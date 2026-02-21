Scandal în Gorj: Radu Miruță acuză PSD că blochează dialogul cu primarii

19:10

Eduard Novak a criticat public entuziasmul generat de locul 17 obținut de Julia Sauter la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 de la Milano Cortina. Fostul ministru al Sportului s-a declarat indignat că rezultatul patinatoarei, cel mai bun din istoria patinajului feminin românesc la JO, este celebrat, făcând o comparație directă cu performanțele lui David Popovici, dublu campion mondial în 2025. Mesajele sale tranșante au stârnit controverse.