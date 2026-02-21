Atac sângeros asupra Libanului: Lider Hezbollah, ucis în raidurile israeliene

12:10

Un proverb românesc zice că „prostul nu se lasă pînă nu spune tot ce știe". Așa face și moderatorul de televiziune. Vorbește pînă ajunge la coperțile subțiri ale vocabularului său și apoi se întoarce, se zbate între ele, cu aceleași vorbe, despre aceleași subiecte. Mai schimbă rochia sau cravata. Noutățile mai vin din ce i-a […] Nicușor Dan și gînditorii din bostănăriile video