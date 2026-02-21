Zăpadă și blocaje: Intervenții de urgență în Capitală și provincie
Cotidianul de Hunedoara, 21 februarie 2026 20:10
Autorităţile vin cu recomandări privind deplasările nocturne și spun că vizibilitatea redusă şi viscolul fac drumurile mult mai periculoase după lăsarea întunericului. The post Zăpadă și blocaje: Intervenții de urgență în Capitală și provincie appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
20:40
Drumarii fac eforturi susţinute pentru a menţine deschis circulaţiei rutiere DN 22 Râmnicu Sărat – Brăila! The post Cod Galben: 14 kilometri de camioane staționate pe DN5 spre Bulgaria appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
20:10
Autorităţile vin cu recomandări privind deplasările nocturne și spun că vizibilitatea redusă şi viscolul fac drumurile mult mai periculoase după lăsarea întunericului. The post Zăpadă și blocaje: Intervenții de urgență în Capitală și provincie appeared first on Cotidianul RO.
19:50
”PSD Gorj trasmite sâmbătă seara un mesaj în care arată că ”administraţia nu se face pe vorbe sau pe promisiuni, nici pe întâlniri lipsite de rezultate”. The post Scandal în Gorj: Radu Miruță acuză PSD că blochează dialogul cu primarii appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
19:30
Potrivit lui Rogobete, prin această extindere, pacienţii pot beneficia de procedură în propriile regiuni. The post MS extinde prevenția morții subite: Centre noi la Craiova și Târgu Mureș appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Furios din cauza deciziei Curţii Supreme, Trump a ordonat vineri aplicarea imediată a unei taxe vamale de 10% asupra tuturor importurilor, în plus faţă de taxele vamale existente. Legea îi permite să impună o taxă de până la 15% timp de 150 de zile, deşi aceasta ar putea fi contestată în instanţă. În această perioadă, […] The post Trump contraatacă appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Știe foarte precis pe cine ar vrea consilier, însă e rezervat când vine vorba de aprobarea bugetului legat de transpunerea în lege a referendumului privind Bucureştiul. The post Doi președinți la Capitală: Pe cine și-ar lua consilier Ciprian Ciucu? appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
18:20
Atac sângeros asupra Libanului: Lider Hezbollah, ucis în raidurile israeliene # Cotidianul de Hunedoara
Hamas a condamnat într-un comunicat atacul israelian asupra Ain al-Hilweh şi a respins afirmaţiile Israelului cu privire la ţintă. The post Atac sângeros asupra Libanului: Lider Hezbollah, ucis în raidurile israeliene appeared first on Cotidianul RO.
18:10
”Cuba nu l-a putut salva pe Maduro, dar a jucat un rol cheie în menţinerea guvernului chavist la putere. Mecanismul de prevenire a loviturilor de stat a funcţionat impecabil”. The post Sub presiunea SUA: Forțele cubaneze ies din Venezuela appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Și totuși, cum se vede România prin ochii lui Trump? Dar SUA prin ochii românilor? # Cotidianul de Hunedoara
După ce România a fost împărțită în două așa-zis tabere, după anunțarea deciziei lui Nicușor Dan de a participa la ședința inaugurală a Consiliului de Pace al lui Trump, iată că putem comenta cum a decurs evenimentul și încerca să contorizăm efectele! Spuneam deunăzi că nu credeam că trebuia „înfierată” decizia lui Nicusor Dan, în […] The post Și totuși, cum se vede România prin ochii lui Trump? Dar SUA prin ochii românilor? appeared first on Cotidianul RO.
17:50
În primul său mandat, Trump a suferit şi înfrângeri importante la Curtea Supremă, inclusiv în cazul includerii unei întrebări despre cetăţenie în recensământ şi în cazul încetării protecţiei pentru ”Dreamers”. The post Curtea Supremă îi taie avântul lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
17:30
De la „săptămâna vieții” la un adio silențios: Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. se despart # Cotidianul de Hunedoara
”Joc tenis de la 4 ani și de 20 de ani sunt jucătoare profesionistă, însă această săptămână este cea mai frumoasă din viața mea” The post De la „săptămâna vieții” la un adio silențios: Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. se despart appeared first on Cotidianul RO.
17:10
„Există bărbații care nu citesc femei, dar a nu fi interesat de ce crede jumătate din umanitate e o problemă” – INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
„Personajele mele feminine vor să trăiască, să încerce, să greșească, să nu simtă că ceva în viața asta le e interzis numai pentru că sunt femei”, susține scriitoarea Cristina Chira într-un interviu pentru Cotidianul The post „Există bărbații care nu citesc femei, dar a nu fi interesat de ce crede jumătate din umanitate e o problemă” – INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Scandal sexual în Biserica Anglicană: Episcop reținut de poliție după acuzații grave # Cotidianul de Hunedoara
Stephen Conway a devenit episcop de Lincoln în 2023, iar anterior a servit ca episcop de Ramsbury şi episcop de Ely. Este membru al Camerei Lorzilor din 2014. The post Scandal sexual în Biserica Anglicană: Episcop reținut de poliție după acuzații grave appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
16:20
”Violenţa faţă de personalul medical are efecte imediate dar şi pe termen lung. Scade calitatea actului medical, creşte riscurile pentru pacienţi şi îi îndepărtează pe profesionişti de un domeniu deja extrem de solicitant”, arată Arafat. The post Arafat ia poziție: Medicii și forțele de ordine nu sunt ținte appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Misiuni false, uniforme și spionaj inventat: falsul colonel care a păcălit SPP, SRI și Poliția Română # Cotidianul de Hunedoara
Detalii exclusive despre Teodor Manuel Isfan, bărbatul care s-a dat drept ofițer SRI și a păcălit instituțiile statului român cu insigne false și misiuni inventate. The post Misiuni false, uniforme și spionaj inventat: falsul colonel care a păcălit SPP, SRI și Poliția Română appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Ciucu vs Băluță, contre pe averi: „Mă face baron din apartamentul meu de 3 camere!” # Cotidianul de Hunedoara
Ciucu a reluat acuzaţiile la adresa lui Daniel Băluţă, supărat că l-a numit „baron”, ”baronul Münchhausen!„ The post Ciucu vs Băluță, contre pe averi: „Mă face baron din apartamentul meu de 3 camere!” appeared first on Cotidianul RO.
15:30
”Noi am mai interacţionat şi când era secretar general al Guvernului şi după. Dar are o rezistenţă uriaşă” The post Culisele numirii lui Bolojan: Ce spune Kelemen Hunor despre premier appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Fenomenul injecțiilor de slăbit: ce efecte adverse pot apărea. De ce este nevoie de analize obligatorii înainte # Cotidianul de Hunedoara
Dr. Andra Balcangiu-Stroescu, medic specialist nefrologie, diabet zaharat și boli metabolice a explicat pentru Cotidianul de ce este nevoie de anumite analize de specialitate înainte de administrarea injecțiilor pentru scădere ponderală. The post Fenomenul injecțiilor de slăbit: ce efecte adverse pot apărea. De ce este nevoie de analize obligatorii înainte appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Schimbare de tactică: Europa mizează pe apărarea aeriană cu costuri reduse # Cotidianul de Hunedoara
”Aceasta este provocarea vremurilor noastre – tehnologiile se schimbă, iar noi trebuie să răspundem foarte rapid”, a declarat ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz. The post Schimbare de tactică: Europa mizează pe apărarea aeriană cu costuri reduse appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Dilema reformei serviciilor. Kelemen Hunor: Doreşte preşedintele să facă o reformă la servicii, în primul rând la SRI? # Cotidianul de Hunedoara
În vara anului trecut, preşedintele Nicuşor Dan a discutat cu liderii coaliţiei posibilitatea ca avocatul Gabriel Zbârcea şi diplomatul Marius Lazurca să fie propunerile pentru SRI şi SIE, însă PSD a respins ambele variante. The post Dilema reformei serviciilor. Kelemen Hunor: Doreşte preşedintele să facă o reformă la servicii, în primul rând la SRI? appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
14:20
Autorii şi experţii citaţi subliniază că reducerea expunerii la poluarea aerului ar putea contribui la protejarea sănătăţii creierului şi la scăderea riscului general de demenţă. The post Poluarea aerului, mai mult decât o boală de plămâni appeared first on Cotidianul RO.
14:10
„Depinde foarte mult dacă creșterea va fi raportată la rata inflației, un 10% sau dublate taxele” The post Cu cat cresc taxele de școlarizare în marile centre universitare appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Preşedintele UDMR, despre rămânerea în coaliţie: Tot timpul există această întrebare # Cotidianul de Hunedoara
”Eu nu spun că nu vom ajunge la un moment dat şi la o astfel de discuţie, dar nu acum„ The post Preşedintele UDMR, despre rămânerea în coaliţie: Tot timpul există această întrebare appeared first on Cotidianul RO.
13:50
”Vreau să înţeleg o abordare diferită de ceea ce e abordarea mea. Deci eu nu aleg scriitorii sau jurnaliştii sau cărţile doar după ce îmi place mie”. The post Kelemen Hunor: Îl citesc pe CTP şi când nu sunt de acord appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Coabitare surprinzătoare PSD-USR. Kelemen Hunor: Se suportă mult mai bine decât vă închipuiţi # Cotidianul de Hunedoara
„Nu degeaba a zis Grindeanu că PSD-ul se găseşte în USR” The post Coabitare surprinzătoare PSD-USR. Kelemen Hunor: Se suportă mult mai bine decât vă închipuiţi appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Elizabeth Gilbert, autoarea bestseller-ului „Mănâncă, roagă-te, iubește”, revine cu mult-așteptata carte de memorii # Cotidianul de Hunedoara
Elizabeth Gilbert este autoarea bestsellerelor „Mănâncă, roagă-te, iubește”, „Și am spus da” și „Lecții de magie”. The post Elizabeth Gilbert, autoarea bestseller-ului „Mănâncă, roagă-te, iubește”, revine cu mult-așteptata carte de memorii appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Între buldozerul care demolează și CEO Monarchy: cum calculează România costurile INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
Două mari concepte descriu săptămânile din urmă: Zerstörungslust, pofta unor noi lideri politici de demolare a ordinii și regulilor existente și CEO Monarchy, așa cum este perceput Comitetul pentru pace condus de Donald Trump. The post Între buldozerul care demolează și CEO Monarchy: cum calculează România costurile INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
12:40
Mircea Lucescu va conduce România la meciurile decisive pentru calificarea la Campionatul Mondial # Cotidianul de Hunedoara
„Avem încredere că România va reveni la Campionatul Mondial după 28 de ani” The post Mircea Lucescu va conduce România la meciurile decisive pentru calificarea la Campionatul Mondial appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Trump, amenințare fără precedent la adresa Iranului: „Au fost ucise 32.000 de persoane”. Liderul SUA cere un „acord echitabil” # Cotidianul de Hunedoara
„Aveau de gând să spânzure 837 de persoane, iar eu le-am spus: Dacă spânzuraţi o singură persoană, chiar şi una singură, veţi fi loviţi pe loc”. The post Trump, amenințare fără precedent la adresa Iranului: „Au fost ucise 32.000 de persoane”. Liderul SUA cere un „acord echitabil” appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Un proverb românesc zice că „prostul nu se lasă pînă nu spune tot ce știe”. Așa face și moderatorul de televiziune. Vorbește pînă ajunge la coperțile subțiri ale vocabularului său și apoi se întoarce, se zbate între ele, cu aceleași vorbe, despre aceleași subiecte. Mai schimbă rochia sau cravata. Noutățile mai vin din ce i-a […] The post Nicușor Dan și gînditorii din bostănăriile video appeared first on Cotidianul RO.
11:10
„Israelul mare”. Preluarea Iordaniei, Siriei și Libanului de Israel, considerate „în regulă” de ambasadorul SUA Huckabee # Cotidianul de Hunedoara
„Nu sunt sigur că ar merge chiar atât de departe, dar ar fi o bucată mare de pământ.” The post „Israelul mare”. Preluarea Iordaniei, Siriei și Libanului de Israel, considerate „în regulă” de ambasadorul SUA Huckabee appeared first on Cotidianul RO.
10:30
„Echipaje operative ale ISU Bucureăti-Ilfov intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un generator electric de rezervă, amplasat în exteriorul spitalului, la aproximativ 25 de metri de clădire”, anunţă pompierii din Capitală. The post Incendiu la un generator electric la Spitalul Fundeni, din Capitală appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Granițele dintre creația umană și producția generată algorithmic sunt tot mai transparente # Cotidianul de Hunedoara
Sony Group a dezvoltat un soft care identifică melodii protejate prin drepturi de autor în piese generate de AI. The post Granițele dintre creația umană și producția generată algorithmic sunt tot mai transparente appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Corespondență din SUA. Ambasadorul României, despre vize, anularea alegerilor și supărări politice # Cotidianul de Hunedoara
Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru: „Am discutat cu oficiali Casa Albă, această participare se vede foarte bine este apreciată”. The post Corespondență din SUA. Ambasadorul României, despre vize, anularea alegerilor și supărări politice appeared first on Cotidianul RO.
09:30
„Ucraina, în stare de război, are rată de vaccinare mai mare decât România”. Explicațiile unui medic epidemiolog # Cotidianul de Hunedoara
Dr. Mihai Negrea, medic specialist epidemiolog în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, a explicat pentru News.ro că mecanismul este dublu atunci când vine vorba despre ratele scăzute de vaccinare împotriva rujeolei, dar şi a altor afecţiuni, în România. The post „Ucraina, în stare de război, are rată de vaccinare mai mare decât România”. Explicațiile unui medic epidemiolog appeared first on Cotidianul RO.
08:40
VIDEO „Iadul alb” pune stăpânire pe sudul României. Cele mai afectate județe # Cotidianul de Hunedoara
Cele mai afectate județe sunt cele din sudul țării, dar și cele din zona de sud a regiunii Moldovei. The post VIDEO „Iadul alb” pune stăpânire pe sudul României. Cele mai afectate județe appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Consecințele ninsorii abundente și a viscolului puternic pe aeroporturi. O veste bună și una proastă # Cotidianul de Hunedoara
„Nu se înregistrează curse anulate. Zborurile pot avea, însă, întârzieri generate de vizibilitatea redusă şi de operaţiunile de degivrare a aeronavelor” The post Consecințele ninsorii abundente și a viscolului puternic pe aeroporturi. O veste bună și una proastă appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Țăranul român asemuia această perioadă a Postului Mare cu o pădure deasă. Și trebuia să urmezi fiecare pas așa cum trebuie ca să nu te rătăcești. The post Postul Mare și legile nescrise în satele de odinioară appeared first on Cotidianul RO.
08:00
În 2026, afacerile rurale pot aduce venituri stabile de 1.500 de euro/lună. Află cele mai bune idei de business care pot transforma terenul de la țară într-o sursă de venit constant. The post 5 idei de business rural care pot aduce 1.500 € pe lună appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
07:30
VIDEO Cum ar vota românul Hunor la un referendum pentru unirea cu Republica Moldova # Cotidianul de Hunedoara
„Nu cred că Moldova renunță la statalitate ca să fie două județe la periferia României, de unde să vină iarăși în București să ceară voie unde să construiască un pod”, a spus Kelemen Hunor, la Prima TV. The post VIDEO Cum ar vota românul Hunor la un referendum pentru unirea cu Republica Moldova appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Cine sunt cei șase miliardari ai României. Au o avere de 100.000 de ori mai mare decât avuția medie # Cotidianul de Hunedoara
România este țara din Uniunea Europeană cu cele mai mari disparități sociale. The post Cine sunt cei șase miliardari ai României. Au o avere de 100.000 de ori mai mare decât avuția medie appeared first on Cotidianul RO.
05:50
Constanța devine o piață tot mai interesantă pentru investițiile imobiliare. Află cum să calculezi randamentul unei garsoniere și ce factori determină profitabilitatea închirierilor de sezon. The post Cât a ajuns să coste o garsonieră în Constanța. Merită să investești? appeared first on Cotidianul RO.
20 februarie 2026
22:10
România are printre cele mai mari tarife pentru încărcarea mașinilor electrice, 0,43 €/kWh, aproape dublu față de Spania și Croația, și egal cu Austria. The post România devine campioană la tarifele de încărcare a mașinilor electrice appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Uniunea Europeană introduce o limită comună pentru plățile în numerar de peste 10.000 de euro în toate statele membre, începând cu 2027, conform Regulamentului (UE) 2024/1624. The post Plățile cu bani cash, restricționate sever. UE pune tunurile pe numerar appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Trump înfrânt de propria justiție: Piețele globale urcă după decizia istorică și curajoasă a Curții Supreme # Cotidianul de Hunedoara
Curtea Supremă a SUA a decis anularea majorității tarifelor impuse de Donald Trump în al doilea mandat, considerând că acestea depășesc autoritatea prezidențială conform IEEPA și „doctrinei chestiunilor majore”. Piețele bursiere din SUA și Europa au reacționat pozitiv, cu creșteri pentru S&P 500, Nasdaq, Dow Jones și principalele indici europeni. The post Trump înfrânt de propria justiție: Piețele globale urcă după decizia istorică și curajoasă a Curții Supreme appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
20:40
Află cum rețele ilegale coordonate din Republica Moldova vizau oficiali și jurnaliști din Ucraina, ce s-a întâmplat cu moțiunea energetică respinsă, creșterea turismului și ultimele evoluții în dosarul „Frauda bancară” al lui Plahotniuc. Detalii exclusive. The post Continuă saga Plahotniuc în Republica Moldova appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Vacanțe fără bani blocați? Noua opțiune Airbnb care face valuri global. Faliment pentru Booking? # Cotidianul de Hunedoara
Află cum ți se pot schimba vacanțele după noua decizie Airbnb. Platforma declară război deschis celor de la Booking! The post Vacanțe fără bani blocați? Noua opțiune Airbnb care face valuri global. Faliment pentru Booking? appeared first on Cotidianul RO.
19:20
SUA anunță retragerea trupelor din Siria și Irak și vrea reducerea misiunii NATO din Kosovo The post Siria, Irak, Kosovo. A început retragerea ”electorală” a trupelor a SUA appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Scandal după locul 17 al Juliei Sauter, cu David Popovici implicat! Fost șef al Sportului românesc: „Am ajuns foarte rău!” # Cotidianul de Hunedoara
Eduard Novak a criticat public entuziasmul generat de locul 17 obținut de Julia Sauter la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 de la Milano Cortina. Fostul ministru al Sportului s-a declarat indignat că rezultatul patinatoarei, cel mai bun din istoria patinajului feminin românesc la JO, este celebrat, făcând o comparație directă cu performanțele lui David Popovici, dublu campion mondial în 2025. Mesajele sale tranșante au stârnit controverse. The post Scandal după locul 17 al Juliei Sauter, cu David Popovici implicat! Fost șef al Sportului românesc: „Am ajuns foarte rău!” appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Președintele conservator se opune achiziției de arme europene și flirtează cu participarea în Board of Peace The post Dispută în Polonia: programul SAFE însemnă ”intrarea sub bocanc german”? appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.