionistă, cu potențiale consecințe grave. Întrebat cum ar vota în cazul unui referendum privind unirea României cu Republica Moldova,
14:20
Scandal între Radu Miruță și PSD Gorj. „Nu a mişcat un deget pentru a susţine Complexul Energetic Oltenia"
A început un adevărat scandal politic între Radu Miruță și PSD Gorj. Ministrul Apărării i-a invitat la o întâlnire pe primarii din Gorj. Acuză că acestora li s-a transmis din partea filialei PSD să nu participe la discuții. În replică, PSD Gorj l-a acuzat pe ministrul USR de „demagogie". În plus, a ironizat rezultatele obținute
14:20
Tăriceanu ironizează discursul lui Nicușor Dan în fața lui Donald Trump: „Intervenție aproape școlărească"
Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a apreciat faptul că Nicușor Dan a decis să participe la Consiliul de Pace al lui Donald Trump, însă atrage atenția asupra faptului că discursul șefului statului ar fi trebuit să fie cu totul altul. De asemenea, fostul premier susține că intervenția președintelui a fost „aproape una școlărească". „A
14:20
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară
Transportatorii rutieri din România plătesc în continuare cel mai ridicat preț din regiunea Europei Centrale și de Est pentru motorină. Aceasta deşi ei beneficiază de un mecanism de compensare a accizei la motorină, arată o analiză de piață. Compensarea, de 65 de bani/litru pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie. „Diferențele de preț la motorină
14:20
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că va crește noua taxă vamală globală la 15%, de la 10%. Anunţul a venit a o zi după ce Curtea Supremă a SUA a anulat fundamentul juridic al planului său economic. După decizia dură a instanței, Trump a semnat o proclamație prin care a impus temporar o taxă
14:20
Diana Buzoianu despre tăierile de 10% din Ministerul Mediului: Mă uit la aceasta țintă ca la o oportunitate
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că instituția pe care o conduce va respecta obiectivul Guvernul de a reduce cheltuielile cu 10%. Aceasta a anunțat că ținta va fi atinsă prin reorganizări, audit și criterii de performanță, nu doar prin concedieri. Procesul de reorganizare Referitor la procesul de restructurare din administrația centrală, ministra Mediului a
14:20
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, și președintele Franței, Emmanuel Macron, au amânat un important summit franco-italian. Acesta era programat pentru începutul lunii aprilie, la Toulouse. Meloni i-a cerut lui Macron ca summitul bilateral să fie amânat până după reuniunea G7 de la Evian-les-Bains. Reuniunea este programată între 15 și 17 iunie. Solicitarea a fost făcută pe
14:20
Cine este Paolo Zampolli, cel care ar fi făcut posibilă întâlnirea lui Nicușor Dan cu Marco Rubio, de la Washington
Fotografia în care președintele României, Nicușor Dan, este față în față cu secretarul de Stat american, Marco Rubio, ar fi fost posibilă datorită ambasadorului Paolo Zampolli, actualul trimis special al SUA pentru parteneriate globale, numit de Donald Trump, scrie Digi24.ro. Zampolli a fost inițial agent de modelling. S-a ocupat, printre altele, de cariera Melaniei Trump.
13:00
Sectorul 2, dezbatere publică privind un nou contract de salubrizare. Hopincă: Așteptăm propuneri și sugestii
Sectorul 2, dezbatere publică privind un nou contract de salubrizare. Hopincă: voi trata acest proces cu maximă responsabilitate Primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă, invită la dialog şi la dezbatere publică ONG-urile, operatorii și toate entitățile interesate cu privire la un nou contract de salubrizare şi deszăpezire. „A doua dezbatere publică referitoare la un nou contract
13:00
CNAIR: Nu mai sunt drumuri închise din cauza zăpezii. Pe aeroporturile Capitalei nu sunt întârzieri sau anulări
Transporturile revin la normal după cel mai recent episod de ninsori și viscol. Compania Naţ
13:00
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul Păcii. Consilier pentru securitate națională: Efecte pozitive # PSNews.ro
Prezența lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii condus de Donald Trump a fost bine recepționată la Washington. Se înscrie în tradiția implicării României în procesul de pace din Orientul Mijlociu. În plus, deschide posibilitatea unor noi proiecte bilaterale, spune Marius Lazurca, consilierul prezidențial pentru securitate națională. Lazurca susține că Statele Unite au remarcat și au […] Articolul Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul Păcii. Consilier pentru securitate națională: Efecte pozitive apare prima dată în PS News.
13:00
Fritz despre pachetul de solidaritate propus de PSD: USR nu va fi de acord să plătească următoarea generație # PSNews.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că formațiunea sa nu este de acord cu acordarea de ajutoare suplimentare pentru populația vulnerabilă fără surse clare de finanțare. „Linia roșie este fără datorii noi”. Întrebat despre măsurile propuse de PSD privind pachetul de solidaritate, Fritz a spus: „Cu mine nu s-a discutat, deci nu cred că este, […] Articolul Fritz despre pachetul de solidaritate propus de PSD: USR nu va fi de acord să plătească următoarea generație apare prima dată în PS News.
13:00
Zi dificilă pentru salvamontişti. 127 de apeluri primite în ultimele 24 de ore şi 133 de persoane salvate # PSNews.ro
În ultimele 24 de ore salvamontiştii au fost solicitaţi să intervină de urgenţă în 127 de cazuri. Au fost salvate 133 de persoane. ”Zi deosebit de dificilă pentru SALVAMONT ROMÂNIA. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 127 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor”, anunţă duminică […] Articolul Zi dificilă pentru salvamontişti. 127 de apeluri primite în ultimele 24 de ore şi 133 de persoane salvate apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
12:10
Efectele ninsorii în București. Mai multe baloane de tenis s-au prăbușit din cauza zăpezii # PSNews.ro
Mai multe baloane presostatice care acopereau terenuri de tenis din București s-au prăbușit în ultimele zile. S-au prăbuşit din cauza cantităților mari de zăpadă, în urma ninsorilor care au afectat Capitala. În urma prăbușirii nu au fost înregistrate victime. În urma ninsorilor din București au fost afectate peste 10 astfel de terenuri, relatează Gândul. Zonele cele […] Articolul Efectele ninsorii în București. Mai multe baloane de tenis s-au prăbușit din cauza zăpezii apare prima dată în PS News.
12:00
METEO Vremea azi, 22 februarie 2026. Temperaturi în creștere, cu maxime de până la 10 grade # PSNews.ro
Duminică se îndreaptă vremea. E adevărat că, la începutul zilei, mai vin câțiva fulgi de zăpadă în sud-est și la munte. Apoi se arată soarele printre nori, iar temperaturile încep să crească. Vor fi 0 grade în Bărăgan și în jur de 9…10 grade în Crișana, în Banat și în Oltenia. Peste noapte se înnorează […] Articolul METEO Vremea azi, 22 februarie 2026. Temperaturi în creștere, cu maxime de până la 10 grade apare prima dată în PS News.
12:00
Vreme severă. IGSU: 209 vehicule deszăpezite, zeci de copaci prăbușiți. Intervenții în 31 de localități din 12 județe # PSNews.ro
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că, în intervalul 20 februarie 2026, ora 08:00 – 21 februarie 2026, ora 21:00, fenomenele hidrometeorologice periculoase au generat intervenții în 31 de localități din 12 județe și în municipiul București. IGSU a raportat efecte în 31 de localități din 12 județe: Argeș, Bistrița-Năsăud, Brăila, Buzău, Covasna, […] Articolul Vreme severă. IGSU: 209 vehicule deszăpezite, zeci de copaci prăbușiți. Intervenții în 31 de localități din 12 județe apare prima dată în PS News.
12:00
Expert în securitate: România, a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA # PSNews.ro
România este a treia cea mai importantă țară din NATO, spune expertul american în securitate națională James Carafano. Cu 25 de ani de experiență în armata americană, Carafano a vorbit despre prezența americană în România. Atâta timp cât Statele Unite sunt preocupate de descurajarea convențională în Europa, România va fi un partener important. „Am spus […] Articolul Expert în securitate: România, a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
19:50
Arafat cere protecție sporită în UPU, după ce medici au fost agresați. „Inadmisibil ca personalul medical să se teamă” # PSNews.ro
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a reacționat după incidente petrecute la Borșa și la Târgu Jiu. Medici de urgență au fost agresați acolo în timp ce interveneau pentru a salva pacienți în stare critică. „Ce s-a întâmplat la Borșa și la Târgu Jiu este inacceptabil!”, a transmis Arafat într-o postare publicată pe Facebook. El a […] Articolul Arafat cere protecție sporită în UPU, după ce medici au fost agresați. „Inadmisibil ca personalul medical să se teamă” apare prima dată în PS News.
19:30
Fico: Dacă până luni nu se reiau livrările de petrol către Slovacia, oprim energia electrică de urgență pentru Ucraina # PSNews.ro
Premierul Robert Fico avertizează că Slovacia ar putea opri livrările de energie electrică de urgență către Kiev. Aceasta dacă livrările de petrol către Bratislava nu vor fi reluate. Fico a anunțat ce se va întâmpla dacă până luni nu vor fi restabilite fluxurile de petrol către Slovacia. Va solicita companiilor slovace competente să suspende furnizarea […] Articolul Fico: Dacă până luni nu se reiau livrările de petrol către Slovacia, oprim energia electrică de urgență pentru Ucraina apare prima dată în PS News.
19:30
Propunerile lui Victor Negrescu pentru susținerea IMM-urilor: Acces simplificat la fonduri fără birocrație excesivă # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, a subliniat că viitorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Uniunea Europeană depinde de capacitatea acestora de a se moderniza rapid. Acesta a propus mai multe măsuri pentru sprijinirea procesului de modernizare. „Am discutat despre viitorul IMM-urilor europene, 26 de milioane de companii care asigură aproape 89 de milioane de locuri de […] Articolul Propunerile lui Victor Negrescu pentru susținerea IMM-urilor: Acces simplificat la fonduri fără birocrație excesivă apare prima dată în PS News.
18:10
Întâlnire în premieră între Cătălin Predoiu și Tulsi Gabbard, directoarea Comunității Naționale de Informații din SUA # PSNews.ro
Ministrul Cătălin Predoiu s-a întâlnit marți cu Tulsi Gabbard, directoarea Comunității Naționale de Informații din Statele Unite. Cei doi oficiali au discutat cooperarea bilaterală în contextul noilor provocări de securitate internațională. „În data de 17 februarie (n.r. – marți), la sediul Oficiului Directorului Național pentru Informații (Office of the Director of National Intelligence-ODNI) al SUA, […] Articolul Întâlnire în premieră între Cătălin Predoiu și Tulsi Gabbard, directoarea Comunității Naționale de Informații din SUA apare prima dată în PS News.
18:10
Papa Leon îndeamnă preoții să-și folosească propriul creier, nu inteligența artificială, pentru a-și scrie predicile # PSNews.ro
Papa Leon i-a îndemnat pe preoți să-și utilizeze propria inteligență, nu pe cea artificială (IA), în pregătirea omiliilor. Suveranul pontif a subliniat acest lucru într-o întâlnire recentă cu preoții din Roma. A insistat să reziste tentației IA pentru a menține creierul activ și a nu pierde capacitatea umană de gândire, potrivit ewtnnews.com. Nu este prima […] Articolul Papa Leon îndeamnă preoții să-și folosească propriul creier, nu inteligența artificială, pentru a-și scrie predicile apare prima dată în PS News.
18:10
Descoperirea din România care face înconjurul lumii: bacterie rezistentă la 10 antibiotice. Unde a fost localizată # PSNews.ro
Într-o peșteră din România, oamenii de știință au descoperit o tulpină bacteriană blocată în gheață. Este rezistentă la 10 antibiotice moderne, dar ar putea ajuta și la combaterea superbacteriilor, relatează CNN. În adâncurile Peșterii Scărișoara din România se află unul dintre cei mai mari ghețari subterani din lume. O masă monumentală de gheață de dimensiunea […] Articolul Descoperirea din România care face înconjurul lumii: bacterie rezistentă la 10 antibiotice. Unde a fost localizată apare prima dată în PS News.
18:10
Dan Nica: Plătim un preț nemeritat la energie electrică. Nu există o piață reală de energie pentru România # PSNews.ro
România a plătit în ianuarie cel mai mare preț la energie din Uniunea Europeană, de peste două ori mai mare decât Franța sau Spania. Românii își numără banii pentru facturi. Europarlamentarul Dan Nica vorbește, la Antena 3 CNN, despre o „insulă energetică”. El vorbeşte și despre o piață europeană care, în realitate, nu funcționează pentru […] Articolul Dan Nica: Plătim un preț nemeritat la energie electrică. Nu există o piață reală de energie pentru România apare prima dată în PS News.
18:10
De ce are nevoie UE de monedă digitală. „Un succes al euro digital va aduce România mai aproape de zona euro” # PSNews.ro
Începând cu 2020, Banca Centrală Europeană a început să studieze cât de fezabil ar fi să lanseze propria monedă digitală. Din 2027 ar trebui să înceapă programul pilot. Din 2029, emiterea propriu-zisă. Acum, Piero Cipollone, membru al Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene, vorbește și despre ce costuri ar implica asta. Spune că introducerea euro […] Articolul De ce are nevoie UE de monedă digitală. „Un succes al euro digital va aduce România mai aproape de zona euro” apare prima dată în PS News.
18:10
Peiu explică de unde provine deficitul de cont curent al României: „Mai rău decât noi stau Ucraina și R. Moldova” # PSNews.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a explicat de unde provine deficitul de cont curent al României. Deficitul este de aproape 8% din PIB. Senatorul AUR a declarat că România scoate din țară mai mulți bani decât reușește să aducă. Petrişor Peiu a afirmat că deficitul de cont curent al României s-a ridicat în 2025 la […] Articolul Peiu explică de unde provine deficitul de cont curent al României: „Mai rău decât noi stau Ucraina și R. Moldova” apare prima dată în PS News.
17:10
Aproximativ 1,9 milioane de persoane cu studii superioare din Germania au fost expuse riscului de sărăcie în 2025 # PSNews.ro
Conform datelor Oficiului Federal de Statistică, în 2025, aproximativ 1,9 milioane de persoane cu studii superioare din Germania au fost expuse riscului de sărăcie. Este un număr cu 350.000 mai mult decât în 2022. Această creștere coincide cu un număr mai mare de absolvenți. A ajuns la la 21,04 milioane în 2025, comparativ cu 19,41 […] Articolul Aproximativ 1,9 milioane de persoane cu studii superioare din Germania au fost expuse riscului de sărăcie în 2025 apare prima dată în PS News.
17:10
Cum se raportează românii acum la războiul din Ucraina. Director INSCOP: Nu se poate să nu aducă aminte de Underground # PSNews.ro
La patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina, unele lucruri nu se mai văd ca la început. Șocul invaziei din seara aceea de februarie 2022, când rușii au eșuat ocuparea rapidă a Kievului, a clarificat atunci foarte ușor imaginea conflictului. Perspectiva morală asupra apărării unei țări invadate a prevalat. La fel, eroismul apărătorilor, inclusiv […] Articolul Cum se raportează românii acum la războiul din Ucraina. Director INSCOP: Nu se poate să nu aducă aminte de Underground apare prima dată în PS News.
17:10
Intervenţii IGSU în 7 judeţe şi în Capitală. Ambulanţe blocate în zăpadă. Localităţi din 5 judeţe, fără curent electric # PSNews.ro
Echipele IGSU intervin sâmbătă în 16 localităţi din 7 judeţe şi în Bucureşti,46 autovehicule, unde aproximativ 75 persoane fiind blocate din cauza zăpezii depuse pe carosabil, iar un bebeluş a avut nevoie de îngrijiri medicale. De asemenea, 2 ambulanţe private, cu 8 pacienţi dializaţi au rămas blocate în zăpadă la Buzău. Peste 1.200 de consumatori […] Articolul Intervenţii IGSU în 7 judeţe şi în Capitală. Ambulanţe blocate în zăpadă. Localităţi din 5 judeţe, fără curent electric apare prima dată în PS News.
17:10
Atac terorist dejucat în Franța. Doi adolescenţi care planificau un atentat au fost arestați # PSNews.ro
Doi adolescenți în vârstă de 16 ani au fost arestați de Direcția Generală pentru Securitate Internă (DGSI). Ei erau suspectați că planificau un atentat asupra unui centru comercial din Lille. Cei doi minori au fost reținuți marți, în urma unei operațiuni desfășurate de DGSI. Anchetatorii au deschis o investigație pentru „asociere în scopul comiterii de […] Articolul Atac terorist dejucat în Franța. Doi adolescenţi care planificau un atentat au fost arestați apare prima dată în PS News.
17:10
Ciucu vrea majorarea chiriilor locuințelor de stat din centrul Capitalei: De 30 de ani nu i-a întrebat nimeni nimic # PSNews.ro
Ciprian Ciucu susține că locuințele închiriate în centrul Bucureștiului la prețuri mici nu au fost reevaluate de zeci de ani. Ciucu a punctat că noile modificări de tarife propuse ar putea aduce aproximativ 500 de milioane de lei la bugetul Capitalei. Însă dacă acestea vor fi votate de Consiliul General. Edilul susține că nu a […] Articolul Ciucu vrea majorarea chiriilor locuințelor de stat din centrul Capitalei: De 30 de ani nu i-a întrebat nimeni nimic apare prima dată în PS News.
17:10
Actualizări importante au fost anunțate pentru gama de modele Dacia, brandul continuând tranziția către modelele electrice. Schimbările includ noi propulsii hibride pentru popularul Sandero și Sandero Stepway. Alături de actualizări ale interfeței digitale și dotări standard mai bogate. Jogger-ul cu șapte locuri, derivat din Sandero, a adoptat deja această configurație hibridă mai puternică, potrivit AutoExpress. […] Articolul Noul model Dacia ar putea fi una dintre cele mai ieftine mașini construite vreodată apare prima dată în PS News.
17:10
Aproape 12.000 de intervenții ale polițiștilor pentru violență domestică într-o singură lună # PSNews.ro
Poliția Română anunţă că numai în cursul lunii ianuarie polițiștii au intervenit în 11.911 cazuri de violenţă domestică. Dintre acestea, 5.998 au fost semnalate în orașe, iar 5.913 la sate. Numărul faptelor în contextul violenței domestice a scăzut cu 11,5% față de anul trecut. Au fost înregistrate 530 de cazuri mai puțin decât aceeași perioadă […] Articolul Aproape 12.000 de intervenții ale polițiștilor pentru violență domestică într-o singură lună apare prima dată în PS News.
Ieri
16:00
Kelemen: PSD și USR se suportă mai bine decât vă închipuiți / După rotativă, Guvernul a îndatorat România peste măsură # PSNews.ro
Kelemen Hunor, liderul UDMR, dezvăluie că discuţiile din interiorul coaliţiei de guvernare nu sunt nici pe departe la fel de aprinse cum poate părea din declaraţiile publice făcute în mass media sau pe reţelele de socializare de unii dintre membrii formaţiunilor politice care compun guvernul. În ceea ce priveşte PSD şi USR, Kelemen spune că […] Articolul Kelemen: PSD și USR se suportă mai bine decât vă închipuiți / După rotativă, Guvernul a îndatorat România peste măsură apare prima dată în PS News.
16:00
Guvernul spaniol intenționează să lanseze la începutul lunii aprilie procesul de regularizare extraordinară a migranților fără act. Autoritățile au făcut apel la calm și au subliniat că perioada oficială de depunere a cererilor nu este încă deschisă, potrivit EFE. Textul final nu este încă definitivat Ministerul a precizat că proiectul legislativ s-a aflat în faza […] Articolul Spania va acorda statut pentru alți 500.000 de migranți. Când începe procesul apare prima dată în PS News.
16:00
Recordurile prosumatorilor din România. Cea mai mare rată de creștere din Europa, cele mai mari sisteme instalate # PSNews.ro
Evoluții mai puțin cunoscute asupra fenomenului prosumatorilor din România. Le arată un studiu privind evoluția, cadrul de reglementare și impactul prosumatorilor asupra sistemului energetic din România. Studiul, făcut de ASC XLAED BUSINESS HUB la solicitarea Asociației Furnizorilor. De la 303 prosumatori în 2019, s-a ajuns la aproape 300.000 la începutul anului 2026. Capacitatea instalată a […] Articolul Recordurile prosumatorilor din România. Cea mai mare rată de creștere din Europa, cele mai mari sisteme instalate apare prima dată în PS News.
16:00
Președintele american Donald Trump va vizita China în perioada 31 martie – 2 aprilie, conform unui oficial al Casei Albe. Această întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping este așteptată cu interes, având în vedere tensiunile comerciale dintre cele două țări. Trump a menționat că vizita va fi „tumultuoasă”. A subliniat importanța organizării unei prezentări grandioase […] Articolul Donald Trump va vizita China între 31 martie și 2 aprilie pentru discuții comerciale apare prima dată în PS News.
