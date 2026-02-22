Sondaj CURS: Direcție greșită pentru București, luptă strânsă între PSD, AUR și PNL

14:10

După demisia ministrului Educației, Daniel David, primele variante de lucru avansate au fost cele ale unor nume propuse pentru a prelua acest mandat. După ce a preluat interimatul, premierul Ilie Bolojan nu reușit însă să atragă un nume de calibrul rectorului UBB pentru a prelua misiunea de a reforma învățământul. Acesta spune că nu se confruntă cu o lipsă de asumare și reforma continuă, tăierile sunt în continuare aplicate, noua programă școlară va fi implementată.